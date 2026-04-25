Глава МИД Ирана усомнился в готовности США к дипломатии

Глава МИД Ирана Арагчи усомнился в готовности США к дипломатии

Tекст: Мария Иванова

Министр иностранных дел страны Аббас Арагчи обозначил позицию государства по отношениям с Вашингтоном, передает ТАСС.

«Следует еще понаблюдать, чтобы выяснить, насколько США действительно готовы перейти к дипломатии», – отметил руководитель ведомства на своей странице в соцсети.

Кроме того, Арагчи назвал свой недавний визит в Исламабад весьма плодотворным. По его словам, в ходе поездки стороны детально обсудили условия для окончательного прекращения любых агрессивных действий в отношении исламской республики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, иранская делегация покинула Пакистан без встречи с представителями США.

Перед этим Аббас Аракчи обсудил с пакистанским военным руководством перспективы урегулирования напряженности с американской стороной.

Ранее Тегеран окончательно отказался от участия в запланированных переговорах с Вашингтоном в Исламабаде.