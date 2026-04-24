    Санкционная война Запада и России переходит в новое качество
    На французском космодроме Куру взорвали стартовую площадку для запуска ракет «Союз»
    Набиуллина заявила о росте спроса на наличные в России
    В России подорожали презервативы из-за закрытия Ормузского пролива
    Лихачев объяснил цель участившихся атак ВСУ на ЗАЭС
    Мерц выступил против немедленного вступления Украины в ЕС
    Набиуллина: ЦБ может взять паузу в снижении ключевой ставки
    Путину на выставке в Москве показали подарок Каддафи Жириновскому
    Суд закрыл процесс по делу замминистра обороны Иванова о взятках
    24 апреля 2026, 18:15 • Новости дня

    Россия и Сербия подписали программу сотрудничества до 2031 года

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия и Сербия подписали программу экономического сотрудничества на 2026-2031 годы, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

    Церемония подписания прошла в Белграде по итогам заседания Межправительственного российско-сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Со стороны России комитет возглавил министр экономического развития Максим Решетников, со стороны Сербии – министр без портфеля Ненад Попович, передает РИА «Новости».

    В Минэкономразвития отметили, что новая программа сотрудничества включает как традиционные отрасли – энергетику, транспорт, сельское хозяйство, так и новые направления: космос, развитие электронного правительства и снижение углеродного следа.

    По итогам работы комитета было подписано несколько меморандумов, в том числе о сотрудничестве в сфере винодельческой продукции и научной деятельности. Также достигнуты договорённости между Минпросвещения Сербии и Минобрнауки России, а Россельхоз подписал меморандум с Управлением по защите растений Сербии.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Евросоюз выдвигает Сербии условия, предполагающие разрыв отношений с Москвой ради евроинтеграции.

    Глава МИД России Сергей Лавров сообщил о давлении Евросоюза на Белград из-за украинского конфликта.

    23 апреля 2026, 20:19 • Новости дня
    Захарова предложила Соловьеву прокомментировать новые санкции ЕС
    Захарова предложила Соловьеву прокомментировать новые санкции ЕС
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала введение 20-го пакета санкций Евросоюза против России.

    В этот раз в санкционный список попали не только политики и бизнесмены, но и представители российской культуры.

    «Единственный человек, который может подобрать нужные слова в этой ситуации, это Владимир Соловьев. Брат, не подкачай», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Напомним, страны Европейского союза приняли 20-й пакет санкций против России.

    В рамках нового пакета санкций ЕС ввел рестрикции против российского певца Тимура Юнусова, известного под псевдонимом Тимати.

    МИД России пообещал подготовить ответ на очередной пакет европейских ограничений.

    24 апреля 2026, 12:10 • Новости дня
    В Госдуме назвали цели попытки украинского теракта против Роскомнадзора

    Депутат Колесник: России нужно выбить цифровые инструменты влияния из рук властей Украины

    В Госдуме назвали цели попытки украинского теракта против Роскомнадзора
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Украинская сторона пыталась совершить теракт против руководства Роскомнадзора, чтобы запугать российское общество и дестабилизировать работу по созданию безопасного цифрового пространства для россиян, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее ФСБ предотвратила теракт против руководителей РКН.

    «Украинские власти осознают удручающую ситуацию ВСУ на линии боевого соприкосновения. Они теряют города и села, российские войска уверенно продвигаются на множестве участков фронта. Банковая решила ответить ударом по гражданскому населению. Таким образом, в глобальном смысле нынешняя попытка теракта – месть Киева за военные поражения», – пояснил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    «Принимая во внимание выбранные для атаки фигуры, очевидно, что попытку теракта также можно считать в некоторой степени признанием того, что Россия побеждает Банковую и в информационном поле. Кроме того, этим покушением Киев пытался запугать руководство Роскомнадзора и дестабилизировать работу ведомства по созданию безопасного цифрового пространства для наших граждан», – продолжил депутат.

    Собеседник напомнил, что цифровые инструменты используются украинскими властями и их прокси для проведения диверсий в России, а также для финансового мошенничества в отношении граждан. «Безусловно, нам нужно расширять предупредительные меры, в том числе – повышать цифровую подготовленность россиян», – подчеркнул парламентарий.

