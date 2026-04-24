    24 апреля 2026, 21:15 • Новости дня

    Спасатели нашли троих туристов после схода лавины в Бурятии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Троих туристов, попавших под лавину на перевале «26-го партийного съезда» в Бурятии, обнаружили живыми, сообщает региональное управление МЧС.

    Уточняется, что все пострадавшие получили травмы и были эвакуированы в лагерь, где им оказали медицинскую помощь и передали врачам скорой помощи, министерство в канале на платформе Max.

    Спасатели также нашли тело еще одного туриста из этой же группы. По уточненной информации, всего в составе группы было семь человек. По предварительным данным, туристы не зарегистрировали маршрут восхождения, а целью был пик Конституции.

    Напомним, на горе Мунку-Сардык в Бурятии произошел сход мощной снежной массы, накрывшей группу туристов.

    24 апреля 2026, 14:27 • Новости дня
    «Единая Россия» предложила президенту реструктурировать кредиты регионов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Партия «Единая Россия» предложила президенту рассмотреть возможность реструктуризации долгов регионов по бюджетным кредитам.

    «Единая Россия» предлагает перенести срок возврата задолженности в размере около 100 млрд рублей, чтобы высвободить средства на социальную поддержку граждан, сообщается на сайте партии.

    Секретарь генсовета партии Владимир Якушев отметил, что инициатива возникла при работе над новой Народной программой. По его словам, «люди говорят о возросшей финансовой нагрузке на региональные бюджеты», а возврат старых долгов беспокоит как чиновников, так и простых граждан. Он подчеркнул, что защита бюджетов регионов и муниципалитетов должна стать одной из ключевых задач обновленной программы «Единой России».

    Глава комитетa Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров напомнил, что ранее по решению президента регионам уже разрешили списать две трети долгов при условии направления средств на социальные нужды. Эти меры позволили строить и ремонтировать школы, детские сады, дороги и закупать школьные автобусы.

    В 2026 году регионам предстоит вернуть порядка 103 млрд рублей. Макаров пояснил, что при отсутствии отсрочки субъекты Российской Федерации будут вынуждены брать кредиты в коммерческих банках, чтобы выполнить обязательства перед федеральным бюджетом, чего и пытается избежать партия своим обращением.

    Депутаты фракции поддержали инициативу единогласно, выразив уверенность, что это решение найдет отклик у всех граждан, вне зависимости от их политических предпочтений.

    В апреле правительство списало две трети кредитных долгов 16 регионам на 31 млрд рублей.

    24 апреля 2026, 02:33 • Новости дня
    Дмитриев поинтересовался способами оплаты российского газа Евросоюзом
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Российского фонда прямых инвестиций и специальный представитель президента России по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с зарубежными странами Кирилл Дмитриев поинтересовался, как ЕС собирается оплачивать российский газ в условиях новых санкций.

    «Как отчаявшийся ЕС сможет оплатить российский газ, который ему вскоре придется выпрашивать?» – заявил Дмитриев в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Европейского союза приняли 20-й пакет санкций против России. Евросоюз объявил о новых санкциях, запрещающих сделки с двадцатью банками России и четырьмя финансовыми организациями из третьих стран. 

    24 апреля 2026, 20:20 • Видео
    Макрон даст полякам потрогать атомную бомбу

    Появились подробности того, что президент Франции Эммануэль Макрон называл совместным использованием французского ядерного оружия. Использовать он его планирует совместно с поляками. Разумеется, с прицелом на Россию.

    24 апреля 2026, 10:16 • Новости дня
    Киркоров признался в нежелании жениться на Пугачевой

    @ Victor Lisitsyn/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Народный артист России Филипп Киркоров рассказал, что свадьба с Аллой Пугачевой в Петербурге стала для него неожиданной и произошла благодаря вмешательству друзей.

    Народный артист России Филипп Киркоров рассказал о своей свадьбе с Аллой Пугачевой. По словам певца, решение жениться было для него неожиданным и в значительной степени связано с инициативой директора БКЗ «Октябрьский» Эммы Лавринович, передает StarHit.

