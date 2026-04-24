CNN: Трамп отправит Уиткоффа и Кушнера в Пакистан на переговоры с Ираном

Tекст: Дарья Григоренко

Корреспондент CNN Алайна Трин из пула Белого дома со ссылкой на источники в американской администрации уточнила, что «Трамп направляет своего специального посланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Пакистан для участия в переговорах с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи… Вице-президент будет в состоянии готовности отправиться в Исламабад, если будет прогресс», передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что вице-президент США Джей Ди Вэнс отложил визит в Исламабад, поскольку Тегеран не предоставил четкого ответа по участию в переговорах до истечения срока перемирия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, телеканал CNN анонсировал проведение второго раунда американо-иранских переговоров в Пакистане.

Власти Исламской Республики отказались от диалога с Вашингтоном до снятия американской морской блокады.

Президент США предупредил о возможном нанесении военных ударов по Ирану в случае провала мирного соглашения.