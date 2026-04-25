Опубликован спутниковый снимок разрушений на базе США в Бахрейне

Трамп отменил поездку Уиткоффа и Кушнера в Пакистан для переговоров по Ирану

Tекст: Вера Басилая

Президент США заявил, что отменил поездку американской делегации в Пакистан для обсуждения иранского вопроса, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что инициировал отмену поездки несколько дней назад, отметив, что американская сторона располагает всеми необходимыми рычагами влияния.

«Я сказал моим людям некоторое время назад, которые были готовы уезжать, я сказал: «Нет, мы не будем туда лететь 18 часов. У нас на руках все карты», – заявил президент США в эфире Fox News.

Американский лидер также подчеркнул, что США остаются открытыми для контактов с Ираном, несмотря на отмену планируемых переговоров.

По его словам, иранские власти могут обратиться к Вашингтону в любой момент, если захотят, однако, добавил Трамп, «мы не будем больше тратить 18 часов на перелет, чтобы сидеть и болтать ни о чем».

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи обсудил с пакистанским военным руководством перспективы урегулирования напряженности в отношениях с США.

CNN сообщил, что Уиткофф и Кушнер отправятся в Пакистан на переговоры с Ираном.

Axios заявил о возможных прямых переговорах США и Ирана 27 апреля.