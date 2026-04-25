  Трамп отменил поездку Уиткоффа и Кушнера в Пакистан для переговоров по Ирану
    25 апреля 2026, 19:16 • Новости дня

    Трамп отменил поездку Уиткоффа и Кушнера в Пакистан для переговоров по Ирану

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп сообщил об отмене визита спецпредставителя Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Пакистан, где планировались переговоры по Ирану.

    Президент США заявил, что отменил поездку американской делегации в Пакистан для обсуждения иранского вопроса, передает РИА «Новости».

    Он пояснил, что инициировал отмену поездки несколько дней назад, отметив, что американская сторона располагает всеми необходимыми рычагами влияния.

    «Я сказал моим людям некоторое время назад, которые были готовы уезжать, я сказал: «Нет, мы не будем туда лететь 18 часов. У нас на руках все карты», – заявил президент США в эфире Fox News.

    Американский лидер также подчеркнул, что США остаются открытыми для контактов с Ираном, несмотря на отмену планируемых переговоров.

    По его словам, иранские власти могут обратиться к Вашингтону в любой момент, если захотят, однако, добавил Трамп, «мы не будем больше тратить 18 часов на перелет, чтобы сидеть и болтать ни о чем».

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи обсудил с пакистанским военным руководством перспективы урегулирования напряженности в отношениях с США.

    CNN сообщил, что Уиткофф и Кушнер отправятся в Пакистан на переговоры с Ираном.

    Axios заявил о возможных прямых переговорах США и Ирана 27 апреля.

    24 апреля 2026, 22:44 • Новости дня
    Трамп признал необходимость возврата 159 млрд долларов незаконных пошлин

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп признал, что из-за решения Верховного суда правительству придется вернуть 159 млрд долларов, собранных с импортных пошлин.

    Президент США признал необходимость возврата 159 млрд долларов, собранных в виде импортных пошлин, после решения Верховного суда об их незаконности, передает РИА «Новости».

    В своей публикации в Truth Social он заявил: «Люди и компании, которые пользовались нашей страной десятилетиями, из-за ужасного и смехотворного решения Верховного суда США по пошлинам, теперь должны получить назад 159 млрд долларов».

    Американский лидер выразил недовольство позицией суда и отметил, что Верховный суд мог бы указать, что США не обязаны возвращать уже выплаченные деньги. По его мнению, если бы такой пункт был внесён, страна стала бы на 159 млрд долларов богаче.

    Пошлины были введены президентом в 2025 году, однако в этом году высшая судебная инстанция США постановила, что у американского лидера не было полномочий принимать такие решения единолично. Согласно заключению суда, все вопросы, связанные с торговой политикой, принадлежат к прерогативе конгресса.

    Верховный суд США признал введение импортных пошлин превышением полномочий американской администрации.

    После решения суда президент США подписал новую прокламацию для установления единого сбора на зарубежную продукцию.

    25 апреля 2026, 17:49 • Новости дня
    Экс-глава ЦРУ назвал уроки конфликта с Ираном

    Экс-глава ЦРУ назвал уроки конфликта с Ираном
    Tекст: Вера Басилая

    Война США с Ираном дала Вашингтону важные уроки, которые могут помочь президенту США Дональду Трампу «спасти интересы Америки», сообщил в колонке для The New York Times (NYT) экс-глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс.

    «Исламская Республика Иран и ее жестокие срывы висели над всей моей карьерой», – написал бывший руководитель американской разведки в колонке для The New York Times.

    Он отметил, что президент США в ходе конфликта с Тегераном не обращал внимания на прошлые ошибки и совершил множество новых.

    По мнению Бёрнса, решение внешнеполитических проблем требует времени и терпения. Он подчеркнул, что дипломатия редко бывает идеальной, особенно при взаимодействии с жестким идеологическим режимом. Эксперт считает, что устранение руководства страны может казаться привлекательным путем, но на практике это часто оказывается иллюзией.

