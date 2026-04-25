  Минфин США усомнился в продлении разрешения на покупку российской нефти
    25 апреля 2026, 01:59 • Новости дня

    Мелони призвала Европу попросить Путина «сделать шаги вперед»

    @ Stefano Carofei/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава итальянского правительства Джорджа Мелони прокомментировала возможность участия президента России Владимира Путина в предстоящем саммите G20 на территории США.

    Мелони был задан вопрос по поводу возможного участия президента России в саммите G20. «Я считаю, что настал момент, когда именно мы должны просить его сделать шаги вперед», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на Ansa.

    При этом глава кабинета министров Италии добавила, что сейчас совершенно неподходящее время для попыток пойти навстречу Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона получила официальное приглашение на предстоящий саммит G20 в США. Кремль сообщил, что решение об участии Путина в этом мероприятии пока не принято. Ранее Мелони призвала Европу к началу диалога с Россией.


    24 апреля 2026, 11:55 • Новости дня
    Путин заявил об отсутствии оправдания геноциду армян

    Путин осудил геноцид армян и пожелал народу Армении процветания

    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин выразил поддержку народу Армении по случаю годовщины геноцида армян.

    Президент Владимир Путин направил послание участникам памятных мероприятий по случаю 111-й годовщины геноцида армян, сообщается на сайте Кремля.

    Российский лидер отметил, что гонения начала XX века стали незаживающей раной для многих поколений армян, однако пережитое испытание сплотило народ, который сохранил верность традициям, проявив мудрость и мужество.

    «Сегодня мы склоняем головы перед памятью сотен тысяч жертв геноцида армянского народа – одной из самых страшных трагедий XX столетия. Жестокая расправа над беззащитными, ни в чем не повинными людьми, которые были убиты, ранены, изгнаны из родных городов и поселков, потрясла весь цивилизованный мир, а ее катастрофические последствия убедительно показали, к чему приводят разжигание религиозной вражды, национализм и ксенофобия», – говорится в послании.

    Президент России отдельно отметил, что последствия геноцида наглядно показали опасность национализма и ксенофобии. Он напомнил, что позиция России по осуждению этих событий остается неизменной с 1915 года и отражена в совместных декларациях с Британией и Францией, а также в постановлении Госдумы 1995 года.

    «Уверены, что политике массового уничтожения и депортации людей по национальному признаку нет и не может быть оправдания, и международное сообщество должно объединить усилия для того, чтобы подобное варварство никогда и нигде не повторилось», – говорится в обращении.

    Путин также выразил уверенность, что армяне и в дальнейшем будут беречь свою самобытность, культуру, язык и духовные ценности.

    «Желаю дружественному армянскому народу благополучия, процветания и всего самого доброго», – отметил российский лидер.

    В начале XX века в Османской империи в ходе регулярных преследований были убиты более 1,5 млн армян. Факт геноцида армян в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Российская Госдума в 1995 году приняла постановление «Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине – в Западной Армении».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил об особом характере отношений с Арменией.

    24 апреля 2026, 17:14 • Новости дня
    Путину на выставке в Москве показали подарок Каддафи Жириновскому
    @ Валерий Шарифулин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в пятницу посетил экспозицию «Жириновский. Продолжение. ЛДПР» в Центральном выставочном зале «Манеж».

    Выставка приурочена к 80-летию со дня рождения основателя ЛДПР Владимира Жириновского, передает РИА «Новости».

    В ходе осмотра экспозиции лидер ЛДПР Леонид Слуцкий продемонстрировал главе государства черную бедуинскую накидку, находящуюся за стеклянной витриной. «Каддафи в пустыне снял с себя, когда Владимиру Вольфовичу стало очень холодно, и отдал ему накидку. Он очень ею дорожил», – рассказал Слуцкий главе государства.

    Сам Жириновский рассказывал, что получил этот подарок от Муаммара Каддафи в 1995 году, когда тот принимал гостей в своем шатре. Ливийский лидер заметил, что Жириновскому холодно, и велел передать ему накидку, изготовленную вручную из верблюжьей шерсти.

