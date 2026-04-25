Путин поделился деталями последнего разговора с Жириновским

Tекст: Дмитрий Зубарев

В документальном фильме телеканала «Вести» «Владимир Жириновский» президент России Владимир Путин рассказал о своем последнем телефонном звонке лидеру ЛДПР.

«Помню последний разговор с ним. Позвонил ему по телефону в клинику. Просто хотел его поддержать. Безусловно, Владимир Вольфович понимал, что находится в критическом состоянии. Но последние слова его были такими. «Мне же еще рано уходить«, – сказал он. «Я ведь еще нужен России», – рассказал Путин.

Президент отметил, что в этом и заключался характер Жириновского и его отношение к делу и стране.

«Он все мерил на то, чтобы послужить Родине», – сказал Путин.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. В память о нем Владимир Путин подписал указ о праздновании 80-летия политика на государственном уровне в 2026 году. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назначен руководителем оргкомитета по подготовке мероприятий, в состав которого вошли 35 человек.

