  • Новость часаНовый морской тральщик «Дмитрий Глухов» заложили в Петербурге
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Санкционная война Запада и России переходит в новое качество
    На французском космодроме Куру взорвали стартовую площадку для запуска ракет «Союз»
    Минюст США разрешил расстреливать приговоренных к смертной казни
    Эксперт рассказал, как не дать себя обмануть при покупке чернозема на дачу
    Лихачев объяснил цель участившихся атак ВСУ на ЗАЭС
    Мерц выступил против немедленного вступления Украины в ЕС
    Набиуллина: ЦБ может взять паузу в снижении ключевой ставки
    Путину на выставке в Москве показали подарок Каддафи Жириновскому
    Суд закрыл процесс по делу замминистра обороны Иванова о взятках
    24 апреля 2026, 19:46 • Новости дня

    Лавров заявил об отказе президента США скрывать жесткие намерения за риторикой

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США предпочитает действовать прямолинейно и не прячет жесткие политические намерения за сложными словесными конструкциями, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Руководитель российского дипломатического ведомства Сергей Лавров во время встречи с представителями отечественных некоммерческих организаций оценил подход американского лидера к политике, передает ТАСС. Отсутствие попыток увести собеседника в сторону сильно облегчает понимание происходящего.

    «С одной стороны, это упрощает ситуацию. Видно, кто есть кто», – обратил внимание Лавров.

    Глава внешнеполитического ведомства отметил мнение политологов о честности Дональда Трампа.

    «Он может менять свои убеждения часто и быстро в зависимости от ситуации, но он не маскирует свои достаточно жесткие планы какими-то уводящими в сторону риторическими изысканиями», – сказал Лавров.

    Ранее в ходе интервью Такеру Карлсону Сергей Лавров охарактеризовал Трампа сильным человеком.

    21 апреля 2026, 20:50 • Новости дня
    Трамп призвал Иран отменить казнь восьми женщин
    @ Salwan Georges/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп обратился к делегации Ирана с призывом отменить казнь восьми женщин.

    Он заявил, что такой шаг мог бы стать «отличным началом» для предстоящих переговоров между США и Исламской республикой, передают «Вести».

    «Я был бы очень признателен за освобождение этих женщин. Уверен, что они оценят ваш жест. Пожалуйста, не причиняйте им вреда! Это стало бы отличным началом наших переговоров!» – написал американский лидер на своей странице в Truth Social.

    В своем обращении Трамп сослался на публикацию интернет-знаменитости Эяля Якоби, который заявил, что «восемь женщин в Иране ожидают исполнения смертного приговора». На своей странице в соцсетях он опубликовал их фотографии, не указав имена.

    Ранее спикер парламента Ирана Галибаф исключил переговоры с США под угрозами.

    Телеканал CNN сообщал, что второй раунд двустороннего диалога между американскими и иранскими представителями состоится утром в среду на территории пакистанской столицы.

    Комментарии (6)
    23 апреля 2026, 11:42 • Новости дня
    Эксперт: Участие России в саммите G20 в Майами выгодно США

    Эксперт: Участие России в саммите G20 в Майами выгодно США
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Участие в саммите G20 в Майами может быть выгодно для России. Например, Москва сможет вести прямой диалог с геополитическими оппонентами, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее Россия получила приглашение на саммит G20, который пройдет 14-15 декабря.

    «Ранее США пытались изображать на саммитах G20 некое подобие заседаний «мирового правительства», предлагающего способы решения глобальных системных проблем. Теперь же большинство участников, в том числе и американская сторона, пришли к выводу, что Вашингтон не сможет оказывать давление на другие страны и всеми управлять», – отметил Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».

    «В итоге G20 стал для Штатов элементом дипломатической игры, которая может оказаться полезной, в том числе для улучшения диалога с Россией. У США поменялись цели – Белому дому выгоднее не конфронтационный курс, а приглашение российских представителей. Тем самым Дональд Трамп несколько уязвил бы Европу, а также показал Китаю его неуникальность, как партнера Запада», – детализировал аналитик.

    «На мой взгляд, России тоже может быть выгодно принять участие в саммите на уровне исполнительных лиц довольно высокого уровня. Для этого необязателен визит президента Владимира Путина. Российская сторона получила бы еще один дополнительный инструмент для диалога как с дружественными правительствами, так и с геополитическими оппонентами», – подчеркнул спикер.

