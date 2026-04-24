    24 апреля 2026, 19:08 • Новости дня

    CNN: Трамп отправит Уиткоффа и Кушнера в Пакистан на переговоры с Ираном

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп направляет своего специального посланника Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера в Пакистан для встречи с представителями иранской стороны, сообщили СМИ.

    Корреспондент CNN Алайна Трин из пула Белого дома со ссылкой на источники в американской администрации уточнила, что «Трамп направляет своего специального посланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Пакистан для участия в переговорах с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи… Вице-президент будет в состоянии готовности отправиться в Исламабад, если будет прогресс», передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что вице-президент США Джей Ди Вэнс отложил визит в Исламабад, поскольку Тегеран не предоставил четкого ответа по участию в переговорах до истечения срока перемирия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, телеканал CNN анонсировал проведение второго раунда американо-иранских переговоров в Пакистане.

    Власти Исламской Республики отказались от диалога с Вашингтоном до снятия американской морской блокады.

    Президент США предупредил о возможном нанесении военных ударов по Ирану в случае провала мирного соглашения.

    24 апреля 2026, 09:58 • Новости дня
    Трамп приказал уничтожить иранский «москитный флот»
    Трамп приказал уничтожить иранский «москитный флот»
    @ WILL OLIVER/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Американским ВМС поручено уничтожать любые иранские катера, устанавливающие мины в стратегически важном Ормузском проливе, что грозит эскалацией давнего конфликта.

    Президент США поручил американскому флоту атаковать иранские катера, сообщает Bloomberg.

    «Я приказал Военно-морским силам США стрелять и уничтожать любые катера, какими бы маленькими они ни были», – заявил глава Белого дома в соцетях, обвинив эти суда в минировании Ормузского пролива.

    Целью американских военных стал так называемый москитный флот Ирана, состоящий из множества небольших скоростных лодок.

    Американские чиновники давно знают об этой угрозе, и ВМС США регулярно тестировали свои новые корабли на способность противостоять подобным атакам. В 2020 году Трамп уже отдавал аналогичные распоряжения на фоне роста напряженности.

    Распоряжение главы Белого дома ставит под сомнение недавние заявления его собственной администрации об уничтожении военно-морского потенциала Ирана. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт ранее преуменьшала угрозу со стороны иранских катеров, утверждая, что США справились с обычными военно-морскими силами Исламской республики. Однако точные масштабы иранской минной активности и размер флота катеров Корпуса стражей исламской революции остаются неясными.

    Эксперты отмечают, что использование Ираном множества мелких судов вкупе с наземными ракетными комплексами создает серьезную угрозу для ВМС США. По словам отставного адмирала Уильяма Макрейвена, иранские быстроходные катера ставят под угрозу американские корабли, используя беспилотники и баллистические ракеты малой дальности. Подобная тактика может сорвать действующее перемирие и привести к новому витку боевых действий в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о готовности уничтожать иранские катера в зоне морской блокады Ормузского пролива. В ответ иранские военные атаковали беспилотниками несколько американских кораблей.

    24 апреля 2026, 01:18 • Новости дня
    Трамп: Визит Путина на саммит G20 был бы очень полезным
    Трамп: Визит Путина на саммит G20 был бы очень полезным
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Участие президента России Владимира Путина в саммите G20 в Майами было бы очень полезным, но вряд ли это произойдет, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезным», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    При этом он добавил, что не располагает точной информацией о том, отправляли ли официальное приглашение в Москву. Кроме того, Трамп выразил сомнение в том, что президент России решит лично посетить встречу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы МИД Александр Панкин сообщил, что российская сторона получила официальное приглашение на саммит «Большой двадцатки» в США. Кремль пока не принял решение об участии Путина в этом мероприятии.

    24 апреля 2026, 20:20 • Видео
    Макрон даст полякам потрогать атомную бомбу

    Появились подробности того, что президент Франции Эммануэль Макрон называл совместным использованием французского ядерного оружия. Использовать он его планирует совместно с поляками. Разумеется, с прицелом на Россию.

