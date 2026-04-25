    25 апреля 2026, 12:05 • Новости дня

    Суд арестовал напавшего с ножом на врачей в Махачкале

    Tекст: Мария Иванова

    В Дагестане заключили под стражу мужчину, который напал с ножом на медиков в приемном отделении Республиканской клинической больницы в Махачкале.

    Подозреваемый в нападении на врачей отправлен под арест, передает РИА «Новости».

    Нападавшим оказался 31-летний уроженец селения Тлярата Гумбетовского района республики Шамиль Сурхаев.

    «Избрать в отношении Сурхаева… меру пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 29 суток», – постановила судья в ходе заседания.

    Инцидент произошел в четверг в Республиканской клинической больнице имени Вишневского. Мужчина с ножом набросился на дежурного хирурга, а затем ранил травматолога, пытавшегося защитить коллегу.

    По данным Минздрава Дагестана, состояние тяжелораненого хирурга улучшилось, он пришел в себя. Травматолог также идет на поправку и готовится к выписке.

    Против нападавшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. На допросе задержанный признался, что в день происшествия находился под воздействием наркотиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посетитель больницы в Махачкале ранил ножом двух дежурных врачей.

    Сотрудники полиции оперативно задержали сбежавшего с места преступления мужчину.

    24 апреля 2026, 14:27 • Новости дня
    «Единая Россия» предложила президенту реструктурировать кредиты регионов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Партия «Единая Россия» предложила президенту рассмотреть возможность реструктуризации долгов регионов по бюджетным кредитам.

    «Единая Россия» предлагает перенести срок возврата задолженности в размере около 100 млрд рублей, чтобы высвободить средства на социальную поддержку граждан, сообщается на сайте партии.

    Секретарь генсовета партии Владимир Якушев отметил, что инициатива возникла при работе над новой Народной программой. По его словам, «люди говорят о возросшей финансовой нагрузке на региональные бюджеты», а возврат старых долгов беспокоит как чиновников, так и простых граждан. Он подчеркнул, что защита бюджетов регионов и муниципалитетов должна стать одной из ключевых задач обновленной программы «Единой России».

    Глава комитетa Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров напомнил, что ранее по решению президента регионам уже разрешили списать две трети долгов при условии направления средств на социальные нужды. Эти меры позволили строить и ремонтировать школы, детские сады, дороги и закупать школьные автобусы.

    В 2026 году регионам предстоит вернуть порядка 103 млрд рублей. Макаров пояснил, что при отсутствии отсрочки субъекты Российской Федерации будут вынуждены брать кредиты в коммерческих банках, чтобы выполнить обязательства перед федеральным бюджетом, чего и пытается избежать партия своим обращением.

    Депутаты фракции поддержали инициативу единогласно, выразив уверенность, что это решение найдет отклик у всех граждан, вне зависимости от их политических предпочтений.

    В апреле правительство списало две трети кредитных долгов 16 регионам на 31 млрд рублей.

    24 апреля 2026, 18:32 • Новости дня
    На французском космодроме Куру взорвали стартовую площадку для запуска ракет «Союз»
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Стартовую площадку для запуска российских ракет «Союз» на космодроме Куру во Французской Гвиане демонтировали с помощью контролируемого взрыва.

    Кадры с места событий опубликовал в своем Telegram-канале Дмитрий Струговец, бывший руководитель пресс-службы Роскосмоса. В пятницу, 24 апреля, была разрушена мобильная башня обслуживания площадки, ее высота составляла 52 метра.

    Перед этим специалисты космодрома демонтировали кабель-мачты и ферменные опоры, которые служили для поддержания ракеты в вертикальном положении во время предстартовой подготовки, передает Lenta.Ru.

    Решение о размещении российских носителей на космодроме Куру (Гвианский космический центр во Французской Гвиане) было принято в начале 2000-х годов, а в 2003 году правительства России и Франции официально согласовали проект пусковой площадки для ракет семейства «Союз». Строительство стартового комплекса велось при финансовом участии ЕС и Европейского космического агентства (ЕКА), а эксплуатация запусков шла через Arianespace.

