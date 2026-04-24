Axios заявил о возможных прямых переговорах США и Ирана 27 апреля

Tекст: Антон Антонов

«Два источника рассказали, что встреча между американскими посланниками и Аракчи может пройти в понедельник, после того как Кушнер и Уиткофф проведут отдельные двусторонние переговоры с пакистанскими посредниками», – приводит слова Равида ТАСС.

Корреспондент Axios заявил, что накануне вероятной встречи руководитель иранского дипломатического ведомства Аббас Аракчи обсудит возобновление диалога с властями Пакистана. Источники уточнили, что окончательное решение о проведении трехстороннего саммита примут по итогам этих предварительных бесед.

В ближайшие дни у министра иностранных дел Ирана также запланированы официальные рабочие визиты в Оман и Россию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский дипломатический источник сообщил о возможном прорыве в подготовке переговоров. США направили спецпосланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Пакистан для контактов с иранской стороной.