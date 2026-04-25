  Ликвидирован пожар на предприятии в Калужской области после падения БПЛА
    Морская блокада США медленно задушит Иран
    На французском космодроме Куру взорвали стартовую площадку для запуска ракет «Союз»
    Минюст США разрешил расстреливать приговоренных к смертной казни
    Эксперт рассказал, как не дать себя обмануть при покупке чернозема на дачу
    Лавров: Зеленский видит гарантии безопасности в продолжении войны
    Мерц выступил против немедленного вступления Украины в ЕС
    Новый морской тральщик «Дмитрий Глухов» заложили в Петербурге
    Трамп признал необходимость возврата 159 млрд долларов незаконных пошлин
    Лукашенко пригрозил районным руководителям тюрьмой за плохое хранение удобрений
    25 апреля 2026, 00:20 • Новости дня

    Запрет ЕС на импорт российского СПГ по краткосрочным контрактам вступил в силу

    @ Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В субботу вступает в силу запрет в ЕС на закупку российского сжиженного природного газа по краткосрочным контрактам, сообщают информационные агентства.

    Запрет распространяется на соглашения, заключенные на срок менее года, и затрагивает часть уже действующих договоров. Эта мера стала шагом в плане полного отказа европейских стран от российского газа к 2027 году, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские страны приступили к реализации плана по отказу от российского сжиженного природного газа в сложный период. В январе Совет ЕС окончательно утвердил полный запрет на импорт этого вида топлива с 2027 года.

    Решение было принято Советом ЕС в январе в форме регламента, что позволило утвердить его большинством голосов и обойти возможное вето. В ответ на это Венгрия и Словакия начали судебный процесс по оспариванию документа.

    Дальнейшие ограничения предполагают запрет на поставки трубопроводного газа по краткосрочным контрактам с 17 июня. Полный отказ от российского СПГ, включая долгосрочные договоры, запланирован на 1 января 2027 года, а к осени того же года планируется полностью остановить импорт трубопроводного газа.


    24 апреля 2026, 02:33 • Новости дня
    Дмитриев поинтересовался способами оплаты российского газа Евросоюзом
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Российского фонда прямых инвестиций и специальный представитель президента России по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с зарубежными странами Кирилл Дмитриев поинтересовался, как ЕС собирается оплачивать российский газ в условиях новых санкций.

    «Как отчаявшийся ЕС сможет оплатить российский газ, который ему вскоре придется выпрашивать?» – заявил Дмитриев в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Европейского союза приняли 20-й пакет санкций против России. Евросоюз объявил о новых санкциях, запрещающих сделки с двадцатью банками России и четырьмя финансовыми организациями из третьих стран. 

    24 апреля 2026, 13:01 • Новости дня
    Газпром решил создать рекордный запас газа на зиму
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    К предстоящей зиме в отечественных подземных хранилищах сформируют исторически максимальный запас природного газа объемом более 73 млрд кубических метров.

    Руководство компании поставило задачу сформировать в подземных хранилищах исторически максимальный запас топлива к началу сезона отбора, передает Telegram-канал Газпрома.

    Потенциальная суточная производительность объектов будет обеспечена на уровне прошлых лет и составит 858,8 млн кубометров.

    В прошедшем осенне-зимнем периоде потребление энергоресурсов в России обновило исторические максимумы из-за затяжных холодов. В январе 2026 года абсолютный рекорд суточных поставок обновлялся дважды, достигнув 25 января отметки в 1839,6 млн кубометров. Общий объем поставок российским потребителям практически сравнялся с рекордом сезона 2023/2024 года.

    В хранилищах Белоруссии резерв достигнет 1,14 млрд кубометров, Армении – 0,107 млрд кубометров.

    Российский газ также оказался крайне востребованным в Китае. За время прошедшего отопительного сезона экспортные поставки по магистральному трубопроводу «Сила Сибири» 12 раз обновляли максимальные суточные значения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, к началу прошлого сезона отбора компания сформировала в подземных хранилищах рекордный резерв в объеме 73,17 млрд кубометров газа.

    В январе 2026 года на фоне резкого похолодания суточные поставки российским потребителям достигли исторического максимума в 1829,9 млн кубометров.

