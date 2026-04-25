Путин объяснил, почему сбываются предсказания Жириновского

Президент России Владимир Путин заявил, что предсказания основателя ЛДПР Владимира Жириновского были основаны на глубоком знании предмета, сообщают «Вести».
«Многие его, как сейчас говорят, оценки будущего, предсказания сбываются. На первый взгляд, это удивительно. Я считаю, что здесь нет ничего необычного, потому что все его предсказания были основаны на знании того предмета, о котором он говорил. Он был человеком хорошо образованным и умел ясно излагать свои мысли», – сказал Путин.
Президент отметил, что в Жириновском сочеталось то, что на первый взгляд кажется несочетаемым. «В этом году исполнилось бы 80 лет со дня рождения Владимира Вольфовича Жириновского. <…> Человек, который был мастером и глубокого анализа, и эпатажа одновременно, замечательным оратором и политиком, организатором. В нем сочеталось многое, что на первый взгляд является несочетаемым. Но в этом и был весь Жириновский», – сказал Путин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин ранее отверг статус предсказателя у основателя ЛДПР.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал диалог двух политиков содержательным.
Российский лидер подписал указ о праздновании 80-летия Владимира Жириновского на государственном уровне.