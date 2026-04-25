    25 апреля 2026, 15:43 • Новости дня

    В Туапсе собрали 988 кубометров попавших в реку и на пляжи нефтепродуктов

    Tекст: Вера Басилая

    В Туапсе продолжается круглосуточная ликвидация последствий разлива нефтепродуктов после атак украинских беспилотников, уже собрано почти 988 кубометров загрязнений, заявил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко*.

    Работы по устранению последствий разлива нефтепродуктов в Туапсе ведутся круглосуточно после атак украинских беспилотников, вспыхнувших 16 и 20 апреля, передают «Вести».

    Глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко* сообщил, что на утро сегодняшнего дня ликвидировано около 988 кубометров нефтепродуктов, оказавшихся в реке и на прибрежной территории.

    «В работах задействованы 143 человека и 48 единиц техники», – написал Бойко в своем Telegram-канале.

    Собранные нефтепродукты размещают в специальные кубовые контейнеры, которые затем вывозят на территории Морского терминала и нефтеперерабатывающего завода. После этого загрязнения утилизируют в установленном порядке.

    Ранее оперштаб сообщил о локализации разлива нефти в реке Туапсе.

    В Туапсе зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации бензола и сажи после пожара. МИД России заявил, что западные страны игнорируют экологический ущерб от атак ВСУ на нефтяные объекты, включая объекты в Туапсе.

    24 апреля 2026, 18:32 • Новости дня
    На французском космодроме Куру взорвали стартовую площадку для запуска ракет «Союз»
    На французском космодроме Куру взорвали стартовую площадку для запуска ракет «Союз»
    Tекст: Дарья Григоренко

    Стартовую площадку для запуска российских ракет «Союз» на космодроме Куру во Французской Гвиане демонтировали с помощью контролируемого взрыва.

    Кадры с места событий опубликовал в своем Telegram-канале Дмитрий Струговец, бывший руководитель пресс-службы Роскосмоса. В пятницу, 24 апреля, была разрушена мобильная башня обслуживания площадки, ее высота составляла 52 метра.

    Перед этим специалисты космодрома демонтировали кабель-мачты и ферменные опоры, которые служили для поддержания ракеты в вертикальном положении во время предстартовой подготовки, передает Lenta.Ru.

    Решение о размещении российских носителей на космодроме Куру (Гвианский космический центр во Французской Гвиане) было принято в начале 2000-х годов, а в 2003 году правительства России и Франции официально согласовали проект пусковой площадки для ракет семейства «Союз». Строительство стартового комплекса велось при финансовом участии ЕС и Европейского космического агентства (ЕКА), а эксплуатация запусков шла через Arianespace.

    Первый запуск ракеты «Союз» с Куру состоялся в октябре 2011 года и стал знаковым: впервые этот носитель стартовал вне территории бывшего СССР. За последующие годы с французского экваториального космодрома было осуществлено более двух десятков пусков «Союз-СТ», в первую очередь для вывода европейских навигационных спутников Galileo, научных аппаратов и коммерческих космических аппаратов на орбиту. Экваториальное расположение Куру давало российским ракетам энергетическое преимущество и расширяло их рынок за счет европейских и международных заказчиков.

    Ситуация резко изменилась после введения санкций ЕС против российского космического сектора в 2022 году. «Роскосмос» тогда объявил о приостановке запусков с Куру и отзыве российского технического персонала.

    25 апреля 2026, 09:54 • Новости дня
    Фицо не дал Туску пошутить об отсутствии России на саммите ЕС
    Фицо не дал Туску пошутить об отсутствии России на саммите ЕС
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо своим появлением не дал пошутить премьер-министру Польши Дональду Туску об отсутствии России на саммите ЕС, пишет польское издание Onet.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо своим появлением прервал попытку Дональда Туска сделать шутку об отсутствии России на саммите Евросоюза, передает РИА «Новости».

    Польское издание Onet описало ситуацию, когда Туск, выступая перед журналистами, начал говорить, но был прерван появлением Фицо, известного своими пророссийскими взглядами.

