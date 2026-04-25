    Морская блокада США медленно задушит Иран
    На французском космодроме Куру взорвали стартовую площадку для запуска ракет «Союз»
    Минюст США разрешил расстреливать приговоренных к смертной казни
    Эксперт рассказал, как не дать себя обмануть при покупке чернозема на дачу
    Лавров: Зеленский видит гарантии безопасности в продолжении войны
    Мерц выступил против немедленного вступления Украины в ЕС
    Новый морской тральщик «Дмитрий Глухов» заложили в Петербурге
    Трамп признал необходимость возврата 159 млрд долларов незаконных пошлин
    Лукашенко пригрозил районным руководителям тюрьмой за плохое хранение удобрений
    25 апреля 2026, 03:58 • Новости дня

    Дипломаты посетили задержанного по запросу США россиянина в Швеции

    Tекст: Антон Антонов

    Сотрудники консульского отдела посольства России навестили соотечественника, который был арестован шведскими правоохранительными органами по запросу США, сообщил посол России в Стокгольме Сергей Белеяв.

    Дипломаты установили связь с родственниками арестованного и продолжают следить за развитием событий, передает РИА «Новости».

    «Он содержится в СИЗО Стокгольма. Адвокат имеется. Его посетили сотрудники консульского отдела посольства», – сообщил Беляев. Посол добавил, что арестованный не выражал недовольства условиями своего пребывания под стражей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, шведские спецслужбы арестовали гражданина России по запросу США в феврале. Российское посольство потребовало от Стокгольма консульского доступа к задержанному соотечественнику.

    23 апреля 2026, 11:42 • Новости дня
    Эксперт: Участие России в саммите G20 в Майами выгодно США

    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Участие в саммите G20 в Майами может быть выгодно для России. Например, Москва сможет вести прямой диалог с геополитическими оппонентами, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее Россия получила приглашение на саммит G20, который пройдет 14-15 декабря.

    «Ранее США пытались изображать на саммитах G20 некое подобие заседаний «мирового правительства», предлагающего способы решения глобальных системных проблем. Теперь же большинство участников, в том числе и американская сторона, пришли к выводу, что Вашингтон не сможет оказывать давление на другие страны и всеми управлять», – отметил Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».

    «В итоге G20 стал для Штатов элементом дипломатической игры, которая может оказаться полезной, в том числе для улучшения диалога с Россией. У США поменялись цели – Белому дому выгоднее не конфронтационный курс, а приглашение российских представителей. Тем самым Дональд Трамп несколько уязвил бы Европу, а также показал Китаю его неуникальность, как партнера Запада», – детализировал аналитик.

    «На мой взгляд, России тоже может быть выгодно принять участие в саммите на уровне исполнительных лиц довольно высокого уровня. Для этого необязателен визит президента Владимира Путина. Российская сторона получила бы еще один дополнительный инструмент для диалога как с дружественными правительствами, так и с геополитическими оппонентами», – подчеркнул спикер.

    При этом политолог допускает, что в случае участия России в декабрьском саммите G20 европейцы «делегируют спикера, чтобы тот выражал возмущение участием Москвы». В заключении Бордачев предположил, что таким человеком могла бы стать Кая Каллас.

    Ранее замглавы российского МИД Александр Панкин сообщил, что Россия приглашена к участию в саммите G20 в США на высшем уровне, который пройдет 14-15 декабря в Майами. «Есть приглашение присутствовать на самом высоком уровне, но мы посмотрим ближе к дате, Бог знает, что произойдет до этого», – приводит РИА «Новости» слова Панкина.

    При этом, он отметил, что отношения России и США находятся «на самой низкой точке». «Это жутко», – добавил Панкин. Вместе с тем, дипломат напомнил, что прямые контакты между президентами двух стран в Анкоридже были плодотворными.

    Переговоры президента РФ Владимира Путина и Трампа прошли на Аляске 15 августа 2025 года. Встреча состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Главы государств обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно.

