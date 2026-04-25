Исаев: Народная программа «Единой России» помогает гражданам влиять на политику страны

Tекст: Алексей Нечаев

«Отношение к Народной программе в сравнении с 2021 годом заметно изменилось: люди сегодня почувствовали, что формирование этого документа становится возможностью влиять на политику страны. Общество понимает: если что-то попадет в программу, то это будет обязательно исполнено», – отметил Андрей Исаев, замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме.

«Народная программа стала реальным инструментом, который позволяет людям менять ситуацию в государстве», – подчеркнул он. Предложения поступают самые разные. Например, недавно граждане выступили с идеей включать в педагогический стаж отпуск по уходу за ребенком (если женщина работала учителем до и после него). «Это денежный вопрос, но его необходимо проработать», – указал Исаев.

Отдельной проблемой, которая отрицательно влияет на реализацию программ по улучшению качества жизни населения, остается закредитованность регионов. «Граждане регулярно сталкиваются с тем, что у местных властей попросту нет денег на решение проблем, – рассуждает депутат. – Например, у Удмуртии в этом году долговые обязательства – 4 млрд рублей. Получается странная ситуация: мы получаем деньги из федерального бюджета, затем возвращаем их, а после снова просим финансовой помощи». Поэтому было предложено закрепить в Народной программе положение об избавлении регионов от подобных задолженностей.

В ходе региональных недель, отметил парламентарий, удалось наметить список вопросов, которые беспокоят всех: налоговая политика, рост цен и частичные блокировки интернета. «Очень важно, что наши коллеги от дискуссий по этим направлениям не уходят», – сказал он.

По словам Исаева, «Единая Россия», прислушиваясь к избирателям, добивается внесения корректив в непопулярные решения. В частности, партия выступала за продление освобождения от НДС для малого бизнеса в сфере общественного питания, а также добивалась наделения ФАС дополнительными полномочиями по контролю за тарифами ЖКХ.

«Реальное обсуждение Народной программы партии уже началось. В Удмуртии, например, соответствующие форумы проходят на уровне каждого района. Мы стараемся проводить их, демонстрируя наглядные результаты деятельности партии и вырабатывая конкретные предложения. И люди этот подход оценили», – заключил собеседник.

Ранее «Единая Россия» предложила президенту рассмотреть возможность реструктуризации долгов регионов по бюджетным кредитам. По словам секретаря генсовета партии Владимира Якушева, данное решение возникло в ходе работы над новой Народной программой. Высвобожденные средства будут направлены на социальную поддержку граждан.