    В этот момент Туск поприветствовал словацкого коллегу, после чего нервно моргнул и попытался объясниться перед журналистами.

    В материале отмечается, что изначально Туск хотел намекнуть на присутствие стран с пророссийскими взглядами на саммите, однако неожиданное появление Фицо вынудило польского премьера оправдываться. В частности, Туск заявил: «Нет-нет, это была шутка», отметив, что его слова не следует воспринимать всерьез.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск спрогнозировал скорое начало прямого вооруженного противостояния НАТО с Москвой. Ранее польский политик признал развитие мировой ситуации в пользу России. Глава правительства Словакии Роберт Фицо назвал невозможным отказ Европы от импорта российской нефти.

    25 апреля 2026, 13:43 • Видео
    Президента России пригласили в США. Лететь стоит?

    «Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезным», – заявил президент США Дональд Трамп, говоря о направленном президенту России Владимиру Путину приглашении посетить саммит G20 в Майями. Но стоит ли его посещать?

    24 апреля 2026, 21:32 • Новости дня
    В Госдуме дали совет попавшим в «коттеджное рабство»

    Депутат Николаев посоветовал попавшим в «коттеджное рабство» идти в суд

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Госдуме прокомментировали ситуацию с так называемым «коттеджным рабством» в Подмосковье – сслучаях, когда владельцы участков после покупки фактически теряют возможность ими распоряжаться из-за наложенного на землю статуса комплексного развития территорий (КРТ).

    Заместитель председателя профильного комитета по вопросам собственности Николай Николаев рекомендовал гражданам, оказавшимся в подобной ситуации, отстаивать свои права в судебном порядке, передает «Лента.ру». Также он посоветовал направлять обращения в комитет Госдумы и Росреестр. По его словам, ведомство уже анализирует поступающие жалобы и в оперативном режиме готовит предложения по корректировке законодательства.

    Поводом для обсуждения стали истории более чем ста человек, купивших участки в Дмитровском округе Московской области. Как утверждают пострадавшие, после активных продаж в коттеджном поселке «Журавли» на территорию распространили программу КРТ-119, из-за чего строительство домов оказалось невозможным.

    Кроме того, новый статус допускает изъятие участков у собственников с выплатой компенсации, рассчитанной по кадастровой стоимости. Сообщается, что аналогичные случаи фиксируются и в других районах Подмосковья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума одобрила законопроект для защиты прав россиян при расселении по программе комплексного развития территорий.

    24 апреля 2026, 23:48 • Новости дня
    Лавров рассказал анекдот про армянское радио

    Лавров объяснил суть дипломатии анекдотом про армянское радио

    Лавров рассказал анекдот про армянское радио
    Tекст: Антон Антонов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ на вопрос о том, в чем заключается искусство российской дипломатии, рассказал анекдот про армянское радио.

    Глава ведомства в интервью для ОТР вспомнил популярную в Советском Союзе серию анекдотов, передает РИА «Новости».

    «Армянское радио спросили: «Что такое дипломатия?». Они ответили, что есть несколько вариантов, но самый приличный: дипломатия – это искусство послать человека по адресу, но сделать это так, чтобы он предвкушал путешествие», – заявил политик.

    Лавров добавил, что «это тоже можно занести в арсенал методов дипломатии». Руководитель внешнеполитического ведомства также подчеркнул важную деталь о главных целях работы дипломатов. Основной задачей остается твердая защита интересов страны при сохранении уважительного отношения к порядочным и достойным иностранным партнерам, сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом министр назвал чувство юмора важнейшим качеством для своей профессии. «Ни одна профессия без юмора не может тебя действительно захватывать, а дипломатия, наверное, больше, чем многие другие профессии», – заявил Лавров.

    25 апреля 2026, 03:12 • Новости дня
    Politico: Чувство триумфа в ЕС после согласования помощи Киеву угасло
    Politico: Чувство триумфа в ЕС после согласования помощи Киеву угасло
    Tекст: Антон Антонов

    Торжество европейских политиков по случаю согласования помощи Киеву быстро завершилось из-за глубоких внутренних противоречий, пишет Politico.