    В начале февраля из-за аномальных морозов этот показатель вырос до 1835,2 млн кубических метров.

    24 апреля 2026, 20:20 • Видео
    Макрон даст полякам потрогать атомную бомбу

    Появились подробности того, что президент Франции Эммануэль Макрон называл совместным использованием французского ядерного оружия. Использовать он его планирует совместно с поляками. Разумеется, с прицелом на Россию.

    23 апреля 2026, 11:42 • Новости дня
    Эксперт: Участие России в саммите G20 в Майами выгодно США

    Политолог Бордачев: Участием России в саммите G20 Трамп уязвит Европу

    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Участие в саммите G20 в Майами может быть выгодно для России. Например, Москва сможет вести прямой диалог с геополитическими оппонентами, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее Россия получила приглашение на саммит G20, который пройдет 14-15 декабря.

    «Ранее США пытались изображать на саммитах G20 некое подобие заседаний «мирового правительства», предлагающего способы решения глобальных системных проблем. Теперь же большинство участников, в том числе и американская сторона, пришли к выводу, что Вашингтон не сможет оказывать давление на другие страны и всеми управлять», – отметил Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».

    «В итоге G20 стал для Штатов элементом дипломатической игры, которая может оказаться полезной, в том числе для улучшения диалога с Россией. У США поменялись цели – Белому дому выгоднее не конфронтационный курс, а приглашение российских представителей. Тем самым Дональд Трамп несколько уязвил бы Европу, а также показал Китаю его неуникальность, как партнера Запада», – детализировал аналитик.

    «На мой взгляд, России тоже может быть выгодно принять участие в саммите на уровне исполнительных лиц довольно высокого уровня. Для этого необязателен визит президента Владимира Путина. Российская сторона получила бы еще один дополнительный инструмент для диалога как с дружественными правительствами, так и с геополитическими оппонентами», – подчеркнул спикер.

    При этом политолог допускает, что в случае участия России в декабрьском саммите G20 европейцы «делегируют спикера, чтобы тот выражал возмущение участием Москвы». В заключении Бордачев предположил, что таким человеком могла бы стать Кая Каллас.

    Ранее замглавы российского МИД Александр Панкин сообщил, что Россия приглашена к участию в саммите G20 в США на высшем уровне, который пройдет 14-15 декабря в Майами. «Есть приглашение присутствовать на самом высоком уровне, но мы посмотрим ближе к дате, Бог знает, что произойдет до этого», – приводит РИА «Новости» слова Панкина.

    При этом, он отметил, что отношения России и США находятся «на самой низкой точке». «Это жутко», – добавил Панкин. Вместе с тем, дипломат напомнил, что прямые контакты между президентами двух стран в Анкоридже были плодотворными.

    Переговоры президента РФ Владимира Путина и Трампа прошли на Аляске 15 августа 2025 года. Встреча состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Главы государств обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно.

    Как отмечала шерпа России в G20 Светлана Лукаш, Белый дом во время американского председательства очень рассчитывает на участие всех лидеров стран G20 в будущем саммите. По ее словам, США готовятся к возможному приезду на мероприятие российского лидера Владимира Путина. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему сейчас США в своей политике действуют прямо противоположно заветам Збигнева Бжезинского.

    23 апреля 2026, 09:41 • Новости дня
    QatarEnergy объявила о начале экспорта СПГ из Техаса
    @ NOUSHAD/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Катарская энергетическая госкомпания QatarEnergу объявила, что первая партия сжиженного природного газа (СПГ) отправилась на экспорт с ее совместного с американской ExxonMobil предприятия Golden Pass LNG в Техасе.

    Катарская государственная энергетическая компания QatarEnergy сообщила о начале экспорта сжиженного природного газа (СПГ) с предприятия Golden Pass LNG в Техасе, передает РИА «Новости».

    Первая партия СПГ была погружена на газовоз Al-Qaiyyah вместимостью 174 тыс. кубометров, построенный в Республике Корея.

    Президент и гендиректор QatarEnergy Саад аль-Кааби отметил, что проект Golden Pass LNG стал одним из крупнейших инвестиционных решений в истории сектора СПГ в США. Совместное предприятие создано на основе партнерства между QatarEnergy, владеющей 70% акций, и американской ExxonMobil, которой принадлежит 30%.