    Как отмечала шерпа России в G20 Светлана Лукаш, Белый дом во время американского председательства очень рассчитывает на участие всех лидеров стран G20 в будущем саммите. По ее словам, США готовятся к возможному приезду на мероприятие российского лидера Владимира Путина. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему сейчас США в своей политике действуют прямо противоположно заветам Збигнева Бжезинского.

    23 апреля 2026, 04:25 • Новости дня
    Россия получила приглашение на саммит G20 в США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская сторона получила официальное приглашение принять участие в предстоящем саммите «Большой двадцатки», который пройдет в США.

    Россия приглашена к участию в саммите G20 в США на высшем уровне, заявил заместитель главы МИД Александр Панкин, передает РИА «Новости». По его словам, окончательное решение о поездке будет приниматься позже.

    «Есть приглашение присутствовать на самом высоком уровне, но мы посмотрим ближе к дате, Бог знает, что произойдет до этого», – сказал дипломат журналистам в штаб-квартире ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, саммит лидеров стран «Большой двадцатки» пройдет в Майами 14-15 декабря 2026 года. Российская делегация высоко оценила итоги первой подготовительной встречи представителей государств в Вашингтоне. Соединенные Штаты заранее приступили к подготовке возможного визита Владимира Путина на это мероприятие.

    24 апреля 2026, 20:20 • Видео
    Макрон даст полякам потрогать атомную бомбу

    Появились подробности того, что президент Франции Эммануэль Макрон называл совместным использованием французского ядерного оружия. Использовать он его планирует совместно с поляками. Разумеется, с прицелом на Россию.

    22 апреля 2026, 18:46 • Новости дня
    Более десяти стран попросили США продлить разрешение на покупку российской нефти

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представители более десяти государств обратились к США с просьбой продлить действие временной лицензии на покупку российской нефти, сообщил министр финансов США Скотт Бессент, выступая на слушаниях в Комитете по ассигнованиям Сената Конгресса.

    По словам Бессента, страны, которые находятся в наиболее уязвимом положении и испытывают острую нехватку энергоресурсов, обратились к Вашингтону с просьбой продлить разрешение на импорт российской нефти, передает ТАСС. Министр подчеркнул, что речь идет о продлении всего на 30 дней.

    На прошлой неделе власти США продлили разрешение на продажу российской нефти до 16 мая.

    Ранее Еврокомиссия (ЕК) исключила из 20-го пакета санкций его главный элемент – запрет на транспортировку российской нефти, предложив странам ЕС срочно принять этот пакет в урезанном виде.

    24 апреля 2026, 01:18 • Новости дня
    Трамп: Визит Путина на саммит G20 был бы очень полезным
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Участие президента России Владимира Путина в саммите G20 в Майами было бы очень полезным, но вряд ли это произойдет, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезным», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    При этом он добавил, что не располагает точной информацией о том, отправляли ли официальное приглашение в Москву. Кроме того, Трамп выразил сомнение в том, что президент России решит лично посетить встречу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы МИД Александр Панкин сообщил, что российская сторона получила официальное приглашение на саммит «Большой двадцатки» в США. Кремль пока не принял решение об участии Путина в этом мероприятии.

    23 апреля 2026, 14:31 • Новости дня
    Песков: Решение об участии Путина в саммите G20 в США пока не принято

    Tекст: Вера Басилая

    Вопрос о личном присутствии президента Владимира Путина на саммите G20 в Майами пока остается открытым, сообщил пресс-секретарь главы президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, решение об участии президента России Владимира Путина в саммите G20, который пройдет в США, пока не принято, передает РИА «Новости».

    Песков сообщил, что вопрос о формате участия Москвы будет решаться ближе к мероприятию. Он отметил, что каждый саммит Россия принимала участие на соответствующем уровне.

    Саммит G20 запланирован на декабрь 2026 года, он должен состояться в Майами.

    В МИД России заявили, что Москва получила официальное приглашение принять участие в предстоящем саммите «Большой двадцатки» в США.

    Политолог Тимофей Бордачев заявил, что участием России в саммите G20 президент США уязвит Европу.