    23 апреля 2026, 21:24 • Новости дня
    В Израиле заявили о выходе спикера парламента Ирана Галибафа из переговорной команды с США

    Mako: Спикер парламента Ирана Галибаф покинул переговорную команду Ирана с США

    В Израиле заявили о выходе спикера парламента Ирана Галибафа из переговорной команды с США
    @ Sha Dati/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф покинул переговорную команду с США из-за вмешательства Корпуса стражей исламской революции, сообщило израильское издание Mako.

    По данным Mako, решение Галибафа последовало после того, как министр иностранных дел Ирана заблокировал инициативу Катара.

    По информации телеканала, в руководстве Ирана сейчас наблюдается острый кризис и внутренняя борьба за власть, которую называют самой серьезной за последние годы.

    Ранее Галибаф исключил возможность дипломатических контактов с американской стороной в условиях угроз.

    24 апреля 2026, 09:52 • Новости дня
    Axios: Иран разместил больше мин в Ормузском проливе

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на очередное минирование Ормузского пролива президент США приказал американским военным без промедления уничтожать любые иранские катера на этом ключевом нефтяном маршруте.

    Иранский Корпус стражей исламской революции на этой неделе выставил дополнительные мины в Ормузском проливе, передает Axios.

    После доклада о новых постановках американский президент в сети Truth Social приказал ВМС США расстреливать любые иранские лодки, устанавливающие мины, и действовать без колебаний.

    Новые заграждения могут усилить уже названное Международным энергетическим агентством крупнейшим сбоем поставок нефти за всю историю мирового рынка, превзошедшим кризисы 1970-х годов.

    В мирное время через Ормуз проходит около 20% мировой морской нефти, сейчас ежедневный трафик упал до единичных судов против более 100 ранее.

    Это уже второй случай минирования пролива Ираном с начала войны, при этом неизвестно, все ли мины первого этапа были обнаружены и обезврежены. Американские военные, по данным источников, засекли текущую операцию и внимательно отслеживают ее, но не раскрывают точное число новых мин. Ранее эксперты оценивали общий их объем менее чем в 100 штук.

    В начале конфликта США заявляли, что уничтожили свыше 90% крупных иранских минных заградителей и складов боеприпасов, однако у Тегерана сохранились запасы вдоль побережья. Мины могут относительно легко выставляться с небольших катеров Gashti размером с рыболовные лодки, каждый из которых несет от двух до четырех зарядов и способен вооружаться ракетными установками и пулеметами для перехвата танкеров.

    На фоне эскалации в зону ответственности Центрального командования США прибыла авианосная группа во главе с USS George H.W. Bush, став уже третьим авианосцем в регионе и усилив морскую блокаду Ирана. CENTCOM сообщил, что с начала блокады перенаправил 33 судна. По словам американских чиновников, в проливе работают подводные беспилотники для траления мин, задействованы корабли USS Chief и USS Pioneer, а также могут применяться специальные вертолеты и самолеты наблюдения.

    Трамп заявил, что распорядился продолжать операцию по разминированию, но «на утроенном уровне». При этом эксперты подчеркивают, что Ормузский пролив остается узкой и опасной акваторией из-за угрозы новых атак со стороны Ирана, а Белый дом от комментариев по вопросам разведки воздержался.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Белого дома заявил о планах США блокировать Ормузский пролив.

    Президент США пригрозил немедленно уничтожать иранские корабли при их приближении к зоне морской блокады Ормузского пролива.

    24 апреля 2026, 02:18 • Новости дня
    Иран предусмотрел льготы по пошлинам в Ормузском проливе для России
    Иран предусмотрел льготы по пошлинам в Ормузском проливе для России
    @ Asghar Besharati/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Иран ввел исключения из новых сборов за проход через Ормузский пролив для ряда дружественных стран, включая Россию, сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

    «В настоящий момент мы предусмотрели исключения для некоторых стран, что будет в будущем – не знаю», – приводит слова посла РИА «Новости».

