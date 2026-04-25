  Российская ПВО за шесть часов сбила 42 украинских дрона
    США из мести превратят Испанию в неполноценного члена НАТО
    Эксперт объяснил появление возможности у Украины атаковать цели на Урале
    Путин объяснил, почему сбываются предсказания Жириновского
    Эксперт объяснил значение нового форпоста российских войск в Харьковской области
    МИД назвал критику интервью Лаврова во Франции автоголом
    Путин рассказал о последнем телефонном звонке Жириновскому
    Жога заявил о досягаемости Урала для атак БПЛА
    Умер Герой России Алексей Петров
    Фицо не дал Туску пошутить об отсутствии России на саммите ЕС
    25 апреля 2026, 14:15 • Новости дня

    Медведев предложил ввести сборы на экспорт в ЕС

    Медведев предложил направить сборы с экспорта в ЕС на финансирование ВПК России

    Tекст: Вера Басилая

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев предложил установить дополнительные сборы на экспорт российских товаров, включая удобрения, в страны ЕС для поддержки оборонной промышленности России.

    Дмитрий Медведев предложил симметрично. ответить на призыв премьера Эстонии Кристена Михала обложить пошлинами товары из России и направить средства на восстановление Украины.

    Замглавы Совбеза считает, что следует ввести новые сборы на экспорт российских товаров в страны Европейского союза.

    «Ввести новые сборы на российский экспорт в страны ЕС, включая удобрения, за счет которых финансировать российский ВПК», – заявил Медведев в своем сообщении в Max.

    Медведев также отметил, что с введением таких мер продукты питания в Европе могут подорожать, а Россия получит дополнительные ресурсы для производства ракет, дронов и тяжелых управляемых планирующих бомб, используемых в специальной военной операции на Украине.

    Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал выступил за введение пошлин на товары из России для финансирования восстановления на Украине.

    Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что страны Европы не хотят возвращаться к прежним отношениям с Россией даже после окончания конфликта на Украине.

    Эстония заняла второе место в мартовском  «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    24 апреля 2026, 18:32 • Новости дня
    На французском космодроме Куру взорвали стартовую площадку для запуска ракет «Союз»
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Стартовую площадку для запуска российских ракет «Союз» на космодроме Куру во Французской Гвиане демонтировали с помощью контролируемого взрыва.

    Кадры с места событий опубликовал в своем Telegram-канале Дмитрий Струговец, бывший руководитель пресс-службы Роскосмоса. В пятницу, 24 апреля, была разрушена мобильная башня обслуживания площадки, ее высота составляла 52 метра.

    Перед этим специалисты космодрома демонтировали кабель-мачты и ферменные опоры, которые служили для поддержания ракеты в вертикальном положении во время предстартовой подготовки, передает Lenta.Ru.

    Решение о размещении российских носителей на космодроме Куру (Гвианский космический центр во Французской Гвиане) было принято в начале 2000-х годов, а в 2003 году правительства России и Франции официально согласовали проект пусковой площадки для ракет семейства «Союз». Строительство стартового комплекса велось при финансовом участии ЕС и Европейского космического агентства (ЕКА), а эксплуатация запусков шла через Arianespace.

    Первый запуск ракеты «Союз» с Куру состоялся в октябре 2011 года и стал знаковым: впервые этот носитель стартовал вне территории бывшего СССР. За последующие годы с французского экваториального космодрома было осуществлено более двух десятков пусков «Союз-СТ», в первую очередь для вывода европейских навигационных спутников Galileo, научных аппаратов и коммерческих космических аппаратов на орбиту. Экваториальное расположение Куру давало российским ракетам энергетическое преимущество и расширяло их рынок за счет европейских и международных заказчиков.

    Ситуация резко изменилась после введения санкций ЕС против российского космического сектора в 2022 году. «Роскосмос» тогда объявил о приостановке запусков с Куру и отзыве российского технического персонала.

    25 апреля 2026, 03:12 • Новости дня
    Politico: Чувство триумфа в ЕС после согласования помощи Киеву угасло
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Торжество европейских политиков по случаю согласования помощи Киеву быстро завершилось из-за глубоких внутренних противоречий, пишет Politico.

