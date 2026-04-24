    Морская блокада США медленно задушит Иран
    На французском космодроме Куру взорвали стартовую площадку для запуска ракет «Союз»
    Минюст США разрешил расстреливать приговоренных к смертной казни
    Эксперт рассказал, как не дать себя обмануть при покупке чернозема на дачу
    Лавров: Зеленский видит гарантии безопасности в продолжении войны
    Мерц выступил против немедленного вступления Украины в ЕС
    Новый морской тральщик «Дмитрий Глухов» заложили в Петербурге
    Трамп признал необходимость возврата 159 млрд долларов незаконных пошлин
    Лукашенко пригрозил районным руководителям тюрьмой за плохое хранение удобрений
    24 апреля 2026, 22:28 • Новости дня

    Лавров заявил о попытках Европы вернуть колониальную эпоху

    Лавров заявил о давлении Брюсселя на Венгрию ради отказа от энергоресурсов

Tекст: Вера Басилая

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз пытается вернуть колониальную эпоху, вынуждает Венгрию и Словакию выполнять приказы Брюсселя, несмотря на их экономические интересы, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Европа стремится вернуть колониальную эпоху, заставляя Венгрию и Словакию подчиняться указаниям Брюсселя, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью для «Общественного телевидения России», передает РИА «Новости».

    По его словам, эти страны защищают право на дешевые энергоносители, которые обеспечивают развитие их экономики, однако их вынуждают покупать топливо по более высокой цене, чтобы наказать Россию.

    Лавров подчеркнул, что подобный подход не соответствует нормам международных отношений и представляет собой попытку навязать прежние колониальные методы.

    Он также отметил, что Брюссель принуждает Венгрию, Словакию и другие страны выполнять решения, хотя руководители Евросоюза не избирались населением, в отличие от национальных правительств.

    Лавров заявил, что западные государства пытаются исказить результаты национальных выборов с помощью внешнего давления.

    Также Лавров заявил о невозможности договориться с лидерами Европы.

    24 апреля 2026, 02:33 • Новости дня
    Дмитриев поинтересовался способами оплаты российского газа Евросоюзом
    Дмитриев поинтересовался способами оплаты российского газа Евросоюзом
    Tекст: Антон Антонов

    Глава Российского фонда прямых инвестиций и специальный представитель президента России по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с зарубежными странами Кирилл Дмитриев поинтересовался, как ЕС собирается оплачивать российский газ в условиях новых санкций.

    «Как отчаявшийся ЕС сможет оплатить российский газ, который ему вскоре придется выпрашивать?» – заявил Дмитриев в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Европейского союза приняли 20-й пакет санкций против России. Евросоюз объявил о новых санкциях, запрещающих сделки с двадцатью банками России и четырьмя финансовыми организациями из третьих стран. 

    24 апреля 2026, 10:52 • Новости дня
    Лидеры ЕС потребовали срочно пересмотреть план борьбы с топливным кризисом
    Лидеры ЕС потребовали срочно пересмотреть план борьбы с топливным кризисом
    Tекст: Мария Иванова

    На фоне скачка цен на газ на 34% участники саммита на Кипре сочли недостаточным план Еврокомиссии, потребовав от министров более решительных мер.

    Участники саммита на Кипре поручили министрам финансов подготовить новые краткосрочные меры для борьбы с энергетическим кризисом, передает Bloomberg.

    Предыдущий план Еврокомиссии, включавший снижение налогов и оптимизацию распределения авиатоплива, признан слабоэффективным на фоне конфликта в Иране. С начала боевых действий стоимость газа выросла на 34%, а нефти марки Brent – на 37%.

    «Европа должна иметь гораздо больше мужества», – заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Политик отметила, что инициативы чиновников являются недостаточным шагом вперед. Президент Кипра Никос Христодулидис подтвердил намерение обязать профильных министров представить конкретные предложения в ближайшее время.

    Власти Испании также призвали проявлять большую амбициозность в вопросах энергетической политики. При этом премьер-министр Чехии Андрей Бабиш посетовал на слишком медленное принятие решений. Ранее Еврокомиссия анонсировала программу AccelerateEU для сдерживания цен на энергоресурсы без ущерба для климатических задач сообщества.

    В долгосрочной перспективе объединение планирует масштабно электрифицировать экономику, чтобы снизить зависимость от ископаемого топлива. Эта стратегия полностью соответствует глобальной цели европейского блока по сокращению вредных выбросов на 90% к 2040 году по сравнению с базовым уровнем 1990 года.

