    Морская блокада США медленно задушит Иран
    25 апреля 2026, 06:57 • Новости дня

    США потратили на военную операцию против Ирана более 61 млрд долларов

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон тратит более 11,5 тыс. долларов в секунду на проведение военной операции против Ирана, следует из данных портала Iran War Cost Tracker.

    По данным Iran War Cost Tracker, отслеживающего финансовые издержки в режиме реального времени, американские затраты на операцию против Ирана достигли отметки в 61 млрд долларов, передает РИА «Новости».

    Ресурс учитывает средства, необходимые для содержания военного персонала и кораблей, переброшенных в регион конфликта. Также в расчет берутся различные сопутствующие расходы американской армии.

    Методика подсчета базируется на официальном докладе Пентагона конгрессу. Согласно этому документу, первые шесть дней операции обошлись бюджету в 11,3 млрд долларов, после чего ежедневные траты стабилизировались на уровне одного миллиарда долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, перемирие между Ираном и США заканчивается, Вашингтон открыто признает, что использовал эту паузу не для поиска мирного решения кризиса, а для отдыха личного состава и пополнения боевых запасов. США усиливают морскую блокаду Ирана.

    22 апреля 2026, 10:16 • Новости дня
    Трамп выдвинул Ирану новый ультиматум
    Tекст: Мария Иванова

    Вашингтон отвел Тегерану до пяти дней на «преодоление внутренних разногласий», пригрозив в противном случае полностью отказаться от действующего режима прекращения огня.

    Президент США дал враждующим фракциям Ирана несколько дней на то, чтобы объединиться вокруг согласованного встречного предложения, передает Axios. В противном случае режим прекращения огня, продленный во вторник, завершится, сообщили изданию три американских чиновника.

    «Трамп готов дать еще от трех до пяти дней прекращения огня, чтобы позволить иранцам собраться с силами. Это не будет длиться бесконечно», – заявил один из источников в администрации США.

    Переговорщики Трампа считают, что соглашение о прекращении войны и решении вопросов по остаткам ядерной программы Ирана все еще достижимо. Однако они обеспокоены тем, что в Тегеране может не найтись человека, уполномоченного сказать «да».

    По данным источников, верховный лидер Али Хаменеи почти не выходит на связь. Генералы Корпуса стражей исламской революции (КСИР), контролирующие страну, и гражданские переговорщики Ирана открыто расходятся в стратегии.

    Раскол стал очевиден после первого раунда переговоров в Исламабаде, когда командующий КСИР генерал Ахмад Вахиди отверг многое из того, что обсуждали иранские переговорщики.

    Отмечается, что если пакистанские посредники не смогут обеспечить участие Ирана в переговорах в отведенный Трампом срок, военный вариант вновь станет актуальным. Сам Трамп дал понять, что морская блокада является его главным рычагом давления на Тегеран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 11 апреля американская и иранская делегации завершили два этапа обсуждений в Исламабаде. По итогам этих совещаний стороны не заключили соглашение о прекращении военных действий.

    Позже представители США отложили новую поездку в Пакистан из-за промедлений Тегерана.

    24 апреля 2026, 10:52 • Новости дня
    Лидеры ЕС потребовали срочно пересмотреть план борьбы с топливным кризисом
    Tекст: Мария Иванова

    На фоне скачка цен на газ на 34% участники саммита на Кипре сочли недостаточным план Еврокомиссии, потребовав от министров более решительных мер.

    Участники саммита на Кипре поручили министрам финансов подготовить новые краткосрочные меры для борьбы с энергетическим кризисом, передает Bloomberg.

    Предыдущий план Еврокомиссии, включавший снижение налогов и оптимизацию распределения авиатоплива, признан слабоэффективным на фоне конфликта в Иране. С начала боевых действий стоимость газа выросла на 34%, а нефти марки Brent – на 37%.

    «Европа должна иметь гораздо больше мужества», – заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Политик отметила, что инициативы чиновников являются недостаточным шагом вперед. Президент Кипра Никос Христодулидис подтвердил намерение обязать профильных министров представить конкретные предложения в ближайшее время.