    При этом политолог допускает, что в случае участия России в декабрьском саммите G20 европейцы «делегируют спикера, чтобы тот выражал возмущение участием Москвы». В заключении Бордачев предположил, что таким человеком могла бы стать Кая Каллас.

    Ранее замглавы российского МИД Александр Панкин сообщил, что Россия приглашена к участию в саммите G20 в США на высшем уровне, который пройдет 14-15 декабря в Майами. «Есть приглашение присутствовать на самом высоком уровне, но мы посмотрим ближе к дате, Бог знает, что произойдет до этого», – приводит РИА «Новости» слова Панкина.

    При этом, он отметил, что отношения России и США находятся «на самой низкой точке». «Это жутко», – добавил Панкин. Вместе с тем, дипломат напомнил, что прямые контакты между президентами двух стран в Анкоридже были плодотворными.

    Переговоры президента РФ Владимира Путина и Трампа прошли на Аляске 15 августа 2025 года. Встреча состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Главы государств обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно.

    Как отмечала шерпа России в G20 Светлана Лукаш, Белый дом во время американского председательства очень рассчитывает на участие всех лидеров стран G20 в будущем саммите. По ее словам, США готовятся к возможному приезду на мероприятие российского лидера Владимира Путина. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему сейчас США в своей политике действуют прямо противоположно заветам Збигнева Бжезинского.

    Комментарии (10)
    24 апреля 2026, 20:20 • Видео
    Макрон даст полякам потрогать атомную бомбу

    Появились подробности того, что президент Франции Эммануэль Макрон называл совместным использованием французского ядерного оружия. Использовать он его планирует совместно с поляками. Разумеется, с прицелом на Россию.

    Комментарии (0)
    23 апреля 2026, 04:25 • Новости дня
    Россия получила приглашение на саммит G20 в США

    МИД: Россия получила приглашение на саммит G20 в США на высшем уровне

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская сторона получила официальное приглашение принять участие в предстоящем саммите «Большой двадцатки», который пройдет в США.

    Россия приглашена к участию в саммите G20 в США на высшем уровне, заявил заместитель главы МИД Александр Панкин, передает РИА «Новости». По его словам, окончательное решение о поездке будет приниматься позже.

    «Есть приглашение присутствовать на самом высоком уровне, но мы посмотрим ближе к дате, Бог знает, что произойдет до этого», – сказал дипломат журналистам в штаб-квартире ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, саммит лидеров стран «Большой двадцатки» пройдет в Майами 14-15 декабря 2026 года. Российская делегация высоко оценила итоги первой подготовительной встречи представителей государств в Вашингтоне. Соединенные Штаты заранее приступили к подготовке возможного визита Владимира Путина на это мероприятие.

    Комментарии (9)
    21 апреля 2026, 23:45 • Новости дня
    Трамп продлил прекращение огня и морскую блокаду Ирана
    @ Daniel Heuer/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп объявил о сохранении режима прекращения огня и морской блокады Ирана до получения от Тегерана согласованного «единого предложения» по урегулированию ситуации.

    Президент США объявил о продлении режима прекращения огня и морской блокады Ирана, пока Тегеран не предоставят «единое предложение» по урегулированию, передает ТАСС. Такое заявление лидер США опубликовал в социальной сети Truth Social.

    По его словам, с соответствующей просьбой к Вашингтону обратилось руководство Пакистана, предложившее продлить перемирие до момента, пока Иран не выработает консолидированную позицию.

    «Поэтому я отдал приказ нашим вооруженным силам продолжать блокаду и во всех остальных отношениях оставаться готовыми и способными к действиям и, следовательно, продлеваю перемирие до тех пор, пока не будет представлено их предложение и переговоры не завершатся тем или иным образом», – заявил американский лидер.

    Ранее американские СМИ сообщили, что визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Исламабад для переговоров с Ираном был отложен на неопределенный срок.

    Также СМИ сообщили, что Иран окончательно отказался от переговоров с США.

    До этого американский лидер отказался снимать морскую блокаду с Исламской республики до заключения сделки.

    Комментарии (16)
    22 апреля 2026, 18:46 • Новости дня
    Более десяти стран попросили США продлить разрешение на покупку российской нефти

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представители более десяти государств обратились к США с просьбой продлить действие временной лицензии на покупку российской нефти, сообщил министр финансов США Скотт Бессент, выступая на слушаниях в Комитете по ассигнованиям Сената Конгресса.

