Глава МИД Ирана усомнился в готовности США к дипломатии

Министр иностранных дел страны Аббас Арагчи обозначил позицию государства по отношениям с Вашингтоном, передает ТАСС.
«Следует еще понаблюдать, чтобы выяснить, насколько США действительно готовы перейти к дипломатии», – отметил руководитель ведомства на своей странице в соцсети.
Кроме того, Арагчи назвал свой недавний визит в Исламабад весьма плодотворным. По его словам, в ходе поездки стороны детально обсудили условия для окончательного прекращения любых агрессивных действий в отношении исламской республики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, иранская делегация покинула Пакистан без встречи с представителями США.
Перед этим Аббас Аракчи обсудил с пакистанским военным руководством перспективы урегулирования напряженности с американской стороной.
Ранее Тегеран окончательно отказался от участия в запланированных переговорах с Вашингтоном в Исламабаде.