    «Какое-либо чувство триумфа угасло, когда они столкнулись с многочисленными вызовами и кризисами, стоящими перед ними. Их беседа еще раз показала, как трудно им договориться о дальнейших действиях», – приводит РИА «Новости» текст статьи Politico.

    Журналисты подчеркивают, что даже прекрасные пейзажи на саммите не смогли замаскировать очевидный раскол. Лидерам стран объединения оказалось крайне сложно найти компромисс по ряду ключевых проблем, включая перспективы членства украинского государства.

    Хорватский премьер-министр Андрей Пленкович высмеял идею скорого присоединения Киева к объединению. Политик назвал нереалистичным сценарий, при котором это событие произойдет 1 января 2027 года, пишет издание.

    Помимо украинского вопроса, серьезные споры вызвали темы коллективной обороны. Также политики не смогли прийти к единому мнению относительно участия блока в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович назвал технически невозможным полноправное членство Украины в Евросоюзе с 2027 года. Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против немедленного вступления Киева в объединение. Глава Европейского совета Антониу Кошта отказался называть конкретную дату возможного приема страны.

    25 апреля 2026, 01:59 • Новости дня
    Мелони предложила Европе призвать Путина «сделать шаги вперед»
    Мелони предложила Европе призвать Путина «сделать шаги вперед»
    Tекст: Антон Антонов

    Глава итальянского правительства Джорджа Мелони прокомментировала возможность участия президента России Владимира Путина в предстоящем саммите G20 на территории США.

    Мелони был задан вопрос по поводу возможного участия президента России в саммите G20. Глава кабинета министров Италии сказала, что сейчас неподходящее время для попыток пойти навстречу Москве. «Я считаю, что настал момент, когда именно мы должны просить его сделать шаги вперед», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на Ansa.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона получила официальное приглашение на предстоящий саммит G20 в США. Кремль сообщил, что решение об участии Путина в этом мероприятии пока не принято. Ранее Мелони призвала Европу к началу диалога с Россией.


    25 апреля 2026, 09:29 • Новости дня
    Эксперт назвал вероятный тип атаковавшего Екатеринбург украинского дрона

    Эксперт Потапов: ВСУ могли применить дешевый аппарат для удара по Екатеринбургу

    Эксперт назвал вероятный тип атаковавшего Екатеринбург украинского дрона
    Tекст: Мария Иванова

    Для удара по Свердловской области противник мог использовать недорогой беспилотник самолетного типа FP-1 с уменьшенной боевой частью ради увеличения дальности полета, отметил эксперт в сфере беспилотных систем и РЭБ, официальный представитель АО «НПП» Игорь Потапов.

    Вооруженные силы Украины могли запустить по Екатеринбургу аппарат FP-1 из Харьковской области, передает ТАСС.

    Официальный представитель АО «НПП» Игорь Потапов пояснил: «Расстояние от ближайших площадок запуска в Харьковской области до Екатеринбурга по прямой около 1 800 км».

    По словам эксперта, этот беспилотник способен преодолеть такую дистанцию при снижении веса боевой нагрузки. Сборка аппарата происходит на Украине, а его стоимость составляет около 50 тыс. долларов. Характер незначительных повреждений здания указывает на тестовый характер пуска.

    Специалист полагает, что противник испытывает новые двигатели или конструктивные решения для увеличения дальности полета.

    Ранее Министерство обороны впервые отчиталось об уничтожении украинских беспилотников над Свердловской и Челябинской областями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник повредил жилой дом в Екатеринбурге. В результате инцидента медики госпитализировали одну пострадавшую женщину.

    Всего за минувшую ночь российские средства противовоздушной обороны уничтожили 127 вражеских дронов над регионами страны.

