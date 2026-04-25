При атаке израильских беспилотников в районе Набатии погибли четыре человека

Tекст: Мария Иванова

Жертвами ударов израильской авиации стали четверо граждан, передает ТАСС со ссылкой на сводку Минздрава Ливана.

«Ракеты были выпущены по пикапу в населенном пункте Яхмур-эш-Шкиф и мотоциклу в районе Эль-Айн. Четыре человека, доставленные в больницу в Набатию, скончались от полученных ранений», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее поступала информация о трех пострадавших в результате атаки израильских дронов в этом же районе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская авиация нанесла массированные удары по семи населенным пунктам на юге Ливана.

В середине марта обстрелы девяти южных поселений привели к гибели четырех человек.

Ранее атака на жилой дом в провинции Набатия унесла жизни 19 мирных жителей.