    25 апреля 2026, 02:23 • Новости дня
    Минфин США усомнился в продлении разрешения на покупку российской нефти

    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон вряд ли согласится продлевать временное выведение российской нефти и нефтепродуктов из-под американских санкций, сообщил министр финансов США Скотт Бессент.

    «Не думаю, что будет новое продление. Думаю, российская нефть, которая была загружена на суда и находится в море, во многом исчерпана», – приводит слова Бессента ТАСС со ссылкой на Associated Press.

    Глава ведомства также исключил возможность выпуска новой генеральной лицензии для иранской нефти. По его словам, в отношении Тегерана действует блокада, и сырье с территории страны не вывозится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Вашингтон разрешил краткосрочную продажу загруженной на суда российской нефти. Позже американские власти продлили действие этого документа после встречи «Большой двадцатки». Представители более десяти государств попросили США сохранить данное разрешение из-за нехватки энергоресурсов.

    24 апреля 2026, 11:04 • Новости дня
    Российские бизнесмены начали массово скупать дома с бункерами в Новой Зеландии

    Tекст: Вера Басилая

    Бизнесмены из России начали массово скупать дома с бункерами в Новой Зеландии на фоне опасений из-за возможной третьей мировой войны, сообщили СМИ.

    Россияне начали активно скупать элитную недвижимость с бункерами в Новой Зеландии из-за опасений третьей мировой войны, сообщают СМИ со ссылкой на Shot.

    Местные риелторы отмечают резкий рост интереса к покупке домов среди обеспеченных бизнесменов из России, особенно после последних событий на Ближнем Востоке.

    Покупателей в первую очередь привлекает недвижимость в городах с русскоязычным сообществом: в Окленде, Веллингтоне и Крайстчерче. В качестве особого преимущества рассматриваются дома, оснащенные бункерами, которые часто показывают только после тщательной проверки клиента.

    Стоимость таких домов колеблется от 23 до 200 млн рублей, а отдельная установка подземного бункера обойдется в сумму от 4 до 40 млн рублей. Отмечается, что спрос на подобные объекты за последнее время вырос в несколько раз.

    Ранее спрос на персональные ядерные бункеры в России вырос на 140 процентов.

    Американская компания анонсировала строительство роскошного подземного убежища для богатейших людей мира.

    Продажи бомбоубежищ в США резко увеличились из-за страха ядерных атак.

    25 апреля 2026, 01:59 • Новости дня
    Мелони предложила Европе призвать Путина «сделать шаги вперед»
    @ Stefano Carofei/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава итальянского правительства Джорджа Мелони прокомментировала возможность участия президента России Владимира Путина в предстоящем саммите G20 на территории США.

    Мелони был задан вопрос по поводу возможного участия президента России в саммите G20. Глава кабинета министров Италии сказала, что сейчас неподходящее время для попыток пойти навстречу Москве. «Я считаю, что настал момент, когда именно мы должны просить его сделать шаги вперед», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на Ansa.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона получила официальное приглашение на предстоящий саммит G20 в США. Кремль сообщил, что решение об участии Путина в этом мероприятии пока не принято. Ранее Мелони призвала Европу к началу диалога с Россией.


    23 апреля 2026, 01:22 • Новости дня
    МИД констатировал падение отношений с США до минимума

    Замглавы МИД Панкин назвал непредсказуемость главной проблемой отношений с США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва и Вашингтон оказались на рекордно низком уровне взаимных отношений, при этом главной проблемой является непредсказуемость американской политики, заявил замглавы МИД Александр Панкин.

    Отношения между Россией и США сейчас находятся на самой низкой точке, передает РИА «Новости». Об этом заявил журналистам в ООН заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Александр Панкин, отвечая на вопрос о состоянии связей двух государств при нынешней американской администрации.

    «Они находятся на самой низкой точке. Это не я так их описываю. Это наши власти так их описывают, и это жутко», – сказал дипломат. При этом он подчеркнул, что прямые контакты лидеров стран в Анкоридже оказались плодотворными.