    По словам Бессента, страны, которые находятся в наиболее уязвимом положении и испытывают острую нехватку энергоресурсов, обратились к Вашингтону с просьбой продлить разрешение на импорт российской нефти, передает ТАСС. Министр подчеркнул, что речь идет о продлении всего на 30 дней.

    На прошлой неделе власти США продлили разрешение на продажу российской нефти до 16 мая.

    Ранее Еврокомиссия (ЕК) исключила из 20-го пакета санкций его главный элемент – запрет на транспортировку российской нефти, предложив странам ЕС срочно принять этот пакет в урезанном виде.

    Комментарии (13)
    24 апреля 2026, 01:18 • Новости дня
    Трамп: Визит Путина на саммит G20 был бы очень полезным
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Участие президента России Владимира Путина в саммите G20 в Майами было бы очень полезным, но вряд ли это произойдет, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезным», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    При этом он добавил, что не располагает точной информацией о том, отправляли ли официальное приглашение в Москву. Кроме того, Трамп выразил сомнение в том, что президент России решит лично посетить встречу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы МИД Александр Панкин сообщил, что российская сторона получила официальное приглашение на саммит «Большой двадцатки» в США. Кремль пока не принял решение об участии Путина в этом мероприятии.

    Комментарии (20)
    23 апреля 2026, 10:30 • Новости дня
    NYT: Европейские политики объединились против Трампа

    NYT: Консерваторы и левые в ЕС отказались поддержать агрессивный курс Трампа

    @ Ansa/Us ChigiS Palace Filippo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Агрессивная внешняя политика и токсичные заявления американского лидера заставили европейских премьер-министров разных взглядов дистанцироваться от Вашингтона ради политического выживания, отмечает The New York Times.

    Угрозы введения пошлин, конфликт с Ираном и нападки на папу римского обрушили рейтинги Дональда Трампа в Европе, пишет The New York Times. Теперь против него выступают даже бывшие союзники среди консерваторов. Дистанцирование от Вашингтона стало политической необходимостью для многих лидеров.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес активно критикует американского лидера, что помогает ему отвлечь внимание от коррупционных скандалов и повысить собственную популярность.

    «Нет войне. Позор тем, кто защищает привилегии элит, кто поддерживает войну», – заявил политик.

    Похожая ситуация складывается в Италии, где премьер-министр Джорджа Мелони долгое время искала сближения с США. Она встала на сторону папы римского Льва XIV и выразила солидарность с ним после резких высказываний Трампа в адрес понтифика. Итальянский лидер назвала неприемлемыми подобные комментарии американского президента. В ответ президент США пригрозил Мадриду торговым эмбарго за отказ предоставить авиабазы.

    Отмечается, что отстранение от курса США становится общеевропейским трендом. Критика звучит со стороны правых политиков в Британии, Германии и Франции. Недавнее поражение венгерского лидера Виктора Орбана на выборах лишь подтверждает токсичность поддержки со стороны главы Белого дома, отмечает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Испании Педро Санчес отказался поддержать позицию американского президента по войне на Ближнем Востоке.

    Комментарии (2)
    22 апреля 2026, 02:05 • Новости дня
    Лукьянов: Иран умеет играть на нервах, но не всегда выигрывает

    Эксперты прокомментировали заявления США и Ирана после срыва переговоров

    @ Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    После провала второго раунда переговоров и отказа Ирана от диалога, ситуация для администрации США зашла в тупик, поэтому Белому дому приходится сохранять давление, не переходя к масштабной военной операции, заявили эксперты.

    Второй раунд переговоров между США и Ираном не состоялся, потому что Тегеран отказался от возобновления диалога без отмены блокады, сообщил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

    «Выглядит так, что Трампу придётся снова демонстрировать силу. Сделать это вполне возможно, колебания же связаны с тем, что принципиально другого результата от следующей волны налётов не случится, большая операция с высадкой – очень рискованно, а если после снова придётся возвращаться к переговорам на тех же условиях, это будет в пользу Ирана, а не США», – пишет Лукьянов в Telegram-канале.

    По его словам, в случае возврата к переговорам на прежних условиях это будет рассматриваться как уступка Ирану, а отмена блокады равносильна выполнению требований Тегерана.