    В апреле 1994 года после концерта в Петербурге Киркоров и Пугачева в компании друзей и мэра города оказались в ресторане, где градоначальник напомнил о традиции – раз в год женить любую пару. Лавринович напомнила Киркорову его слова о любви к Петербургу и желании когда-нибудь сыграть здесь свадьбу.

    «Когда все закрутилось, Эмма Васильевна вспомнила мою фразочку и сказала:«Пора слово держать. Пацан сказал – пацан сделал». Я пытался соскочить, придумал, что у меня паспорта нет», – вспоминает Киркоров. По его словам, документ ему доставили уже на следующий день, после чего брак был зарегистрирован.

    Киркоров отметил, что первые десять лет их брака были счастливыми, однако затем отношения изменились не в лучшую сторону.

    Артист добавил, что особенно тепло вспоминает петербургские прогулки по Неве, когда они с Пугачевой были молоды, счастливы и верили в любовь и добро.

    Ранее Филипп Киркоров вспомнил о предсказании провидицы Ванги про его будущий брак.

    Киркоров заявил, что его не интересуют дела нынешнего супруга его бывшей жены Аллы Пугачевой.

    Певец признался, что «всегда ходил налево», поэтому развелся с Аллой Пугачевой и теперь он одинокий человек.

    24 апреля 2026, 13:59 • Новости дня
    В России запустили быстрое заселение в отели через мессенджер Max

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Совершеннолетние туристы смогут получать ключи от номеров без заполнения бумажных анкет благодаря новому сервису идентификации личности через мессенджер Max.

    Правительство упростило процедуру оформления постояльцев, передает VK. Теперь вместо традиционного общения на стойке администратора гостю достаточно открыть вкладку паспорта в разделе цифрового профиля мессенджера Max. Сотрудник гостиницы просто отсканирует сгенерированный на экране устройства штрихкод.

    Воспользоваться новой опцией могут совершеннолетние граждане страны. Инновационная технология уже проходит пилотное тестирование в нескольких известных комплексах отдыха, включая Four Seasons Hotel Moscow, Mantera Supreme Seaside и отели сети Cosmos.

    До конца текущего года разработчики планируют масштабировать удобный проект. Ожидается, что сервис быстрого подтверждения личности заработает в нескольких тысячах отечественных гостиниц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре 2025 года в мессенджере Мax появилась функция создания цифрового ID.

    24 апреля 2026, 10:52 • Новости дня
    Лидеры ЕС потребовали срочно пересмотреть план борьбы с топливным кризисом
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне скачка цен на газ на 34% участники саммита на Кипре сочли недостаточным план Еврокомиссии, потребовав от министров более решительных мер.

    Участники саммита на Кипре поручили министрам финансов подготовить новые краткосрочные меры для борьбы с энергетическим кризисом, передает Bloomberg.

    Предыдущий план Еврокомиссии, включавший снижение налогов и оптимизацию распределения авиатоплива, признан слабоэффективным на фоне конфликта в Иране. С начала боевых действий стоимость газа выросла на 34%, а нефти марки Brent – на 37%.

    «Европа должна иметь гораздо больше мужества», – заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Политик отметила, что инициативы чиновников являются недостаточным шагом вперед. Президент Кипра Никос Христодулидис подтвердил намерение обязать профильных министров представить конкретные предложения в ближайшее время.

    Власти Испании также призвали проявлять большую амбициозность в вопросах энергетической политики. При этом премьер-министр Чехии Андрей Бабиш посетовал на слишком медленное принятие решений. Ранее Еврокомиссия анонсировала программу AccelerateEU для сдерживания цен на энергоресурсы без ущерба для климатических задач сообщества.

    В долгосрочной перспективе объединение планирует масштабно электрифицировать экономику, чтобы снизить зависимость от ископаемого топлива. Эта стратегия полностью соответствует глобальной цели европейского блока по сокращению вредных выбросов на 90% к 2040 году по сравнению с базовым уровнем 1990 года.

    Напомним, накануне глава МЭА заявил о рекордной угрозе мировой энергобезопасности.

    МВФ также сообщил о надвигающемся рекордном энергокризисе в ЕС.

    Европа сократила число авиарейсов из-за топливного кризиса.

