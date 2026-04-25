Путин поздравил Сергея Никоненко с 85-летием

Путин поздравил народного артиста России Сергея Никоненко с 85-летием

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РСФСР Сергея Никоненко с 85-летием, передает РИА «Новости».

В поздравительной телеграмме, зачитанной на юбилейном вечере в Москве, глава государства отметил творческие заслуги артиста и его признание профессиональным сообществом и зрителями.

«Уважаемый Сергей Петрович, поздравляю Вас с 85-летним юбилеем. Замечательный актер, режиссер и сценарист, Вы блестяще реализовали себя в творчестве, своими талантливыми работами по праву заслужили высокое профессиональное и зрительское признание», – говорится в телеграмме.

Путин подчеркнул, что Никоненко проявил себя как талантливый актер, режиссер и сценарист, а также внес значительный вклад в развитие отечественного киноискусства. Особое внимание президент уделил общественной и организаторской деятельности Никоненко в Союзе кинематографистов России.

В телеграмме президент пожелал юбиляру крепкого здоровья, бодрости духа и дальнейших успехов в творчестве.

Сергей Никоненко родился 16 апреля 1941 года в Москве. В его фильмографии – более 100 ролей в кино, среди которых «Журналист», сага «Освобождение», «Завтра была война», «Герой нашего времени» и сериал «Каменская».