    Власти Испании также призвали проявлять большую амбициозность в вопросах энергетической политики. При этом премьер-министр Чехии Андрей Бабиш посетовал на слишком медленное принятие решений. Ранее Еврокомиссия анонсировала программу AccelerateEU для сдерживания цен на энергоресурсы без ущерба для климатических задач сообщества.

    В долгосрочной перспективе объединение планирует масштабно электрифицировать экономику, чтобы снизить зависимость от ископаемого топлива. Эта стратегия полностью соответствует глобальной цели европейского блока по сокращению вредных выбросов на 90% к 2040 году по сравнению с базовым уровнем 1990 года.

    Напомним, накануне глава МЭА заявил о рекордной угрозе мировой энергобезопасности.

    МВФ также сообщил о надвигающемся рекордном энергокризисе в ЕС.

    Европа сократила число авиарейсов из-за топливного кризиса.

    24 апреля 2026, 20:20 • Видео
    Макрон даст полякам потрогать атомную бомбу

    Появились подробности того, что президент Франции Эммануэль Макрон называл совместным использованием французского ядерного оружия. Использовать он его планирует совместно с поляками. Разумеется, с прицелом на Россию.

    23 апреля 2026, 19:48 • Новости дня
    NYT: Хаменеи нужна пластическая операция лица

    NYT: Хаменеи нужна пластическая операция лица
    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил серьезные ранения в результате удара Израиля по своей резиденции в Тегеране 28 февраля, пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленных иранских чиновников.

    По информации NYT, Хаменеи получил сильные ожоги лица, затрудняющие его речь, и ему потребуется пластическая операция.

    С конца февраля Хаменеи перенес три операции на одной ноге, и ему, как отмечает газета, возможно, понадобится протез. Недавно ему также сделали операцию на руке. Несмотря на тяжелые травмы, Хаменеи остается в сознании и сохраняет активность, однако делегировал принятие ключевых решений иранским генералам.

    Собеседники издания отмечают, что верховный лидер не записывает аудио- и видеообращения, поскольку «не хочет выглядеть уязвимым или слабым». С момента вступления в должность 8 марта Хаменеи сделал только несколько письменных заявлений, которые были распространены через СМИ.

    Ранее в МИД Ирана заявили, что Хаменеи находится в добром здравии и продолжает осуществлять руководство страной, несмотря на отсутствие публичных появлений.

    Агентство Reuters писало, что Хаменеи восстанавливается после тяжелых ранений, полученных в результате авиаудара по его резиденции в центре Тегерана.

    22 апреля 2026, 11:15 • Новости дня
    Евросоюз подготовил экстренный план спасения от энергокризиса
    Tекст: Мария Иванова

    Для предотвращения надвигающегося коллапса на фоне ближневосточного конфликта Брюссель подготовил план, позволяющий государствам компенсировать до 70% счетов за электроэнергию.

    Европейский союз намерен внедрить новые инициативы для стабилизации ситуации на энергетическом рынке, пишет Politico.

    В первую очередь Брюссель рекомендует странам-участницам использовать действующие законы или вносить временные изменения для повышения их эффективности. Предлагаемые поправки к правилам субсидирования позволят государствам покрывать до 70% стоимости оптовых счетов за электроэнергию до декабря.

    Кроме того, планируется компенсировать до 50% дополнительных расходов на топливо для некоторых секторов экономики. Еврокомиссия также будет работать со странами над разработкой целевых налоговых льгот для снижения счетов за электроэнергию. При этом часть мер носит долгосрочный характер или импровизируется на ходу из-за быстро меняющейся ситуации.

    «Не каждая страна, зависящая от ископаемого топлива, может быстро перейти на электричество, но это единственное решение. Никто не может предсказать будущее мировых рынков – иногда мы становимся заложниками ситуации», – заявил министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.