    25 апреля 2026, 13:26 • Новости дня
    Эксперт объяснил появление возможности у Украины атаковать цели на Урале

    Военный эксперт Кнутов: Украинские дроны облегчают для увеличения дальности ударов

    Эксперт объяснил появление возможности у Украины атаковать цели на Урале
    Tекст: Андрей Резчиков

    Украина постоянно модернизирует свои дроны, делает их более легкими, что позволяет увеличивать дистанцию полета; также не исключено, что для атаки на Урал запуск дронов производился диверсионными группами с более близкого расстояния, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. В субботу украинские дроны впервые атаковали цели на Урале.

    «Основная задача атаки на Урал – оказать психологический эффект. В Екатеринбурге удар целенаправленно был нанесен по 32-этажному жилому дому (ЖК «Тринити»), чтобы вызвать общественный резонанс и так далее. Это тактика террористов, киевский режим использует ее постоянно», – считает военный эксперт Юрий Кнутов, историк войск ПВО.

    По его словам, Украина модернизирует свои дроны ради увеличения дальности полета, в том числе за счет снятия шасси и запуска с катапульты, чтобы облегчить вес изделия. С этой же целью используется «рваный полет», в ходе которого двигатель временно отключается и БПЛА просто планирует. «Таким образом достигается экономия топлива», – рассказал эксперт.

    Также дальность увеличивается за счет уменьшения боевой части. На это может указывать то, что при попадании в жилой дом в Екатеринбурге повреждения ограничились выбитыми стеклами и локальным задымлением, без серьезных разрушений конструкций. «Возможно, боевая нагрузка не превышала нескольких килограмм», – предположил Кнутов.

    То, что украинские беспилотники смогли незамеченными пересечь границу и долететь до Урала, преодолев более 1700 км, ставят новые вызовы для ПВО в регионах. «В советское время эти рубежи закрывали всю территорию страны. В дополнение к эшелонированной ПВО существовала объектовая противовоздушная оборона. То есть конкретный объект прикрывался зенитно-ракетными дивизионами и истребительной авиацией. Но эта система целенаправленно была разрушена после распада СССР», – напомнил Кнутов.

    Сейчас эшелонированная ПВО восстановлена для защиты Москвы и Центрального экономического района (ЦЭР). «Все, что касается остальной территории, здесь эти задачи надо решать. Сегодня со спутников делаются фотографии любых комплексов ПВО в высоком разрешении. Это позволяет определить его тип и боевые характеристики. Зная это, можно составить зону радиолокационной видимости РЛС и проложить маршрут, чтобы пролететь незамеченным», – отметил спикер.

    Для комплексного решения задачи необходимо создавать рубеж от Баренцева до Черного моря. А для повышения плотности обороны отдельных объектов помимо резервистов можно было бы привлекать сотрудников частных охранных предприятий (сейчас такая практика распространилась на Украине). «Создание новых рубежей ПВО – это дорогостоящий и трудоемкий проект, но его надо реализовывать. В советское время мы создавали рубежи протяженностью 1500 км и более. Они оправдывают себя в будущем. Также необходимо развивать лазерное и электромагнитное оружие, без которого нам не обойтись в силу того, что это гораздо дешевле и эффективнее, чем зенитные ракеты», – подчеркивает эксперт.

    Кнутов при этом не исключает вероятность того, что для атаки целей на Урале запуск дронов производился не с территории Украины, а диверсионными группами с более близкого расстояния.

    Он напомнил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть дрон-ракета Areion. Этот комплекс был представлен в середине апреля как развитие проекта «Паляниця». Ракета поставляется в специальном транспортно-пусковом контейнере. Она совместима с пусковыми установками противокорабельного комплекса «Нептун», но также может запускаться с обычных автомобильных прицепов или полуприцепов.

    «С фуры, сняв брезент, можно запустить пару таких дронов. Я не исключаю такой вариант. Но для этого нужно, чтобы фура с беспилотниками проехала на территорию России... Это не так просто, но мы помним операцию ВСУ «Паутина», когда противник сумел найти способ доставить большое количество дронов и пусковых установок на территорию России», – напомнил собеседник.