    В феврале 2019 года партнеры объявили о вложениях более 10 млрд долларов в развитие проекта. Катарская компания QatarEnergy Trading будет закупать 70% от планируемого объема производства, который составит 18 млн тонн СПГ.

    Производство СПГ на Golden Pass LNG началось 30 марта 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранская крылатая ракета попала в арендованный компанией QatarEnergy танкер.

    Катарская государственная корпорация объявила о наступлении форс-мажорных обстоятельств по контрактам на поставку сжиженного природного газа.

    Ракетная атака на объекты предприятия привела к масштабным пожарам.

    23 апреля 2026, 22:21 • Новости дня
    ЕС запретил транзакции с четырьмя банками Киргизии, Лаоса и Азербайджана
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Брюссель ограничил финансовые операции с четырьмя финансовыми учреждениями из Киргизии, Лаоса и Азербайджана, которые, по заявлению ЕС, «помогают России в военных действиях».

    «ЕС распространяет запрет на транзакции на четыре банка из Киргизии, Лаоса и Азербайджана», – подчеркивается в опубликованном документе ЕС.

    В документе сказано, что такой шаг предпринят, поскольку банки «помогают России в военных действиях, существенно ослабляя санкции или подключаясь к российской системе передачи финансовых сообщений», передает РИА «Новости».

    Под европейские санкции попали два киргизских учреждения – Керемет-банк и Capital Bank of Central Asia. Кроме того, введенные ограничения затронули азербайджанский Yelo Bank и лаосский Joint Development Bank, пишут «Ведомости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Европейского союза приняли 20-й пакет санкций против России. Евросоюз объявил о новых санкциях, запрещающих сделки с двадцатью банками России и четырьмя финансовыми организациями из третьих стран. Евросоюз включил дополнительные рестрикции против Белоруссии в 20-й пакет. ЕС запретил операции с портами Мурманска и Туапсе.

    22 апреля 2026, 12:08 • Новости дня
    Эксперт оценил планы ЕС «бороться с дезинформацией» в Армении

    Политолог Ткаченко: Русофобия в Армении приживается плохо

    @ Dursun Aydemir/Anadolu/Reuters Connect

    Tекст: Анастасия Куликова

    Просьба Еревана к Брюсселю отправить «группу быстрого реагирования» и последовавшее после этого утверждение Евросоюзом миссии для борьбы с «гибридными угрозами» укладывается в предвыборную стратегию Никола Пашиняна, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Он назвал это «заезженной пластинкой»: ранее такой же подход был реализован на Украине и в Молдавии.

    «Никол Пашинян и его партия в предвыборной стратегии делают ставку на тех граждан, которые считают, что будущее Еревана связано с ЕС или США. Армянскому премьеру помогают европейские политики, не упускающие возможность навредить России», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    По его мнению, просьба Еревана к Брюсселю отправить «группу быстрого реагирования» и последовавшее после этого утверждение Евросоюзом миссии для борьбы с «гибридными угрозами» – политическое решение. «Цель – послать сигнал избирателям: Пашинян «идет в ЕС» и предложить населению европейский выбор», – добавил собеседник.

    Ткаченко напомнил, что такого же подхода ранее придерживался, в частности, Владимир Зеленский, а до этого Петр Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов в России), а также Майя Санду. «То есть это заезженная пластинка. Однако русофобия в Армении приживается плохо», – уточнил собеседник.

    «Повторю, на мой взгляд, создание миссии ЕС в закавказской республике – скорее электоральный сюжет, а не «перекодирование» Армении в русофобском плане», – полагает эксперт. Говоря о позиции Москвы, он упомянул недавнюю встречу Владимира Путина и Пашиняна, в ходе которой российский лидер объяснил армянской делегации, почему Еревану следует учитывать интересы РФ, а не проводить враждебную политику.