    Вторым важным уроком автор назвал необходимость использования всех инструментов национальной безопасности. Военное и экономическое давление должно сопровождаться кропотливой дипломатией и качественными разведданными. Бёрнс уверен, что для достижения договоренностей по ядерной программе и Ормузскому проливу потребуется сложный процесс уступок.

    Третий урок заключается в том, что применение грубой силы без долгосрочного плана лишь усугубляет проблемы. В результате действий США иранский режим стал жестче, а доверие европейских и арабских союзников к Вашингтону снизилось. Кроме того, конфликт сыграл на руку России и Китаю, предоставив им новые стратегические преимущества.

    Ранее Вашингтон потратил на военную операцию против Ирана более 61 млрд долларов.

    США усиливают морскую блокаду Ирана.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что эскалация в Иране для США – это стратегический тупик, повторение вьетнамского сценария.

    25 апреля 2026, 13:43 • Видео
    Президента России пригласили в США. Лететь стоит?

    «Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезным», – заявил президент США Дональд Трамп, говоря о направленном президенту России Владимиру Путину приглашении посетить саммит G20 в Майями. Но стоит ли его посещать?

    24 апреля 2026, 19:46 • Новости дня
    Лавров заявил об отказе президента США скрывать жесткие намерения за риторикой

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США предпочитает действовать прямолинейно и не прячет жесткие политические намерения за сложными словесными конструкциями, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Руководитель российского дипломатического ведомства Сергей Лавров во время встречи с представителями отечественных некоммерческих организаций оценил подход американского лидера к политике, передает ТАСС. Отсутствие попыток увести собеседника в сторону сильно облегчает понимание происходящего.

    «С одной стороны, это упрощает ситуацию. Видно, кто есть кто», – обратил внимание Лавров.

    Глава внешнеполитического ведомства отметил мнение политологов о честности Дональда Трампа.

    «Он может менять свои убеждения часто и быстро в зависимости от ситуации, но он не маскирует свои достаточно жесткие планы какими-то уводящими в сторону риторическими изысканиями», – сказал Лавров.

    Ранее в ходе интервью Такеру Карлсону Сергей Лавров охарактеризовал Трампа сильным человеком.

    25 апреля 2026, 02:31 • Новости дня
    Иран подтвердил планы проведения Каспийского саммита

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Ирана сейчас не планируют отменять Каспийский саммит, сообщил посол Ирана в России Казем Джалали. Ранее он говорил, что на полях саммита могут состояться переговоры президента России Владимира Путина и духовного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

    «В настоящий момент мы планируем проведение конференции», – приводит слова дипломата РИА «Новости».

    По словам Джалали, мероприятие обязательно состоится, если этому будут способствовать соответствующие условия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Джалали заявил, что переговоры между президентом России и новым руководителем Ирана могут состояться в Тегеране уже в 2026 году на Каспийском саммите.

    24 апреля 2026, 22:52 • Новости дня
    Axios заявил о возможных прямых переговорах США и Ирана 27 апреля

    Tекст: Антон Антонов

    Прямые переговоры между представителями Вашингтона и Тегерана могут пройти 27 апреля в Исламабаде, заявил корреспондент американского портала Axios Барак Равид со ссылкой на источники.

    «Два источника рассказали, что встреча между американскими посланниками и Аракчи может пройти в понедельник, после того как Кушнер и Уиткофф проведут отдельные двусторонние переговоры с пакистанскими посредниками», – приводит слова Равида ТАСС.

    Корреспондент Axios заявил, что накануне вероятной встречи руководитель иранского дипломатического ведомства Аббас Аракчи обсудит возобновление диалога с властями Пакистана. Источники уточнили, что окончательное решение о проведении трехстороннего саммита примут по итогам этих предварительных бесед.

    В ближайшие дни у министра иностранных дел Ирана также запланированы официальные рабочие визиты в Оман и Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский дипломатический источник сообщил о возможном прорыве в подготовке переговоров. США направили спецпосланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Пакистан для контактов с иранской стороной.

