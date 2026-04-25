Российско-китайский «Сад дружбы» открыли в Пекине

В Госдуме назвали цели попытки украинского теракта против Роскомнадзора

Депутат Колесник: России нужно выбить цифровые инструменты влияния из рук властей Украины

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Украинские власти осознают удручающую ситуацию ВСУ на линии боевого соприкосновения. Они теряют города и села, российские войска уверенно продвигаются на множестве участков фронта. Банковая решила ответить ударом по гражданскому населению. Таким образом, в глобальном смысле нынешняя попытка теракта – месть Киева за военные поражения», – пояснил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

«Принимая во внимание выбранные для атаки фигуры, очевидно, что попытку теракта также можно считать в некоторой степени признанием того, что Россия побеждает Банковую и в информационном поле. Кроме того, этим покушением Киев пытался запугать руководство Роскомнадзора и дестабилизировать работу ведомства по созданию безопасного цифрового пространства для наших граждан», – продолжил депутат.

Собеседник напомнил, что цифровые инструменты используются украинскими властями и их прокси для проведения диверсий в России, а также для финансового мошенничества в отношении граждан. «Безусловно, нам нужно расширять предупредительные меры, в том числе – повышать цифровую подготовленность россиян», – подчеркнул парламентарий.

«Также думаю, России необходимо усилить борьбу с попытками влиять на наших граждан извне в информационной среде и еще полнее использовать инструменты контрпропаганды. Все это вкупе с деятельностью правоохранительных органов по пресечению терактов создает заслон от попыток Киева раскачать общество», – отметил спикер. «Цифровое пространство – это серьезное оружие, которое нам нужно окончательно выбить из рук украинских властей», – резюмировал Колесник.

Ранее Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил, что 18 апреля российские правоохранители предотвратили теракт против руководителей Роскомнадзора. Злоумышленники планировали взорвать автомобиль при помощи взрывного устройства.

В Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле были задержаны семь сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, участвовавших в подготовке преступления. Они были завербованы спецслужбами Украины через Telegram. Главарь группы – житель Москвы 2004 года рождения – при задержании оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован.

В ходе обысков у террористов изъяли килограммовое самодельное взрывное устройство, гранату Ф-1, пистолет ПМ с глушителем, два газовых пистолета, рации. Также у злоумышленников обнаружили неонацистскую атрибутику, символику украинских военизированных формирований, а также инструкцию по вступлению в террористическую организацию, запрещенную в России.

«Я состоял в группе, в которой обсуждали и планировали взрывы, поджоги автомобилей сотрудников Роскомнадзора», – приводит РИА «Новости» слова одного из злоумышленников. «В марте 2026 года я вступила в чат, где предложила свою помощь в изготовлении листовок. Меня сделали администратором в группе, где готовилось покушение на замглавы Роскомнадзора», – рассказала другая фигурантка.

Еще одна задержанная призналась, что администрировала чат, где выкладывались личные данные сотрудников российских органов власти, в том числе – главы Роскомнадзора. Также в общении участники призывали к преступлениям против должностных лиц, в том числе поджогам.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном обороте оружия и взрывных устройств. Решается вопрос об их привлечении к уголовной ответственности за приготовление к теракту.

«Поступающая в ФСБ России информация свидетельствует об активной деятельности украинских спецслужб, направленной на срыв проводимых в России мероприятий по обеспечению безопасности информационного пространства, в том числе блокировке мессенджера Telegram, массово используемого противником для совершения диверсионно-террористических, экстремистских, кибермошеннических и иных тяжких преступлений», – говорится в сообщении спецслужбы.

По данным ФСБ, в 2025 году были привлечены к уголовной ответственности 84 администратора и участника интернет-сообществ, причастных к направлению более 2,5 тыс. ложных сообщений о минировании российских объектов. С начала нынешнего года задержаны уже 118 администраторов сим-боксов, задействованных в мошеннических преступлениях против россиян.