    «Также думаю, России необходимо усилить борьбу с попытками влиять на наших граждан извне в информационной среде и еще полнее использовать инструменты контрпропаганды. Все это вкупе с деятельностью правоохранительных органов по пресечению терактов создает заслон от попыток Киева раскачать общество», – отметил спикер. «Цифровое пространство – это серьезное оружие, которое нам нужно окончательно выбить из рук украинских властей», – резюмировал Колесник.

    Ранее Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил, что 18 апреля российские правоохранители предотвратили теракт против руководителей Роскомнадзора. Злоумышленники планировали взорвать автомобиль при помощи взрывного устройства.

    В Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле были задержаны семь сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, участвовавших в подготовке преступления. Они были завербованы спецслужбами Украины через Telegram. Главарь группы – житель Москвы 2004 года рождения – при задержании оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован.

    В ходе обысков у террористов изъяли килограммовое самодельное взрывное устройство, гранату Ф-1, пистолет ПМ с глушителем, два газовых пистолета, рации. Также у злоумышленников обнаружили неонацистскую атрибутику, символику украинских военизированных формирований, а также инструкцию по вступлению в террористическую организацию, запрещенную в России.

    «Я состоял в группе, в которой обсуждали и планировали взрывы, поджоги автомобилей сотрудников Роскомнадзора», – приводит РИА «Новости» слова одного из злоумышленников. «В марте 2026 года я вступила в чат, где предложила свою помощь в изготовлении листовок. Меня сделали администратором в группе, где готовилось покушение на замглавы Роскомнадзора», – рассказала другая фигурантка.

    Еще одна задержанная призналась, что администрировала чат, где выкладывались личные данные сотрудников российских органов власти, в том числе – главы Роскомнадзора. Также в общении участники призывали к преступлениям против должностных лиц, в том числе поджогам.

    В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном обороте оружия и взрывных устройств. Решается вопрос об их привлечении к уголовной ответственности за приготовление к теракту.

    «Поступающая в ФСБ России информация свидетельствует об активной деятельности украинских спецслужб, направленной на срыв проводимых в России мероприятий по обеспечению безопасности информационного пространства, в том числе блокировке мессенджера Telegram, массово используемого противником для совершения диверсионно-террористических, экстремистских, кибермошеннических и иных тяжких преступлений», – говорится в сообщении спецслужбы.

    По данным ФСБ, в 2025 году были привлечены к уголовной ответственности 84 администратора и участника интернет-сообществ, причастных к направлению более 2,5 тыс. ложных сообщений о минировании российских объектов. С начала нынешнего года задержаны уже 118 администраторов сим-боксов, задействованных в мошеннических преступлениях против россиян. Газета ВЗГЛЯД объясняла связь между ограничениями в интернете и созданием безопасного контура для жителей России.

    23 апреля 2026, 19:55 • Видео
    20-й пакет санкций ЕС принят. Чего ждать?

    После многих безуспешных попыток Евросоюз утвердил 20-й пакет санкций против России, который хотел принять еще в январе. Кроме того, Украине выделен кредит на 90 млрд евро. Чего теперь ждать?

    23 апреля 2026, 20:12 • Новости дня
    Медведев: Деньги для кредита Киеву возьмут из карманов европейцев
    Медведев: Деньги для кредита Киеву возьмут из карманов европейцев
    @ Секретариат Совбеза РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал утверденный Евросоюзом кредит для Украины, отметив, что европейские граждане снова были введены в заблуждение.

    «По идиотской логике Брюсселя, платить будет Россия. Наслаждайтесь тем, что вас снова обманывают, европейцы – 90 миллиардов евро возьмут из ваших карманов!» – написал он в соцсетях, передает РИА «Новости».

    Напомним, Евросоюз завершил все необходимые процедуры для утверждения финансирования на 90 млрд евро для Украины на 2026-2027 годы. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил о начале выплат 90 млрд евро Киеву в середине мая.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о потере суверенитета ЕС из-за кредита Киеву.

    24 апреля 2026, 15:24 • Новости дня
    Захарова заявила о заверениях Японии не поставлять оружие на Украину

    Захарова: Япония заверила Россию в невозможности экспорта вооружений на Украину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство Японии заверило Россию по дипломатическим каналам о невозможности поставок вооружений и продукции двойного назначения в зоны вооруженных конфликтов, в том числе на Украину, сообщила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, японская сторона выразила готовность усилить контроль над выполнением условий сертификации конечного пользователя, передает ТАСС.

