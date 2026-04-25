Суд арестовал напавшего с ножом на врачей в Махачкале

Подозреваемый в нападении на врачей отправлен под арест, передает РИА «Новости».
Нападавшим оказался 31-летний уроженец селения Тлярата Гумбетовского района республики Шамиль Сурхаев.
«Избрать в отношении Сурхаева… меру пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 29 суток», – постановила судья в ходе заседания.
Инцидент произошел в четверг в Республиканской клинической больнице имени Вишневского. Мужчина с ножом набросился на дежурного хирурга, а затем ранил травматолога, пытавшегося защитить коллегу.
По данным Минздрава Дагестана, состояние тяжелораненого хирурга улучшилось, он пришел в себя. Травматолог также идет на поправку и готовится к выписке.
Против нападавшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. На допросе задержанный признался, что в день происшествия находился под воздействием наркотиков.
Сотрудники полиции оперативно задержали сбежавшего с места преступления мужчину.