    Первый запуск ракеты «Союз» с Куру состоялся в октябре 2011 года и стал знаковым: впервые этот носитель стартовал вне территории бывшего СССР. За последующие годы с французского экваториального космодрома было осуществлено более двух десятков пусков «Союз-СТ», в первую очередь для вывода европейских навигационных спутников Galileo, научных аппаратов и коммерческих космических аппаратов на орбиту. Экваториальное расположение Куру давало российским ракетам энергетическое преимущество и расширяло их рынок за счет европейских и международных заказчиков.

    Ситуация резко изменилась после введения санкций ЕС против российского космического сектора в 2022 году. «Роскосмос» тогда объявил о приостановке запусков с Куру и отзыве российского технического персонала.

    24 апреля 2026, 20:20 • Видео
    Макрон даст полякам потрогать атомную бомбу

    Появились подробности того, что президент Франции Эммануэль Макрон называл совместным использованием французского ядерного оружия. Использовать он его планирует совместно с поляками. Разумеется, с прицелом на Россию.

    24 апреля 2026, 13:59 • Новости дня
    В России запустили быстрое заселение в отели через мессенджер Max

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Совершеннолетние туристы смогут получать ключи от номеров без заполнения бумажных анкет благодаря новому сервису идентификации личности через мессенджер Max.

    Правительство упростило процедуру оформления постояльцев, передает VK. Теперь вместо традиционного общения на стойке администратора гостю достаточно открыть вкладку паспорта в разделе цифрового профиля мессенджера Max. Сотрудник гостиницы просто отсканирует сгенерированный на экране устройства штрихкод.

    Воспользоваться новой опцией могут совершеннолетние граждане страны. Инновационная технология уже проходит пилотное тестирование в нескольких известных комплексах отдыха, включая Four Seasons Hotel Moscow, Mantera Supreme Seaside и отели сети Cosmos.

    До конца текущего года разработчики планируют масштабировать удобный проект. Ожидается, что сервис быстрого подтверждения личности заработает в нескольких тысячах отечественных гостиниц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре 2025 года в мессенджере Мax появилась функция создания цифрового ID.

    24 апреля 2026, 21:32 • Новости дня
    В Госдуме дали совет попавшим в «коттеджное рабство»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Госдуме прокомментировали ситуацию с так называемым «коттеджным рабством» в Подмосковье – сслучаях, когда владельцы участков после покупки фактически теряют возможность ими распоряжаться из-за наложенного на землю статуса комплексного развития территорий (КРТ).

    Заместитель председателя профильного комитета по вопросам собственности Николай Николаев рекомендовал гражданам, оказавшимся в подобной ситуации, отстаивать свои права в судебном порядке, передает «Лента.ру». Также он посоветовал направлять обращения в комитет Госдумы и Росреестр. По его словам, ведомство уже анализирует поступающие жалобы и в оперативном режиме готовит предложения по корректировке законодательства.

    Поводом для обсуждения стали истории более чем ста человек, купивших участки в Дмитровском округе Московской области. Как утверждают пострадавшие, после активных продаж в коттеджном поселке «Журавли» на территорию распространили программу КРТ-119, из-за чего строительство домов оказалось невозможным.

    Кроме того, новый статус допускает изъятие участков у собственников с выплатой компенсации, рассчитанной по кадастровой стоимости. Сообщается, что аналогичные случаи фиксируются и в других районах Подмосковья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума одобрила законопроект для защиты прав россиян при расселении по программе комплексного развития территорий.

    24 апреля 2026, 14:48 • Новости дня
    Суд лишил квартиры жительницу Перми за фиктивную прописку мигранта
    @ Сергей Пятаков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Перми местная жительница лишилась однокомнатной квартиры из-за того, что фиктивно поставила на учет иностранного гражданина, сдавая жилье третьим лицам, сообщили в прокуратуре региона.

    В 2025 году женщина зарегистрировала в своей недвижимости иностранца, который фактически там не проживал, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Ее признали виновной по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ».

    Суд назначил ей наказание в виде штрафа. Также по ходатайству прокурора однокомнатная квартира осужденной конфискована в доход государства.

    В прокуратуре уточнили, что это уже второй подобный случай в регионе, когда изымают недвижимость из-за незаконной регистрации мигрантов. Кроме того, в конце 2025 года в Перми были конфискованы четыре квартиры, владельцы которых сдавали их под притон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Казани назначил местному жителю условный срок за фиктивную прописку 45 иностранцев.

