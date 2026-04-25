    25 апреля 2026, 19:59 • Новости дня

    Россиянин Магомедов триумфально выиграл чемпионат Европы по вольной борьбе

    Tекст: Мария Иванова

    В финале соревнований 23-летний спортсмен разгромил представителя Албании со счетом 10:0, обеспечив себе высшую награду в весовой категории до 65 килограммов.

    Турнир континентального значения проходит в эти дни в Тиране, передает ТАСС.

    В решающей схватке 23-летний Башир Магомедов не оставил шансов местному борцу Исламу Дудаеву, победив его с разгромным счетом 10:0.

    До этого триумфа спортсмен уже выигрывал Игры стран БРИКС и молодежный чемпионат мира.

    Еще одну медаль команде принес Муса Мехтиханов, выступающий в весе до 57 килограммов. В упорном финальном поединке он проиграл Исламу Базарганову из Азербайджана со счетом 6:8 и забрал серебро.

    Чемпионат Европы официально завершится 26 апреля. Российские борцы принимают участие в состязаниях под нейтральным статусом и флагом Объединенного мира борьбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, год назад российские спортсмены завоевали десять золотых медалей на чемпионате Европы по спортивной борьбе в Братиславе. Борец греко-римского стиля Сергей Семенов стал победителем соревнований в весовой категории до 130 кг. Эмин Сефершаев выиграл финальную схватку турнира в весе до 55 кг.

    25 апреля 2026, 16:14 • Новости дня
    Путин подписал инициированные «Единой Россией» законы о защите бизнеса и граждан
    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин подписал ряд законов, подготовленных по инициативе партии «Единая Россия», среди которых освобождение малого бизнеса от НДС и дополнительные льготы для семей участников спецоперации.

    Один из подписанных законов освобождает организации общественного питания, работающие по упрощенной системе налогообложения или патенту, от уплаты НДС до конца текущего года. Эта мера направлена на поддержку малого бизнеса в сфере общепита.

    Другой закон защищает трудовые права граждан, вернувшихся со службы: такие сотрудники теперь будут иметь преимущество в сохранении рабочего места при сокращении штата. Закон был принят по инициативе «Единой России».

    Также в числе подписанных документов – закон, освобождающий от налога на добавленную стоимость услуги по бесплатной догазификации, включая технологическое подключение к ряду социальных объектов, таких как фельдшерские пункты, врачебные кабинеты, амбулатории и котельные. Это позволит облегчить доступ к газу для социально значимых учреждений.

    Ещё один закон расширяет права супругов погибших участников спецоперации на Украине: они смогут бесплатно поступать в вузы и колледжи по отдельной квоте без вступительных испытаний. Соответствующая инициатива направлена на дополнительную поддержку семей погибших военнослужащих. сообщается в Telegram-канале «Единой России».

    Кроме того, расширен перечень доходов инвалидов и ветеранов, на которые нельзя обращать взыскание по исполнительным документам. Теперь под защитой окажутся компенсации за самостоятельно приобретённые до 1 января 2025 года реабилитационные средства и услуги, а также купленные ветеранами протезы.

    25 апреля 2026, 13:26 • Новости дня
    Эксперт объяснил появление возможности у Украины атаковать цели на Урале

    Tекст: Андрей Резчиков

    Украина постоянно модернизирует свои дроны, делает их более легкими, что позволяет увеличивать дистанцию полета; также не исключено, что для атаки на Урал запуск дронов производился диверсионными группами с более близкого расстояния, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. В субботу украинские дроны впервые атаковали цели на Урале.

    «Основная задача атаки на Урал – оказать психологический эффект. В Екатеринбурге удар целенаправленно был нанесен по 32-этажному жилому дому (ЖК «Тринити»), чтобы вызвать общественный резонанс и так далее. Это тактика террористов, киевский режим использует ее постоянно», – считает военный эксперт Юрий Кнутов, историк войск ПВО.