    Также нельзя исключать, что беспилотники могли быть изготовлены на территории России, потому что «под видом волонтеров сегодня можно приобрести необходимые запчасти для сборки военных дронов».

    Кнутов подчеркивает, что Украина  с помощью Германии и Франции ведет разработку баллистической ракеты из композитных материалов на основе технологий комплекса С-300. «Эта ракета будет иметь дальность около 700 километров и боевую часть до 850 кг. Планируется, что она сможет долететь до Москвы и Санкт-Петербурга. Нужно готовиться к отражению всех этих ударов», – считает спикер.

    В субботу рано утром взрывы впервые прозвучали в Челябинской и Свердловской областях. Украинский БПЛА атаковал многоэтажный жилой дом в Ленинском районе Екатеринбурга, в результате чего пострадали шесть человек, одна женщина была госпитализирована.

    В регионе был введен режим «Ковер», воздушное пространство было закрыто на всех высотах, активно работали системы противовоздушной обороны. Кроме того, система ПВО успешно отразила атаку на инфраструктурный объект в Челябинской области.

    Полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога заявил, что регионы Урала теперь находятся в зоне досягаемости для беспилотных атак. Он отметил, что враг не способен достичь успеха на поле боя, поэтому наносит удары по гражданским объектам, подчеркнув необходимость бдительности для жителей региона.

    25 апреля 2026, 10:53 • Новости дня
    МИД назвал критику интервью Лаврова во Франции автоголом

    МИД счел автоголом слова посла Франции об интервью Лаврова

    МИД назвал критику интервью Лаврова во Франции автоголом
    Tекст: Мария Иванова

    Российское внешнеполитическое ведомство резко отреагировало на слова французского посла Николя де Ривьера, который попытался оправдать жесткую критику интервью Сергея Лаврова заботой о свободе слова.

    Заявления французского дипломата о приверженности Парижа свободе прессы не выдерживают никакой проверки фактами, передает ТАСС. В министерстве иностранных дел России подчеркнули, что подобные высказывания являются настоящим «автоголом» для репутации Франции.

    «Не можем оставить без внимания «автогол» посла Франции в России Николя де Ривьера, которым он отметился в ходе недавнего интервью», – говорится в официальном сообщении ведомства. Дипломаты задались вопросом, почему после выхода беседы с Сергеем Лавровым телеканал France Televisions подвергся настоящей травле со стороны либеральных коллег на Западе.

    На Смоленской площади с иронией напомнили, как французская «приверженность плюрализму» отражается на российских журналистах. Представителям прессы из РФ систематически закрывают доступ на мероприятия в Елисейском дворце и отказывают в аккредитации, в том числе на Олимпийские игры в Париже.

    Кроме того, в феврале французский регулятор заблокировал еще 35 сайтов российских СМИ.

    В МИД добавили, что именно во Франции зародилась идея делить медиа на «белые», «серые» и «черные» в зависимости от их благонадежности, и сейчас Париж активно внедряет эти инструменты цензуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о травле французских журналистов после интервью с Сергеем Лавровым.

    Ранее российское дипломатическое ведомство осудило отказ Парижа в выдаче визы корреспонденту РИА Новости.

    До этого французский медиарегулятор Arcom запретил вещание российских телеканалов из-за санкций Евросоюза.

    24 апреля 2026, 22:44 • Новости дня
    Трамп признал необходимость возврата 159 млрд долларов незаконных пошлин

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп признал, что из-за решения Верховного суда правительству придется вернуть 159 млрд долларов, собранных с импортных пошлин.

    Президент США признал необходимость возврата 159 млрд долларов, собранных в виде импортных пошлин, после решения Верховного суда об их незаконности.

    В своей публикации в Truth Social он заявил: «Люди и компании, которые пользовались нашей страной десятилетиями, из-за ужасного и смехотворного решения Верховного суда США по пошлинам, теперь должны получить назад 159 млрд долларов».