    24 апреля 2026, 18:32 • Новости дня
    На французском космодроме Куру взорвали стартовую площадку для запуска ракет «Союз»
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Стартовую площадку для запуска российских ракет «Союз» на космодроме Куру во Французской Гвиане демонтировали с помощью контролируемого взрыва.

    Кадры с места событий опубликовал в своем Telegram-канале Дмитрий Струговец, бывший руководитель пресс-службы Роскосмоса. В пятницу, 24 апреля, была разрушена мобильная башня обслуживания площадки, ее высота составляла 52 метра.

    Перед этим специалисты космодрома демонтировали кабель-мачты и ферменные опоры, которые служили для поддержания ракеты в вертикальном положении во время предстартовой подготовки, передает Lenta.Ru.

    Решение о размещении российских носителей на космодроме Куру (Гвианский космический центр во Французской Гвиане) было принято в начале 2000-х годов, а в 2003 году правительства России и Франции официально согласовали проект пусковой площадки для ракет семейства «Союз». Строительство стартового комплекса велось при финансовом участии ЕС и Европейского космического агентства (ЕКА), а эксплуатация запусков шла через Arianespace.

    Первый запуск ракеты «Союз» с Куру состоялся в октябре 2011 года и стал знаковым: впервые этот носитель стартовал вне территории бывшего СССР. За последующие годы с французского экваториального космодрома было осуществлено более двух десятков пусков «Союз-СТ», в первую очередь для вывода европейских навигационных спутников Galileo, научных аппаратов и коммерческих космических аппаратов на орбиту. Экваториальное расположение Куру давало российским ракетам энергетическое преимущество и расширяло их рынок за счет европейских и международных заказчиков.

    Ситуация резко изменилась после введения санкций ЕС против российского космического сектора в 2022 году. «Роскосмос» тогда объявил о приостановке запусков с Куру и отзыве российского технического персонала.

    24 апреля 2026, 10:55 • Новости дня
    Bloomberg: Европа выбрала худший момент для запрета российского СПГ
    @ Николай Михальченко/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Евросоюз запрещает краткосрочные закупки российского сжиженного природного газа, лишаясь до 3,5 млн тонн топлива ежегодно на фоне кризиса на Ближнем Востоке, отмечает Bloomberg.

    Европейские страны приступают к реализации плана по отказу от российского сжиженного природного газа в сложный период, пишет Bloomberg.

    С субботы Евросоюз запрещает закупки топлива на спотовом рынке, при этом долгосрочные контракты продолжат действовать до конца текущего года.

    По оценкам экспертов Wood Mackenzie Ltd. и Energy Aspects Ltd., ограничения затронут от 2,8 до 3,5 млн тонн СПГ в год.

    «Мы пока не видим большого риска для поставок, но через пару месяцев ситуация может измениться», – заявил директор по газу и СПГ в Европе компании Wood Mackenzie Том Марцек-Мансер.

    Сокращение поставок происходит на фоне скачка европейских цен на газ почти на 40% из-за конфликта на Ближнем Востоке. При этом российская компания Novatek PJSC активно перенаправляет свои объемы на рынки Азии, предлагая топливо покупателям из Индии, Китая и Вьетнама.

    Ранее сообщалось, что лидеры ЕС потребовали срочно пересмотреть план борьбы с топливным кризисом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дипломат Александр Грушко заявил о росте уязвимости Евросоюза после отказа от российских энергоресурсов.

    Французские СМИ сообщали об угрозе энергетической стабильности Европы на фоне обострения ситуации в Ормузском проливе.

    24 апреля 2026, 14:48 • Новости дня
    Суд лишил квартиры жительницу Перми за фиктивную прописку мигранта
    @ Сергей Пятаков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Перми местная жительница лишилась однокомнатной квартиры из-за того, что фиктивно поставила на учет иностранного гражданина, сдавая жилье третьим лицам, сообщили в прокуратуре региона.

    В 2025 году женщина зарегистрировала в своей недвижимости иностранца, который фактически там не проживал, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Ее признали виновной по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ».

    Суд назначил ей наказание в виде штрафа. Также по ходатайству прокурора однокомнатная квартира осужденной конфискована в доход государства.