    24 апреля 2026, 19:59 • Новости дня
    Заместители глав МИД ШОС призвали к прекращению агрессии против Ирана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместители глав министерств иностранных дел государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) провели консультации в Москве и призвали к немедленному политико-дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Ирана, сообщает МИД РФ.

    В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули: «С серьезной обеспокоенностью отмечалась резкая эскалация напряженности в мире в результате агрессивных действий США и Израиля против Ирана, являющегося государством – членом ШОС. Подчеркнута необходимость скорейшего политико-дипломатического урегулирования конфликта», передает ТАСС.

    Консультации прошли 24 апреля под председательством заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко. Помимо обсуждения иранского вопроса, стороны рассмотрели меры по реализации договоренностей лидеров ШОС, направленных на повышение эффективности работы организации в условиях современных вызовов.

    Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отправился в турне по Пакистану, Оману и России для обсуждения путей урегулирования противостояния с Соединенными Штатами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи в телефонном разговоре проинформировал главу МИД России Сергея Лаврова о нарушениях режима прекращения огня со стороны США.

    25 апреля 2026, 00:57 • Новости дня
    Лавров и глава МИД ОАЭ Нахайян обсудили ситуацию в Ормузском проливе

    Tекст: Антон Антонов

    Руководители внешнеполитических ведомств России и ОАЭ Сергей Лавров и Абдалла Бен Заид Аль Нахайян в ходе телефонного разговора подчеркнули важность дипломатического урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, сообщил МИД России.

    Дипломаты сошлись во мнении о необходимости скорейшего возобновления диалога для долгосрочного урегулирования кризиса в Ормузском проливе. При этом должны учитываться законные интересы всех государств региона, сообщается на сайте МИД.

    Стороны также предметно рассмотрели шаги по укреплению сотрудничества между государствами. Особый акцент был сделан на развитии гуманитарных связей и расширении контактов между гражданами в рамках договоренностей лидеров двух стран.

    Кроме того, министры приветствовали скорое вступление в силу соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и ОАЭ. В завершение разговора главы ведомств сверили график предстоящих контактов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил готовность Москвы содействовать диалогу Ирана с арабскими странами. Ранее российский министр и глава МИД Саудовской Аравии обсудили обострение ситуации в районе Ормузского пролива. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обстановку в этом регионе хрупкой и непредсказуемой.

    25 апреля 2026, 06:57 • Новости дня
    США потратили на военную операцию против Ирана более 61 млрд долларов

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон тратит более 11,5 тыс. долларов в секунду на проведение военной операции против Ирана, следует из данных портала Iran War Cost Tracker.

    По данным Iran War Cost Tracker, отслеживающего финансовые издержки в режиме реального времени, американские затраты на операцию против Ирана достигли отметки в 61 млрд долларов, передает РИА «Новости».

    Ресурс учитывает средства, необходимые для содержания военного персонала и кораблей, переброшенных в регион конфликта. Также в расчет берутся различные сопутствующие расходы американской армии.

    Методика подсчета базируется на официальном докладе Пентагона конгрессу. Согласно этому документу, первые шесть дней операции обошлись бюджету в 11,3 млрд долларов, после чего ежедневные траты стабилизировались на уровне одного миллиарда долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, перемирие между Ираном и США заканчивается, Вашингтон открыто признает, что использовал эту паузу не для поиска мирного решения кризиса, а для отдыха личного состава и пополнения боевых запасов. США усиливают морскую блокаду Ирана.

    25 апреля 2026, 15:30 • Новости дня
    Иран передал Пакистану условия прекращения конфликта с США

    Tекст: Мария Иванова

    Министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи обсудил с пакистанским военным руководством перспективы урегулирования напряженности в отношениях с американской стороной.

    Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи провел переговоры с командующим армией Пакистана фельдмаршалом Асимом Муниром, в ходе которых изложил позицию Тегерана по завершению противостояния с Вашингтоном, передает РИА «Новости».

    «Министр иностранных дел Ирана на встрече с командующим армией Пакистана передал взгляды и соображения Ирана относительно окончания войны», – говорится в заявлении иранской гостелерадиокомпании.