    «Премьер Армении хочет, с одной стороны, быть «рукопожатным» в ЕС, а с другой – сохранить доступ товаров из республики на российский рынок. Мы научены опытом, куда заводит такая политика. Я думаю, российское руководство не будет подыгрывать Пашиняну. На это указывают слова Путина и вице-премьера Алексея Оверчука о том, что Еревану предстоит сделать выбор», – заключил Ткаченко.

    Ранее Совет Евросоюза утвердил отправку в Армению новой гражданской миссии для борьбы с «гибридными угрозами», включая дезинформацию, кибератаки и незаконные финансовые потоки. Утверждается, что миссия призвана укрепить демократическую устойчивость республики. Первоначальный мандат EUPM Armenia рассчитан на два года

    «Армяне сталкиваются с масштабными кампаниями дезинформации и кибератаками. В ближайшие годы новая гражданская миссия ЕС будет предоставлять экспертные консультации, способствовать росту потенциала ведомств и создавать группу для мониторинга ситуации и принятия срочных мер», – сказала глава европейской дипломатии Кая Каллас.

    Миссия создана по запросу армянской стороны. В преддверии парламентских выборов, которые назначены на 7 июня, Ереван попросил Брюссель отправить «группу быстрого реагирования» для защиты от внешнего вмешательства. МИД республики пояснял, что у Евросоюза «есть многолетний опыт в этом деле».

    После утверждения Советом ЕС миссии ведомство опубликовало заявление, в котором приветствовало решение. Там полагают, что новая миссия будет способствовать повышению устойчивости армянского общества перед лицом современных вызовов.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что направление в республику «группы быстрого реагирования» Евросоюза очевидно повторяет «молдавский сценарий». «В прошлом году аналогичный европейский «десант» работал в Кишиневе. «Защитники» демократии попросту блокировали неудобные информационные ресурсы и контент, причем делалось это без предоставления каких-либо юридических обоснований», – напомнила она.

    «Активное и, как показывает опыт других стран, глубокое вовлечение экспертов из ЕС в предвыборный период, а также в контексте возможного проведения конституционного референдума едва ли укрепит подлинный суверенитет Армении», – подчеркнула дипломат. Захарова добавила, что помочь в подготовке и организации выборов могут и российские эксперты. «Пусть поделятся, а мы посмотрим, что это за опыт», – ответил на это министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

    22 апреля 2026, 15:07 • Новости дня
    ЕК потребовала от ЕС не покупать «ни одной молекулы» российского газа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия считает «огромной ошибкой» призывы отказаться от запретов на российский газ в условиях энергетического кризиса, заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.

    На пресс-конференции в Брюсселе он подчеркнул, что Евросоюз «не должен использовать более ни одной молекулы российского газа в будущем», передает ТАСС.

    По словам Йоргенсена, такое решение является однозначным для Еврокомиссии и должно оставаться неизменным вне зависимости от ситуации на энергетическом рынке.

    Ранее Йоргенсен сообщил, что издержки Евросоюза из-за роста цен на энергоресурсы с начала войны против Ирана достигли 24 млрд евро.

    Напомним, для предотвращения надвигающегося коллапса на фоне ближневосточного конфликта Брюссель подготовил план, позволяющий государствам компенсировать до 70% счетов за электроэнергию.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем уникальность четвертого в истории энергокризиса.

    24 апреля 2026, 06:58 • Новости дня
    Санкции ЕС подорвали доверие китайских инвесторов к Европе

    Министр Ван Вэньтао: ЕС санкциями подорвал доверие инвесторов из Китая

    @ Rainer Unkel/imago-image/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Политика Евросоюза по усилению экономических рестрикций негативно сказалась на доверии инвесторов из Китая, заявил министр коммерции страны Ван Вэньтао.

    «Недавнее ужесточение ограничительных мер ЕС в отношении Китая подорвало доверие китайских компаний к инвестициям в Европу, серьезно повлияло на регулярное китайско-европейское сотрудничество в области торговли и экономики», – приводит слова министра ТАСС.

    На встрече с генеральным директором Airbus Group Гийомом Фори министр напомнил, что визиты европейских лидеров в Пекин в 2026 году принесли ощутимые результаты и доказали устойчивость двусторонних отношений. Китай по-прежнему готов развивать торговое и инвестиционное взаимодействие с Евросоюзом. заявил он.