    В прокуратуре уточнили, что это уже второй подобный случай в регионе, когда изымают недвижимость из-за незаконной регистрации мигрантов. Кроме того, в конце 2025 года в Перми были конфискованы четыре квартиры, владельцы которых сдавали их под притон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Казани назначил местному жителю условный срок за фиктивную прописку 45 иностранцев.

    24 апреля 2026, 09:06 • Новости дня
    Названа причина смерти телеведущего Пиманова

    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Актриса Ольга Погодина сообщила, что смерть ее супруга, телеведущего Алексея Пиманова от инфаркта стала для нее страшной трагедией.

    Ольга Погодина впервые прокомментировала смерть своего мужа, известного телеведущего и режиссера Алексея Пиманова, пишет «Комсомольская правда».

    «Для меня это самая страшная трагедия», – поделилась Погодина.

    Она уточнила, что причиной смерти Пиманова стал инфаркт.

    Сын режиссера Денис Пиманов отметил, что трагедия произошла на глазах у Ольги Погодиной – отец ушел из жизни буквально у нее на руках.

    Глава российского МИД Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с кончиной журналиста, телеведущего и продюсера Алексея Пиманова. «Его трагический уход – тяжелая утрата для отечественной журналистики и российского общества в целом. Алексей Викторович был талантливым профессионалом, человеком высокой ответственности и принципов, посвятившим свою жизнь служению делу, в которое он искренне верил», – следует из письма Лаврова на сайте МИД России.

    Министр подчеркнул, что Пиманов внес значительный вклад в развитие современной медиасферы, воспитание новых поколений специалистов и отстаивание традиционных духовно-нравственных ценностей. По словам Лаврова, журналист обладал заслуженным авторитетом благодаря своей активной гражданской позиции, умению объединять людей и защищать их права.

    Глава МИД отметил, что память о Пиманове, его жизненном пути, человеческих качествах и преданности профессии навсегда сохранится в сердцах коллег и друзей. Лавров добавил, что коллектив министерства разделяет боль этой невосполнимой утраты и скорбит вместе с близкими и родными Пиманова.

    Ранее ведущий программы «Человек и закон» Алексей Пиманов скончался на 65-м году жизни.

    Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным журналиста.

    24 апреля 2026, 08:47 • Новости дня
    ФСБ предотвратила теракт украинских агентов в отношении руководства РКН

    @ Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Российские спецслужбы сорвали планы украинской разведки по устранению высокопоставленных чиновников Роскомнадзора с помощью самодельного взрывного устройства. Задержаны семь сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии.

    Поступающая в ФСБ информация свидетельствует об активной деятельности украинских спецслужб, направленной на срыв проводимых в России мероприятий по обеспечению безопасности информационного пространства, в том числе блокировке Telegram, массово используемого противником для совершения диверсионно-террористических, экстремистских, кибермошеннических преступлений, говорится в сообщении ФСБ.

    В ведомстве напомнили, что уполномоченным органом по осуществлению блокировки и недопущению ее обхода за счет использования VPN-сервисов является Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РКН, Роскомнадзор).

    Сотрудники спецслужб задержали семерых сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии в Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле. Злоумышленники, завербованные украинской разведкой через мессенджер Telegram, планировали 18 апреля взорвать автомобили руководителей Роскомнадзора.

    Главарь террористической ячейки оказал силовикам вооруженное сопротивление и был нейтрализован. Им оказался житель столицы 2004 года рождения.

    Во время обысков оперативники изъяли килограммовую бомбу, гранату Ф-1, два газовых пистолета, оружие с глушителем, символику украинских военизированных формирований, а также инструкцию по вступлению в состав запрещенной в России украинской террористической организации.

    Возбуждены уголовные дела о незаконном обороте оружия и подготовке теракта. Решается вопрос о привлечении фигурантов к уголовной ответственности за приготовление к террористическому акту.

    Противник активно использует интернет для радикализации подростков, навязывая тягу к насилию и массовым убийствам, отметили в ФСБ. Начиная с трагедии в Керчи, унесшей жизни 20 человек, было совершено 20 нападений на учебные заведения. При этом спецслужбам удалось предотвратить 306 подобных вооруженных акций.