    «По дипломатическим каналам получены заверения японских властей о невозможности поставки экспортируемых вооружений и продукции двойного назначения в зоны вооруженных конфликтов, включая непосредственно Украину, а также о намерении ужесточить контроль за соблюдением условий сертификации конечного пользователя», – сказала дипломат на брифинге.

    Во вторник генсек кабмина Японии Минору Кихара объявил об отмене ограничений на экспорт оружия.

    Ранее японское посольство в Москве заявило, что Япония не планирует поставлять Украине летальное оружие.

    24 апреля 2026, 16:15 • Новости дня
    Россия вернула из плена 193 военнослужащих

    Минобороны: Россия вернула из плена 193 военнослужащих

    Россия вернула из плена 193 военнослужащих
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    С подконтрольной киевскому режиму территории 24 апреля были возвращены 193 российских военнослужащих, сообщило Минобороны.

    Взамен российская сторона передала 193 военнопленных Вооруженных сил Украины, сообщается в канале ведомства в Max. Сейчас освобожденные российские военные находятся в Белоруссии. Им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Все военнослужащие будут направлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Министерства обороны.

    При проведении обмена значительную роль сыграли посреднические усилия гуманитарного характера со стороны Объединенных Арабских Эмиратов и США, подчеркнули в Минобороны.

    Ранее в результате успешного обмена на родину вернулись 175 российских военнослужащих и семеро жителей Курской области.

    В феврале Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 157 на 157.

    23 апреля 2026, 19:15 • Новости дня
    Geely объявил об отзыве более 17 тыс. автомобилей модели Emgrand в России
    Geely объявил об отзыве более 17 тыс. автомобилей модели Emgrand в России
    @ Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель Geely в России компания «Джили-Моторс» отзывает 17 590 автомобилей Emgrand, проданных на территории страны с 1 ноября 2023 года по 6 сентября 2025 года, сообщил Росстандарт.

    Речь идет о транспортных средствах с определенными VIN-кодами, которые указаны в специальном приложении к уведомлению, сообщается на сайте ведомства.

    В ведомстве пояснили, что причиной отзыва стал риск деформации топливного бака. «При долговременной работе двигателя и в крайне редких случаях топливный бак может деформироваться, компоненты топливного насоса могут касаться внутренней поверхности бака и, как следствие, деформировать или повредить его», – говорится в заявлении Росстандарта.

    На прошлой неделе Росстандарт сообщил, что компания «Джили-Моторс» отзывает в России почти 39 тыс. кроссоверов Geely Atlas.

    В сентябре прошлого года «Джили-моторс» объявил об отзыве почти 18 тыс. Geely Emgrand в России.

    24 апреля 2026, 17:14 • Новости дня
    Путину на выставке в Москве показали подарок Каддафи Жириновскому
    Путину на выставке в Москве показали подарок Каддафи Жириновскому
    @ Валерий Шарифулин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в пятницу посетил экспозицию «Жириновский. Продолжение. ЛДПР» в Центральном выставочном зале «Манеж».

    Выставка приурочена к 80-летию со дня рождения основателя ЛДПР Владимира Жириновского, передает РИА «Новости».

    В ходе осмотра экспозиции лидер ЛДПР Леонид Слуцкий продемонстрировал главе государства черную бедуинскую накидку, находящуюся за стеклянной витриной. «Каддафи в пустыне снял с себя, когда Владимиру Вольфовичу стало очень холодно, и отдал ему накидку. Он очень ею дорожил», – рассказал Слуцкий главе государства.

    Сам Жириновский рассказывал, что получил этот подарок от Муаммара Каддафи в 1995 году, когда тот принимал гостей в своем шатре. Ливийский лидер заметил, что Жириновскому холодно, и велел передать ему накидку, изготовленную вручную из верблюжьей шерсти.

    Напомним, Слуцкий открыл выставку к 80-летию Жириновского в Манеже.

    В прошлом году он сообщил о планах открыть музей Жириновского в Москве.