    Ван Вэньтао также выразил надежду, что компания Airbus поможет сблизить позиции Пекина и Брюсселя. По его словам, концерн способен сыграть позитивную роль в разрешении разногласий путем диалога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь назвал ограничительные меры Евросоюза угрозой для доверия китайских инвесторов. Европейские власти расширили ограничительные меры, добавив в черные списки 16 организаций из Китая, Белоруссии и ряда других государств.

    23 апреля 2026, 05:09 • Новости дня
    Песков: У остановки транзита нефти из Казахстана по «Дружбе» есть техническая причина
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Приостановка поставок топлива из Казахстана в Германию по трубопроводу «Дружба» вызвана исключительно техническими нюансами, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Решение о временном прекращении транспортировки казахстанской нефти в ФРГ связано с техническими аспектами, пояснил Песков, передает ТАСС.

    Ситуация не ущемляет права партнеров, подчеркнул он.

    «Решение связано с техническими моментами, но все интересы наших казахстанских друзей будут обеспечены по другим маршрутам», – заявил представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Reuters узнало о прекращении поставок казахстанской нефти в Германию с 1 мая. Представитель германского регулятора Фите Вульфф подтвердил грядущую остановку транзита сырья по трубопроводу «Дружба». Вице-премьер России Александр Новак анонсировал перенаправление этих объемов топлива на другие логистические маршруты.

    22 апреля 2026, 21:42 • Новости дня
    Жданова заявила о подготовке Европой большой войны против России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские страны не стремятся к долгосрочному и стабильному миру в регионе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и фактически готовятся к крупномасштабному военному конфликту против России, заявила глава российской делегации на Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ Юлия Жданова.

    По ее словам, с февраля 2022 года до 2025 года страны Евросоюза увеличили расходы на оборону почти на 60%, передает ТАСС. Такие расходы в прошлом году составили 381 млрд евро, что выводит Европу на второе место в мире после США.

    Жданова подчеркнула, что официально поставлена задача усилить обороноспособность Европы к 2030 году. Она считает, что масштабные приготовления подтверждают отсутствие интереса к миру и свидетельствуют о подготовке к войне с Россией.

    Дипломат добавила, что Украина в этой военно-политической стратегии играет лишь роль инструмента, которым Запад пользуется для достижения собственных целей и подготовки к возможному будущему конфликту.

    Жданова ранее уже заявляла о подготовке Европы к войне с Россией.

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил о подготовке Евросоюза к военному конфликту.

    24 апреля 2026, 03:00 • Новости дня
    Макрон назвал санкции ЕС «четким сигналом для России»
    @ Telmo Pinto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз, одобрив кредит Украине, подтвердил решимость поддерживать Киев, новые санкции против Москвы – это «четкий сигнал для России», заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Макрон выразил поддержку решению одобрить кредит, демонстрирующий «решимость и впредь поддерживать Украину». «Достигнутое соглашение по 20-му пакету санкций также является четким сигналом для России», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, послы Европейского союза согласовали выделение Киеву кредита на 90 млрд евро. ЕС также официально принял новый пакет антироссийских санкций.

    22 апреля 2026, 09:41 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе превысили 500 долларов

    Стоимость тысячи кубометров газа на европейских биржах достигла 518 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке стоимость голубого топлива продолжает уверенный рост, отдаляясь от минимальных значений.

    Стоимость майских фьючерсов на крупнейшем нидерландском хабе TTF утром в среду выросла до 518 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости». На открытии торгов показатель достигал отметки в 526 долларов.

    Резкий скачок котировок начался после ударов США и Израиля по территории Ирана. В результате средние цены за март подскочили примерно на 60% по сравнению с февралем. Впервые с февраля 2023 года стоимость превышала 600 долларов за тысячу кубометров.

    Текущие показатели остаются на 33% выше февральских значений. При этом исторический рекорд был зафиксирован весной 2022 года, когда тысяча кубометров стоила 3892 доллара. Подобного устойчиво высокого уровня котировок не наблюдалось за всю историю работы европейских газовых хабов с 1996 года.

    Напомним, накануне стоимость газа на европейских биржах приблизилась к отметке 500 долларов за тысячу кубометров.