    По словам замминистра, основная сложность заключается в отсутствии предсказуемости, когда заявления и действия могут противоречить друг другу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва базирует урегулирование украинского конфликта на договоренностях в Анкоридже. Президент России Владимир Путин на встрече на Аляске констатировал падение двусторонних отношений до самой низкой точки. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сравнил проблемы между государствами с авгиевыми конюшнями.


    22 апреля 2026, 20:12 • Новости дня
    Кремль выразил надежду на продолжение визитов переговорщиков США в Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кремль рассчитывает на продолжение визитов представителей США в Россию, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Мы надеемся, что эти поездки продолжатся. Но когда именно она будет, сейчас пока сказать не можем, как только определимся – сообщим», – сказал он, передает ТАСС.

    Такое заявление прозвучало на фоне сообщений западных СМИ о возможном визите в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера.

    Ранее Песков сообщил, что переговоры по Украине сейчас находятся на паузе, а собраться в трехстороннем формате сложно из-за занятости США.

    Владимир Зеленский выразил недовольство решением американских представителей посетить российскую столицу вместо запланированного визита в Киев для обсуждения гарантий безопасности.

    24 апреля 2026, 22:42 • Новости дня
    Лавров: США приветствуют маргинализацию России на энергетических рынках Европы

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон приветствует вытеснение Москвы из европейского энергетического сектора, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Соединенные Штаты приветствовали и приветствуют то, что Россию маргинализируют на европейских энергетических рынках», – заявил министр в интервью для ОТР.

    По словам главы внешнеполитического ведомства, Вашингтон официально признает, что руководствуется исключительно собственными интересами. Ради доступа к чужим природным ресурсам американская сторона готова идти на любые меры, включая государственные перевороты и физическое устранение неугодных политиков, передает РИА «Новости».

    Лавров заявил, что для выстраивания взаимовыгодного сотрудничества американцам необходимо учитывать позицию Москвы. Министр подчеркнул, что российская сторона готова реализовывать совместные проекты, однако пока не видит встречных шагов со стороны заокеанских партнеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров обвинил Евросоюз в принуждении Венгрии и Словакии к покупке дорогого топлива. До этого министр отметил, что назрел разговор с США о том, как американцы видят будущее экономических отношений с Россией.

    24 апреля 2026, 10:32 • Новости дня
    The Washington Post: Трамп хочет пригласить Путина на саммит G20 в Майами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские власти рассматривают возможность официально пригласить президента России Владимира Путина на саммит лидеров G20, который пройдет в декабре в Майами, пишут СМИ.

    Администрация США намерена пригласить президента России Владимира Путина на саммит лидеров G20, который должен пройти в декабре на курорте Дональда Трампа в Майами, передает The Washington Post.

    Официальное приглашение пока не направлено, однако представители Госдепартамента США подчеркнули, что Россия как член G20 будет приглашена на министерские встречи и саммит лидеров.

    В заявлении Госдепартамента отмечается, что президент США «ясно дал понять, что Россия приветствуется на всех встречах G20, поскольку США нацелены на проведение успешного и продуктивного саммита». На брифинге высокопоставленный представитель администрации уточнил, что формальных приглашений пока не рассылали, но Россия будет приглашена на все мероприятия.

    Сам глава Белого дома заявил, что не в курсе официального приглашения Путину, однако не возражал бы против его участия. «Если бы он приехал, это было бы, вероятно, очень полезно», – заявил Трамп, добавив, что считает важным «разговаривать со всеми», но выразил сомнения, что Путин согласится приехать.

    По данным издания, в Кремле подтвердили получение приглашения, однако окончательное решение о формате участия будет принято ближе к дате саммита. Замглавы МИД России Александр Панкин сообщил, что приглашение было передано «на самом высоком уровне», но пока не ясно, будет ли оно принято.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона официально получила приглашение на саммит «Большой двадцатки» в США. Кремль пока не принял решение о личном присутствии Владимира Путина на этом мероприятии. Президент Соединенных Штатов назвал приезд российского лидера в Майами очень полезным.

