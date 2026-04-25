Масштабные пожары в США унесли жизнь пожарного

Лесные пожары в Джорджии и Флориде уничтожили свыше 120 жилых домов

Tекст: Мария Иванова

Один пожарный погиб, а свыше 120 зданий сгорели в результате стихийного бедствия в штатах Джорджия и Флорида, передает РИА «Новости» со ссылкой на Asssociated Press.

«Пожарный-волонтер погиб в борьбе с лесным пожаром на севере Флориды, тогда как более 120 домов были уничтожены на юго-востоке Джорджии», – сообщает агентство.

Стихия продолжает угрожать тысячам построек в регионе. Губернатор Джорджии Брайан Кемп отметил, что только в округе Брантли за эту неделю огонь уничтожил 87 домов. По его словам, это рекордный показатель ущерба от одного пожара за всю историю штата.

Еще 35 зданий сгорели из-за более крупного возгорания в округах Клинч и Эколс, расположенных вблизи границы с Флоридой. В настоящее время на территории двух штатов зафиксировано около 150 очагов возгорания. В связи с сильным задымлением и ухудшением качества воздуха в ряде городов объявлено официальное предупреждение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году число жертв лесных пожаров в Калифорнии достигло 27 человек. Стихия уничтожила более 12 тыс. различных строений.