Путин изменил правила контроля за расходами российских чиновников

В Росси усовершенствовали контроль за расходами госслужащих и членов их семей

Tекст: Мария Иванова

Согласно закону, при контроле за расходами должностных лиц теперь будут учитываться доходы их несовершеннолетних детей.

Новые правила оценки благосостояния госслужащих опубликованы на официальном портале правовой информации.

Инициатива касается лиц, замещающих государственные должности, а также их ближайших родственников.

Документ уточняет принципы расчета совокупного семейного бюджета. При определении общего заработка чиновника будут приниматься во внимание только те средства супругов, которые были получены непосредственно в период брака.

Финансы второй половины, заработанные до свадьбы, учитываться не будут. Однако закон разрешает указывать их в декларации как источник средств для крупных покупок, включая недвижимость, транспорт, ценные бумаги и цифровые активы.

Кроме того, новые нормы освобождают от строгого контроля сделки, совершенные должностным лицом до назначения на пост. Аналогичное правило действует для финансовых операций супругов, заключенных до официальной регистрации брака.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре депутаты внесли в Госдуму пакет законопроектов для создания системы постоянного контроля за расходами чиновников.

В конце года президент России утвердил поправки о повышении порога обязательного финансового контроля сделок с недвижимостью.