Президент Франции Эммануэль Макрон назвал Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина противниками Европы, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал France 24.

Во время визита в Грецию глава Франции заявил: «Нельзя недооценивать уникальный момент, когда американский президент, российский лидер и председатель КНР яростно противостоят европейцам».

Макрон отметил, что, несмотря на это, глава Белого дома остается союзником Европы, хотя и не всегда надежным и предсказуемым. По словам французского президента, Европа не должна полностью полагаться на НАТО и должна развивать собственное измерение безопасности.

Ранее президент России Владимир Путин ранее в интервью Такеру Карлсону подчеркивал, что Россия не планирует нападать на государства НАТО, считая это бессмысленным. Путин также отмечал, что западные лидеры используют образ «российской угрозы» для отвлечения внимания от внутренних проблем, но, по его мнению, «умные люди прекрасно понимают, что это фейк».

Американский президент ранее заявил в интервью Telegraph, что серьезно рассматривал возможность выхода США из НАТО после того, как альянс не поддержал действия Вашингтона против Ирана. Он подчеркнул, что всегда считал НАТО «бумажным тигром», и, по его словам, Россия также знала об этой позиции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон объявил о состоянии стратегической конфронтации между Европой и Россией.

Французский лидер резко раскритиковал частые высказывания Трампа по поводу вероятного выхода США из НАТО.

Американский политик регулярно выражал недовольство чрезмерными расходами Вашингтона на поддержку союзников по альянсу.