    Ранее уверенность ЕС основывалась на ограниченной зависимости от Ормузского пролива, однако вскоре возникла проблема с поставками природного газа.

    Ситуация обострилась 19 марта, когда атака на два крупных газовых месторождения в Катаре вывела из строя 3% мировой добычи. Это привело к значительным потерям для Италии и Бельгии, а восстановление мощностей может занять до пяти лет. В связи с этим ЕС начал разрабатывать более конкретные меры реагирования, включая изменения в правилах субсидирования и налог на сверхприбыль энергетических компаний.

    В то же время аналитики предупреждают, что запасов авиатоплива в Европе осталось всего на шесть недель. Ситуация усугубляется тем, что около 40% поставок авиакеросина и дизельного топлива в ЕС проходит через Ормузский пролив. В проекте предложений Еврокомиссии также предусмотрены меры по улучшению картирования зависимости от авиатоплива и европейских нефтеперерабатывающих мощностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейская комиссия предложит странам Евросоюза ввести обязательную удаленную работу.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оценила дополнительные траты объединения на топливо в 22 млрд евро.

    Европейский союз рассматривает возможность ограничения отопления и кондиционирования помещений.

    24 апреля 2026, 09:58 • Новости дня
    Трамп приказал уничтожить иранский «москитный флот»
    Tекст: Мария Иванова

    Американским ВМС поручено уничтожать любые иранские катера, устанавливающие мины в стратегически важном Ормузском проливе, что грозит эскалацией давнего конфликта.

    Президент США поручил американскому флоту атаковать иранские катера, сообщает Bloomberg.

    «Я приказал Военно-морским силам США стрелять и уничтожать любые катера, какими бы маленькими они ни были», – заявил глава Белого дома в соцетях, обвинив эти суда в минировании Ормузского пролива.

    Целью американских военных стал так называемый москитный флот Ирана, состоящий из множества небольших скоростных лодок.

    Американские чиновники давно знают об этой угрозе, и ВМС США регулярно тестировали свои новые корабли на способность противостоять подобным атакам. В 2020 году Трамп уже отдавал аналогичные распоряжения на фоне роста напряженности.

    Распоряжение главы Белого дома ставит под сомнение недавние заявления его собственной администрации об уничтожении военно-морского потенциала Ирана. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт ранее преуменьшала угрозу со стороны иранских катеров, утверждая, что США справились с обычными военно-морскими силами Исламской республики. Однако точные масштабы иранской минной активности и размер флота катеров Корпуса стражей исламской революции остаются неясными.

    Эксперты отмечают, что использование Ираном множества мелких судов вкупе с наземными ракетными комплексами создает серьезную угрозу для ВМС США. По словам отставного адмирала Уильяма Макрейвена, иранские быстроходные катера ставят под угрозу американские корабли, используя беспилотники и баллистические ракеты малой дальности. Подобная тактика может сорвать действующее перемирие и привести к новому витку боевых действий в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о готовности уничтожать иранские катера в зоне морской блокады Ормузского пролива. В ответ иранские военные атаковали беспилотниками несколько американских кораблей.

    22 апреля 2026, 14:31 • Новости дня
    Белый дом составил список «хороших и плохих» стран НАТО

    Белый дом составил список «хороших и плохих» стран НАТО
    Tекст: Мария Иванова

    Вашингтон разделил участников Североатлантического альянса на категории по размеру их вклада, чтобы наказать союзников за отказ поддержать военную операцию против Ирана.

    Американская администрация подготовила перечень стран НАТО, оценив их вклад в общую безопасность, передает РИА «Новости».

    По данным Politico, документ появился перед визитом генерального секретаря альянса Марка Рютте в Вашингтон.

    «Белый дом разработал нечто вроде «списка хороших и плохих» стран НАТО, поскольку администрация Трампа ищет способы наказать союзников, отказавшихся поддержать войну с Ираном», – отмечают журналисты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США анонсировал пересмотр отношений с Североатлантическим альянсом из-за отсутствия помощи в операции против Ирана.