    По его словам, Украина модернизирует свои дроны ради увеличения дальности полета, в том числе за счет снятия шасси и запуска с катапульты, чтобы облегчить вес изделия. С этой же целью используется «рваный полет», в ходе которого двигатель временно отключается и БПЛА просто планирует. «Таким образом достигается экономия топлива», – рассказал эксперт.

    Также дальность увеличивается за счет уменьшения боевой части. На это может указывать то, что при попадании в жилой дом в Екатеринбурге повреждения ограничились выбитыми стеклами и локальным задымлением, без серьезных разрушений конструкций. «Возможно, боевая нагрузка не превышала нескольких килограмм», – предположил Кнутов.

    То, что украинские беспилотники смогли незамеченными пересечь границу и долететь до Урала, преодолев более 1700 км, ставят новые вызовы для ПВО в регионах. «В советское время эти рубежи закрывали всю территорию страны. В дополнение к эшелонированной ПВО существовала объектовая противовоздушная оборона. То есть конкретный объект прикрывался зенитно-ракетными дивизионами и истребительной авиацией. Но эта система целенаправленно была разрушена после распада СССР», – напомнил Кнутов.

    Сейчас эшелонированная ПВО восстановлена для защиты Москвы и Центрального экономического района (ЦЭР). «Все, что касается остальной территории, здесь эти задачи надо решать. Сегодня со спутников делаются фотографии любых комплексов ПВО в высоком разрешении. Это позволяет определить его тип и боевые характеристики. Зная это, можно составить зону радиолокационной видимости РЛС и проложить маршрут, чтобы пролететь незамеченным», – отметил спикер.

    Для комплексного решения задачи необходимо создавать рубеж от Баренцева до Черного моря. А для повышения плотности обороны отдельных объектов помимо резервистов можно было бы привлекать сотрудников частных охранных предприятий (сейчас такая практика распространилась на Украине). «Создание новых рубежей ПВО – это дорогостоящий и трудоемкий проект, но его надо реализовывать. В советское время мы создавали рубежи протяженностью 1500 км и более. Они оправдывают себя в будущем. Также необходимо развивать лазерное и электромагнитное оружие, без которого нам не обойтись в силу того, что это гораздо дешевле и эффективнее, чем зенитные ракеты», – подчеркивает эксперт.

    Кнутов при этом не исключает вероятность того, что для атаки целей на Урале запуск дронов производился не с территории Украины, а диверсионными группами с более близкого расстояния.

    Он напомнил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть дрон-ракета Areion. Этот комплекс был представлен в середине апреля как развитие проекта «Паляниця». Ракета поставляется в специальном транспортно-пусковом контейнере. Она совместима с пусковыми установками противокорабельного комплекса «Нептун», но также может запускаться с обычных автомобильных прицепов или полуприцепов.

    «С фуры, сняв брезент, можно запустить пару таких дронов. Я не исключаю такой вариант. Но для этого нужно, чтобы фура с беспилотниками проехала на территорию России... Это не так просто, но мы помним операцию ВСУ «Паутина», когда противник сумел найти способ доставить большое количество дронов и пусковых установок на территорию России», – напомнил собеседник.

    Также нельзя исключать, что беспилотники могли быть изготовлены на территории России, потому что «под видом волонтеров сегодня можно приобрести необходимые запчасти для сборки военных дронов».

    Кнутов подчеркивает, что Украина  с помощью Германии и Франции ведет разработку баллистической ракеты из композитных материалов на основе технологий комплекса С-300. «Эта ракета будет иметь дальность около 700 километров и боевую часть до 850 кг. Планируется, что она сможет долететь до Москвы и Санкт-Петербурга. Нужно готовиться к отражению всех этих ударов», – считает спикер.

    В субботу рано утром взрывы впервые прозвучали в Челябинской и Свердловской областях. Украинский БПЛА атаковал многоэтажный жилой дом в Ленинском районе Екатеринбурга, в результате чего пострадали шесть человек, одна женщина была госпитализирована.

    В регионе был введен режим «Ковер», воздушное пространство было закрыто на всех высотах, активно работали системы противовоздушной обороны. Кроме того, система ПВО успешно отразила атаку на инфраструктурный объект в Челябинской области.

    Полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога заявил, что регионы Урала теперь находятся в зоне досягаемости для беспилотных атак. Он отметил, что враг не способен достичь успеха на поле боя, поэтому наносит удары по гражданским объектам, подчеркнув необходимость бдительности для жителей региона.

    25 апреля 2026, 13:43 • Видео
    Президента России пригласили в США. Лететь стоит?

    «Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезным», – заявил президент США Дональд Трамп, говоря о направленном президенту России Владимиру Путину приглашении посетить саммит G20 в Майями. Но стоит ли его посещать?

    25 апреля 2026, 09:54 • Новости дня
    Фицо не дал Туску пошутить об отсутствии России на саммите ЕС
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо своим появлением не дал пошутить премьер-министру Польши Дональду Туску об отсутствии России на саммите ЕС, пишет польское издание Onet.

    Польское издание Onet описало ситуацию, когда Туск, выступая перед журналистами, начал говорить, но был прерван появлением Фицо, известного своими пророссийскими взглядами.

    В этот момент Туск поприветствовал словацкого коллегу, после чего нервно моргнул и попытался объясниться перед журналистами.

    В материале отмечается, что изначально Туск хотел намекнуть на присутствие стран с пророссийскими взглядами на саммите, однако неожиданное появление Фицо вынудило польского премьера оправдываться. В частности, Туск заявил: «Нет-нет, это была шутка», отметив, что его слова не следует воспринимать всерьез.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск спрогнозировал скорое начало прямого вооруженного противостояния НАТО с Москвой. Ранее польский политик признал развитие мировой ситуации в пользу России. Глава правительства Словакии Роберт Фицо назвал невозможным отказ Европы от импорта российской нефти.

    25 апреля 2026, 03:12 • Новости дня
    Politico: Чувство триумфа в ЕС после согласования помощи Киеву угасло
    Tекст: Антон Антонов

    Торжество европейских политиков по случаю согласования помощи Киеву быстро завершилось из-за глубоких внутренних противоречий, пишет Politico.

    «Какое-либо чувство триумфа угасло, когда они столкнулись с многочисленными вызовами и кризисами, стоящими перед ними. Их беседа еще раз показала, как трудно им договориться о дальнейших действиях», – приводит РИА «Новости» текст статьи Politico.

    Журналисты подчеркивают, что даже прекрасные пейзажи на саммите не смогли замаскировать очевидный раскол. Лидерам стран объединения оказалось крайне сложно найти компромисс по ряду ключевых проблем, включая перспективы членства украинского государства.

    Хорватский премьер-министр Андрей Пленкович высмеял идею скорого присоединения Киева к объединению. Политик назвал нереалистичным сценарий, при котором это событие произойдет 1 января 2027 года, пишет издание.

    Помимо украинского вопроса, серьезные споры вызвали темы коллективной обороны. Также политики не смогли прийти к единому мнению относительно участия блока в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович назвал технически невозможным полноправное членство Украины в Евросоюзе с 2027 года. Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против немедленного вступления Киева в объединение. Глава Европейского совета Антониу Кошта отказался называть конкретную дату возможного приема страны.

    25 апреля 2026, 14:38 • Новости дня
    Названо сырье, которое есть только у России
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия является единственной страной в мире, которая производит бадделеитовый концентрат, незаменимый при работе в экстремальных температурах, рассказала заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко.

    Уникальный концентрат производится лишь на одном российском предприятии и используется при изготовлении огнеупорных материалов, защитных конструкций, в керамике и литейном производстве. По словам Левашенко, стоимость бадделеитового концентрата почти втрое выше премиального циркониевого концентрата и превышает 2400 долларов за тонну на спотовом рынке.

    Эксперт отметила, что высокая цена и стабильность стоимости связаны с уникальностью сырья и ограниченным спросом. На мировых рынках цена бадделеитового концентрата практически не зависит от колебаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия обладает колоссальными запасами редкоземельных металлов. Президент Владимир Путин провел специальное совещание по вопросам добычи стратегического сырья. Минпромторг запланировал нарастить производство таких элементов до 50 тысяч тонн к 2030 году.