    Напомним, накануне глава МЭА заявил о рекордной угрозе мировой энергобезопасности.

    МВФ также сообщил о надвигающемся рекордном энергокризисе в ЕС.

    Европа сократила число авиарейсов из-за топливного кризиса.

    24 апреля 2026, 20:20 • Видео
    Макрон даст полякам потрогать атомную бомбу

    Появились подробности того, что президент Франции Эммануэль Макрон называл совместным использованием французского ядерного оружия. Использовать он его планирует совместно с поляками. Разумеется, с прицелом на Россию.

    24 апреля 2026, 10:55 • Новости дня
    Bloomberg: Европа выбрала худший момент для запрета российского СПГ
    Bloomberg: Европа выбрала худший момент для запрета российского СПГ
    Tекст: Мария Иванова

    Евросоюз запрещает краткосрочные закупки российского сжиженного природного газа, лишаясь до 3,5 млн тонн топлива ежегодно на фоне кризиса на Ближнем Востоке, отмечает Bloomberg.

    Европейские страны приступают к реализации плана по отказу от российского сжиженного природного газа в сложный период, пишет Bloomberg.

    С субботы Евросоюз запрещает закупки топлива на спотовом рынке, при этом долгосрочные контракты продолжат действовать до конца текущего года.

    По оценкам экспертов Wood Mackenzie Ltd. и Energy Aspects Ltd., ограничения затронут от 2,8 до 3,5 млн тонн СПГ в год.

    «Мы пока не видим большого риска для поставок, но через пару месяцев ситуация может измениться», – заявил директор по газу и СПГ в Европе компании Wood Mackenzie Том Марцек-Мансер.

    Сокращение поставок происходит на фоне скачка европейских цен на газ почти на 40% из-за конфликта на Ближнем Востоке. При этом российская компания Novatek PJSC активно перенаправляет свои объемы на рынки Азии, предлагая топливо покупателям из Индии, Китая и Вьетнама.

    Ранее сообщалось, что лидеры ЕС потребовали срочно пересмотреть план борьбы с топливным кризисом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дипломат Александр Грушко заявил о росте уязвимости Евросоюза после отказа от российских энергоресурсов.

    Французские СМИ сообщали об угрозе энергетической стабильности Европы на фоне обострения ситуации в Ормузском проливе.

    24 апреля 2026, 12:39 • Новости дня
    Захарова призвала «не стесняться в выражениях» относительно спонсоров Киева

    Захарова призвала не стесняться в выражениях про европейских спонсоров Киева

Tекст: Вера Басилая

    Захарова призвала «не стесняться в выражениях» относительно спонсоров Киева
    Tекст: Вера Басилая

    Европейские государства, поддерживающие Киев, должны называться своими именами и не заслуживают деликатного отношения, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова,

    Европейские государства, поддерживающие Киев, должны называться своими именами и не заслуживают деликатного отношения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

    По её словам, многие европейские страны не замечают преступлений киевских властей против мирных жителей, но крайне остро реагируют, когда их прямо называют спонсорами терроризма.

    «Посмотрите, как им не нравится. Что же вам не нравится? Хочется задать этот вопрос напрямую», – заявила Захарова.

    Дипломат заявила, что столицы европейских стран под руководством Брюсселя, включая Париж и Рим, предоставляют Киеву не только деньги и вооружения, но и разведывательную информацию. Захарова также отметила, что Евросоюз политически поддерживает Владимира Зеленского и его окружение, несмотря на удары по гражданским объектам и гибель детей.

    Официальный представитель МИД России выразила мнение, что Европа должна быть готова к тому, чтобы её действия называли прямым и жестким языком, так как, по её словам, других определений для спонсоров терроризма просто не существует. Захарова добавила, что в подобной ситуации «стесняться в выражениях» дипломатам не стоит.

    Захарова назвала киевский режим примером международного терроризма.

    Дипломат обвинила Евросоюз в государственном спонсорстве этих преступлений.

    Захарова раскритиковала поставщиков западного вооружения за соучастие в убийствах мирных граждан.

    24 апреля 2026, 13:14 • Новости дня
    Каллас заявила о непонимании критики США в адрес ЕС
    Каллас заявила о непонимании критики США в адрес ЕС
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава евродипломатии Кая Каллас признала, что по-прежнему не понимает критику США в адрес ЕС в контексте конфликта вокруг Ирана и Ормузского пролива.