    Американская администрация рассматривала возможность вывода войск из отказавшихся от поддержки Вашингтона стран.

    Генеральный секретарь блока Марк Рютте после встречи в Белом доме рассказал о явном разочаровании американского лидера партнерами.

    22 апреля 2026, 10:24 • Новости дня
    Трамп заявил о перехвате китайского «подарка» Ирану
    Tекст: Мария Иванова

    Инцидент с перехватом подозрительного судна заставил Вашингтон заподозрить Пекин в тайных поставках летального оружия Тегерану на фоне обострения ближневосточного конфликта.

    Президент США намекнул на возможные поставки китайского оружия иранской стороне, передает Bloomberg. Американский лидер сообщил о перехвате корабля с неким грузом, который он назвал «презентом для Тегерана».

    «Вчера мы поймали судно, на котором были кое-какие вещи, что не очень хорошо – возможно, подарок от Китая, я не знаю. Я думал, что у меня есть понимание с председателем Си, но ничего страшного. Так уж устроена война, верно?» – заявил политик.

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь категорически отверг эти обвинения. Дипломат подчеркнул, что задержанное американцами судно является обычным иностранным контейнеровозом. Посольство Китая в Вашингтоне добавило, что страна ответственно подходит к экспорту товаров двойного назначения.

    Ранее канал CNN сообщал о подготовке Пекином поставок новых систем противовоздушной обороны в Иран. При этом глава Белого дома пригрозил ввести пошлины в размере 50% для любой страны, которая решится снабжать Тегеран вооружениями. Ожидается, что лидеры двух государств обсудят эти вопросы на встрече в середине мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные перехватили шедший из Китая в Оманском заливе сухогруз.

    Президент США пригрозил Пекину дополнительными пошлинами за военную помощь Тегерану.

    Американские СМИ сообщали о подготовке поставок китайских систем противовоздушной обороны для Ирана.

    23 апреля 2026, 21:24 • Новости дня
    В Израиле заявили о выходе спикера парламента Ирана Галибафа из переговорной команды с США

    В Израиле заявили о выходе спикера парламента Ирана Галибафа из переговорной команды с США
    Tекст: Валерия Городецкая

    Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф покинул переговорную команду с США из-за вмешательства Корпуса стражей исламской революции, сообщило израильское издание Mako.

    По данным Mako, решение Галибафа последовало после того, как министр иностранных дел Ирана заблокировал инициативу Катара.

    По информации телеканала, в руководстве Ирана сейчас наблюдается острый кризис и внутренняя борьба за власть, которую называют самой серьезной за последние годы.

    Ранее Галибаф исключил возможность дипломатических контактов с американской стороной в условиях угроз.

    23 апреля 2026, 11:39 • Новости дня
    Иран впервые получил доход от сборов в Ормузском проливе

    Иран впервые получил доход от сборов в Ормузском проливе
    Tекст: Вера Басилая

    Вице-спикер Меджлиса (парламента) Ирана Хаджи Бабаи сообщил о поступлении первого дохода от сборов с судов, пересекающих Ормузский пролив, на счет центрального банка страны.

    Власти Ирана впервые получили средства от сборов за пересечение судами Ормузского пролива. Вице-спикер Меджлиса Хаджи Бабаи заявил, что первый доход, полученный от сборов в Ормузском проливе, был перечислен на счет центрального банка, передает ТАСС.

    По его словам, эти средства поступили в государственный бюджет, что стало первым подобным случаем для Ирана.

    Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи информировал об открытии Ормузского пролива для коммерческих судов. Однако власти США заявили о намерении продолжить морскую блокаду исламской республики до достижения окончательной сделки. В ответ элитные подразделения ВС Ирана – Корпус стражей исламской революции – сообщили о перекрытии пролива до полного снятия ограничений со стороны США.

    Парламент Ирана подготовил проект о введении платы за проход коммерческих судов.

    Корпус стражей исламской революции заблокировал этот стратегически важный судоходный маршрут до снятия американских ограничений.