    25 апреля 2026, 09:54 • Новости дня
    Фицо не дал Туску пошутить об отсутствии России на саммите ЕС
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо своим появлением не дал пошутить премьер-министру Польши Дональду Туску об отсутствии России на саммите ЕС, пишет польское издание Onet.

    Польское издание Onet описало ситуацию, когда Туск, выступая перед журналистами, начал говорить, но был прерван появлением Фицо, известного своими пророссийскими взглядами.

    В этот момент Туск поприветствовал словацкого коллегу, после чего нервно моргнул и попытался объясниться перед журналистами.

    В материале отмечается, что изначально Туск хотел намекнуть на присутствие стран с пророссийскими взглядами на саммите, однако неожиданное появление Фицо вынудило польского премьера оправдываться. В частности, Туск заявил: «Нет-нет, это была шутка», отметив, что его слова не следует воспринимать всерьез.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск спрогнозировал скорое начало прямого вооруженного противостояния НАТО с Москвой. Ранее польский политик признал развитие мировой ситуации в пользу России. Глава правительства Словакии Роберт Фицо назвал невозможным отказ Европы от импорта российской нефти.

    24 апреля 2026, 23:48 • Новости дня
    Лавров рассказал анекдот про армянское радио

    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ на вопрос о том, в чем заключается искусство российской дипломатии, рассказал анекдот про армянское радио.

    Глава ведомства в интервью для ОТР вспомнил популярную в Советском Союзе серию анекдотов, передает РИА «Новости».

    «Армянское радио спросили: «Что такое дипломатия?». Они ответили, что есть несколько вариантов, но самый приличный: дипломатия – это искусство послать человека по адресу, но сделать это так, чтобы он предвкушал путешествие», – заявил политик.

    Лавров добавил, что «это тоже можно занести в арсенал методов дипломатии». Руководитель внешнеполитического ведомства также подчеркнул важную деталь о главных целях работы дипломатов. Основной задачей остается твердая защита интересов страны при сохранении уважительного отношения к порядочным и достойным иностранным партнерам, сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом министр назвал чувство юмора важнейшим качеством для своей профессии. «Ни одна профессия без юмора не может тебя действительно захватывать, а дипломатия, наверное, больше, чем многие другие профессии», – заявил Лавров.

    24 апреля 2026, 14:16 • Новости дня
    Суд закрыл процесс по делу замминистра обороны Иванова о взятках

    Tекст: Вера Басилая

    Рассмотрение дела бывшего замминистра обороны Тимура Иванова о взятках на 1,3 млрд рублей будет проходить в закрытом режиме по решению Симоновского суда Москвы.

    Дело рассматривается по существу после ходатайства прокурора о закрытии заседания, который отметил наличие в материалах дела данных 94 контрактов, заключенных Ивановым от имени Минобороны. Прокурор заявил, что их исследование может привести к разглашению охраняемой законом тайны.

    Защита категорически выступила против закрытия процесса. Адвокат Мурад Мусаев назвал причину, озвученную прокурором, надуманной и предложил рассматривать в закрытом режиме только те контракты, которые содержат секретные сведения. По словам защиты, такие документы составляют не более 3% от всех материалов дела.

    Тимур Иванов поддержал позицию адвоката и отметил, что по делу есть факты, которым он хотел бы придать максимальную огласку. Несмотря на это, судья удовлетворила ходатайство прокурора о закрытии процесса и огласила соответствующее решение.

    Следователи завели в отношении Тимура Иванова новое дело о взятке на сумму более 152 млн рублей.

    Изначально Басманный суд Москвы арестовал подозреваемого во взяточничестве чиновника в апреле 2024 года.

    24 апреля 2026, 22:44 • Новости дня
    Трамп признал необходимость возврата 159 млрд долларов незаконных пошлин

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп признал, что из-за решения Верховного суда правительству придется вернуть 159 млрд долларов, собранных с импортных пошлин.

    В своей публикации в Truth Social он заявил: «Люди и компании, которые пользовались нашей страной десятилетиями, из-за ужасного и смехотворного решения Верховного суда США по пошлинам, теперь должны получить назад 159 млрд долларов».