    24 апреля 2026, 16:54 • Новости дня
    Набиуллина заявила о росте спроса на наличные в России

    Набиуллина: ЦБ видит рост спроса на наличные

    Набиуллина заявила о росте спроса на наличные в России
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Банк России фиксирует увеличение спроса на наличные средства в начале 2026 года, однако делать выводы о каких-либо долгосрочных изменениях пока рано, сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

    Она уточнила, что несмотря на заметный рост интереса к наличным, этот показатель остается на минимальном уровне относительно общего объема денежной массы, передает ТАСС.

    «Да, спрос на наличные в начале года был выше прошлогоднего, мы это видим. <…> Выводы о каком-то структурном сдвиге делать, наверное, преждевременно <…> Но в целом доля наличных в денежной массе, она остается на минимуме», – заявила Набиуллина.

    Ранее эксперты сообщили о резком росте наличных денег в России. Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему у россиян под подушкой накопилась рекордная сумма наличных.

    В ЦБ объясняли, что в марте объем наличных денег в обращении заметно увеличился, что связано с отключением мобильного интернета и формированием запасов наличных населением и бизнесом.

    23 апреля 2026, 19:29 • Новости дня
    Эксперты: Граждане ЕС плохо осознают последствия антироссийской агрессии их правительств
    Эксперты: Граждане ЕС плохо осознают последствия антироссийской агрессии их правительств
    @ Alfredas Pliadis/Xinhua/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Западные страны используют сценарий «российской угрозы» в Сувалкском коридоре как основу учений НАТО в Прибалтике и повод для наращивания сил. При этом граждане ЕС слабо представляют опасность и возможные последствия агрессивных действий своих правительств, считают опрошенные газетой ВЗГЛЯД военные эксперты.

    «Все сухопутные учения в странах Прибалтики в последние годы проходят примерно по одному сценарию: Россия якобы нападает на восточный фланг НАТО через Сувалкский коридор или устанавливает контроль над этим участком», – напомнил военный эксперт Алексей Леонков, добавив, что тема неоднократно «разгонялась» в западных СМИ.

    «То есть на Западе сами придумали несуществующую угрозу, довели ситуацию до истерики и на этом фоне начали выделять средства на милитаризацию и строительство военных объектов у наших границ», – пояснил собеседник. По его мнению, решение Литвы о строительстве полигона – это элемент обустройства театра военных действий, в том числе против Калининградской области.

    «В Москве прекрасно понимают: на этих объектах будут находиться войска не только Литвы, но и других стран НАТО. Там могут проходить учения, но также будет накапливаться техника и вооружение для возможного конфликта», – детализировал Леонков. Он подчеркнул: усыпить бдительность России у государств альянса не получится.

    В районе Сувалкского коридора формируется полноценный район развертывания сил НАТО, а именно – немецкого бронетанкового подразделения, соглашается военкор Александр Коц. «Изначально речь шла о дислоцировании одной бригады, но теперь она доросла до масштаба дивизии, для которой и создается вся необходимая инфраструктура», – отмечает эксперт.

    «Европейцы в целом не скрывают простого факта: они готовятся к конфликту с Россией. При этом в Брюсселе понимают, что Москва не будет инициировать войну сама. Поэтому в ЕС делают ставку на провокационные действия, на которые Россия не сможет не отреагировать. Предпосылки к окружению Калининградской области – как раз из этой серии», – добавил Коц.

    «Провокаций со стороны НАТО уже предостаточно: регулярно проводятся учения по морской блокаде, отрабатывается переброска крупных контингентов через всю Европу в Прибалтику – прежде всего в Литву. Все это носит системный характер и, по сути, указывает на отработку вполне конкретного сценария», – отметил собеседник.

    «Параллельно формируется так называемый военный Шенген – инфраструктура для оперативного перемещения крупных колонн бронетехники и вооружения. Одновременно фиксируется кратное увеличение численности армий и военных бюджетов стран альянса, что вписывается в общую линию подготовки», – сказал военкор.

    «Если действительно будет реализован сценарий воздушной, наземной и морской блокады Калининградской области, Россия будет вынуждена пойти на ответные меры. С этой целью мы и наращиваем присутствие в Белоруссии. Там уже размещены «Орешник» и ядерное оружие: все крупные города Европы находятся в зоне досягаемости наших ракет. И об этом им не стоит забывать», – говорит Коц.

    При этом нарастает и «ядерная» риторика со стороны европейских государств. Польша, например, намерена провести совместные ядерные учения с Францией, а Финляндия рассматривает возможность размещения на своей территории боеголовок. Однако, по мнению военного эксперта Алексея Анпилогова, ответные действия России в этой ситуации должны лежать в дипломатической плоскости.

