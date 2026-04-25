  Российские ПВО уничтожили 22 украинских дрона над шестью регионами
    25 апреля 2026, 20:39

    Тысячи противников Нетаньяху вышли на масштабный митинг в Тель-Авиве

    Протестующие в Тель-Авиве потребовали досрочных выборов

    Tекст: Мария Иванова

    Массовая антиправительственная акция протеста состоялась на театральной площади Тель-Авива на фоне продолжающегося режима прекращения боевых действий.

    Крупная демонстрация сторонников левого политического спектра прошла в центре города, передает РИА «Новости».

    Активисты традиционно выразили несогласие с курсом правого кабинета министров под руководством Биньямина Нетаньяху. Мероприятие было официально согласовано с властями, поэтому дежурившие на месте крупные силы полиции не вмешивались в происходящее.

    Собравшиеся держали плакаты с призывами к мирной политике, защите демократии и проведению досрочных выборов. Протестующие также выступили против строительства еврейских поселений на палестинских территориях и аннексии Западного берега реки Иордан.

    Одно из главных требований либеральной общественности заключается в создании государственной комиссии. Она должна расследовать причины провала в предотвращении атаки движения ХАМАС седьмого октября 2023 года. Этот инцидент привел к затяжным военным конфликтам, продолжающимся уже два с половиной года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, участники многотысячной акции в Тель-Авиве рнеделю назад потребовали прекращения вооруженного конфликта.

    Ранее несколько сотен человек провели марш против возможного помилования премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

    23 апреля 2026, 10:41 • Новости дня
    Израиль решил переселить племя из Индии

    NYT: Израиль профинансирует репатриацию индийского племени Бней-Менаше

    Израиль решил переселить племя из Индии
    @ Ilia Yefimovich/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Тысячи представителей общины Бней-Менаше, проживающих на северо-востоке Индии, готовятся к массовому переезду в Израиль при поддержке местного правительства, пишет The New York Times.

    Представители общины Бней-Менаше считают себя потомками Манассии, царя Иудеи, изгнанного около 2800 лет назад. В индийских штатах Манипур и Мизорам проживает около 10 тыс. членов этого племени, пишет The New York Times. Почти половина из них уже перебралась в Израиль с 1990-х.

    «Мы верим в Тору. У нас есть вера в израильское правительство. Они обещали, что все Бней-Менаше отправятся в Израиль к 2030 году», – заявил один из представителей общины Шимон Нгамтенлал.

    В четверг в рамках операции «Крылья рассвета» Израиль перевезет еще около 250 человек через Дели в Тель-Авив.

    В ноябре прошлого года правительство Израиля согласилось профинансировать переезд оставшихся 5800 членов общины. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал это решение важным шагом, который укрепит северные регионы страны.

    Израиль заинтересован в пополнении рабочей силы на фоне конфликтов, начавшихся после атаки ХАМАС 7 октября 2023 года. Мобилизация израильтян и отток трудовых мигрантов из Непала и Таиланда нанесли ущерб экономике страны. Переселенцы из Индии часто работают в строительстве и на заводах.

    В Индии Бней-Менаше классифицируются как народность куки. В 1970-х годах израильские антропологи заметили сходство их обычаев с иудаизмом. Сейчас община страдает от насилия в штате Манипур, где происходят столкновения между куки и большинством мейтей, что делает их переезд еще более актуальным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лично встретил главу правительства Индии Нарендру Моди у трапа самолета.

    В конце 2024 года численность населения еврейского государства впервые превысила 10 млн человек.

    Отмечалось, что после нападения ХАМАС молодые израильтяне все чаще ищут опору в иудаизме.

    23 апреля 2026, 21:24 • Новости дня
    В Израиле заявили о выходе спикера парламента Ирана Галибафа из переговорной команды с США

    Mako: Спикер парламента Ирана Галибаф покинул переговорную команду Ирана с США

    В Израиле заявили о выходе спикера парламента Ирана Галибафа из переговорной команды с США
    @ Sha Dati/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф покинул переговорную команду с США из-за вмешательства Корпуса стражей исламской революции, сообщило израильское издание Mako.

    По данным Mako, решение Галибафа последовало после того, как министр иностранных дел Ирана заблокировал инициативу Катара.