    Каллас призналась, что ей по-прежнему не совсем понятна критика США в адрес Евросоюза из-за ситуации вокруг Ирана и Ормузского пролива, передает РИА «Новости».

    Она отметила, что требования американских партнеров сводятся к мерам, которые Европа уже готова предложить: разминирование, сопровождение судов и другие обсуждаемые шаги. Она заявила: «Я не понимаю, в чем проблема, если мы фактически отвечаем на их запросы».

    Ранее президент США в интервью Telegraph заявил, что рассматривает выход страны из НАТО из-за отказа альянса участвовать в операции против Ирана. Он назвал НАТО «бумажным тигром» и подчеркнул, что России об этом было известно.

    Глава Белого дома также призывал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Британию и другие страны направить свои корабли в Ормузский пролив для обеспечения безопасности морских маршрутов. В свою очередь Кая Каллас указывала, что страны Евросоюза не готовы отправлять туда военные корабли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министры иностранных дел стран Евросоюза отказались отправлять военные корабли в Ормузский пролив.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала тревожными слова американского лидера о возможном выходе США из НАТО.

    В середине апреля американский президент отклонил запоздалое предложение помощи от Североатлантического альянса в этом регионе.

    24 апреля 2026, 18:50 • Новости дня
    Мерц выступил против немедленного вступления Украины в ЕС

    Мерц: Немедленное вступление Украины в ЕС невозможно

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против немедленного вступления Украины в Европейский Союз.

    «Всем ясно, что немедленное вступление Украины в Европейский Союз, конечно, невозможно», – сказал он по итогам саммита ЕС на Кипре, речь канцлера транслировал телеканал Phoenix, передает РИА «Новости». По его мнению, стране необходима стратегия сближения с Евросоюзом, предусматривающая ряд промежуточных шагов.

    Мерц подчеркнул, что полноценное членство Украины в ЕС должно стать конечной целью, однако сейчас следует обеспечить постепенную интеграцию. Он сообщил, что обсуждал этот вопрос с Владимиром Зеленским в последние дни.

    Канцлер предложил, чтобы Украина принимала участие в заседаниях Европейского совета, Европарламента или Еврокомиссии без права голоса, а также постепенно вовлекалась в разные сферы политики Евросоюза в зависимости от продвижения реформ. По словам Мерца, его идеи получили широкую поддержку коллег в Европейском совете.

    Ранее глава Евросовета Антониу Кошта призвал начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. При этом он заявил, что ЕС не может назвать конкретную дату возможного приема Украины в состав объединения.

    24 апреля 2026, 05:42 • Новости дня
    Под санкции ЕС попали WB банк, «Русский стандарт» и «Авангард»
    Под санкции ЕС попали WB банк, «Русский стандарт» и «Авангард»
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Новый пакет европейских санкций затронул почти 20 российских кредитных организаций, включая WB банк, «Русский стандарт», «Авангард», «Фора-банк».

    Санкции также введены против банков «Хлынов», «Держава», БКС-банка, банка «Левобережный», Металлинвестбанк, банк «Солидарность», передает ТАСС со ссылкой на м в «Официальный журнал ЕС».

    Также туда включили Почта-банк.

    Эти рестрикции начнут действовать 14 мая 2026 года.

    Напомним, ЕС принял 20-й пакет санкций против России.

    24 апреля 2026, 06:58 • Новости дня
    Санкции ЕС подорвали доверие китайских инвесторов к Европе

    Министр Ван Вэньтао: ЕС санкциями подорвал доверие инвесторов из Китая

    Санкции ЕС подорвали доверие китайских инвесторов к Европе
    Tекст: Антон Антонов

    Политика Евросоюза по усилению экономических рестрикций негативно сказалась на доверии инвесторов из Китая, заявил министр коммерции страны Ван Вэньтао.

    «Недавнее ужесточение ограничительных мер ЕС в отношении Китая подорвало доверие китайских компаний к инвестициям в Европу, серьезно повлияло на регулярное китайско-европейское сотрудничество в области торговли и экономики», – приводит слова министра ТАСС.

    На встрече с генеральным директором Airbus Group Гийомом Фори министр напомнил, что визиты европейских лидеров в Пекин в 2026 году принесли ощутимые результаты и доказали устойчивость двусторонних отношений. Китай по-прежнему готов развивать торговое и инвестиционное взаимодействие с Евросоюзом. заявил он.