    «Важно понимать: ядерные амбиции ЕС не сулят ничего хорошего не только Москве, но и другим акторам, поскольку агрессивные действия Старого Света рискуют разрушить устоявшуюся систему ядерного сдерживания. Нам необходимо поднимать этот вопрос на международных площадках, объяснять союзникам, чем именно чревата сложившаяся ситуация. Страны, готовые осудить политику Европы, найдутся», – рассуждает он.

    «Еще одно направление – работа с населением ЕС. Граждане стран-членов слабо представляют, чем именно чревата агрессия их правительств. Если донести до них истину о том, что Брюссель, Лондон, Берлин и Париж шаг за шагом превращают их в цели для российских ракет, они вполне способны повлиять на местных лидеров. У нас уже стоят мощные вооружения в Белоруссии, но евробюрократы не считывают нужные сигналы. Может быть, их считают обычные люди, увидев официальный перечень точек, куда именно полетят боеприпасы», – заключил Анпилогов.

    Ранее парламент Литвы одобрил законопроекты о строительстве полигона Капчяместис в Сувалкском коридоре и расширении полигона Таураге близ границы с Калининградской областью России. Об этом сообщило Минобороны республики. Напомним, власти Литвы заняли второе место в мартовском рейтинге недружественных правительств, составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    «Решение было принято в ответ на изменившуюся обстановку в сфере безопасности в регионе и растущие потребности в подготовке военнослужащих. Расширенная инфраструктура обеспечит более качественную подготовку, лучшее взаимодействие с союзниками и оперативную готовность», – утверждают в министерстве.

    Первые учения на полигоне Капчяместис запланированы с 2028 года. Новый объект будет доступен как для литовских сил, так и для немецкой танковой бригады численностью до 5 тыс. военнослужащих, которые должны быть развернуты в стране к концу 2027 года.

    Кроме того, стало известно, что Франция и Польша вскоре отработают нанесение ядерных ударов по России и Белоруссии в ходе анонсированных Эммануэлем Макроном и Дональдом Туском учений над Балтийским морем.

    Сценарий маневров предполагает, что польские пилоты займутся дальней разведкой, выявлением целей, против которых будут применены неядерные крылатые ракеты, а самолеты Rafale Франции, способные нести ядерные боеголовки, имитируют атаки на Россию и Белоруссию, сообщил портал Wirtualna Polska.

    Кроме того, правительство Финляндии предложило парламенту поправки, позволяющие ввоз, хранение и транспортировку ядерного оружия в оборонных целях страны и НАТО. В пояснениях отмечается, что изменения отражают новую оборонную политику страны и соответствуют обязательствам в рамках альянса. Власти подчеркивают, что решение не обязывает Хельсинки размещать боеголовки, а только создает правовые основания для подобных действий в случае необходимости.

    Как отметил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, НАТО продолжает наращивать активность в Балтийском регионе. В ходе учений Объединенных экспедиционных сил под руководством Британии отрабатываются сценарии морской блокады и захвата Калининградской области.

    Грушко подчеркнул, что активность ведомых Лондоном Объединенных экспедиционных сил, в задачи которых входит оперативное реагирование в зоне Крайнего Севера, Северной Атлантики и Балтийского моря, последовательно растет. По оценке замминистра, Североатлантический альянс целенаправленно идет по пути усиления конфронтации в этой части Европы.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что НАТО готовит против России балто-скандинавский кулак.

    24 апреля 2026, 16:45 • Новости дня
    Лихачев объяснил цель участившихся атак ВСУ на ЗАЭС

    Лихачев: ВСУ стали чаще атаковать ЗАЭС с целью посеять панику

    Tекст: Валерия Городецкая

    Количество ударов по Запорожской АЭС продолжает увеличиваться, сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

    По его словам, противник усилил применение дронов, артиллерии и минометов, пишет «Страна Росатом». Основной целью этих действий, по словам Лихачева, является попытка посеять панику среди персонала станции и дезориентировать сотрудников.

    «Нарастает количество и ударов дронов, и артобстрелов, и минометных обстрелов. Цель одна – посеять панику, дезориентировать персонал», – подчеркнул он.

