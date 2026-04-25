Суд арестовал напавшего с ножом на врачей в Махачкале

Суд арестовал подозреваемого в вооруженном нападении на врачей в Махачкале

Tекст: Мария Иванова

Подозреваемый в нападении на врачей отправлен под арест, передает РИА «Новости».

Нападавшим оказался 31-летний уроженец селения Тлярата Гумбетовского района республики Шамиль Сурхаев.

«Избрать в отношении Сурхаева… меру пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 29 суток», – постановила судья в ходе заседания.

Инцидент произошел в четверг в Республиканской клинической больнице имени Вишневского. Мужчина с ножом набросился на дежурного хирурга, а затем ранил травматолога, пытавшегося защитить коллегу.

По данным Минздрава Дагестана, состояние тяжелораненого хирурга улучшилось, он пришел в себя. Травматолог также идет на поправку и готовится к выписке.

Против нападавшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. На допросе задержанный признался, что в день происшествия находился под воздействием наркотиков.

Сотрудники полиции оперативно задержали сбежавшего с места преступления мужчину.