    По информации телеканала, в руководстве Ирана сейчас наблюдается острый кризис и внутренняя борьба за власть, которую называют самой серьезной за последние годы.

    Ранее Галибаф исключил возможность дипломатических контактов с американской стороной в условиях угроз.

    25 апреля 2026, 13:43 • Видео
    Президента России пригласили в США. Лететь стоит?

    «Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезным», – заявил президент США Дональд Трамп, говоря о направленном президенту России Владимиру Путину приглашении посетить саммит G20 в Майями. Но стоит ли его посещать?

    23 апреля 2026, 14:59 • Новости дня
    NYT назвала три причины недовольства Израилем у Германии
    NYT назвала три причины недовольства Израилем у Германии
    @ Kay Nietfeld/dpa/Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкие политики все чаще выражают недовольство действиями израильского правительства, что свидетельствует о возможном ослаблении традиционной поддержки со стороны Берлина, пишет The New York Times.

    Как передает The New York Times, немецкие власти в последние недели усилили критику в адрес Израиля, что стало заметным изменением по сравнению с их традиционной поддержкой.

    Канцлер Фридрих Мерц и другие официальные лица резко высказались о действиях Израиля, в частности, осудили недавний закон о смертной казни, который распространяется только на палестинцев, совершивших нападения. Официальный представитель Мерца заявил, что правительство Германии «сожалеет о решении Кнессета и не может его одобрить».

    Второй причиной недовольства стала военная кампания Израиля в Ливане. Мерц публично предупредил, что интенсивность боевых действий может подорвать мирный процесс на Ближнем Востоке, и призвал прекратить атаки в Ливане. Он подчеркнул, что Германия и ее европейские партнеры неоднократно просили израильское правительство остановить удары.

    Третьей причиной стало ускорение израильской политики по укреплению контроля над Западным берегом. Мерц выразил обеспокоенность по поводу возможной де-факто аннексии этой территории и подчеркнул недопустимость таких действий. Ранее Германия уже выражала свои опасения по этому поводу, однако столь публичное заявление стало редкостью.

    Высказывания немецких лидеров вызвали ответную реакцию из Израиля, включая резкую критику со стороны министра финансов, но посол Израиля в Германии встал на защиту Мерца, подчеркнув значимость германо-израильских отношений.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц ранее назвал ситуацию в секторе Газа неприемлемой. Позже немецкий политик провел телефонные переговоры с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

    24 апреля 2026, 15:33 • Новости дня
    Нетаньяху вылечил рак предстательной железы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху полностью вылечил рак предстательной железы, который был обнаружен на ранней стадии. Об этом говорится в ежегодном медицинском отчете, опубликованном канцелярией главы правительства.

    В ходе планового обследования после операции МРТ выявило маленькое пятно размером менее одного сантиметра с подозрительными характеристиками. Дополнительные исследования подтвердили, что у Нетаньяху был обнаружен рак предстательной железы на ранней стадии без признаков метастазов. Врачи предложили два пути: наблюдение или целенаправленная лучевая терапия, передает РИА «Новости».

    Нетаньяху выбрал активное лечение, подчеркивается в медицинском заключении. «Премьер-министр выбрал лечение... которое оказалось полностью успешным, с полным исчезновением образования, что было подтверждено всеми рентгенологическими и лабораторными исследованиями», – отмечается в документе.

    Сам Нетаньяху сообщил в социальных сетях, что просил отложить публикацию медицинского заключения на два месяца. Он объяснил это желанием избежать распространения пропаганды против Израиля в разгар войны с Ираном.

    В декабре 2024 года Нетаньяху успешно перенес операцию по удалению предстательной железы.

    24 апреля 2026, 14:52 • Новости дня
    Над югом Ливана сбили израильский беспилотник

    Al Mayadeen: Над югом Ливана сбили израильский беспилотник

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израильский беспилотник был сбит над югом Ливана после пересечения воздушной границы страны, сообщил телеканал Al Mayadeen.

    По данным Al Mayadeen, предположительно, речь идет о дроне Hermes 450, принадлежащем ВВС Израиля, передает ТАСС.

    В сообщении подчеркивается, что летательный аппарат был поражен ракетой класса «земля – воздух», которую выпустили бойцы шиитской организации «Хезболла». После попадания ракеты дрон загорелся и потерял управление.