    Гендиректор Росатома также сообщил, что в данный момент станция запитана лишь по линии «Ферросплавная-1» напряжением 330 кВ. Он уточнил, что восстановительные работы на опоре, находящейся в акватории Днепра, невозможно начать из-за высокого уровня воды и продолжающихся обстрелов. Лихачев выразил уверенность, что с помощью МАГАТЭ удастся организовать режим тишины и приступить к ремонту.

    Ранее МИД заявил о росте угроз безопасности для ЗАЭС и АЭС «Бушер».

    На прошлой неделе в районе ЗАЭС и Энергодара зафиксировали удары ВСУ.

    24 апреля 2026, 18:32 • Новости дня
    На французском космодроме Куру взорвали стартовую площадку для запуска ракет «Союз»
    На французском космодроме Куру взорвали стартовую площадку для запуска ракет «Союз»
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Стартовую площадку для запуска российских ракет «Союз» на космодроме Куру во Французской Гвиане демонтировали с помощью контролируемого взрыва.

    Кадры с места событий опубликовал в своем Telegram-канале Дмитрий Струговец, бывший руководитель пресс-службы Роскосмоса. В пятницу, 24 апреля, была разрушена мобильная башня обслуживания площадки, ее высота составляла 52 метра.

    Перед этим специалисты космодрома демонтировали кабель-мачты и ферменные опоры, которые служили для поддержания ракеты в вертикальном положении во время предстартовой подготовки, передает Lenta.Ru.

    Решение о размещении российских носителей на космодроме Куру (Гвианский космический центр во Французской Гвиане) было принято в начале 2000-х годов, а в 2003 году правительства России и Франции официально согласовали проект пусковой площадки для ракет семейства «Союз». Строительство стартового комплекса велось при финансовом участии ЕС и Европейского космического агентства (ЕКА), а эксплуатация запусков шла через Arianespace.

    Первый запуск ракеты «Союз» с Куру состоялся в октябре 2011 года и стал знаковым: впервые этот носитель стартовал вне территории бывшего СССР. За последующие годы с французского экваториального космодрома было осуществлено более двух десятков пусков «Союз-СТ», в первую очередь для вывода европейских навигационных спутников Galileo, научных аппаратов и коммерческих космических аппаратов на орбиту. Экваториальное расположение Куру давало российским ракетам энергетическое преимущество и расширяло их рынок за счет европейских и международных заказчиков.

    Ситуация резко изменилась после введения санкций ЕС против российского космического сектора в 2022 году. «Роскосмос» тогда объявил о приостановке запусков с Куру и отзыве российского технического персонала.

    23 апреля 2026, 19:39 • Новости дня
    Фальков: C этого года студенты смогут учиться проектировать беспилотные автомобили

    Tекст: Ольга Иванова

    Отечественные высшие учебные заведения приступят к обучению студентов проектированию и эксплуатации современных беспилотных автомобилей, сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

    Студенты российских университетов смогут освоить профессию создателя автономных мобильных систем, передает РИА «Новости». Соответствующее заявление сделал руководитель Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков в ходе профильного форума.

    «Начиная с этого года у нас появляется специальность, посвященная проектированию и эксплуатации автономных мобильных систем. Раньше такого не было», – подчеркнул министр.

    Руководитель ведомства добавил, что технологический прогресс серьезно трансформирует рынок труда. В результате меняются сроки обучения и внутреннее наполнение образовательных программ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минобрнауки Валерий Фальков призвал переосмыслить понятие высшего образования из-за кардинальных технологических перемен.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал увеличение числа бюджетных мест по робототехнике и электронике.

    Для внедрения новой образовательной модели ведомство подготовило проект соответствующих изменений в федеральный закон.

    24 апреля 2026, 10:07 • Новости дня
    Глава МИД Японии высоко оценил отношения с Лавровым

    Глава МИД Японии Мотэги назвал отношения с Лавровым доверительными

    Глава МИД Японии высоко оценил отношения с Лавровым
    @ Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги высоко оценил уровень взаимодействия с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым, назвав отношения доверительными.

    Мотэги заявил на заседании профильного комитета верхней палаты парламента, что у него сложились доверительные отношения с главой российского МИД Сергеем Лавровым. По словам Мотэги, их контакты начались на полях Генассамблеи ООН и в рамках саммита G20, передает РИА «Новости».