    Напомним, Слуцкий открыл выставку к 80-летию Жириновского в Манеже.

    В прошлом году он сообщил о планах открыть музей Жириновского в Москве.

    24 апреля 2026, 20:20 • Видео
    Макрон даст полякам потрогать атомную бомбу

    Появились подробности того, что президент Франции Эммануэль Макрон называл совместным использованием французского ядерного оружия. Использовать он его планирует совместно с поляками. Разумеется, с прицелом на Россию.

    24 апреля 2026, 06:58 • Новости дня
    Санкции ЕС подорвали доверие китайских инвесторов к Европе

    @ Rainer Unkel/imago-image/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Политика Евросоюза по усилению экономических рестрикций негативно сказалась на доверии инвесторов из Китая, заявил министр коммерции страны Ван Вэньтао.

    «Недавнее ужесточение ограничительных мер ЕС в отношении Китая подорвало доверие китайских компаний к инвестициям в Европу, серьезно повлияло на регулярное китайско-европейское сотрудничество в области торговли и экономики», – приводит слова министра ТАСС.

    На встрече с генеральным директором Airbus Group Гийомом Фори министр напомнил, что визиты европейских лидеров в Пекин в 2026 году принесли ощутимые результаты и доказали устойчивость двусторонних отношений. Китай по-прежнему готов развивать торговое и инвестиционное взаимодействие с Евросоюзом. заявил он.

    Ван Вэньтао также выразил надежду, что компания Airbus поможет сблизить позиции Пекина и Брюсселя. По его словам, концерн способен сыграть позитивную роль в разрешении разногласий путем диалога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь назвал ограничительные меры Евросоюза угрозой для доверия китайских инвесторов. Европейские власти расширили ограничительные меры, добавив в черные списки 16 организаций из Китая, Белоруссии и ряда других государств.

    24 апреля 2026, 08:41 • Новости дня
    Дмитриев прокомментировал планы пригласить Путина на саммит G20

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев высказался о возможном приглашении президента Владимира Путина на саммит G20, который должен пройти в Майами.

    Дмитриев прокомментировал информацию о возможном приглашении президента России Владимира Путина на саммит G20 в Майами, передает РИА «Новости».

    Дмитриев написал в соцсети: «Россия всегда была частью G20».

    Поводом для комментария стала публикация газеты Washington Post, в которой говорилось о намерении президента США пригласить Путина на предстоящий саммит. Об этом сообщили представители администрации Соединенных Штатов.

    Президент США заявил, что участие президента России Владимира Путина в саммите G20 в Майами было бы очень полезным, но вряд ли это произойдет.

    Заместитель главы МИД Александр Панкин сообщил, что российская сторона получила официальное приглашение на саммит «Большой двадцатки» в США.

    Кремль пока не принял решение об участии Путина в этом мероприятии.

    24 апреля 2026, 03:00 • Новости дня
    Макрон назвал санкции ЕС «четким сигналом для России»
    @ Telmo Pinto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз, одобрив кредит Украине, подтвердил решимость поддерживать Киев, новые санкции против Москвы – это «четкий сигнал для России», заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Макрон выразил поддержку решению одобрить кредит, демонстрирующий «решимость и впредь поддерживать Украину». «Достигнутое соглашение по 20-му пакету санкций также является четким сигналом для России», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, послы Европейского союза согласовали выделение Киеву кредита на 90 млрд евро. ЕС также официально принял новый пакет антироссийских санкций.

    24 апреля 2026, 17:42 • Новости дня
    Путин встретился с бойцами бригады ЛДПР «Невский»
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин встретился с бойцами добровольческой бригады ЛДПР «Невский», выполняющими задачи на Краматорском направлении.

    Встреча прошла в ходе посещения выставки в московском «Манеже», посвященной 80-летию со дня рождения основателя ЛДПР Владимира Жириновского, передает ТАСС.