    Американский лидер выразил недовольство позицией суда и отметил, что Верховный суд мог бы указать, что США не обязаны возвращать уже выплаченные деньги. По его мнению, если бы такой пункт был внесён, страна стала бы на 159 млрд долларов богаче.

    Пошлины были введены президентом в 2025 году, однако в этом году высшая судебная инстанция США постановила, что у американского лидера не было полномочий принимать такие решения единолично. Согласно заключению суда, все вопросы, связанные с торговой политикой, принадлежат к прерогативе конгресса.

    Верховный суд США признал введение импортных пошлин превышением полномочий американской администрации.

    После решения суда президент США подписал новую прокламацию для установления единого сбора на зарубежную продукцию.

    25 апреля 2026, 01:59 • Новости дня
    Мелони предложила Европе призвать Путина «сделать шаги вперед»
    @ Stefano Carofei/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава итальянского правительства Джорджа Мелони прокомментировала возможность участия президента России Владимира Путина в предстоящем саммите G20 на территории США.

    Мелони был задан вопрос по поводу возможного участия президента России в саммите G20. Глава кабинета министров Италии сказала, что сейчас неподходящее время для попыток пойти навстречу Москве. «Я считаю, что настал момент, когда именно мы должны просить его сделать шаги вперед», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на Ansa.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона получила официальное приглашение на предстоящий саммит G20 в США. Кремль сообщил, что решение об участии Путина в этом мероприятии пока не принято. Ранее Мелони призвала Европу к началу диалога с Россией.


    25 апреля 2026, 09:29 • Новости дня
    Эксперт назвал вероятный тип атаковавшего Екатеринбург украинского дрона

    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Для удара по Свердловской области противник мог использовать недорогой беспилотник самолетного типа FP-1 с уменьшенной боевой частью ради увеличения дальности полета, отметил эксперт в сфере беспилотных систем и РЭБ, официальный представитель АО «НПП» Игорь Потапов.

    Вооруженные силы Украины могли запустить по Екатеринбургу аппарат FP-1 из Харьковской области, передает ТАСС.

    Официальный представитель АО «НПП» Игорь Потапов пояснил: «Расстояние от ближайших площадок запуска в Харьковской области до Екатеринбурга по прямой около 1 800 км».

    По словам эксперта, этот беспилотник способен преодолеть такую дистанцию при снижении веса боевой нагрузки. Сборка аппарата происходит на Украине, а его стоимость составляет около 50 тыс. долларов. Характер незначительных повреждений здания указывает на тестовый характер пуска.

    Специалист полагает, что противник испытывает новые двигатели или конструктивные решения для увеличения дальности полета.

    Ранее Министерство обороны впервые отчиталось об уничтожении украинских беспилотников над Свердловской и Челябинской областями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник повредил жилой дом в Екатеринбурге. В результате инцидента медики госпитализировали одну пострадавшую женщину.

    Всего за минувшую ночь российские средства противовоздушной обороны уничтожили 127 вражеских дронов над регионами страны.

    25 апреля 2026, 03:12 • Новости дня
    Politico: Чувство триумфа в ЕС после согласования помощи Киеву угасло
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Торжество европейских политиков по случаю согласования помощи Киеву быстро завершилось из-за глубоких внутренних противоречий, пишет Politico.

    «Какое-либо чувство триумфа угасло, когда они столкнулись с многочисленными вызовами и кризисами, стоящими перед ними. Их беседа еще раз показала, как трудно им договориться о дальнейших действиях», – приводит РИА «Новости» текст статьи Politico.

    Журналисты подчеркивают, что даже прекрасные пейзажи на саммите не смогли замаскировать очевидный раскол. Лидерам стран объединения оказалось крайне сложно найти компромисс по ряду ключевых проблем, включая перспективы членства украинского государства.

    Хорватский премьер-министр Андрей Пленкович высмеял идею скорого присоединения Киева к объединению. Политик назвал нереалистичным сценарий, при котором это событие произойдет 1 января 2027 года, пишет издание.

    Помимо украинского вопроса, серьезные споры вызвали темы коллективной обороны. Также политики не смогли прийти к единому мнению относительно участия блока в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович назвал технически невозможным полноправное членство Украины в Евросоюзе с 2027 года. Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против немедленного вступления Киева в объединение. Глава Европейского совета Антониу Кошта отказался называть конкретную дату возможного приема страны.

