Лавров и глава МИД ОАЭ Нахайян обсудили ситуацию в Ормузском проливе

Tекст: Антон Антонов

Дипломаты сошлись во мнении о необходимости скорейшего возобновления диалога для долгосрочного урегулирования кризиса в Ормузском проливе. При этом должны учитываться законные интересы всех государств региона, сообщается на сайте МИД.

Стороны также предметно рассмотрели шаги по укреплению сотрудничества между государствами. Особый акцент был сделан на развитии гуманитарных связей и расширении контактов между гражданами в рамках договоренностей лидеров двух стран.

Кроме того, министры приветствовали скорое вступление в силу соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и ОАЭ. В завершение разговора главы ведомств сверили график предстоящих контактов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил готовность Москвы содействовать диалогу Ирана с арабскими странами. Ранее российский министр и глава МИД Саудовской Аравии обсудили обострение ситуации в районе Ормузского пролива. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обстановку в этом регионе хрупкой и непредсказуемой.