    Президент США отказался снимать морскую блокаду с исламской республики без заключения сделки.

    23 апреля 2026, 12:42 • Новости дня
    Зеленский призвал США не отвлекаться от Украины из-за Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский призвал руководство США не забывать об украинском кризисе на фоне войны с Ираном, сообщает CNN.

    Украинский лидер обратился к Вашингтону с просьбой продолжать поддержку Киева, несмотря на ближневосточные события, передает RT со ссылкой на телеканал CNN.

    «Он понимает, что США поглощены войной с Ираном, но нельзя бросать Украину», – отмечается в публикации американских журналистов.

    Политик заявил, что администрации США следует параллельно работать над завершением обоих конфликтов.

    Ранее глава киевского режима заявил о риске нехватки западных зенитных комплексов из-за обострения ситуации вокруг Ирана.

    До этого Зеленский пожаловался на дефицит внимания американских переговорщиков к проблемам Киева.

    22 апреля 2026, 09:03 • Новости дня
    Контейнеровоз атакован в Ормузском проливе
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Контейнеровоз подвергся нападению в водах Ормузского пролива, экипаж находится в безопасности, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

    Инцидент произошёл примерно в 28 км к северо-востоку от побережья Омана.

    В заявлении UKMTO говорится: «О возгорании или ущербе окружающей среде не сообщается. Экипаж, согласно сообщению, находится в безопасности».

    По данным центра, капитан контейнеровоза сообщил, что к судну приблизилась лодка, предположительно принадлежащая Корпусу стражей исламской революции, и с нее был открыт огонь. Экипаж лодки не попытался выйти на радиосвязь с командой контейнеровоза. В результате обстрела капитанский мостик судна получил серьезные повреждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, судно французской компании CMA CGM попало под обстрел в Ормузском проливе.

    Управление морских торговых операций Великобритании сообщило об инциденте с танкером у берегов Омана.

    По меньшей мере два торговых корабля подверглись нападению после решения Ирана о восстановлении военного контроля над акваторией.

    24 апреля 2026, 09:52 • Новости дня
    Axios: Иран разместил больше мин в Ормузском проливе

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на очередное минирование Ормузского пролива президент США приказал американским военным без промедления уничтожать любые иранские катера на этом ключевом нефтяном маршруте.

    Иранский Корпус стражей исламской революции на этой неделе выставил дополнительные мины в Ормузском проливе, передает Axios.

    После доклада о новых постановках американский президент в сети Truth Social приказал ВМС США расстреливать любые иранские лодки, устанавливающие мины, и действовать без колебаний.

    Новые заграждения могут усилить уже названное Международным энергетическим агентством крупнейшим сбоем поставок нефти за всю историю мирового рынка, превзошедшим кризисы 1970-х годов.

    В мирное время через Ормуз проходит около 20% мировой морской нефти, сейчас ежедневный трафик упал до единичных судов против более 100 ранее.

    Это уже второй случай минирования пролива Ираном с начала войны, при этом неизвестно, все ли мины первого этапа были обнаружены и обезврежены. Американские военные, по данным источников, засекли текущую операцию и внимательно отслеживают ее, но не раскрывают точное число новых мин. Ранее эксперты оценивали общий их объем менее чем в 100 штук.

    В начале конфликта США заявляли, что уничтожили свыше 90% крупных иранских минных заградителей и складов боеприпасов, однако у Тегерана сохранились запасы вдоль побережья. Мины могут относительно легко выставляться с небольших катеров Gashti размером с рыболовные лодки, каждый из которых несет от двух до четырех зарядов и способен вооружаться ракетными установками и пулеметами для перехвата танкеров.

    На фоне эскалации в зону ответственности Центрального командования США прибыла авианосная группа во главе с USS George H.W. Bush, став уже третьим авианосцем в регионе и усилив морскую блокаду Ирана. CENTCOM сообщил, что с начала блокады перенаправил 33 судна. По словам американских чиновников, в проливе работают подводные беспилотники для траления мин, задействованы корабли USS Chief и USS Pioneer, а также могут применяться специальные вертолеты и самолеты наблюдения.