    «Какое-либо чувство триумфа угасло, когда они столкнулись с многочисленными вызовами и кризисами, стоящими перед ними. Их беседа еще раз показала, как трудно им договориться о дальнейших действиях», – приводит РИА «Новости» текст статьи Politico.

    Журналисты подчеркивают, что даже прекрасные пейзажи на саммите не смогли замаскировать очевидный раскол. Лидерам стран объединения оказалось крайне сложно найти компромисс по ряду ключевых проблем, включая перспективы членства украинского государства.

    Хорватский премьер-министр Андрей Пленкович высмеял идею скорого присоединения Киева к объединению. Политик назвал нереалистичным сценарий, при котором это событие произойдет 1 января 2027 года, пишет издание.

    Помимо украинского вопроса, серьезные споры вызвали темы коллективной обороны. Также политики не смогли прийти к единому мнению относительно участия блока в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович назвал технически невозможным полноправное членство Украины в Евросоюзе с 2027 года. Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против немедленного вступления Киева в объединение. Глава Европейского совета Антониу Кошта отказался называть конкретную дату возможного приема страны.

    25 апреля 2026, 13:43 • Видео
    Президента России пригласили в США. Лететь стоит?

    «Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезным», – заявил президент США Дональд Трамп, говоря о направленном президенту России Владимиру Путину приглашении посетить саммит G20 в Майями. Но стоит ли его посещать?

    24 апреля 2026, 17:14 • Новости дня
    Путину на выставке в Москве показали подарок Каддафи Жириновскому
    @ Валерий Шарифулин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в пятницу посетил экспозицию «Жириновский. Продолжение. ЛДПР» в Центральном выставочном зале «Манеж».

    Выставка приурочена к 80-летию со дня рождения основателя ЛДПР Владимира Жириновского, передает РИА «Новости».

    В ходе осмотра экспозиции лидер ЛДПР Леонид Слуцкий продемонстрировал главе государства черную бедуинскую накидку, находящуюся за стеклянной витриной. «Каддафи в пустыне снял с себя, когда Владимиру Вольфовичу стало очень холодно, и отдал ему накидку. Он очень ею дорожил», – рассказал Слуцкий главе государства.

    Сам Жириновский рассказывал, что получил этот подарок от Муаммара Каддафи в 1995 году, когда тот принимал гостей в своем шатре. Ливийский лидер заметил, что Жириновскому холодно, и велел передать ему накидку, изготовленную вручную из верблюжьей шерсти.

    Напомним, Слуцкий открыл выставку к 80-летию Жириновского в Манеже.

    В прошлом году он сообщил о планах открыть музей Жириновского в Москве.

    24 апреля 2026, 18:24 • Новости дня
    Минтранс назвал потребность России в новых пассажирских самолетах к 2030 году
    @ Пресс-служба ГК "Ростех"/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российским авиакомпаниям потребуется 644 пассажирских самолета к 2030 году, говорится в презентации главы Минтранса Андрея Никитина к форуму «Инновации. Технологии. Производство».

    Согласно документу, в эту оценку входят 332 среднемагистральных, 210 для региональных и местных линий, 98 ближнемагистральных и четыре дальнемагистральных самолета, передает «Интерфакс». Данные, как уточняется, актуализируются ежемесячно.

    «Нам нужно мало того что построить самолеты – нужно их обслуживать и ремонтировать», – подчеркнул Никитин. В настоящий момент российский авиапарк насчитывает 1089 пассажирских самолетов, из которых 689 произведены за рубежом, а 391 – отечественные.

    Планы по развитию отечественного самолетостроения закреплены в Комплексной программе развития авиаотрасли (КПГА). Документ предусматривает выпуск до 2030 года 994 гражданских самолетов: 592 из них должна поставить «Объединенная авиастроительная корпорация», еще 402 – «Уральский завод гражданской авиации». В текущем году КПГА будет вновь обновлена, проект уже рассматривает правительство.

    В 2026-2027 годах ОАК планирует передать заказчикам более 70 машин, включая 18 МС-21, 42 SJ-100, 11 Ту-214 и три Ил-114-300. Количество самолетов для следующей партии уточняется, однако авиакомпании уже подтвердили спрос до 2035 года на более 570 бортов без учета возможного экспорта, отмечал директор по управлению программами гражданской авиации ОАК Олег Богомолов.