    Аппарат рухнул на землю в районе Бурдж-эш-Шимали, расположенном в окрестностях города Тир.

    Накануне армия Израиля ликвидировала бойца «Хезболлы» на юге Ливана. Кроме того, Израиль уничтожил ракетную установку в Ливане.

    Напомним, 17 апреля начало действовать десятидневное перемирие в Ливане. Депутат от движения «Хезболла» Али Файяд заявил, что продление режима прекращения огня между Ливаном и Израилем на три недели не имеет смысла, если при этом продолжаются израильские атаки.

    23 апреля 2026, 11:31 • Новости дня
    В Израиле арестовали военных за передачу секретных данных об F-15 Ирану

    Tекст: Вера Басилая

    На авиабазе Тель-Ноф арестованы два инженера военно-воздушных сил Израиля по обвинению в передаче секретных данных об американских истребителях F-15 Ирану, сообщает Fars.

    Два инженера военно-воздушных сил Израиля были арестованы по обвинению в передаче секретных данных об американских истребителях F-15 Ирану.

    По данным агентства Fars, сотрудники работали на авиабазе Тель-Ноф, расположенной недалеко от Ашдода.

    В материале сообщается, что инженеры передали в Тегеран технические документы и учебные фотографии, связанные с американскими истребителями. В публикации также отмечается, что израильские власти называют задержанных «сионистами», и подчеркивается серьезность утечки секретной информации.

    Официальные лица Израиля пока не предоставили дополнительных комментариев по поводу задержания. Вопрос о возможных последствиях для национальной безопасности страны остается открытым.

    Ранее иранские беспилотники атаковали израильскую авиабазу Тель-Ноф и места размещения американских истребителей F-15.

    Разведка Исламской Республики получила обширный массив секретных данных о военных объектах еврейского государства.

    В свою очередь иранские силовики арестовали более 700 израильских шпионов за двенадцать дней.

    24 апреля 2026, 14:04 • Новости дня
    Депутат «Хезболлы» раскритиковал продление перемирия между Ливаном и Израилем

    Депутат «Хезболлы» Файяд: Продление перемирия с Израилем не имеет смысла

    Tекст: Валерия Городецкая

    Продление режима прекращения огня между Ливаном и Израилем на три недели не имеет смысла, если при этом продолжаются израильские атаки, заявил депутат от движения «Хезболла» Али Файяд.

    «Прекращение огня теряет всякий смысл, если Израиль продолжает враждебные действия – убийства, обстрелы и разрушение приграничных ливанских населенных пунктов», – подчеркнул он, передает РИА «Новости».

    По мнению Файяда, инициатива перемирия нацелена на навязывание Ливану новой реальности, при которой только Бейрут должен соблюдать прекращение огня, а израильская сторона никаких обязательств не берет. Депутат считает, что такой подход фактически используется как прикрытие для продвижения прямых переговоров при посредничестве США.

    Файяд заявил, что «Хезболла» категорически не согласна с подобной формулой и будет ей противостоять. Любое нападение Израиля на объекты в Ливане, по его словам, дает движению право на ответные действия в зависимости от ситуации на месте.

    Он также добавил, что перемирие будет иметь смысл только в случае вывода израильских сил с ливанской территории. В противном случае, отметил Файяд, ливанцы сохраняют право на сопротивление для восстановления полного суверенитета страны.

    Агентство Reuters сообщало, что власти Ливана рассматривают возможность продления перемирия с Израилем и настаивают на новых условиях для дальнейших переговоров.

    Напомним, 17 апреля начало действовать десятидневное перемирие в Ливане.

    24 апреля 2026, 02:45 • Новости дня
    Израиль уничтожил ракетную установку в Ливане

    Tекст: Антон Антонов

    Израильские военные ликвидировали огневую позицию, с которой велся обстрел северных территорий еврейского государства, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Ночью, как заявили военные, зафиксировали пуски ракет в сторону еврейского государства, которые произошли вопреки достигнутым договоренностям о перемирии, передает РИА «Новости».

    Представители армии подтвердили факт ответного огня по позициям противника, отметив, что «ЦАХАЛ уничтожил пусковую установку».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные ликвидировали боевика возле ракетной пусковой площадки в ливанском районе Седжуд. По данным Reuters, власти Ливана рассматривают возможность продления перемирия с Израилем и настаивают на новых условиях для дальнейших переговоров.

