Нетаньяху приказал нанести удары по целям «Хезболлы» в Ливане

Нетаньяху дал указание Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанести мощные удары по объектам движения «Хезболла» в Ливане, передает РИА «Новости». Такое распоряжение поступило в субботу, о чём официально сообщила канцелярия главы правительства.
Подробности по числу целей и характеру ударов на данный момент не раскрываются.
Ранее израильская авиация поразила сотню командных пунктов ливанского движения.
На юге Ливана военные ликвидировали более 15 боевиков шиитской организации.
До этого Армия обороны Израиля нанесла ракетные удары по инфраструктуре группировки в Бейруте.