    25 апреля 2026, 15:26 • Новости дня
    Умер Герой России Алексей Петров
    Tекст: Вера Басилая

    Герой России Алексей Петров, отличившийся мужеством и стойкостью во время спецоперации на Украине, скончался в Якутии, сообщил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

    О скоропостижной смерти Героя России Алексея Петрова сообщил глава Якутии Айсен Николаев в своем канале Max.

    По его словам, Петров был человеком исключительного мужества и несгибаемой силы духа, до конца оставался верен воинскому долгу, своим товарищам и Родине.

    Ефрейтор Петров участвовал в специальной военной операции, где под позывным Медведь проявил героизм, штурмовал позиции противника, освобождал населенные пункты и лично уничтожил несколько пулеметных точек. В результате боев он ликвидировал десятки боевиков и единиц техники, получил тяжелые ранения, потеряв обе ноги.

    Несмотря на тяжелейшие ранения, Петров продолжал активно жить, встречался с семьями погибших, поддерживал боевых товарищей и своим примером показывал силу духа. Глава региона выразил соболезнования родным, близким и товарищам Алексея Рафаэловича.

    Петров родился в Магасском наслеге Верхневилюйского района Якутии, а с 22 июня 2024 года служил в рядах 39-й отдельной гвардейской мотострелковой Краснознаменной бригады.

    25 апреля 2026, 13:34 • Новости дня
    Путин объяснил, почему сбываются предсказания Жириновского

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Предсказания основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского были основаны на глубоком знании предмета. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин в документальном фильме «Вестей» «Владимир Жириновский».

    «Многие его, как сейчас говорят, оценки будущего, предсказания сбываются. На первый взгляд, это удивительно. Я считаю, что здесь нет ничего необычного, потому что все его предсказания были основаны на знании того предмета, о котором он говорил. Он был человеком хорошо образованным и умел ясно излагать свои мысли», – сказал Путин.

    Президент отметил, что в Жириновском сочеталось то, что на первый взгляд кажется несочетаемым. «В этом году исполнилось бы 80 лет со дня рождения Владимира Вольфовича Жириновского. <…> Человек, который был мастером и глубокого анализа, и эпатажа одновременно, замечательным оратором и политиком, организатором. В нем сочеталось многое, что на первый взгляд является несочетаемым. Но в этом и был весь Жириновский», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин ранее отверг статус предсказателя у основателя ЛДПР.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал диалог двух политиков содержательным.

    Российский лидер подписал указ о праздновании 80-летия Владимира Жириновского на государственном уровне.

    24 апреля 2026, 23:48 • Новости дня
    Лавров рассказал анекдот про армянское радио

    Tекст: Антон Антонов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ на вопрос о том, в чем заключается искусство российской дипломатии, рассказал анекдот про армянское радио.

    Глава ведомства в интервью для ОТР вспомнил популярную в Советском Союзе серию анекдотов, передает РИА «Новости».

    «Армянское радио спросили: «Что такое дипломатия?». Они ответили, что есть несколько вариантов, но самый приличный: дипломатия – это искусство послать человека по адресу, но сделать это так, чтобы он предвкушал путешествие», – заявил политик.

    Лавров добавил, что «это тоже можно занести в арсенал методов дипломатии». Руководитель внешнеполитического ведомства также подчеркнул важную деталь о главных целях работы дипломатов. Основной задачей остается твердая защита интересов страны при сохранении уважительного отношения к порядочным и достойным иностранным партнерам, сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом министр назвал чувство юмора важнейшим качеством для своей профессии. «Ни одна профессия без юмора не может тебя действительно захватывать, а дипломатия, наверное, больше, чем многие другие профессии», – заявил Лавров.

    25 апреля 2026, 10:53 • Новости дня
    МИД назвал критику интервью Лаврова во Франции автоголом

    Tекст: Мария Иванова

    Российское внешнеполитическое ведомство резко отреагировало на слова французского посла Николя де Ривьера, который попытался оправдать жесткую критику интервью Сергея Лаврова заботой о свободе слова.