    Дипломат прибыл в Исламабад, выполняющий роль посредника между Тегераном и Вашингтоном, в пятницу. В дальнейшем он планирует посетить Оман и Россию для продолжения консультаций по деэскалации конфликта с США и Израилем.

    Одновременно с этим представители американской администрации подтвердили отправку своих переговорщиков в регион.

    По информации портала Axios, спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер могут встретиться с главой МИД Ирана 27 апреля в пакистанской столице после предварительных контактов с местными дипломатами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отправился в дипломатическое турне по Пакистану, Оману и России.

    Президент США направил спецпосланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Исламабад для участия в переговорах.

    Американский портал Axios анонсировал прямые контакты представителей Вашингтона и Тегерана 27 апреля.

    25 апреля 2026, 11:15 • Новости дня
    Корейский эксперт усомнился в законности блокады Ормузского пролива США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Соединенным Штатам будет трудно обосновать законность введенной ими блокады Ормузского пролива, заявил генеральный секретарь Корейской ассоциации арктического судоходства Чхве Су Бом.

    Чхве Су Бом заявил, что Соединенным Штатам будет трудно обосновать законность введенной ими блокады Ормузского пролива, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что согласно международным правовым нормам, регулирующим военно-морские блокады, необходимы предварительное уведомление, эффективность, беспристрастное правоприменение и учет гуманитарных аспектов. Чхве Су Бом отметил, что юридическая обоснованность односторонней блокады иранских портов остается весьма сомнительной.

    По словам главы ассоциации, морские блокады обычно рассматриваются в контексте военных конфликтов на море и вводятся в соответствии с Уставом ООН и санкциями Совета Безопасности. Он добавил: «С точки зрения международного права, это действие может стать предметом серьезного юридического спора».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил о начале военно-морской блокады Ормузского пролива. В ответ Корпус стражей исламской революции ограничил движение судов до полного снятия американских санкций. Позднее парламент Ирана сообщил о поступлении первого дохода от сборов за пересечение этой акватории.

    25 апреля 2026, 09:09 • Новости дня
    Писториус заявил об отправке кораблей ФРГ в Средиземное море

    Tекст: Мария Иванова

    Берлин перебросит в акваторию Средиземного моря минный тральщик и судно поддержки для подготовки к возможной миссии в Ормузском проливе, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

    Германия планирует отправить в Средиземное море минный тральщик и вспомогательное судно, передает ТАСС. Этот шаг предпринимается в рамках подготовки к возможной миссии в Ормузском проливе.

    «Мы переместим в Средиземное море минный тральщик и предоставим ему в поддержку командно-вспомогательное судно», – заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью Rheinische Post.

    Глава оборонного ведомства не уточнил точные сроки переброски кораблей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ заявил о готовности Берлина направить тральщики для защиты морских маршрутов.

    Европейский союз подготовил меры по разминированию Ормузского пролива.

    Ранее Министерство обороны Германии представило масштабную стратегию укрепления собственных вооруженных сил.

    25 апреля 2026, 15:53 • Новости дня
    NBC: Ущерб базам США от Ирана оценили в миллиарды долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Последствия ракетных обстрелов военных объектов Вашингтона в Персидском заливе оказались значительно масштабнее, чем это признается американскими властями, требуя огромных затрат на реконструкцию поврежденной инфраструктуры, отмечает канал NBC.

    Реальный масштаб потерь американской армии на Ближнем Востоке тщательно скрывается, передает РИА «Новости» со ссылкой наканал NBC.

    «Американские военные базы и другое оборудование в регионе Персидского залива получили от иранских ударов обширные повреждения, которые являются намного серьезнее, чем признается публично. Как ожидается, восстановление обойдется в миллиарды долларов», – заявили чиновники.

    Эскалация конфликта началась 28 февраля, когда Вашингтон и Тель-Авив атаковали иранскую территорию, включая Тегеран. В ответ Иран стал наносить регулярные удары по израильским землям и позициям США в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский Корпус стражей исламской революции атаковал американские военные базы в Объединенных Арабских Эмиратах и Кувейте. Вооруженные силы исламской республики вывели из строя системы связи на семи объектах Пентагона.