    Он сообщил, что МИД работает над применением исключений для дружественных стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце марта комитет по национальной безопасности и международной политике Меджлиса Ирана одобрил введение пошлин на проход судов через Ормузский пролив. Вице-спикер Меджлиса Ирана Хаджи Бабаи сообщил о поступлении первого дохода от сборов с судов, пересекающих Ормузский пролив, на счет центрального банка страны.

    24 апреля 2026, 12:34 • Новости дня
    Reuters: Пентагон предложил исключить Испанию из НАТО из-за Ирана
    Reuters: Пентагон предложил исключить Испанию из НАТО из-за Ирана
    @ REUTERS/Ints Kalnins

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В американском военном ведомстве обсуждают возможность применения жестких мер в отношении Мадрида на фоне серьезных разногласий по иранскому вопросу.

    Представители министерства обороны США рассматривают вариант приостановки участия Испании в Североатлантическом альянсе, передает Reuters.

    Поводом для столь радикальных шагов стал углубляющийся раскол между странами из-за политики в отношении Ирана.

    Информацию о возможных мерах против Мадрида подтвердил источник, знакомый с содержанием внутренней электронной переписки Пентагона.

    «Мы вынуждены рассматривать все доступные инструменты влияния, включая пересмотр статуса в альянсе», – отмечается в тексте письма.

    Уточняется, что американская сторона также готовит ряд других ответных шагов. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от готовности испанских властей пойти на компромисс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США рассматривала возможность вывода военных из отказавшихся от поддержки кампании против Ирана стран НАТО. Глава испанского правительства Педро Санчес проигнорировал кулуарные американские угрозы о лишении представителей королевства руководящих постов в альянсе. До этого Вашингтон грозился полностью прекратить торговые отношения с Мадридом.

    23 апреля 2026, 22:19 • Новости дня
    Трамп заявил, что у Ирана нет времени на сделку

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что располагает неограниченным запасом времени для заключения договоренностей с Тегераном, в отличие от Ирана.

    Президент США заявил, что сделка с Ираном будет заключена только на выгодных для Вашингтона условиях, передают «Вести».

    По его словам, Соединенные Штаты не торопятся с переговорами, в отличие от Тегерана.

    «У меня есть все время в мире, но у Ирана его нет – время идет!..», – написал американский лидер на своей странице в Truth Social.

    Он также дал понять, что США будут вести переговоры только тогда, когда это будет отвечать интересам страны и ее партнеров.

    Накануне президент США заявил о возможности проведения нового раунда переговоров с Ираном в течение ближайших двух-трех суток.

    В Иране заявили, что прорыв в вопросе подготовки переговоров между Ираном и США в Исламабаде может произойти уже в ближайшие сутки.

    США продлили перемирие с Ираном без снятия морской блокады.

    23 апреля 2026, 21:40 • Новости дня
    В Тегеране были активированы системы ПВО

    Tекст: Ольга Иванова

    В западной части иранской столицы были приведены в действие системы противовоздушной обороны, при этом официальные причины произошедшего пока остаются неизвестными.

    Иранская газета Tehran Times сообщила об активации систем противовоздушной обороны в западной части Тегерана, передает РИА «Новости». Точные причины включения защитных комплексов издание не привело.

    «Сообщается об активизации систем ПВО на западе Тегерана», – говорится в публикации газеты в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон продлил режим прекращения огня с Тегераном.

    Вооруженные силы США приказали 31 судну развернуться в рамках морской блокады.

    В конце февраля в Тегеране прогремело несколько взрывов в результате атак Израиля.