    Американский лидер выразил недовольство позицией суда и отметил, что Верховный суд мог бы указать, что США не обязаны возвращать уже выплаченные деньги. По его мнению, если бы такой пункт был внесён, страна стала бы на 159 млрд долларов богаче.

    Пошлины были введены президентом в 2025 году, однако в этом году высшая судебная инстанция США постановила, что у американского лидера не было полномочий принимать такие решения единолично. Согласно заключению суда, все вопросы, связанные с торговой политикой, принадлежат к прерогативе конгресса.

    Верховный суд США признал введение импортных пошлин превышением полномочий американской администрации.

    После решения суда президент США подписал новую прокламацию для установления единого сбора на зарубежную продукцию.

    24 апреля 2026, 17:14 • Новости дня
    Путину на выставке в Москве показали подарок Каддафи Жириновскому
    Путину на выставке в Москве показали подарок Каддафи Жириновскому
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в пятницу посетил экспозицию «Жириновский. Продолжение. ЛДПР» в Центральном выставочном зале «Манеж».

    Выставка приурочена к 80-летию со дня рождения основателя ЛДПР Владимира Жириновского, передает РИА «Новости».

    В ходе осмотра экспозиции лидер ЛДПР Леонид Слуцкий продемонстрировал главе государства черную бедуинскую накидку, находящуюся за стеклянной витриной. «Каддафи в пустыне снял с себя, когда Владимиру Вольфовичу стало очень холодно, и отдал ему накидку. Он очень ею дорожил», – рассказал Слуцкий главе государства.

    Сам Жириновский рассказывал, что получил этот подарок от Муаммара Каддафи в 1995 году, когда тот принимал гостей в своем шатре. Ливийский лидер заметил, что Жириновскому холодно, и велел передать ему накидку, изготовленную вручную из верблюжьей шерсти.

    Напомним, Слуцкий открыл выставку к 80-летию Жириновского в Манеже.

    В прошлом году он сообщил о планах открыть музей Жириновского в Москве.

    24 апреля 2026, 18:24 • Новости дня
    Минтранс назвал потребность России в новых пассажирских самолетах к 2030 году
    Минтранс назвал потребность России в новых пассажирских самолетах к 2030 году
    Tекст: Валерия Городецкая

    Российским авиакомпаниям потребуется 644 пассажирских самолета к 2030 году, говорится в презентации главы Минтранса Андрея Никитина к форуму «Инновации. Технологии. Производство».

    Согласно документу, в эту оценку входят 332 среднемагистральных, 210 для региональных и местных линий, 98 ближнемагистральных и четыре дальнемагистральных самолета, передает «Интерфакс». Данные, как уточняется, актуализируются ежемесячно.

    «Нам нужно мало того что построить самолеты – нужно их обслуживать и ремонтировать», – подчеркнул Никитин. В настоящий момент российский авиапарк насчитывает 1089 пассажирских самолетов, из которых 689 произведены за рубежом, а 391 – отечественные.

    Планы по развитию отечественного самолетостроения закреплены в Комплексной программе развития авиаотрасли (КПГА). Документ предусматривает выпуск до 2030 года 994 гражданских самолетов: 592 из них должна поставить «Объединенная авиастроительная корпорация», еще 402 – «Уральский завод гражданской авиации». В текущем году КПГА будет вновь обновлена, проект уже рассматривает правительство.

    В 2026-2027 годах ОАК планирует передать заказчикам более 70 машин, включая 18 МС-21, 42 SJ-100, 11 Ту-214 и три Ил-114-300. Количество самолетов для следующей партии уточняется, однако авиакомпании уже подтвердили спрос до 2035 года на более 570 бортов без учета возможного экспорта, отмечал директор по управлению программами гражданской авиации ОАК Олег Богомолов.

    Ранее российские авиакомпании сократили внутренние перевозки из-за дефицита самолетов.

    В октябре Росавиация озвучила пессимистичный сценарий сокращения отечественного авиапарка к 2030 году.