    24 апреля 2026, 17:14 • Новости дня
    Путину на выставке в Москве показали подарок Каддафи Жириновскому
    @ Валерий Шарифулин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в пятницу посетил экспозицию «Жириновский. Продолжение. ЛДПР» в Центральном выставочном зале «Манеж».

    Выставка приурочена к 80-летию со дня рождения основателя ЛДПР Владимира Жириновского, передает РИА «Новости».

    В ходе осмотра экспозиции лидер ЛДПР Леонид Слуцкий продемонстрировал главе государства черную бедуинскую накидку, находящуюся за стеклянной витриной. «Каддафи в пустыне снял с себя, когда Владимиру Вольфовичу стало очень холодно, и отдал ему накидку. Он очень ею дорожил», – рассказал Слуцкий главе государства.

    Сам Жириновский рассказывал, что получил этот подарок от Муаммара Каддафи в 1995 году, когда тот принимал гостей в своем шатре. Ливийский лидер заметил, что Жириновскому холодно, и велел передать ему накидку, изготовленную вручную из верблюжьей шерсти.

    Напомним, Слуцкий открыл выставку к 80-летию Жириновского в Манеже.

    В прошлом году он сообщил о планах открыть музей Жириновского в Москве.

    24 апреля 2026, 18:24 • Новости дня
    Минтранс назвал потребность России в новых пассажирских самолетах к 2030 году
    @ Пресс-служба ГК "Ростех"/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российским авиакомпаниям потребуется 644 пассажирских самолета к 2030 году, говорится в презентации главы Минтранса Андрея Никитина к форуму «Инновации. Технологии. Производство».

    Согласно документу, в эту оценку входят 332 среднемагистральных, 210 для региональных и местных линий, 98 ближнемагистральных и четыре дальнемагистральных самолета, передает «Интерфакс». Данные, как уточняется, актуализируются ежемесячно.

    «Нам нужно мало того что построить самолеты – нужно их обслуживать и ремонтировать», – подчеркнул Никитин. В настоящий момент российский авиапарк насчитывает 1089 пассажирских самолетов, из которых 689 произведены за рубежом, а 391 – отечественные.

    Планы по развитию отечественного самолетостроения закреплены в Комплексной программе развития авиаотрасли (КПГА). Документ предусматривает выпуск до 2030 года 994 гражданских самолетов: 592 из них должна поставить «Объединенная авиастроительная корпорация», еще 402 – «Уральский завод гражданской авиации». В текущем году КПГА будет вновь обновлена, проект уже рассматривает правительство.

    В 2026-2027 годах ОАК планирует передать заказчикам более 70 машин, включая 18 МС-21, 42 SJ-100, 11 Ту-214 и три Ил-114-300. Количество самолетов для следующей партии уточняется, однако авиакомпании уже подтвердили спрос до 2035 года на более 570 бортов без учета возможного экспорта, отмечал директор по управлению программами гражданской авиации ОАК Олег Богомолов.

    Ранее российские авиакомпании сократили внутренние перевозки из-за дефицита самолетов.

    В октябре Росавиация озвучила пессимистичный сценарий сокращения отечественного авиапарка к 2030 году.

    24 апреля 2026, 19:18 • Новости дня
    Минюст США разрешил расстреливать приговоренных к смертной казни

    @ Bernd Weiaybrod/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американские власти расширили перечень допустимых методов высшей меры наказания и ускорили внутренние процессы для приведения в исполнение соответствующих судебных решений.

    Минюст Соединенных Штатов принял решение модернизировать правила применения высшей меры наказания, передает РИА «Новости». Ведомство официально внесло использование расстрельной команды в перечень разрешенных способов лишения жизни осужденных.

    «Среди предпринятых действий обновление протокола о введении смертельной инъекции… расширение протокола с включением туда дополнительных методов приведения приговора в исполнение, таких как расстрельная команда, а также упрощение внутренних процессов для ускорения дел со смертными приговорами», – отмечается в заявлении министерства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте 2025 года в США впервые за 15 лет казнили заключенного методом расстрела. Ранее президент США подписал указ о возобновлении высшей меры наказания на федеральном уровне. Позже американский лидер разрешил применение смертной казни в Вашингтоне.