    23 апреля 2026, 13:41 • Новости дня
    Ливан захотел продлить перемирие на переговорах с Израилем

    Ливан выступил за продление перемирия и отвод израильских войск

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Ливана рассматривают возможность продления перемирия с Израилем и настаивают на новых условиях для дальнейших переговоров, сообщает Reuters.

    Ливанский чиновник сообщил Reuters, власти Ливана на переговорах с Израилем настаивают на продлении режима прекращения огня, передает РИА «Новости».

    По словам источника, Бейрут рассматривает продление перемирия как предварительное условие для перехода переговоров на новый уровень, в рамках которого Ливан будет выступать за отвод израильтян, возвращение ливанцев, задержанных в Израиле, и за определение наземной границы..

    Госдепартамент США ранее отмечал, что действующий режим прекращения огня сроком на десять дней может быть продлен, если стороны достигнут успехов в переговорах и Бейрут подтвердит контроль над своей территорией. Перемирие между Ливаном и Израилем вступило в силу с полуночи 17 апреля по местному времени.

    Соглашение о приостановке боевых действий официально вступило в силу. Президент Ливана Джозеф Аун назвал этот шаг отправной точкой для прямых двусторонних переговоров.

    Премьер-министр Ливана Наваф Салам обвинил Израиль в военном преступлении.

    Армия Израиля нанесла удары по Ливану после начала перемирия.

    23 апреля 2026, 10:27 • Новости дня
    Минобороны Израиля заказало авиабомбы у Elbit Systems на 200 млн долларов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство обороны Израиля заказало у национального концерна Elbit Systems авиационные боеприпасы на сумму свыше 200 млн долларов, сообщила пресс-служба ведомства.

    По информации пресс-службы ведомства, закупка направлена на усиление готовности к возможным боевым сценариям в ближайшем будущем и подготовку к интенсивному десятилетию в сфере безопасности.

    По информации пресс-службы ведомства, закупка направлена на усиление готовности к возможным боевым сценариям в ближайшем будущем и подготовку к интенсивному десятилетию в сфере безопасности.

    В заявлении ведомства уточняется, что многолетние заказы охватывают широкий спектр авиационных боеприпасов для нужд Армии обороны Израиля. Генеральный директор министерства, генерал-майор в отставке Амир Барам, подчеркнул, что эти закупки являются частью стратегии по расширению оборонной промышленной базы страны.

    Барам отметил: «Мы не только удовлетворяем непосредственные оперативные потребности. Мы строим фундамент, который позволит Армии обороны Израиля реализовать любой боевой сценарий, опираясь на суверенные производственные возможности, передовые технологии и непрерывность цепочки поставок».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильское правительство согласовало закупку у корпорации Boeing партии высокоточных авиабомб на 289 млн долларов.

    Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху пообещал увеличить инвестиции в национальное производство вооружений.

    Администрация президента США Дональда Трампа разрешила поставки Израилю тяжелых авиабомб MK-84.

    24 апреля 2026, 04:13 • Новости дня
    Белый дом заявил о продлении перемирия между Израилем и Ливаном

    Tекст: Антон Антонов

    Режим прекращения огня между Израилем и Ливаном решено продлить еще на три недели после успешных переговоров сторон в Вашингтоне, сообщил Белый дом.

    США подчеркнули, что Вашингтон планирует оказывать всестороннюю поддержку ливанской стороне в противостоянии с движением «Хезболла», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль заявил, что уничтожил ракетную установку в Ливане, с которой велся обстрел северных территорий еврейского государства вопреки достигнутым договоренностям о перемирии.

    23 апреля 2026, 14:14 • Новости дня
    Армия Израиля ликвидировала бойца «Хезболлы» на юге Ливана

    ЦАХАЛ уничтожил боевика «Хезболлы» возле ракетной пусковой площадки в Ливане

    Tекст: Мария Иванова

    В ливанском районе Седжуд точечным ударом ликвидирован боевик, находившийся у ракетной пусковой площадки, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Армия обороны Израиля отчиталась об устранении члена ливанской группировки, передает РИА «Новости».