    «Ситуация цугцванга Трампа раздражает, как он выйдет из положения – пока гадаем. Иран к умеет играть на нервах, правда, не всегда на них выигрывает», – заявил политолог.

    Как отмечает ведущий научный сотрудник ИКСА РАН Дмитрий Новиков в Telegram-канале, заявления Трампа по итогам срыва переговоров подтверждают стратегию сохранения блокады без эскалации военных действий. По мнению эксперта, президент США перекладывает ответственность за возможный срыв диалога на Тегеран и Исламабад, одновременно проверяя реакцию иранских властей: «что дальше делать будете?» При этом Иран, пусть и считается победившей стороной, продолжает нести издержки от американских бомбардировок.

    Политолог Тимофей Бордачев отмечает в Telegram-канале, что Иран продолжит действовать исходя из собственных интересов, а не логики Вашингтона. Переговорная позиция Тегерана, по словам эксперта, останется жёсткой, а после паузы и демонстрации независимости иранская сторона вернётся к «ползучим» переговорам с США.

    Ранее президент США объявил о сохранении режима прекращения огня и морской блокады Ирана до получения согласованного предложения от Тегерана.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс отложил визит в Исламабад для переговоров с Ираном из-за отсутствия ответа от Тегерана.

    СМИ писали, что Иран отказался от переговоров с США.

    Американская делегация отложила свой визит в Исламабад до получения единого предложения от Тегерана.

    Комментарии (0)
    23 апреля 2026, 14:31 • Новости дня
    Песков: Решение об участии Путина в саммите G20 в США пока не принято

    Tекст: Вера Басилая

    Вопрос о личном присутствии президента Владимира Путина на саммите G20 в Майами пока остается открытым, сообщил пресс-секретарь главы президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, решение об участии президента России Владимира Путина в саммите G20, который пройдет в США, пока не принято, передает РИА «Новости».

    Песков сообщил, что вопрос о формате участия Москвы будет решаться ближе к мероприятию. Он отметил, что каждый саммит Россия принимала участие на соответствующем уровне.

    Саммит G20 запланирован на декабрь 2026 года, он должен состояться в Майами.

    В МИД России заявили, что Москва получила официальное приглашение принять участие в предстоящем саммите «Большой двадцатки» в США.

    Политолог Тимофей Бордачев заявил, что участием России в саммите G20 президент США уязвит Европу.

    Комментарии (4)
    21 апреля 2026, 21:22 • Новости дня
    Трамп предрек Европе исчезновение

    Трамп: Европа может исчезнуть из-за своей политики в энергетике и миграции

    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европа рискует исчезнуть, если не изменит свою политику в сферах энергетики и миграции, заявил президент США Дональд Трамп.

    В интервью CNBC он подчеркнул, что европейским странам необходимо срочно исправлять существующее положение дел в этих областях, передают «Известия».

    «Европа должна привести себя в порядок. С точки зрения энергетики и иммиграции они должны навести порядок, иначе Европы больше не будет», – заявил Трамп.

    В прошлом году американский лидер предсказал крах Европы при сохранении текущей миграционной политики.

    В декабре Associated Press писала, что в ряде стран Европы усиливается враждебное отношение к мигрантам, что сопровождается ростом популярности правых партий и увеличением числа преступлений на почве ненависти.

    Комментарии (0)
    22 апреля 2026, 17:22 • Новости дня
    Трамп допустил переговоры с Ираном в ближайшие 72 часа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил о возможности проведения нового раунда переговоров с Ираном в течение ближайших двух-трех суток.

    «Это возможно!», – ответил Трамп на вопрос журналиста New York Post о вероятности начала второго этапа переговоров в течение 36-72 часов, передает РИА «Новости».

    Ранее Трамп продлил прекращение огня и морскую блокаду Ирана.

    Делегация США отложила визит в Пакистан для переговоров с Ираном, дожидаясь единого предложения от иранских властей по урегулированию конфликта.

    Иран назвал главное условие для дипломатического примирения с США.

    Комментарии (6)
    23 апреля 2026, 01:22 • Новости дня
    МИД констатировал падение отношений с США до минимума

    Замглавы МИД Панкин назвал непредсказуемость главной проблемой отношений с США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва и Вашингтон оказались на рекордно низком уровне взаимных отношений, при этом главной проблемой является непредсказуемость американской политики, заявил замглавы МИД Александр Панкин.