    Путин пообщался с командиром бригады Алексеем Верещагиным, добровольцами Русланом Лобыкиным и Александром Прохоровым, а также с военным корреспондентом Беллой Либерман. Верещагин рассказал, что бригада была сформирована в 2022 году, в начале спецоперации на Украине, и сейчас ее бойцы продвигаются вперед на Краматорском направлении в составе Южного военного округа.

    Президент уточнил у собеседников детали их работы, в том числе участие в боевых задачах на рубеже Южной группировки. Верещагин подтвердил, что их подразделение входит в состав Южного военного округа, и отметил, что ранее через президентский протокол передал для Путина почетный знак бригады.

    Командир выразил надежду, что глава государства сможет надеть этот знак во время одного из памятных мероприятий, связанных с именем Александра Невского. Позже Путин отдельно побеседовал с Верещагиным уже без камер.

    Напомним, Слуцкий 10 апреля открыл выставку к 80-летию Жириновского в Манеже.

    24 апреля 2026, 06:15 • Новости дня
    Постпредство при ЕС предупредило Брюссель об эффекте бумеранга из-за санкций

    Tекст: Антон Антонов

    Европейская политика ограничения поставок российских энергоресурсов обернется серьезными последствиями для экономики самой Европы на фоне глобальной нестабильности рынков, заявило постпредство России при ЕС.

    «О судьбе экономики Евросоюза и всего европейского проекта есовцам стоило бы задуматься, особенно в свете дестабилизации глобальных энергорынков, когда евробюрократия навязывает есовским странам запрет на покупку российских углеводородов вместо того, чтобы думать о жизни простых граждан Европы», – сообщили в постоянном представительстве России при Евросоюзе, комментируя 20-й пакет санкций.

    В дипмиссии отметили, что экономические реалии неизбежно расставят все по местам, а инициаторы ограничений ощутят эффект бумеранга, передает РИА «Новости».

    По мнению дипломатов, Брюссель в очередной раз продемонстрировал пренебрежение к международному праву и Уставу ООН, несмотря на декларативные заявления. Особое внимание в постпредстве обратили на новый механизм борьбы с обходом санкций. Этот инструмент позволяет Брюсселю в одностороннем порядке ограничивать экспорт товаров и технологий в третьи страны на основе голословных утверждений о высоких рисках нарушений, что является экономическим шантажом.

    Представители России напомнили, что легитимными признаются только санкции Совета Безопасности ООН. Отечественная экономика обладает внушительным запасом прочности, а все незаконные действия Евросоюза получат своевременный ответ, заявили в постпредстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД Александр Грушко заявил, что западные санкции оказались негодным инструментом для влияния на внешнеполитический курс Москвы, поскольку страна давно достигла самодостаточности. Страны Европейского союза приняли 20-й пакет санкций против России.

    24 апреля 2026, 10:32 • Новости дня
    The Washington Post: Трамп хочет пригласить Путина на саммит G20 в Майами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские власти рассматривают возможность официально пригласить президента России Владимира Путина на саммит лидеров G20, который пройдет в декабре в Майами, пишут СМИ.

    Администрация США намерена пригласить президента России Владимира Путина на саммит лидеров G20, который должен пройти в декабре на курорте Дональда Трампа в Майами, передает The Washington Post.

    Официальное приглашение пока не направлено, однако представители Госдепартамента США подчеркнули, что Россия как член G20 будет приглашена на министерские встречи и саммит лидеров.

    В заявлении Госдепартамента отмечается, что президент США «ясно дал понять, что Россия приветствуется на всех встречах G20, поскольку США нацелены на проведение успешного и продуктивного саммита». На брифинге высокопоставленный представитель администрации уточнил, что формальных приглашений пока не рассылали, но Россия будет приглашена на все мероприятия.