    Министр подчеркнул, что в декабре 2019 года он посетил Москву, где прошли продолжительные переговоры с Лавровым.

    «Мы, конечно, пили водку, но пили и японский виски и обсудили множество вопросов. Я считаю, что между нами сложились доверительные отношения», – заявил Мотэги.

    Глава японского МИД добавил, что намерен и дальше прилагать все усилия для разрешения существующих между Россией и Японией вопросов, сохраняя рабочий контакт с российским коллегой.

    Ранее Мотэги заявил, что скучает по хорошим отношениям с Сергеем Лавровым.

    23 апреля 2026, 21:47 • Новости дня
    Малые города названы основой устойчивого развития России
    Малые города названы основой устойчивого развития России
    @ Александр Сухов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    От решения проблем в малых городах и сельских территориях зависит устойчивость и развитие всей страны. Муниципальная власть сегодня становится лицом государства для граждан и надежным тылом, обеспечивающим благосостояние России. Об этом рассказали участники круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Малая Родина – Сила России»: как местная власть делает национальные цели реальностью.

    Участие президента Владимира Путина в мероприятиях форума исполнительный директор ВАРМСУ (Всероссийская Ассоциация развития местного самоуправления) Андрей Малхасян назвал аксиомой: муниципальное сообщество занимает особое, значимое место в развитии страны. Именно на местном уровне идеи и инициативы, сформулированные на федеральном уровне, становятся конкретными решениями и проектами.

    «ВАРМСУ вместе с партнерами выстраивает прямую связку между муниципальным уровнем и федеральными органами власти», – подчеркнул спикер, говоря о практических инструментах, которые помогают муниципальным командам развивать территории, повышать качество жизни граждан и ориентироваться в доступных мерах поддержки.

    Отдельное внимание эксперты обратили на премию «Служение». Она учреждена по поручению президента. «В этом году одним из лауреатов стал Филонов Евгений Николаевич из Калуги. Это депутат, директор школы, чья жизнь – путь служения малой родине и обществу», – рассказал Малхасян.

    История Евгения Филонова  – пример подлинного служения и личной ответственности. Он вместе с сыном участвовал в СВО. После гибели сына и возвращения со службы, он не оставил общественную деятельность: вернулся в родную школу, стал депутатом и продолжил работу с детьми, воспитывая в них мужество и любовь к Родине. Малхасян считает поддержку таких инициативных людей одной из ключевых задач организаций, работающих с муниципальным сообществом.

    Опыт СВО – в конкретные решения для жителей

    Муниципальный уровень становится пространством, где боевой опыт участников СВО превращается в конкретные решения для жителей. На это обратил внимание кавалер трех орденов Мужества, председатель городской Думы Нижнего Новгорода, участник программы «Время героев», Евгений Чинцов.

    Для него премия «Служение» – оценка работы не только личных заслуг, но и всей команды. «Командир получает награду не только за свою компетенцию, но и за то, как его подчиненные исполняют принятое решение», – подчеркнул он. Чинцов также рассказал, как участие в президентской программе помогает использовать опыт СВО во благо граждан. Благодаря «Времени героев» он вошел в Высший совет ВАРМСУ, а регулярное общение и обмен опытом с коллегами из регионов усиливает возможности его муниципальной команды.

    Особое внимание Чинцов уделяет поддержке ветеранов: «Мы создали спортивный клуб для всех ветеранов боевых действий, потому что необходимо помнить о каждом. Отдельное направление – патриотическое воспитание. У меня есть проект для восьмиклассников "Единство – путь к Победе", который занял первое место. Ведь единственный путь к победе – это командная работа».

    Малые города – основа развития страны

    Малые города и сельские территории во многом определяют устойчивость и развитие страны, напомнил Владимир Шаповалов, доцент МГИМО, член РАПК (Российская ассоциация политических консультантов). Именно они стали тем «становым хребтом», который позволял России развивать, сохранять и преображать огромную территорию.

    «С точки зрения исторического развития российской цивилизации, малые города – это становой хребет. Благодаря общинам нам удавалось развивать, сохранять и преображать огромную территорию. Сельские жители и жители малых городов – это глубинная часть нашего общества, которая всегда встает на защиту и является основой развития страны», – подчеркнул он.