    Заявления французского дипломата о приверженности Парижа свободе прессы не выдерживают никакой проверки фактами, передает ТАСС. В министерстве иностранных дел России подчеркнули, что подобные высказывания являются настоящим «автоголом» для репутации Франции.

    «Не можем оставить без внимания «автогол» посла Франции в России Николя де Ривьера, которым он отметился в ходе недавнего интервью», – говорится в официальном сообщении ведомства. Дипломаты задались вопросом, почему после выхода беседы с Сергеем Лавровым телеканал France Televisions подвергся настоящей травле со стороны либеральных коллег на Западе.

    На Смоленской площади с иронией напомнили, как французская «приверженность плюрализму» отражается на российских журналистах. Представителям прессы из РФ систематически закрывают доступ на мероприятия в Елисейском дворце и отказывают в аккредитации, в том числе на Олимпийские игры в Париже.

    Кроме того, в феврале французский регулятор заблокировал еще 35 сайтов российских СМИ.

    В МИД добавили, что именно во Франции зародилась идея делить медиа на «белые», «серые» и «черные» в зависимости от их благонадежности, и сейчас Париж активно внедряет эти инструменты цензуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о травле французских журналистов после интервью с Сергеем Лавровым.

    Ранее российское дипломатическое ведомство осудило отказ Парижа в выдаче визы корреспонденту РИА Новости.

    До этого французский медиарегулятор Arcom запретил вещание российских телеканалов из-за санкций Евросоюза.

    25 апреля 2026, 01:59 • Новости дня
    Мелони предложила Европе призвать Путина «сделать шаги вперед»
    Tекст: Антон Антонов

    Глава итальянского правительства Джорджа Мелони прокомментировала возможность участия президента России Владимира Путина в предстоящем саммите G20 на территории США.

    Мелони был задан вопрос по поводу возможного участия президента России в саммите G20. Глава кабинета министров Италии сказала, что сейчас неподходящее время для попыток пойти навстречу Москве. «Я считаю, что настал момент, когда именно мы должны просить его сделать шаги вперед», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на Ansa.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона получила официальное приглашение на предстоящий саммит G20 в США. Кремль сообщил, что решение об участии Путина в этом мероприятии пока не принято. Ранее Мелони призвала Европу к началу диалога с Россией.


    25 апреля 2026, 09:29 • Новости дня
    Эксперт назвал вероятный тип атаковавшего Екатеринбург украинского дрона

    Tекст: Мария Иванова

    Для удара по Свердловской области противник мог использовать недорогой беспилотник самолетного типа FP-1 с уменьшенной боевой частью ради увеличения дальности полета, отметил эксперт в сфере беспилотных систем и РЭБ, официальный представитель АО «НПП» Игорь Потапов.

    Вооруженные силы Украины могли запустить по Екатеринбургу аппарат FP-1 из Харьковской области, передает ТАСС.

    Официальный представитель АО «НПП» Игорь Потапов пояснил: «Расстояние от ближайших площадок запуска в Харьковской области до Екатеринбурга по прямой около 1 800 км».

    По словам эксперта, этот беспилотник способен преодолеть такую дистанцию при снижении веса боевой нагрузки. Сборка аппарата происходит на Украине, а его стоимость составляет около 50 тыс. долларов. Характер незначительных повреждений здания указывает на тестовый характер пуска.

    Специалист полагает, что противник испытывает новые двигатели или конструктивные решения для увеличения дальности полета.

    Ранее Министерство обороны впервые отчиталось об уничтожении украинских беспилотников над Свердловской и Челябинской областями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник повредил жилой дом в Екатеринбурге. В результате инцидента медики госпитализировали одну пострадавшую женщину.

    Всего за минувшую ночь российские средства противовоздушной обороны уничтожили 127 вражеских дронов над регионами страны.

    24 апреля 2026, 22:44 • Новости дня
    Трамп признал необходимость возврата 159 млрд долларов незаконных пошлин

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп признал, что из-за решения Верховного суда правительству придется вернуть 159 млрд долларов, собранных с импортных пошлин.