    24 апреля 2026, 00:19 • Новости дня
    Трамп отверг возможность ядерного удара по Ирану
    Трамп отверг возможность ядерного удара по Ирану
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США не собираются прибегать к использованию ядерного оружия в конфликте с Ираном, завил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Зачем мне это? С какой стати мне применять ядерное оружие? Мы полностью разгромили их без него, обычными средствами. Нет, я бы не стал его применять. Ядерное оружие вообще никому нельзя позволять использовать», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Глава государства также отметил, что стремится добиться «вечной» сделки с Ираном. По словам президента, он мог бы заключить соглашение прямо сейчас, но хочет, чтобы оно действовало постоянно.

    При этом глава американской администрации признал, что Вашингтон сам спровоцировал ситуацию, из-за которой в Иране, по его мнению, отсутствует единое руководство. Он добавил, что Соединенные Штаты создали для страны настоящий хаос.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон отвел Тегерану до пяти дней на «преодоление внутренних разногласий», пригрозив в противном случае полностью отказаться от действующего режима прекращения огня.

    11 апреля американская и иранская делегации завершили два этапа обсуждений в Исламабаде. По итогам этих совещаний стороны не заключили соглашение о прекращении военных действий.

    24 апреля 2026, 04:00 • Новости дня
    Рубио объяснил отношение США к участию иранских футболистов в ЧМ-2026

    Рубио: США не требовали от иранских футболистов не приезжать на ЧМ

    Tекст: Антон Антонов

    Американские власти не мешают приезду национальной футбольной команды Ирана на чемпионат мира по футболу в США, сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

    «Никто со стороны США не говорил им, что они не могут приехать», – подчеркнул глава Госдепа во время выступления в Белом доме.

    Он добавил, что американскую сторону беспокоят не сами футболисты, а отдельные члены спортивной делегации, которые могут иметь связи с Корпусом стражей исламской революции, передает РИА «Новости».

    В марте министр спорта Ирана Ахмад Доньямали заявил, что участие сборной в турнире невозможно из-за текущей геополитической ситуации. Позже в соцсетях иранского посольства в Мексике появилась информация о переговорах с ФИФА по поводу переноса матчей команды из Соединенных Штатов в Латинскую Америку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Ирана подтвердило подготовку национальной сборной к участию в турнире на территории США. Газета Financial Times в четверг заявила, что спецпосланник президента США по глобальным партнерствам Паоло Замполли высказал предложение заменить команду Ирана на итальянскую на предстоящем чемпионате мира по футболу.

    24 апреля 2026, 05:51 • Новости дня
    Руководство Ирана выступило с заявлением о национальном единстве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Высшие должностные лица Ирана опубликовали синхронные обращения, опровергающие слухи о внутренних разногласиях в государстве.

    Политические лидеры Ирана выступили с общим посланием, подчеркивающим сплоченность общества и власти на фоне распространяющихся слухов о внутреннем расколе, пишет «Газета.Ru».

    Идентичные публикации были размещены в соцсетях президентом страны Масудом Пезешкианом, спикером парламента Мохаммадом Багером Галибафом и министром иностранных дел Аббасом Арагчи.

    В опубликованных заявлениях подчеркивается отсутствие разделения на радикалов и умеренных. «Мы заставим агрессора раскаяться в своих деяниях», – говорится в совместном обращении политиков.

    Они отметили, что все граждане страны являются «иранцами и революционерами».

    Арагчи дополнительно подчеркнул консолидацию государственного аппарата. По его словам, все институты власти продолжают действовать как единое целое, выступая общим фронтом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские СМИ сообщили об остром внутреннем кризисе и борьбе за власть в руководстве Ирана. Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф категорически отверг возможность дипломатических контактов с американской стороной в условиях угроз.

    24 апреля 2026, 06:56 • Новости дня
    Иран выразил надежду на скорое возобновление строительства АЭС «Бушер»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Тегеран рассчитывает на скорейшее возобновление совместных с Россией работ по возведению новых энергоблоков атомной электростанции «Бушер», заявил посол исламской республики Казем Джалали.