    Ван Вэньтао также выразил надежду, что компания Airbus поможет сблизить позиции Пекина и Брюсселя. По его словам, концерн способен сыграть позитивную роль в разрешении разногласий путем диалога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь назвал ограничительные меры Евросоюза угрозой для доверия китайских инвесторов. Европейские власти расширили ограничительные меры, добавив в черные списки 16 организаций из Китая, Белоруссии и ряда других государств.

    24 апреля 2026, 13:19 • Новости дня
    Глава Евросовета заявил об угрозе следования курсу Трампа

    Глава Евросовета Кошта заявил об угрозе следования курсу Трампа

    Глава Евросовета заявил об угрозе следования курсу Трампа
    Tекст: Мария Иванова

    Европейский союз может потерять самостоятельность, если доверит принятие ключевых решений американскому президенту Дональду Трампу, заявил глава Евросовета Антониу Кошта.

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта призвал лидеров ЕС не закрывать глаза на то, что интересы США больше не совпадают с европейскими, передает Bloomberg.

    Политик подчеркнул необходимость выработки автономного подхода для защиты собственных интересов.

    В качестве примеров расхождения позиций Кошта привел американскую операцию по захвату Николаса Мадуро, конфликт на Ближнем Востоке и позицию Трампа по Украине. По словам источников, обсуждение прошло вечером в четверг на Кипре.

    Трансатлантические отношения заметно ухудшились после прихода Трампа к власти. Вашингтон развязал торговую войну с блоком, угрожал аннексировать Гренландию и рассматривал возможность отказа от гарантий безопасности НАТО.

    В недавней стратегии национальной безопасности США заявили, что будут культивировать «сопротивление нынешней траектории Европы внутри европейских стран». Это было воспринято как негласная поддержка крайне правых партий. Кроме того, идеологический документ Трампа обвинил европейских лидеров в цензуре и предрек ЕС «цивилизационное стирание» из-за массовой миграции и экономического спада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Евросовета Антониу Кошта предупредил администрацию США о недопустимости вмешательства в дела Европы.

    Бывший глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал Евросоюз перестать считать американского лидера своим союзником.

    Сам президент США назвал себя главным ответственным за проведение реформ в Венесуэле.

    24 апреля 2026, 16:05 • Новости дня
    Захарова призвала ЕС чинить саркофаг ЧАЭС вместо новых санкций

    Захарова предложила ЕС направить средства на ремонт саркофага Чернобыльской АЭС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейскому союзу следует перенаправить ресурсы с разработки антироссийских ограничений на обеспечение безопасности поврежденного укрытия над реактором ЧАЭС, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова посоветовала европейским странам заняться починкой саркофага над Чернобыльской АЭС, передает РИА «Новости». Дипломат считает, что это важнее разработки очередного пакета санкций против Москвы.

    «У вас на европейском континенте, у ваших же подопечных, на Украине, не только на Банковой «крыша отъехала», но еще она отъезжает над Чернобыльской АЭС, над тем, что осталось после ее аварии», – заявила Захарова в ходе брифинга.

    Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что группу юристов и финансистов, занятых санкциями, стоило бы привлечь для обеспечения собственной безопасности Европы. Ранее Международное агентство по атомной энергии информировало, что укрытие на станции потеряло основные защитные функции из-за удара беспилотника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международное агентство по атомной энергии заявило об утрате новым саркофагом на Чернобыльской АЭС основных функций обеспечения безопасности. Мария Захарова назвала подготовку очередного пакета антироссийских санкций Евросоюза абсурдом. Официальный представитель МИД обвинила Киев в спланированной провокации с ударом по атомной электростанции.

    24 апреля 2026, 14:41 • Новости дня
    Захарова назвала подготовку 21-го пакета санкций ЕС против России абсурдом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала сообщения о подготовке Евросоюзом нового пакета санкций против России.

    По словам Захаровой, заявления представителей ЕС о том, что работа над 21-м пакетом антироссийских санкций началась сразу после принятия 20-го, являются «еще одной сценой из западного театра абсурда», передает РИА «Новости».

    «Я считаю, что главной характеристикой 20-го пакета санкций ЕС против России стало заявление брюссельской бюрократии и отдельных представителей ЕС о том, что они тут же начали работать над 21-м пакетом... Это еще одна сцена из этого западного театра абсурда», – сказала дипломат на брифинге.

    По словам Захаровой, Россия ответит на 20-й пакет санкций жестко и исключительно исходя из собственных интересов.

    Напомним, в четверг страны Европейского союза приняли 20-й пакет санкций против России. В него вошли 117 граждан и 60 юрлиц России.

    В пятницу глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС начал продвижение 21-го пакета санкций против России.