    В своей публикации в Truth Social он заявил: «Люди и компании, которые пользовались нашей страной десятилетиями, из-за ужасного и смехотворного решения Верховного суда США по пошлинам, теперь должны получить назад 159 млрд долларов».

    Американский лидер выразил недовольство позицией суда и отметил, что Верховный суд мог бы указать, что США не обязаны возвращать уже выплаченные деньги. По его мнению, если бы такой пункт был внесён, страна стала бы на 159 млрд долларов богаче.

    Пошлины были введены президентом в 2025 году, однако в этом году высшая судебная инстанция США постановила, что у американского лидера не было полномочий принимать такие решения единолично. Согласно заключению суда, все вопросы, связанные с торговой политикой, принадлежат к прерогативе конгресса.

    Верховный суд США признал введение импортных пошлин превышением полномочий американской администрации.

    После решения суда президент США подписал новую прокламацию для установления единого сбора на зарубежную продукцию.

    25 апреля 2026, 13:15 • Новости дня
    Путин рассказал о последнем телефонном звонке Жириновскому
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин в 2022 году звонил основателю партии ЛДПР в клинику, чтобы поддержать его. Об этом глава государства рассказал в документальном фильме «Вестей» «Владимир Жириновский».

    «Помню последний разговор с ним. Позвонил ему по телефону в клинику. Просто хотел его поддержать. Безусловно, Владимир Вольфович понимал, что находится в критическом состоянии. Но последние слова его были такими. «Мне же еще рано уходить, – сказал он. – Я ведь еще нужен России», – рассказал Путин.

    Президент отметил, что в этом и заключался характер Жириновского и его отношение к делу и стране.

    «Он все мерил на то, чтобы послужить Родине», – сказал Путин.

    Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. В память о нем Владимир Путин подписал указ о праздновании 80-летия политика на государственном уровне в 2026 году. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назначен руководителем оргкомитета по подготовке мероприятий, в состав которого вошли 35 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал диалог Владимира Путина и Владимира Жириновского очень содержательным.

    Ранее глава государства подписал указ о праздновании 80-летия основателя ЛДПР на государственном уровне.

    Депутаты Госдумы предложили Центробанку выпустить памятную монету с изображением политика.

    25 апреля 2026, 05:27 • Новости дня
    Иранские военные захватили контейнеровоз Epaminondas
    Tекст: Антон Антонов

    Иранский Корпус стражей исламской революции захватил судно Epaminondas под флагом Либерии из-за использования этого контейнеровоза вооруженными силами Соединенных Штатов, передает Tasnim.

    По информации сервиса MarineTraffic, геолокация корабля не обновлялась уже более двух суток. В последний раз системы слежения фиксировали транспорт в Оманском заливе к западу от города Кухестак.

    Ранее греческие журналисты сообщали об обстреле этого транспорта вблизи иранских территориальных вод. Сообщалось, что контейнеровоз находится под управлением датской компании Maersk и зафрахтован группой Technomar.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции на этой неделе выставил дополнительные мины в Ормузском проливе. В свою очередь, США также усиливают морскую блокаду Ирана.

    25 апреля 2026, 11:35 • Новости дня
    Жога заявил о досягаемости Урала для атак БПЛА
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Регионы Урала теперь находятся в зоне досягаемости для беспилотных атак, заявил полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога.

    Рано утром 25 апреля украинский БПЛА атаковал многоэтажный жилой дом в Ленинском районе Екатеринбурга, в результате чего пострадали шесть человек, а одна женщина была госпитализирована. Кроме того, система ПВО успешно отразила атаку на инфраструктурный объект в Челябинской области.

    Жога также обратился к жителям Челябинской и Свердловской областей, призвав их сохранять спокойствие и следовать рекомендациям властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о прямой угрозе воздушных ударов по Уралу. В результате недавней атаки украинский беспилотник повредил жилой дом в Екатеринбурге. После этого инцидента медики госпитализировали одну пострадавшую женщину.