    24 апреля 2026, 19:46 • Новости дня
    Лавров заявил об отказе президента США скрывать жесткие намерения за риторикой

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США предпочитает действовать прямолинейно и не прячет жесткие политические намерения за сложными словесными конструкциями, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Руководитель российского дипломатического ведомства Сергей Лавров во время встречи с представителями отечественных некоммерческих организаций оценил подход американского лидера к политике, передает ТАСС. Отсутствие попыток увести собеседника в сторону сильно облегчает понимание происходящего.

    «С одной стороны, это упрощает ситуацию. Видно, кто есть кто», – обратил внимание Лавров.

    Глава внешнеполитического ведомства отметил мнение политологов о честности Дональда Трампа.

    «Он может менять свои убеждения часто и быстро в зависимости от ситуации, но он не маскирует свои достаточно жесткие планы какими-то уводящими в сторону риторическими изысканиями», – сказал Лавров.

    Ранее в ходе интервью Такеру Карлсону Сергей Лавров охарактеризовал Трампа сильным человеком.

    24 апреля 2026, 00:45 • Новости дня
    Washington Post заявила о планах США пригласить Путина на G20

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон планирует направить приглашение президенту России Владимиру Путину на встречу руководителей государств G20, которая состоится в декабре в Майами, пишет Washington Post со ссылкой на чиновников Белого дома.

    По данным Washington Post, «США намереваются пригласить президента России Владимира Путина на саммит лидеров группы G20». Мероприятие состоится на гольф-курорте Дорал в Майами. При этом указывается, что пока приглашение для президента России не было передано, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы МИД Александр Панкин сообщил, что российская сторона уже получила официальное приглашение на саммит «Большой двадцатки» в США. Кремль пока не принял решение об участии Путина в этом мероприятии. Соединенные Штаты заранее начали подготовку к возможному визиту российского лидера в Майами.

    23 апреля 2026, 09:34 • Новости дня
    Минфин США заявил о новых уязвимостях союзников из-за санкций против России

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон продолжает поддерживать санкционный режим в отношении России, а также взаимодействует с союзниками, чтобы выявлять уязвимости, связанные с санкционным давлением, заявил помощник министра финансов США Джонатан Берк.

    По словам Берка, США намерены сохранять существующие санкции против России и рассматривают новые меры их реализации, передают «Вести».

    Берк на заседании профильного комитета Палаты представителей заявил, что министерство поддерживает курс президента США, нацеленный на урегулирование конфликта на Украине и усиление давления на Иран. Он подчеркнул, что ведомство постоянно ищет новые способы применения санкций и активно работает с международными партнерами для выявления уязвимостей, требующих внимания.

    «Мы продолжаем выявлять новые способы применения санкций и работаем с нашими международными партнерами, чтобы убедиться, что мы понимаем те уязвимости, на которые им необходимо реагировать», – заявил Берк.

    Помощник главы Минфина также отметил, что частичное смягчение ограничений для нефтяного сектора России и Ирана связано с опасениями дестабилизации мировых рынков. На данный момент США не планируют менять общий курс в отношении санкционной политики против России.

    Президент США  утвердил продление режима ограничительных мер против России на 12 месяцев.

    Позже американские власти объявили о намерении временно сохранить послабления для отдельных поставок российской нефти.

    Представители более десяти государств обратились к Вашингтону с просьбой продлить разрешение на импорт этих энергоресурсов.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что назрел разговор с США о будущем экономических отношений с Россией.

    Главное
    Украинских школьников начали принуждать к постановке на военный учет
    Минтранс назвал потребность России в новых пассажирских самолетах к 2030 году
    ФНС разъяснила порядок блокировки счетов россиян за долги
    В Госдуме дали совет попавшим в «коттеджное рабство»
    Названы дата и место похорон Пиманова
    Книги Пушкина и Тургенева на «Литресе» получили маркировку о вреде наркотиков
    Минспорт ужесточил лимит на легионеров в российском футболе