    Ранее российские авиакомпании сократили внутренние перевозки из-за дефицита самолетов.

    В октябре Росавиация озвучила пессимистичный сценарий сокращения отечественного авиапарка к 2030 году.

    24 апреля 2026, 18:50 • Новости дня
    Мерц выступил против немедленного вступления Украины в ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против немедленного вступления Украины в Европейский Союз.

    «Всем ясно, что немедленное вступление Украины в Европейский Союз, конечно, невозможно», – сказал он по итогам саммита ЕС на Кипре, речь канцлера транслировал телеканал Phoenix, передает РИА «Новости». По его мнению, стране необходима стратегия сближения с Евросоюзом, предусматривающая ряд промежуточных шагов.

    Мерц подчеркнул, что полноценное членство Украины в ЕС должно стать конечной целью, однако сейчас следует обеспечить постепенную интеграцию. Он сообщил, что обсуждал этот вопрос с Владимиром Зеленским в последние дни.

    Канцлер предложил, чтобы Украина принимала участие в заседаниях Европейского совета, Европарламента или Еврокомиссии без права голоса, а также постепенно вовлекалась в разные сферы политики Евросоюза в зависимости от продвижения реформ. По словам Мерца, его идеи получили широкую поддержку коллег в Европейском совете.

    Ранее глава Евросовета Антониу Кошта призвал начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. При этом он заявил, что ЕС не может назвать конкретную дату возможного приема Украины в состав объединения.

    24 апреля 2026, 16:45 • Новости дня
    Лихачев объяснил цель участившихся атак ВСУ на ЗАЭС

    Лихачев: ВСУ стали чаще атаковать ЗАЭС с целью посеять панику

    Tекст: Валерия Городецкая

    Количество ударов по Запорожской АЭС продолжает увеличиваться, сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

    По его словам, противник усилил применение дронов, артиллерии и минометов, пишет «Страна Росатом». Основной целью этих действий, по словам Лихачева, является попытка посеять панику среди персонала станции и дезориентировать сотрудников.

    «Нарастает количество и ударов дронов, и артобстрелов, и минометных обстрелов. Цель одна – посеять панику, дезориентировать персонал», – подчеркнул он.

    Гендиректор Росатома также сообщил, что в данный момент станция запитана лишь по линии «Ферросплавная-1» напряжением 330 кВ. Он уточнил, что восстановительные работы на опоре, находящейся в акватории Днепра, невозможно начать из-за высокого уровня воды и продолжающихся обстрелов. Лихачев выразил уверенность, что с помощью МАГАТЭ удастся организовать режим тишины и приступить к ремонту.

    Ранее МИД заявил о росте угроз безопасности для ЗАЭС и АЭС «Бушер».

    На прошлой неделе в районе ЗАЭС и Энергодара зафиксировали удары ВСУ.

    24 апреля 2026, 19:57 • Новости дня
    Лавров: Зеленский видит гарантии безопасности в продолжении войны

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заявления Владимира Зеленского о намерении удерживать позиции в Донецкой области свидетельствуют о ставке Киева на продолжение боевых действий, заявил, министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, инициативы Лондона и Парижа по размещению международных сил на Украине свидетельствуют о стремлении Запада подыграть в этом Киеву.

    «Сейчас на Западе возникает истерика: Зеленский заявляет, что никуда не уйдет из Донецкой области, – это часть его гарантий безопасности. То есть он видит гарантии безопасности в войне», – отметил Лавров, передает ТАСС.

    Глава МИД добавил, что западные страны призывают остановить боевые действия по линии соприкосновения, а Британия и Франция предлагают развертывание многонациональных стабилизационных сил. «Это означает только одно – они хотят снабдить нацистский режим гарантиями безопасности», – подытожил Лавров.

    В феврале Зеленский после переговоров в Абу-Даби отказался выводить войска из Донбасса.