    «Мы постоянно находимся в контакте друг с другом, надеемся, что будут созданы условия, при которых сотрудники Росатома смогут выполнить свою работу», – сказал Джалали РИА «Новости».

    В настоящее время «Бушер» – единственная действующая АЭС в Иране. Ее первый блок, достроенный при участии России, подключили к сети осенью 2011 года. Возведение второй очереди, включающей два новых энергоблока, было приостановлено из-за обострения военной обстановки в регионе в конце февраля.

    Напомним, Росатом вывез более 600 работников с площадки станции в Россию.

    24 апреля 2026, 18:59 • Новости дня
    МИД Ирана: Аракчи обсудит в России завершение конфликта с США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отправился в турне по Пакистану, Оману и России для обсуждения путей урегулирования противостояния с Соединенными Штатами.

    Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи проведет серию встреч с высокопоставленными лицами в Пакистане, Омане и Российской Федерации, передает РИА «Новости». Официальный представитель министерства Исмаил Багаи подтвердил начало дипломатического турне министра.

    «Аракчи проведет встречи с высокопоставленными лицами Пакистана, Омана и России», – говорится в заявлении дипломата.

    Главной темой консультаций станет поиск путей завершения конфликта, который, по словам представителей Тегерана, навязан Соединенными Штатами и Израилем. Кроме того, стороны затронут вопросы двустороннего сотрудничества, а также укрепления мира и стабильности на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил о готовности исламской республики к мирным переговорам с Вашингтоном. До этого иранская делегация отказалась от участия в запланированной встрече с американской стороной в Пакистане.

    Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи в телефонном разговоре проинформировал главу МИД России Сергея Лаврова о нарушениях режима прекращения огня со стороны США.

    24 апреля 2026, 19:46 • Новости дня
    Лавров заявил об отказе президента США скрывать жесткие намерения за риторикой

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США предпочитает действовать прямолинейно и не прячет жесткие политические намерения за сложными словесными конструкциями, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Руководитель российского дипломатического ведомства Сергей Лавров во время встречи с представителями отечественных некоммерческих организаций оценил подход американского лидера к политике, передает ТАСС. Отсутствие попыток увести собеседника в сторону сильно облегчает понимание происходящего.

    «С одной стороны, это упрощает ситуацию. Видно, кто есть кто», – обратил внимание Лавров.

    Глава внешнеполитического ведомства отметил мнение политологов о честности Дональда Трампа.

    «Он может менять свои убеждения часто и быстро в зависимости от ситуации, но он не маскирует свои достаточно жесткие планы какими-то уводящими в сторону риторическими изысканиями», – сказал Лавров.

    Ранее в ходе интервью Такеру Карлсону Сергей Лавров охарактеризовал Трампа сильным человеком.

    24 апреля 2026, 19:59 • Новости дня
    Заместители глав МИД ШОС призвали к прекращению агрессии против Ирана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместители глав министерств иностранных дел государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) провели консультации в Москве и призвали к немедленному политико-дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Ирана, сообщает МИД РФ.

    В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули: «С серьезной обеспокоенностью отмечалась резкая эскалация напряженности в мире в результате агрессивных действий США и Израиля против Ирана, являющегося государством – членом ШОС. Подчеркнута необходимость скорейшего политико-дипломатического урегулирования конфликта», передает ТАСС.

    Консультации прошли 24 апреля под председательством заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко. Помимо обсуждения иранского вопроса, стороны рассмотрели меры по реализации договоренностей лидеров ШОС, направленных на повышение эффективности работы организации в условиях современных вызовов.

    Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отправился в турне по Пакистану, Оману и России для обсуждения путей урегулирования противостояния с Соединенными Штатами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи в телефонном разговоре проинформировал главу МИД России Сергея Лаврова о нарушениях режима прекращения огня со стороны США.

