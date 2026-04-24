Лавров заявил о давлении Брюсселя на Венгрию ради отказа от энергоресурсов

Tекст: Вера Басилая

Европа стремится вернуть колониальную эпоху, заставляя Венгрию и Словакию подчиняться указаниям Брюсселя, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью для «Общественного телевидения России», передает РИА «Новости».

По его словам, эти страны защищают право на дешевые энергоносители, которые обеспечивают развитие их экономики, однако их вынуждают покупать топливо по более высокой цене, чтобы наказать Россию.

Лавров подчеркнул, что подобный подход не соответствует нормам международных отношений и представляет собой попытку навязать прежние колониальные методы.

Он также отметил, что Брюссель принуждает Венгрию, Словакию и другие страны выполнять решения, хотя руководители Евросоюза не избирались населением, в отличие от национальных правительств.

Лавров заявил, что западные государства пытаются исказить результаты национальных выборов с помощью внешнего давления.

Также Лавров заявил о невозможности договориться с лидерами Европы.