    24 апреля 2026, 19:18 • Новости дня
    Минюст США разрешил расстреливать приговоренных к смертной казни

    Министерство юстиции США упростило процедуры смертной казни и узаконило расстрел

    Минюст США разрешил расстреливать приговоренных к смертной казни
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американские власти расширили перечень допустимых методов высшей меры наказания и ускорили внутренние процессы для приведения в исполнение соответствующих судебных решений.

    Минюст Соединенных Штатов принял решение модернизировать правила применения высшей меры наказания, передает РИА «Новости». Ведомство официально внесло использование расстрельной команды в перечень разрешенных способов лишения жизни осужденных.

    «Среди предпринятых действий обновление протокола о введении смертельной инъекции… расширение протокола с включением туда дополнительных методов приведения приговора в исполнение, таких как расстрельная команда, а также упрощение внутренних процессов для ускорения дел со смертными приговорами», – отмечается в заявлении министерства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте 2025 года в США впервые за 15 лет казнили заключенного методом расстрела. Ранее президент США подписал указ о возобновлении высшей меры наказания на федеральном уровне. Позже американский лидер разрешил применение смертной казни в Вашингтоне.


    25 апреля 2026, 05:27 • Новости дня
    Иранские военные захватили контейнеровоз Epaminondas
    Иранские военные захватили контейнеровоз Epaminondas
    Tекст: Антон Антонов

    Иранский Корпус стражей исламской революции захватил судно Epaminondas под флагом Либерии из-за использования этого контейнеровоза вооруженными силами Соединенных Штатов, передает Tasnim.

    За последние шесть месяцев контейнеровоз неоднократно заходил в американские порты. В КСИР заявили, что судно совершило «многочисленные морские нарушения», передает ТАСС со ссылкой на Tasnim.

    По информации сервиса MarineTraffic, геолокация корабля не обновлялась уже более двух суток. В последний раз системы слежения фиксировали транспорт в Оманском заливе к западу от города Кухестак.

    Ранее греческие журналисты сообщали об обстреле этого транспорта вблизи иранских территориальных вод. Сообщалось, что контейнеровоз находится под управлением датской компании Maersk и зафрахтован группой Technomar.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции на этой неделе выставил дополнительные мины в Ормузском проливе. В свою очередь, США также усиливают морскую блокаду Ирана.

    25 апреля 2026, 11:35 • Новости дня
    Жога заявил о досягаемости Урала для атак БПЛА
    Жога заявил о досягаемости Урала для атак БПЛА
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Регионы Урала теперь находятся в зоне досягаемости для беспилотных атак, заявил полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога.

    Жога заявил, что регионы Урала оказались в зоне риска по атакам беспилотников, передают «Вести». Он отметил, что враг неспособен достичь успеха на поле боя, поэтому наносит удары по гражданским объектам, подчеркнув необходимость бдительности для жителей региона.

    Рано утром 25 апреля украинский БПЛА атаковал многоэтажный жилой дом в Ленинском районе Екатеринбурга, в результате чего пострадали шесть человек, а одна женщина была госпитализирована. Кроме того, система ПВО успешно отразила атаку на инфраструктурный объект в Челябинской области.

    Жога также обратился к жителям Челябинской и Свердловской областей, призвав их сохранять спокойствие и следовать рекомендациям властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о прямой угрозе воздушных ударов по Уралу. В результате недавней атаки украинский беспилотник повредил жилой дом в Екатеринбурге. После этого инцидента медики госпитализировали одну пострадавшую женщину.

    Главное
    Мишустин рассказал о полученном совете от Жириновского при назначении
    Подполье сообщило об уничтожении штаба ВСУ в Черниговской области
    Иранские военные захватили контейнеровоз Epaminondas
    Взрывы разрушили портовую инфраструктуру в Одесской области
    Politico: Чувство триумфа в ЕС после согласования помощи Киеву угасло
    Названо сырье, которое есть только у России
    Врач из Уфы спасла жизнь трех пассажиров на борту самолета