Гинцбург сообщил о планах применения вакцины против рака

Tекст: Дмитрий Зубарев

Центр Гамалеи разработал мРНК-вакцину, которую планируют применять для терапии сразу нескольких видов рака, сообщает «Газета».Ru. Директор центра Александр Гинцбург пояснил, что первый пациент уже получил персонализированную вакцину для лечения меланомы, и его самочувствие, по словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, оценивается как хорошее.

По словам Гинцбурга, в настоящее время наибольшее количество мутаций характерно для меланомы и рака легкого. «Меланомы содержат наибольшее количество мутаций, как и рак легкого, но с меланомой легче работать экспериментально, поэтому все, и мы в том числе, начали с меланомы. Следующий шаг, очевидно, – немелкоклеточный рак легкого, который тоже очень много мутаций содержит», – отметил глава Центра Гамалеи.

В перспективе вакцина может быть использована для лечения рака поджелудочной железы. Гинцбург подчеркнул, что при этом виде рака альтернативных методов терапии практически не существует, поэтому онкологи возлагают особые надежды на новую вакцину.