    25 апреля 2026, 12:41 • Новости дня
    Иран совершил первые международные авиарейсы с 28 февраля

    Tекст: Мария Иванова

    Иранская гражданская авиация возобновила международные полеты, выполнив первые с 28 февраля рейсы в Медину и Стамбул после длительного закрытия воздушного пространства.

    Организация гражданской авиации Ирана объявила о возобновлении международных перелетов, передает РИА «Новости». В ближайшее время планируется расширение маршрутной сети.

    «После открытия воздушного пространства страны и начала международных авиаперелетов были выполнены рейсы в Медину и Стамбул», – говорится в официальном сообщении ведомства. В ближайшие дни также ожидается открытие рейсов в Багдад, Баку, Доху и Неджеф.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль нанесли удары по иранским объектам, что привело к жертвам среди мирного населения. В ответ Иран атаковал израильскую территорию и американские военные базы на Ближнем Востоке.

    Из-за угрозы ракетных ударов и беспилотников многие страны региона частично или полностью закрыли свое воздушное пространство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце февраля Иран полностью закрыл свое воздушное пространство для полетов.

    В середине апреля власти исламской республики сняли ограничения на работу гражданской авиации. Позже аэропорты Мехрабад и имени Имама Хомейни в Тегеране полностью возобновили обслуживание пассажирских рейсов.

    25 апреля 2026, 16:25 • Новости дня
    В Иране казнили участника протестов за работу на «Моссад»

    Tекст: Мария Иванова

    В Исламской Республике привели в исполнение смертный приговор в отношении мужчины, которого признали виновным в связях с израильскими спецслужбами во время массовых беспорядков.

    Власти Ирана казнили участника январских протестов по обвинению в сотрудничестве с израильской разведкой Моссад», передает агентство Tasnim.

    Мужчина был повешен после утверждения окончательного приговора верховным судом страны, отмечает РИА «Новости».

    «Эрфан Кеяни, один из основных агентов врага, участвовавший в беспорядках в январе 2026 года в Исфахане, который под руководством "Моссада" совершал погромы и поджоги общественного и частного имущества, создавал атмосферу страха и ужаса на городском уровне и совершал убийства с использованием холодного оружия», – говорится в сообщении агентства.

    Это не первый случай казни участников массовых акций протеста в стране. Волнения в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты. Позже они переросли в беспорядки и выступления против властей, в результате которых появились жертвы среди силовиков и протестующих. Тегеран обвинил США и Израиль в организации этих событий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 21 апреля в Тегеране казнили действовавшего в интересах израильских спецслужб участника январских протестов.

    Днем ранее иранские власти применили высшую меру наказания к двум обвиняемым в диверсиях агентам «Моссада».

    В марте в стране повесили трех участников январских беспорядков за убийство полицейских.

    25 апреля 2026, 15:57 • Новости дня
    При атаке израильских беспилотников в районе Набатии погибли четыре человека

    Tекст: Мария Иванова

    В результате атаки беспилотных летательных аппаратов ВВС Израиля по окрестностям города Набатия на юге Ливана погибли четыре человека.

    Жертвами ударов израильской авиации стали четверо граждан, передает ТАСС со ссылкой на сводку Минздрава Ливана.

    «Ракеты были выпущены по пикапу в населенном пункте Яхмур-эш-Шкиф и мотоциклу в районе Эль-Айн. Четыре человека, доставленные в больницу в Набатию, скончались от полученных ранений», – говорится в сообщении ведомства.

    Ранее поступала информация о трех пострадавших в результате атаки израильских дронов в этом же районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская авиация нанесла массированные удары по семи населенным пунктам на юге Ливана.

    В середине марта обстрелы девяти южных поселений привели к гибели четырех человек.

    Ранее атака на жилой дом в провинции Набатия унесла жизни 19 мирных жителей.