    Иностранные платформы применяются украинской стороной для вовлечения граждан в мошенничество и продвижения деструктивных субкультур. Только в 2025 году правоохранители привлекли к ответственности 84 участника сообществ, разославших более 2,5 тыс. ложных сообщений о минировании.

    С начала 2026 года оперативники также задержали 118 администраторов оборудования, задействованного в телефонных аферах против россиян.

    Угрозы физической расправы в адрес сотрудников надзорного органа и их семей продолжают поступать регулярно, отметили в ФСБ.

    Напомним, накануне ФСБ предотвратила попытку вербовки школьника спецслужбами Украины.

    Федеральная служба безопасности зафиксировала рост числа попыток вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность через популярные мессенджеры.

    Для вербовки россиян спецслужбы Украины создают фейковые аккаунты в социальных сетях.

    24 апреля 2026, 13:01 • Новости дня
    Газпром решил создать рекордный запас газа на зиму
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    К предстоящей зиме в отечественных подземных хранилищах сформируют исторически максимальный запас природного газа объемом более 73 млрд кубических метров.

    Руководство компании поставило задачу сформировать в подземных хранилищах исторически максимальный запас топлива к началу сезона отбора, передает Telegram-канал Газпрома.

    Потенциальная суточная производительность объектов будет обеспечена на уровне прошлых лет и составит 858,8 млн кубометров.

    В прошедшем осенне-зимнем периоде потребление энергоресурсов в России обновило исторические максимумы из-за затяжных холодов. В январе 2026 года абсолютный рекорд суточных поставок обновлялся дважды, достигнув 25 января отметки в 1839,6 млн кубометров. Общий объем поставок российским потребителям практически сравнялся с рекордом сезона 2023/2024 года.

    В хранилищах Белоруссии резерв достигнет 1,14 млрд кубометров, Армении – 0,107 млрд кубометров.

    Российский газ также оказался крайне востребованным в Китае. За время прошедшего отопительного сезона экспортные поставки по магистральному трубопроводу «Сила Сибири» 12 раз обновляли максимальные суточные значения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, к началу прошлого сезона отбора компания сформировала в подземных хранилищах рекордный резерв в объеме 73,17 млрд кубометров газа.

    В январе 2026 года на фоне резкого похолодания суточные поставки российским потребителям достигли исторического максимума в 1829,9 млн кубометров.

    В начале февраля из-за аномальных морозов этот показатель вырос до 1835,2 млн кубических метров.

    24 апреля 2026, 11:55 • Новости дня
    Путин заявил об отсутствии оправдания геноциду армян

    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин выразил поддержку народу Армении по случаю годовщины геноцида армян.

    Президент Владимир Путин направил послание участникам памятных мероприятий по случаю 111-й годовщины геноцида армян, сообщается на сайте Кремля.

    Российский лидер отметил, что гонения начала XX века стали незаживающей раной для многих поколений армян, однако пережитое испытание сплотило народ, который сохранил верность традициям, проявив мудрость и мужество.

    «Сегодня мы склоняем головы перед памятью сотен тысяч жертв геноцида армянского народа – одной из самых страшных трагедий XX столетия. Жестокая расправа над беззащитными, ни в чем не повинными людьми, которые были убиты, ранены, изгнаны из родных городов и поселков, потрясла весь цивилизованный мир, а ее катастрофические последствия убедительно показали, к чему приводят разжигание религиозной вражды, национализм и ксенофобия», – говорится в послании.

    Президент России отдельно отметил, что последствия геноцида наглядно показали опасность национализма и ксенофобии. Он напомнил, что позиция России по осуждению этих событий остается неизменной с 1915 года и отражена в совместных декларациях с Британией и Францией, а также в постановлении Госдумы 1995 года.

    «Уверены, что политике массового уничтожения и депортации людей по национальному признаку нет и не может быть оправдания, и международное сообщество должно объединить усилия для того, чтобы подобное варварство никогда и нигде не повторилось», – говорится в обращении.

    Путин также выразил уверенность, что армяне и в дальнейшем будут беречь свою самобытность, культуру, язык и духовные ценности.

    «Желаю дружественному армянскому народу благополучия, процветания и всего самого доброго», – отметил российский лидер.