    24 апреля 2026, 16:54 • Новости дня
    Набиуллина заявила о росте спроса на наличные в России

    Набиуллина: ЦБ видит рост спроса на наличные

    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Банк России фиксирует увеличение спроса на наличные средства в начале 2026 года, однако делать выводы о каких-либо долгосрочных изменениях пока рано, сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

    Она уточнила, что несмотря на заметный рост интереса к наличным, этот показатель остается на минимальном уровне относительно общего объема денежной массы, передает ТАСС.

    «Да, спрос на наличные в начале года был выше прошлогоднего, мы это видим. <…> Выводы о каком-то структурном сдвиге делать, наверное, преждевременно <…> Но в целом доля наличных в денежной массе, она остается на минимуме», – заявила Набиуллина.

    Ранее эксперты сообщили о резком росте наличных денег в России. Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему у россиян под подушкой накопилась рекордная сумма наличных.

    В ЦБ объясняли, что в марте объем наличных денег в обращении заметно увеличился, что связано с отключением мобильного интернета и формированием запасов наличных населением и бизнесом.

    24 апреля 2026, 21:48 • Новости дня
    Депутат Европарламента назвала Польшу «лохом» из-за кредита Киеву
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Решение европейского руководства предоставить Киеву финансовую помощь в размере 90 млрд евро вызвало резкое недовольство польского депутата Европейского парламента Евы Зайончковской-Герник.

    Одобрение масштабной поддержки для соседней страны стало серьезной ошибкой Варшавы, указала парламентарий, передает РИА «Новости».

    Политик обратила внимание на стремительность принятия решения после снятия блокировки со стороны Венгрии.

    «Все произошло очень быстро! Венгрия разблокировала пожертвование ЕС Украине в размере 90 млрд евро <…> А Польша – самый большой лох, ведь позже нам придется компенсировать еще и это многомиллиардное пожертвование», – заявила Зайончковская-Герник.

    Кроме того, парламентарий заявила о крайней степени усталости от непродуманных действий европейских чиновников. По ее мнению, подобные шаги демонстрируют очевидную глупость принимаемых на уровне руководства объединения политических решений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, послы стран Евросоюза согласовали выделение Украине кредита в размере 90 млрд евро. Будапешт и Братислава сняли вето с этого европейского плана финансирования.

    24 апреля 2026, 19:38 • Новости дня
    Лавров заявил о войне Запада с Россией руками Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Запада фактически объявили России войну, используя для этого Украину.

    «Нам объявлена открытая война. Для этого в качестве «наконечника» используется киевский режим», – сказал Лавров на встрече с представителями российских НКО, передает ТАСС. Он подчеркнул, что Киев не смог бы противостоять России без постоянной поддержки западным вооружением, разведданными и обучением военных.

    Министр добавил, что украинское государство и киевский режим используются странами Запада как «геополитический таран» против России. Лавров также отметил, что представители Генерального штаба Бельгии открыто заявляют о подготовке к войне с Россией, а Украина, по их словам, помогает выиграть время.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о войне всех стран НАТО с Россией на Украине.

    В МИД заявили о подготовке НАТО к конфликту с Россией.

    24 апреля 2026, 17:42 • Новости дня
    Путин встретился с бойцами бригады ЛДПР «Невский»
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин встретился с бойцами добровольческой бригады ЛДПР «Невский», выполняющими задачи на Краматорском направлении.

    Встреча прошла в ходе посещения выставки в московском «Манеже», посвященной 80-летию со дня рождения основателя ЛДПР Владимира Жириновского, передает ТАСС.

    Путин пообщался с командиром бригады Алексеем Верещагиным, добровольцами Русланом Лобыкиным и Александром Прохоровым, а также с военным корреспондентом Беллой Либерман. Верещагин рассказал, что бригада была сформирована в 2022 году, в начале спецоперации на Украине, и сейчас ее бойцы продвигаются вперед на Краматорском направлении в составе Южного военного округа.

    Президент уточнил у собеседников детали их работы, в том числе участие в боевых задачах на рубеже Южной группировки. Верещагин подтвердил, что их подразделение входит в состав Южного военного округа, и отметил, что ранее через президентский протокол передал для Путина почетный знак бригады.