    Днем ранее котировки майских фьючерсов подскочили до 520 долларов.

    В середине апреля цены на природный газ стабилизировались чуть выше уровня 500 долларов.

    23 апреля 2026, 22:55 • Новости дня
    Песков заявил о планах Европы компенсировать «эрозию» в НАТО

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские страны активно развивают собственную политику безопасности для компенсации «эрозии» Североатлантического альянса, называя Россию своим главным противником, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «РФ провозглашена противником Европы. Помимо НАТО Европа сейчас семимильными шагами развивает свое измерение общей политики в области безопасности. Фактически, дело идет к тому, что, скажем так, определенную эрозию в НАТО они будут компенсировать созданием своей идентичности в области безопасности», – приводит слова Пескова РИА «Новости» со ссылкой на Первый канал.

    По его словам, на европейском континенте вновь проводится разделительная линия. В связи с этим Россия должна четко осознавать, с кем имеет дело, сохранять силу и достигать поставленных целей, прежде всего в рамках специальной военной операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии представили новую военную стратегию, в качестве главной угрозы в стратегии указывается Россия. Планы Финляндии по разрешению ввоза ядерного оружия демонстрируют явную конфронтацию со стороны Хельсинки, заявил Песков.

    23 апреля 2026, 14:04 • Новости дня
    Кремль заявил о вкладе России в стабилизацию цен из-за блокады Ормузского пролива

    Песков: Россия внесла вклад в стабилизацию цен из-за блокады Ормузского пролива

    Tекст: Вера Басилая

    Россия вносит свой вклад в стабилизацию цен на энергетических рынках и минимизацию последствий кризиса на фоне блокады Ормузского пролива, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков сообщил журналистам, что российские власти активно работают над сдерживанием негативных последствий для глобальной энергетической сферы,  передает РИА «Новости».

    «В настоящий момент, вы знаете, мы свой вклад в эту стабилизацию цен и минимизацию последствий кризиса для энергетической области глобальной вносим», – заявил Песков в ответ на вопрос о планах Москвы по предложениям для партнеров в ОПЕК+ на фоне блокады Ормузского пролива.

    Он отметил, что Россия продолжает взаимодействовать с международными партнерами и отслеживает ситуацию на рынках, однако о дополнительных инициативах в рамках ОПЕК+ пока ничего не сообщил.

    По словам Пескова, Россия продолжает экспортировать нефть, оказывая влияние на стабилизацию мировых цен и снижая последствия ближневосточного кризиса для глобальной энергетики, передает ТАСС.

    Представитель Кремля отметил, что спрос на российскую нефть увеличился, а предложение на мировом рынке снижается.

    Песков предупредил о негативном влиянии американской блокады Ормузского пролива на мировые рынки.

    24 апреля 2026, 21:53 • Новости дня
    Лукашенко пригрозил районным руководителям тюрьмой за плохое хранение удобрений

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил руководителя областей уголовной ответственностью за несоблюдение правил хранения минеральных удобрений на фоне роста их стоимости.

    Лукашенко резко обратился к главам регионов, предупредив их о серьезной ответственности за ненадлежащее хранение минеральных удобрений, передает РИА «Новости». Лукашенко заявил, что будут «очень неприятные разговоры», потому что «есть проблемы немалые по сохранности удобрений»

    «Ребята, ну вы просто одной ногой в тюрьме», – заявил Лукашенко.

    Он подчеркнул, что причиной такого подхода стали высокие мировые цены на азотные удобрения. Президент отметил, что потери удобрений из-за неправильного хранения приводят к значительным экономическим убыткам для страны.

    Лукашенко также призвал руковдителей областей более ответственно подходить к вопросу закупок и хранения. По его словам, если нет возможности обеспечить сохранность, то лучше вовсе не брать удобрения, чтобы избежать убытков и последующих разбирательств.

    Ранее Александр Лукашенко провел инспекцию посевной кампании с борта вертолета в Минской области.

    До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал строгие санкции для чиновников за несоблюдение экономических договоренностей.

    Белорусский лидер пообещал ужесточить ответственность за падеж скота в стране.