    В начале XX века в Османской империи в ходе регулярных преследований были убиты более 1,5 млн армян. Факт геноцида армян в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Российская Госдума в 1995 году приняла постановление «Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине – в Западной Армении».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил об особом характере отношений с Арменией.

    24 апреля 2026, 09:58 • Новости дня
    Трамп приказал уничтожить иранский «москитный флот»
    @ WILL OLIVER/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Американским ВМС поручено уничтожать любые иранские катера, устанавливающие мины в стратегически важном Ормузском проливе, что грозит эскалацией давнего конфликта.

    Президент США поручил американскому флоту атаковать иранские катера, сообщает Bloomberg.

    «Я приказал Военно-морским силам США стрелять и уничтожать любые катера, какими бы маленькими они ни были», – заявил глава Белого дома в соцетях, обвинив эти суда в минировании Ормузского пролива.

    Целью американских военных стал так называемый москитный флот Ирана, состоящий из множества небольших скоростных лодок.

    Американские чиновники давно знают об этой угрозе, и ВМС США регулярно тестировали свои новые корабли на способность противостоять подобным атакам. В 2020 году Трамп уже отдавал аналогичные распоряжения на фоне роста напряженности.

    Распоряжение главы Белого дома ставит под сомнение недавние заявления его собственной администрации об уничтожении военно-морского потенциала Ирана. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт ранее преуменьшала угрозу со стороны иранских катеров, утверждая, что США справились с обычными военно-морскими силами Исламской республики. Однако точные масштабы иранской минной активности и размер флота катеров Корпуса стражей исламской революции остаются неясными.

    Эксперты отмечают, что использование Ираном множества мелких судов вкупе с наземными ракетными комплексами создает серьезную угрозу для ВМС США. По словам отставного адмирала Уильяма Макрейвена, иранские быстроходные катера ставят под угрозу американские корабли, используя беспилотники и баллистические ракеты малой дальности. Подобная тактика может сорвать действующее перемирие и привести к новому витку боевых действий в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о готовности уничтожать иранские катера в зоне морской блокады Ормузского пролива. В ответ иранские военные атаковали беспилотниками несколько американских кораблей.

    24 апреля 2026, 14:16 • Новости дня
    Суд закрыл процесс по делу замминистра обороны Иванова о взятках

    Tекст: Вера Басилая

    Рассмотрение дела бывшего замминистра обороны Тимура Иванова о взятках на 1,3 млрд рублей будет проходить в закрытом режиме по решению Симоновского суда Москвы.

    Симоновский суд Москвы принял решение закрыть процесс по делу бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова о взятках на сумму 1,3 млрд рублей, передает РИА «Новости».

    Дело рассматривается по существу после ходатайства прокурора о закрытии заседания, который отметил наличие в материалах дела данных 94 контрактов, заключенных Ивановым от имени Минобороны. Прокурор заявил, что их исследование может привести к разглашению охраняемой законом тайны.

    Защита категорически выступила против закрытия процесса. Адвокат Мурад Мусаев назвал причину, озвученную прокурором, надуманной и предложил рассматривать в закрытом режиме только те контракты, которые содержат секретные сведения. По словам защиты, такие документы составляют не более 3% от всех материалов дела.

    Тимур Иванов поддержал позицию адвоката и отметил, что по делу есть факты, которым он хотел бы придать максимальную огласку. Несмотря на это, судья удовлетворила ходатайство прокурора о закрытии процесса и огласила соответствующее решение.

    Следователи завели в отношении Тимура Иванова новое дело о взятке на сумму более 152 млн рублей.

    Изначально Басманный суд Москвы арестовал подозреваемого во взяточничестве чиновника в апреле 2024 года.

    24 апреля 2026, 12:10 • Новости дня
    В Госдуме назвали цели попытки украинского теракта против Роскомнадзора

    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Украинская сторона пыталась совершить теракт против руководства Роскомнадзора, чтобы запугать российское общество и дестабилизировать работу по созданию безопасного цифрового пространства для россиян, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее ФСБ предотвратила теракт против руководителей РКН.