    Командир выразил надежду, что глава государства сможет надеть этот знак во время одного из памятных мероприятий, связанных с именем Александра Невского. Позже Путин отдельно побеседовал с Верещагиным уже без камер.

    Напомним, Слуцкий 10 апреля открыл выставку к 80-летию Жириновского в Манеже.

    24 апреля 2026, 18:15 • Новости дня
    Россия и Сербия подписали программу сотрудничества до 2031 года

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия и Сербия подписали программу экономического сотрудничества на 2026-2031 годы, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

    Церемония подписания прошла в Белграде по итогам заседания Межправительственного российско-сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Со стороны России комитет возглавил министр экономического развития Максим Решетников, со стороны Сербии – министр без портфеля Ненад Попович, передает РИА «Новости».

    В Минэкономразвития отметили, что новая программа сотрудничества включает как традиционные отрасли – энергетику, транспорт, сельское хозяйство, так и новые направления: космос, развитие электронного правительства и снижение углеродного следа.

    По итогам работы комитета было подписано несколько меморандумов, в том числе о сотрудничестве в сфере винодельческой продукции и научной деятельности. Также достигнуты договорённости между Минпросвещения Сербии и Минобрнауки России, а Россельхоз подписал меморандум с Управлением по защите растений Сербии.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Евросоюз выдвигает Сербии условия, предполагающие разрыв отношений с Москвой ради евроинтеграции.

    Глава МИД России Сергей Лавров сообщил о давлении Евросоюза на Белград из-за украинского конфликта.

    24 апреля 2026, 22:28 • Новости дня
    Лавров заявил о попытках Европы вернуть колониальную эпоху

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз пытается вернуть колониальную эпоху, вынуждает Венгрию и Словакию выполнять приказы Брюсселя, несмотря на их экономические интересы, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Европа стремится вернуть колониальную эпоху, заставляя Венгрию и Словакию подчиняться указаниям Брюсселя, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью для «Общественного телевидения России», передает РИА «Новости».

    По его словам, эти страны защищают право на дешевые энергоносители, которые обеспечивают развитие их экономики, однако их вынуждают покупать топливо по более высокой цене, чтобы наказать Россию.

    Лавров подчеркнул, что подобный подход не соответствует нормам международных отношений и представляет собой попытку навязать прежние колониальные методы.

    Он также отметил, что Брюссель принуждает Венгрию, Словакию и другие страны выполнять решения, хотя руководители Евросоюза не избирались населением, в отличие от национальных правительств.

    Лавров заявил, что западные государства пытаются исказить результаты национальных выборов с помощью внешнего давления.

    Также Лавров заявил о невозможности договориться с лидерами Европы.

    24 апреля 2026, 17:55 • Новости дня
    Глава Евросовета заявил о долгом пути Украины в ЕС

    Кошта: ЕС не может назвать точную дату приема Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз не может назвать конкретную дату возможного приема Украины в состав объединения, заявил глава Европейского совета Антониу Кошта на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС на Кипре.

    Он подчеркнул, что процесс вступления является очень длительным и зависит от выполнения определенных критериев и достижений кандидата, передает ТАСС.

    «Мы не можем назвать дату, поскольку это сложный процесс, основанный на заслугах и критериях. Но Украина добивается прогресса, и мы верим в ее светлое будущее», – сказал Кошта.

    Ранее Кошта призвал начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.

    Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос указывала невозможность присоединения Украины к ЕС по действующим правилам.

    24 апреля 2026, 17:59 • Новости дня
    Путин обсудил с Совбезом борьбу с преступностью

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором затрагивалась тема усиления мер по борьбе с преступностью.

    В ходе встречи глава государства подчеркнул необходимость обсудить дополнительные шаги по предупреждению и пресечению правонарушений, передает ТАСС.

    «Обсудим сегодня вопрос дополнительных мер по предупреждению и пресечению правонарушений, по борьбе с преступностью. У нас два выступающих», – заявил Путин, предоставив слово генеральному прокурору России Александру Гуцану.

    В прошлую пятницу Путин обсудил с Совбезом взаимодействие со странами СНГ.

    Темой совещания Путина с Совбезом в начале апреля была борьба с финансированием терроризма.