    Убитый действовал в непосредственной близости от места запуска ракет на юге соседней страны и представлял серьезную опасность.

    «Вчера ЦАХАЛ нанесла удар и ликвидировала боевика «Хезболлы», который действовал на пусковой площадке в районе Седжуд на юге Ливана, чтобы предотвратить прямую угрозу населенным пунктам на севере Израиля», – сообщила армейская пресс-служба.

    Ранее в апреле стартовали прямые переговоры о нормализации двусторонних отношений. Этому предшествовало объявление о прекращении огня между израильскими войсками и ливанским движением. При этом обе стороны регулярно обмениваются взаимными обвинениями в нарушении достигнутых мирных договоренностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия обороны Израиля уничтожила ракетную установку на территории Ливана. Боевики шиитского движения в ответ атаковали приграничные израильские населенные пункты.

    Ранее израильская военная авиация ликвидировала бойца «Хезболлы» у линии обороны.

    25 апреля 2026, 18:29 • Новости дня
    ЦАХАЛ сообщил о ликвидации свыше 15 членов «Хезболлы» на юге Ливана

    Tекст: Мария Иванова

    За минувшие выходные на юге Ливана были ликвидированы более 15 боевиков шиитского движения, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Армия обороны Израиля отчиталась о результатах операций против шиитского движения на юге Ливана за прошедшие выходные, передает РИА «Новости».

    «ЦАХАЛ ликвидировал более 15 боевиков «Хезболлы» на юге Ливана в течение выходных... Ликвидированные боевики представляли угрозу для сил ЦАХАЛ, действующих на юге Ливана», – говорится в официальном заявлении армейской пресс-службы.

    Накануне израильские военные фиксировали пуск двух снарядов со стороны Ливана. Один из них удалось перехватить, другой упал на незаселенной территории.

    Ранее Дональд Трамп объявил о достижении двухнедельного перемирия с Ираном. Однако позже иранская сторона заявила о срыве договоренностей из-за продолжающихся израильских ударов по Ливану. Такую же позицию выразил Пакистан, выступающий посредником. Трамп при этом подчеркнул, что ливанская территория не была включена в соглашение о прекращении огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные ликвидировали огневую позицию на территории Ливана.

    Армия обороны Израиля точечным ударом уничтожила боевика возле ракетной пусковой площадки.

    25 апреля 2026, 15:57 • Новости дня
    При атаке израильских беспилотников в районе Набатии погибли четыре человека

    Tекст: Мария Иванова

    В результате атаки беспилотных летательных аппаратов ВВС Израиля по окрестностям города Набатия на юге Ливана погибли четыре человека.

    Жертвами ударов израильской авиации стали четверо граждан, передает ТАСС со ссылкой на сводку Минздрава Ливана.

    «Ракеты были выпущены по пикапу в населенном пункте Яхмур-эш-Шкиф и мотоциклу в районе Эль-Айн. Четыре человека, доставленные в больницу в Набатию, скончались от полученных ранений», – говорится в сообщении ведомства.

    Ранее поступала информация о трех пострадавших в результате атаки израильских дронов в этом же районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская авиация нанесла массированные удары по семи населенным пунктам на юге Ливана.

    В середине марта обстрелы девяти южных поселений привели к гибели четырех человек.

    Ранее атака на жилой дом в провинции Набатия унесла жизни 19 мирных жителей.

    25 апреля 2026, 21:17 • Новости дня
    Нетаньяху приказал нанести удары по целям «Хезболлы» в Ливане

    Премьер Израиля Нетаньяху приказал нанести удары по целям «Хезболлы» в Ливане

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение Армии обороны Израиля о нанесении мощных ударов по целям движения «Хезболла» в Ливане.

    Нетаньяху дал указание Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанести мощные удары по объектам движения «Хезболла» в Ливане, передает РИА «Новости». Такое распоряжение поступило в субботу, о чём официально сообщила канцелярия главы правительства.

    Подробности по числу целей и характеру ударов на данный момент не раскрываются.

    Ранее израильская авиация поразила сотню командных пунктов ливанского движения.

    На юге Ливана военные ликвидировали более 15 боевиков шиитской организации.

    До этого Армия обороны Израиля нанесла ракетные удары по инфраструктуре группировки в Бейруте.

