Тысячи противников Нетаньяху вышли на масштабный митинг в Тель-Авиве

Протестующие в Тель-Авиве потребовали досрочных выборов

Tекст: Мария Иванова

Крупная демонстрация сторонников левого политического спектра прошла в центре города, передает РИА «Новости».

Активисты традиционно выразили несогласие с курсом правого кабинета министров под руководством Биньямина Нетаньяху. Мероприятие было официально согласовано с властями, поэтому дежурившие на месте крупные силы полиции не вмешивались в происходящее.

Собравшиеся держали плакаты с призывами к мирной политике, защите демократии и проведению досрочных выборов. Протестующие также выступили против строительства еврейских поселений на палестинских территориях и аннексии Западного берега реки Иордан.

Одно из главных требований либеральной общественности заключается в создании государственной комиссии. Она должна расследовать причины провала в предотвращении атаки движения ХАМАС седьмого октября 2023 года. Этот инцидент привел к затяжным военным конфликтам, продолжающимся уже два с половиной года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, участники многотысячной акции в Тель-Авиве рнеделю назад потребовали прекращения вооруженного конфликта.

Ранее несколько сотен человек провели марш против возможного помилования премьер-министра Биньямина Нетаньяху.