    «Украинские власти осознают удручающую ситуацию ВСУ на линии боевого соприкосновения. Они теряют города и села, российские войска уверенно продвигаются на множестве участков фронта. Банковая решила ответить ударом по гражданскому населению. Таким образом, в глобальном смысле нынешняя попытка теракта – месть Киева за военные поражения», – пояснил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    «Принимая во внимание выбранные для атаки фигуры, очевидно, что попытку теракта также можно считать в некоторой степени признанием того, что Россия побеждает Банковую и в информационном поле. Кроме того, этим покушением Киев пытался запугать руководство Роскомнадзора и дестабилизировать работу ведомства по созданию безопасного цифрового пространства для наших граждан», – продолжил депутат.

    Собеседник напомнил, что цифровые инструменты используются украинскими властями и их прокси для проведения диверсий в России, а также для финансового мошенничества в отношении граждан. «Безусловно, нам нужно расширять предупредительные меры, в том числе – повышать цифровую подготовленность россиян», – подчеркнул парламентарий.

    «Также думаю, России необходимо усилить борьбу с попытками влиять на наших граждан извне в информационной среде и еще полнее использовать инструменты контрпропаганды. Все это вкупе с деятельностью правоохранительных органов по пресечению терактов создает заслон от попыток Киева раскачать общество», – отметил спикер. «Цифровое пространство – это серьезное оружие, которое нам нужно окончательно выбить из рук украинских властей», – резюмировал Колесник.

    Ранее Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил, что 18 апреля российские правоохранители предотвратили теракт против руководителей Роскомнадзора. Злоумышленники планировали взорвать автомобиль при помощи взрывного устройства.

    В Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле были задержаны семь сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, участвовавших в подготовке преступления. Они были завербованы спецслужбами Украины через Telegram. Главарь группы – житель Москвы 2004 года рождения – при задержании оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован.

    В ходе обысков у террористов изъяли килограммовое самодельное взрывное устройство, гранату Ф-1, пистолет ПМ с глушителем, два газовых пистолета, рации. Также у злоумышленников обнаружили неонацистскую атрибутику, символику украинских военизированных формирований, а также инструкцию по вступлению в террористическую организацию, запрещенную в России.

    «Я состоял в группе, в которой обсуждали и планировали взрывы, поджоги автомобилей сотрудников Роскомнадзора», – приводит РИА «Новости» слова одного из злоумышленников. «В марте 2026 года я вступила в чат, где предложила свою помощь в изготовлении листовок. Меня сделали администратором в группе, где готовилось покушение на замглавы Роскомнадзора», – рассказала другая фигурантка.

    Еще одна задержанная призналась, что администрировала чат, где выкладывались личные данные сотрудников российских органов власти, в том числе – главы Роскомнадзора. Также в общении участники призывали к преступлениям против должностных лиц, в том числе поджогам.

    В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном обороте оружия и взрывных устройств. Решается вопрос об их привлечении к уголовной ответственности за приготовление к теракту.

    «Поступающая в ФСБ России информация свидетельствует об активной деятельности украинских спецслужб, направленной на срыв проводимых в России мероприятий по обеспечению безопасности информационного пространства, в том числе блокировке мессенджера Telegram, массово используемого противником для совершения диверсионно-террористических, экстремистских, кибермошеннических и иных тяжких преступлений», – говорится в сообщении спецслужбы.

    По данным ФСБ, в 2025 году были привлечены к уголовной ответственности 84 администратора и участника интернет-сообществ, причастных к направлению более 2,5 тыс. ложных сообщений о минировании российских объектов. С начала нынешнего года задержаны уже 118 администраторов сим-боксов, задействованных в мошеннических преступлениях против россиян. Газета ВЗГЛЯД объясняла связь между ограничениями в интернете и созданием безопасного контура для жителей России.

    Главное
    Минтранс назвал потребность России в новых пассажирских самолетах к 2030 году
    Центробанк снизил ключевую ставку до 14,5%
    Россия вернула из плена 193 военнослужащих
    Голикова заявила о росте когнитивных нарушений среди трудоспособных россиян
    Турецкая Baykar впервые показала управляемый ИИ рой дронов
    Суд лишил квартиры жительницу Перми за фиктивную прописку мигранта
    Минспорт ужесточил лимит на легионеров в российском футболе