Трамп объяснил отмену визита Уиткоффа в Пакистан «неразберихой» в Иране

Трамп объяснил отмену поездки переговорщиков в Пакистан междоусобицами в Иране

Tекст: Вера Басилая

Отмена поездки спецпредставителя Стива Уиткоффа и зятя президента Джареда Кушнера в Пакистан для переговоров по Ирану связана с отсутствием четкого понимания, кто руководит Исламской Республикой, передает РИА «Новости».

Президент США в своей соцсети Truth Social отметил: «Никто не знает, кто главный, включая их». По его словам, сейчас в руководстве Ирана царят «неразбериха и междоусобицы».

Он добавил, что поездка заняла бы слишком много времени и потребовала бы значительных усилий.

Американский лидер подчеркнул, что, по его мнению, «у нас на руках все карты, у них – никаких». Он также заявил: «Если они хотят поговорить, все, что им нужно сделать – позвонить».

Газета Axios приводит слова Трампа о том, что отмена поездки не связана с возможным возобновлением американских атак. «Нет, не означает. Мы об этом еще не думали», – сообщил он журналистам.