    Сам глава Белого дома заявил, что не в курсе официального приглашения Путину, однако не возражал бы против его участия. «Если бы он приехал, это было бы, вероятно, очень полезно», – заявил Трамп, добавив, что считает важным «разговаривать со всеми», но выразил сомнения, что Путин согласится приехать.

    По данным издания, в Кремле подтвердили получение приглашения, однако окончательное решение о формате участия будет принято ближе к дате саммита. Замглавы МИД России Александр Панкин сообщил, что приглашение было передано «на самом высоком уровне», но пока не ясно, будет ли оно принято.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона официально получила приглашение на саммит «Большой двадцатки» в США. Кремль пока не принял решение о личном присутствии Владимира Путина на этом мероприятии. Президент Соединенных Штатов назвал приезд российского лидера в Майами очень полезным.

    24 апреля 2026, 13:35 • Новости дня
    ФОМ: Уровень доверия россиян Путину составляет 74%

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину составляет 74%, кроме того, 76% опрошенных граждан страны считают, что он работает хорошо, свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    Также 76% граждан считают, что Путин хорошо выполняет свои обязанности на посту главы государства.

    Работу правительства одобряют 46% участников опроса, а 54% респондентов считают, что премьер-министр Михаил Мишустин справляется со своими обязанностями хорошо.

    Между тем, согласно данным ВЦИОМ, уровень доверия Путину составил 71%, а его работу на посту главы государства одобряют 65,6% россиян.

    Премьер-министру Мишустину доверяют 53,8% опрошенных. Деятельность правительства в целом положительно оценивают 39,7% россиян, а премьер-министра – 44,3%, следует из исследования ВЦИОМ.

    24 апреля 2026, 19:46 • Новости дня
    Лавров заявил об отказе президента США скрывать жесткие намерения за риторикой

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США предпочитает действовать прямолинейно и не прячет жесткие политические намерения за сложными словесными конструкциями, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Руководитель российского дипломатического ведомства Сергей Лавров во время встречи с представителями отечественных некоммерческих организаций оценил подход американского лидера к политике, передает ТАСС. Отсутствие попыток увести собеседника в сторону сильно облегчает понимание происходящего.

    «С одной стороны, это упрощает ситуацию. Видно, кто есть кто», – обратил внимание Лавров.

    Глава внешнеполитического ведомства отметил мнение политологов о честности Дональда Трампа.

    «Он может менять свои убеждения часто и быстро в зависимости от ситуации, но он не маскирует свои достаточно жесткие планы какими-то уводящими в сторону риторическими изысканиями», – сказал Лавров.

    Ранее в ходе интервью Такеру Карлсону Сергей Лавров охарактеризовал Трампа сильным человеком.

    24 апреля 2026, 22:42 • Новости дня
    Лавров: США приветствуют маргинализацию России на энергетических рынках Европы

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон приветствует вытеснение Москвы из европейского энергетического сектора, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Соединенные Штаты приветствовали и приветствуют то, что Россию маргинализируют на европейских энергетических рынках», – заявил министр в интервью для ОТР.

    По словам главы внешнеполитического ведомства, Вашингтон официально признает, что руководствуется исключительно собственными интересами. Ради доступа к чужим природным ресурсам американская сторона готова идти на любые меры, включая государственные перевороты и физическое устранение неугодных политиков, передает РИА «Новости».

    Лавров заявил, что для выстраивания взаимовыгодного сотрудничества американцам необходимо учитывать позицию Москвы. Министр подчеркнул, что российская сторона готова реализовывать совместные проекты, однако пока не видит встречных шагов со стороны заокеанских партнеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров обвинил Евросоюз в принуждении Венгрии и Словакии к покупке дорогого топлива. До этого министр отметил, что назрел разговор с США о том, как американцы видят будущее экономических отношений с Россией.

