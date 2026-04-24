Минюст США разрешил расстреливать приговоренных к смертной казни

Киркоров рассказал о неожиданной для него женитьбе на Пугачевой

Tекст: Вера Басилая

Народный артист России Филипп Киркоров рассказал о своей свадьбе с Аллой Пугачевой. По словам певца, решение жениться было для него неожиданным и в значительной степени связано с инициативой директора БКЗ «Октябрьский» Эммы Лавринович, передает StarHit.

В апреле 1994 года после концерта в Петербурге Киркоров и Пугачева в компании друзей и мэра города оказались в ресторане, где градоначальник напомнил о традиции – раз в год женить любую пару. Лавринович напомнила Киркорову его слова о любви к Петербургу и желании когда-нибудь сыграть здесь свадьбу.

«Когда все закрутилось, Эмма Васильевна вспомнила мою фразочку и сказала:«Пора слово держать. Пацан сказал – пацан сделал». Я пытался соскочить, придумал, что у меня паспорта нет», – вспоминает Киркоров. По его словам, документ ему доставили уже на следующий день, после чего брак был зарегистрирован.

Киркоров отметил, что первые десять лет их брака были счастливыми, однако затем отношения изменились не в лучшую сторону.

Артист добавил, что особенно тепло вспоминает петербургские прогулки по Неве, когда они с Пугачевой были молоды, счастливы и верили в любовь и добро.