    Трамп заявил, что распорядился продолжать операцию по разминированию, но «на утроенном уровне». При этом эксперты подчеркивают, что Ормузский пролив остается узкой и опасной акваторией из-за угрозы новых атак со стороны Ирана, а Белый дом от комментариев по вопросам разведки воздержался.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Белого дома заявил о планах США блокировать Ормузский пролив.

    Президент США пригрозил немедленно уничтожать иранские корабли при их приближении к зоне морской блокады Ормузского пролива.

    22 апреля 2026, 12:13 • Новости дня
    Власти Ирана вывезли ракеты на площади Тегерана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время массовых митингов в поддержку Исламской республики на центральных площадях Тегерана были показаны новейшие иранские ракеты.

    Иранские военные вывезли самые мощные ракеты отечественного производства на главные площади Тегерана во время массовых митингов в поддержку Исламской республики и ее союзников в противостоянии с США и Израилем, сообщают «Аргументы и факты».

    Кадры с ракетами распространили различные ближневосточные СМИ.

    В материале Sabrin News говорится: «Ракета «Кадр-110» сегодня вечером была в гостях у людей на площади Ванак в Тегеране». Помимо этого, по данным издания, на площадь Исламской революции привезли ракету «Хоррамшахр-4».

    Американский политик и блогер Джексон Хинкл поделился кадрами этих событий и сообщил, что на площади Энгелаб в Тегеране в окружении патриотически настроенных толп началась подготовка ракеты «Хоррамшахр-4» к запуску.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский генерал Эбрахим Джабари пообещал представить миру мощнейшие новые ракеты.

    Жители Тегерана организовали массовые шествия в поддержку действующей власти.

    Военные Исламской республики задействовали системы Khorramshahr и Qadr для ударов по американским базам.

    24 апреля 2026, 02:18 • Новости дня
    Иран предусмотрел льготы по пошлинам в Ормузском проливе для России
    Tекст: Антон Антонов

    Иран ввел исключения из новых сборов за проход через Ормузский пролив для ряда дружественных стран, включая Россию, сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

    «В настоящий момент мы предусмотрели исключения для некоторых стран, что будет в будущем – не знаю», – приводит слова посла РИА «Новости».

    Он сообщил, что МИД работает над применением исключений для дружественных стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце марта комитет по национальной безопасности и международной политике Меджлиса Ирана одобрил введение пошлин на проход судов через Ормузский пролив. Вице-спикер Меджлиса Ирана Хаджи Бабаи сообщил о поступлении первого дохода от сборов с судов, пересекающих Ормузский пролив, на счет центрального банка страны.

    22 апреля 2026, 23:34 • Новости дня
    США продлили перемирие с Ираном без снятия морской блокады

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вашингтон продлил режим прекращения огня с Тегераном, однако американская сторона сохраняет морскую блокаду иранских портов, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

    Режим прекращения огня между Вашингтоном и Тегераном продлен, однако морская блокада иранских портов и операция «Экономическая ярость» остаются в силе, передает РИА «Новости».

    «Президент добивается ответа (от Ирана – прим. ВЗГЛЯД), и, пока мы его ожидаем, действует режим прекращения огня в отношении военных и силовых ударов, однако операция «Экономическая ярость» продолжается, как и эффективная, успешная морская блокада», – заявила Левитт.

    Стороны объявили о прекращении огня 8 апреля. Последующие переговоры в Исламабаде не принесли результатов, однако боевые действия не возобновлялись. В настоящее время посредники предпринимают попытки организовать новый раунд переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил о сохранении режима прекращения огня и морской блокады Ирана. Министр финансов Скотт Бессент сообщил о продолжении операции «Экономическая ярость» для оказания максимального давления на Тегеран. Советник председателя иранского парламента Мехди Мохаммади призвал дать военный ответ на действия Вашингтона.