    24 апреля 2026, 11:41 • Новости дня
    В МИД заявили о нежелании Киева и Европы урегулировать конфликт на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Российский МИД отмечает отсутствие инициатив Киева и Европы по поиску политико-дипломатического решения украинского конфликта и отсутствие предложений по мирному урегулированию, заявил посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

    По словам Мирошника, Москва не наблюдает со стороны Киева и европейских стран действий, направленных на политико-дипломатическое урегулирование конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Он отметил, с точки зрения России «окно возможностей – это достижение реальных подходов, реальной ситуации, при которой можно завершить конфликт в виде политико-дипломатического пути».

    «Пока ни со стороны Украины, ни со стороны Европы никаких подобных действий мы не видим», – заявил дипломат.

    Он также акцентировал, что европейские страны ни разу не предлагали варианта мирного урегулирования конфликта.

    Ранее российский посол во Франции Алексей Мешков заявил об отсутствии у Брюсселя реальных планов урегулирования украинского конфликта.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил нежелание Европы играть конструктивную роль в разрешении кризиса.

    Глава МИД Сергей Лавров отметил, что европейские страны, поддерживающие Киев, могут вскоре потерять энтузиазм и превратиться в так называемую коалицию отжелавших.

    24 апреля 2026, 17:59 • Новости дня
    Путин обсудил с Совбезом борьбу с преступностью

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором затрагивалась тема усиления мер по борьбе с преступностью.

    В ходе встречи глава государства подчеркнул необходимость обсудить дополнительные шаги по предупреждению и пресечению правонарушений, передает ТАСС.

    «Обсудим сегодня вопрос дополнительных мер по предупреждению и пресечению правонарушений, по борьбе с преступностью. У нас два выступающих», – заявил Путин, предоставив слово генеральному прокурору России Александру Гуцану.

    В прошлую пятницу Путин обсудил с Совбезом взаимодействие со странами СНГ.

    Темой совещания Путина с Совбезом в начале апреля была борьба с финансированием терроризма.

    25 апреля 2026, 00:20 • Новости дня
    Запрет ЕС на импорт российского СПГ по краткосрочным контрактам вступил в силу
    @ Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В субботу вступает в силу запрет в ЕС на закупку российского сжиженного природного газа по краткосрочным контрактам, сообщают информационные агентства.

    Запрет распространяется на соглашения, заключенные на срок менее года, и затрагивает часть уже действующих договоров. Эта мера стала шагом в плане полного отказа европейских стран от российского газа к 2027 году, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские страны приступили к реализации плана по отказу от российского сжиженного природного газа в сложный период. В январе Совет ЕС окончательно утвердил полный запрет на импорт этого вида топлива с 2027 года.

    Решение было принято Советом ЕС в январе в форме регламента, что позволило утвердить его большинством голосов и обойти возможное вето. В ответ на это Венгрия и Словакия начали судебный процесс по оспариванию документа.

    Дальнейшие ограничения предполагают запрет на поставки трубопроводного газа по краткосрочным контрактам с 17 июня. Полный отказ от российского СПГ, включая долгосрочные договоры, запланирован на 1 января 2027 года, а к осени того же года планируется полностью остановить импорт трубопроводного газа.


    25 апреля 2026, 02:23 • Новости дня
    Минфин США усомнился в продлении разрешения на покупку российской нефти

    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон вряд ли согласится продлевать временное выведение российской нефти и нефтепродуктов из-под американских санкций, сообщил министр финансов США Скотт Бессент.

    «Не думаю, что будет новое продление. Думаю, российская нефть, которая была загружена на суда и находится в море, во многом исчерпана», – приводит слова Бессента ТАСС со ссылкой на Associated Press.

    Глава ведомства также исключил возможность выпуска новой генеральной лицензии для иранской нефти. По его словам, в отношении Тегерана действует блокада, и сырье с территории страны не вывозится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Вашингтон разрешил краткосрочную продажу загруженной на суда российской нефти. Позже американские власти продлили действие этого документа после встречи «Большой двадцатки». Представители более десяти государств попросили США сохранить данное разрешение из-за нехватки энергоресурсов.