    24 апреля 2026, 21:48 • Новости дня
    Депутат Европарламента назвала Польшу «лохом» из-за кредита Киеву
    Депутат Европарламента назвала Польшу «лохом» из-за кредита Киеву
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Решение европейского руководства предоставить Киеву финансовую помощь в размере 90 млрд евро вызвало резкое недовольство польского депутата Европейского парламента Евы Зайончковской-Герник.

    Одобрение масштабной поддержки для соседней страны стало серьезной ошибкой Варшавы, указала парламентарий, передает РИА «Новости».

    Политик обратила внимание на стремительность принятия решения после снятия блокировки со стороны Венгрии.

    «Все произошло очень быстро! Венгрия разблокировала пожертвование ЕС Украине в размере 90 млрд евро <…> А Польша – самый большой лох, ведь позже нам придется компенсировать еще и это многомиллиардное пожертвование», – заявила Зайончковская-Герник.

    Кроме того, парламентарий заявила о крайней степени усталости от непродуманных действий европейских чиновников. По ее мнению, подобные шаги демонстрируют очевидную глупость принимаемых на уровне руководства объединения политических решений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, послы стран Евросоюза согласовали выделение Украине кредита в размере 90 млрд евро. Будапешт и Братислава сняли вето с этого европейского плана финансирования.

    24 апреля 2026, 14:20 • Новости дня
    В ЕК пообещали Украине статус «экономического тигра Европы»

    Еврокомиссар Кубилюс: Украина станет экономическим тигром Европы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявил на конференции в Литве, что в перспективе двух-трех десятилетий Украина якобы может превратиться в экономического «тигра» Европы.

    По его словам, такой результат возможен при условии масштабной финансовой и оборонной поддержки, а также при продвижении Украины на пути интеграции в ЕС, передает РИА «Новости».

    «Успех Украины – это то, что мы можем обеспечить через финансовую поддержку ее обороны... через поддержку ее вступления в ЕС, что в перспективе 20–25 лет сделает ее новым экономическим «тигром» Европы», – сказал Кубилюс.

    Напомним, Евросоюз завершил все необходимые процедуры для утверждения финансирования на 90 млрд евро для Украины на 2026-2027 годы. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил о начале выплат 90 млрд евро Киеву в середине мая.

    Кроме того, на этой неделе ЕС и Евроинвестбанк выделили Киеву 600 млн евро помощи.

    24 апреля 2026, 03:35 • Новости дня
    Сийярто назвал оскорбительными обвинения Венгрии в службе интересам России

    Tекст: Антон Антонов

    Упреки в адрес кабинета министров Виктора Орбана относительно якобы пророссийской позиции не соответствуют действительности, заявил уходящий министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

    «Мы никогда не служили интересам России», – приводит слова Сийярто РИА «Новости» со ссылкой на Telex.

    Министр отметил, что подобные упреки звучат для него «очень оскорбительно». Он также обратил внимание на то, что всегда стремился выстраивать хорошие и прагматичные отношения со всеми странами мира, включая российское государство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва рассчитывает на прагматичный подход нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра. Сам Мадьяр заявил о планах продолжить закупки нефти из России.

    Издание Washington Post заявило, что Сийярто якобы регулярно звонит главе МИД России во время перерывов на заседаниях Евросоюза. Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока опроверг эту информацию, назвав публикацию фейком.

    Сийярто заявил, что консультации с третьими странами, включая Россию, после заседаний советов глав МИД Евросоюза являются естественными и оправданными, если обсуждавшиеся вопросы касались этих стран.

    24 апреля 2026, 09:45 • Новости дня
    ЕС начал продвижение 21-го пакета санкций против России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Лидеры ЕС на заседании активно продвигают работу над 21-м пакетом санкций против России и стремятся снять некоторые прежние «красные линии» по санкциям, заявила глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-подходе.

    Каллас заявила, что лидеры ЕС активно продвигают работу над новым, уже двадцать первым пакетом санкций в отношении России, сообщает РИА «Новости».

    Она добавила, что на заседании в Брюсселе обсуждается снятие некоторых прежних «красных линий», которые раньше мешали расширению ограничительных мер.

    Каллас подчеркнула, что Евросоюз ищет дополнительные меры давления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Европейского союза накануне приняли 20-й пакет санкций против России.

    Брюссель утвердил данные ограничения в усеченном виде без полного запрета на морские поставки нефти. Очередные меры экономического воздействия затронули 117 граждан и 60 российских организаций.