    Отношения между Россией и США сейчас находятся на самой низкой точке, передает РИА «Новости». Об этом заявил журналистам в ООН заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Александр Панкин, отвечая на вопрос о состоянии связей двух государств при нынешней американской администрации.

    «Они находятся на самой низкой точке. Это не я так их описываю. Это наши власти так их описывают, и это жутко», – сказал дипломат. При этом он подчеркнул, что прямые контакты лидеров стран в Анкоридже оказались плодотворными.

    По словам замминистра, основная сложность заключается в отсутствии предсказуемости, когда заявления и действия могут противоречить друг другу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва базирует урегулирование украинского конфликта на договоренностях в Анкоридже. Президент России Владимир Путин на встрече на Аляске констатировал падение двусторонних отношений до самой низкой точки. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сравнил проблемы между государствами с авгиевыми конюшнями.


    Комментарии (2712)
    22 апреля 2026, 20:12 • Новости дня
    Кремль выразил надежду на продолжение визитов переговорщиков США в Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кремль рассчитывает на продолжение визитов представителей США в Россию, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Мы надеемся, что эти поездки продолжатся. Но когда именно она будет, сейчас пока сказать не можем, как только определимся – сообщим», – сказал он, передает ТАСС.

    Такое заявление прозвучало на фоне сообщений западных СМИ о возможном визите в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера.

    Ранее Песков сообщил, что переговоры по Украине сейчас находятся на паузе, а собраться в трехстороннем формате сложно из-за занятости США.

    Владимир Зеленский выразил недовольство решением американских представителей посетить российскую столицу вместо запланированного визита в Киев для обсуждения гарантий безопасности.

    Комментарии (0)
    23 апреля 2026, 22:19 • Новости дня
    Трамп заявил, что у Ирана нет времени на сделку

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что располагает неограниченным запасом времени для заключения договоренностей с Тегераном, в отличие от Ирана.

    Президент США заявил, что сделка с Ираном будет заключена только на выгодных для Вашингтона условиях, передают «Вести».

    По его словам, Соединенные Штаты не торопятся с переговорами, в отличие от Тегерана.

    «У меня есть все время в мире, но у Ирана его нет – время идет!..», – написал американский лидер на своей странице в Truth Social.

    Он также дал понять, что США будут вести переговоры только тогда, когда это будет отвечать интересам страны и ее партнеров.

    Накануне президент США заявил о возможности проведения нового раунда переговоров с Ираном в течение ближайших двух-трех суток.

    В Иране заявили, что прорыв в вопросе подготовки переговоров между Ираном и США в Исламабаде может произойти уже в ближайшие сутки.

    США продлили перемирие с Ираном без снятия морской блокады.

    Комментарии (0)
    24 апреля 2026, 00:19 • Новости дня
    Трамп отверг возможность ядерного удара по Ирану
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США не собираются прибегать к использованию ядерного оружия в конфликте с Ираном, завил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Зачем мне это? С какой стати мне применять ядерное оружие? Мы полностью разгромили их без него, обычными средствами. Нет, я бы не стал его применять. Ядерное оружие вообще никому нельзя позволять использовать», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Глава государства также отметил, что стремится добиться «вечной» сделки с Ираном. По словам президента, он мог бы заключить соглашение прямо сейчас, но хочет, чтобы оно действовало постоянно.

    При этом глава американской администрации признал, что Вашингтон сам спровоцировал ситуацию, из-за которой в Иране, по его мнению, отсутствует единое руководство. Он добавил, что Соединенные Штаты создали для страны настоящий хаос.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон отвел Тегерану до пяти дней на «преодоление внутренних разногласий», пригрозив в противном случае полностью отказаться от действующего режима прекращения огня.

    11 апреля американская и иранская делегации завершили два этапа обсуждений в Исламабаде. По итогам этих совещаний стороны не заключили соглашение о прекращении военных действий.

    Комментарии (0)
    Главное
    Минтранс назвал потребность России в новых пассажирских самолетах к 2030 году
    Центробанк снизил ключевую ставку до 14,5%
    Россия вернула из плена 193 военнослужащих
    Голикова заявила о росте когнитивных нарушений среди трудоспособных россиян
    Турецкая Baykar впервые показала управляемый ИИ рой дронов
    Суд лишил квартиры жительницу Перми за фиктивную прописку мигранта
    Минспорт ужесточил лимит на легионеров в российском футболе