    Шаповалов привел цифры: из 1200 городов России 800 – малые. В селах и деревнях живет каждый четвертый, еще 15% – в малых городах, то есть в совокупности около 40% россиян. «Президент фактически возвращает идею станового хребта страны. Владимир Путин подчеркивает, что малые города и сельская местность – это не периферия», – отметил эксперт.

    Муниципальная власть – лицо государства для человека

    Важной темой форума, по мнению Шаповалова, стало осознание муниципальной власти как «лица» государства для человека. Для гражданина не существует жесткого разделения между уровнями власти – он обращается к системе публичной власти как к единому целому.

    «Развитие малых городов и сел является стратегическим приоритетом страны – только так мы можем сохранить и развивать нашу Родину. Этот приоритет напрямую связан с сохранением суверенитета и территориальной целостности России. Для граждан нет разницы между государственной и муниципальной властью: вся система публичной власти для человека едина. Муниципальный уровень максимально приближен к людям, к их проблемам. Это и есть лицо всей публичной власти», – пояснил он.

    Шаповалов также обратил внимание на обращение президента к контрольным и правоохранительным органам с призывом «не перегибать палку» и учитывать условия, в которых работает муниципальная власть.

    Новое поколение управленцев

    На муниципальном уровне формируется новое поколение управленцев, отметил Роман Моложон, заместитель гендиректора КГ «Полилог», член РАПК. Статус муниципалитетов заметно изменился благодаря корректировкам в законодательстве и включению местного уровня в единую систему публичной власти.

    «Сегодня на муниципальном уровне рождается новое поколение управленцев. Мы видим, что большое количество ветеранов СВО пополняют органы представительной власти. Эти люди ориентированы на проблемы жителей, говорят с ними на одном языке, выстраивают логику решения проблем и, самое главное, ориентированы на результат. Уверен, что посыл президента о том, что федеральная власть, региональная власть, муниципалитеты и жители – это единая команда, принесет большие плоды и повысит качество жизни в стране», – отметил Моложон.

    Открытость власти и работа с обращениями граждан

    Одной из ключевых тем встречи стала открытость власти. Артем Ткаченко, директор департамента по работе с регионами АНО «Диалог Регионы», рассказал о значении прямого диалога муниципалитетов с жителями. «Сейчас около 60% всех обращений в адрес органов власти поступают в муниципалитеты. Для нас почетно, что в рамках премии "Служение" есть отдельная номинация – за диалог с населением и открытость власти», – отметил он.

    Ткаченко привел статистику: в 2020 году обращений по стране было около 2 млн, а за 2025 год – уже более 13 млн. «Этот канал коммуникации востребован жителями, и сотрудники муниципальных органов власти ответственно подходят к этой работе, повышая скорость и качество ответов», – рассказал он.

    Важным шагом стал запуск образовательного курса «Слышать, говорить, помогать», адаптированного для поддержки участников СВО и их семей. Также, по словам Ткаченко, 75% обращений связаны с недоинформированностью. Помощь муниципалитетам оказывают муниципальные центры управления, созданные в 55 регионах. Данные обратной связи уже используются для синхронизации маршрутов транспорта и информирования о плановых отключениях.

    Человеческое измерение муниципальной работы

    Елена Андреева, первый заместитель главы Собинского округа Владимирской области, лауреат премии «Служение», поблагодарила организаторов за возможность рассказать о своем регионе и о людях, живущих на селе. «Конечно, труд муниципального служащего никогда не будет до конца оценен. Мы на самом деле – те самые простые люди, которые живут на земле», – отметила она.

    Андреева рассказала, как опыт работы с жителями привел ее к решению взять приемных детей. Пережив личную трагедию в 2024 году, она вместе с мужем приняла в семью детей из исторических регионов.

    Говоря о программе комплексного развития сельских территорий, Андреева подчеркнула: важно не только реализовывать проекты, но и объяснять жителям логику приоритетов. «То, что мы сегодня делаем – приведем в порядок школу, достроим садик, проведем капремонт, построим больницу, – а потом обязательно придем и к вам. Мы стараемся каждую территорию не обделять, развивать округ вместе», – сказала она.

    Единая команда: итоги дискуссии

    Итоги дискуссии подвел мэр Ярославля Артем Молчанов. Он подчеркнул, что выступление президента на форуме точно отражает повседневные вызовы, с которыми сталкиваются муниципалитеты. «Когда президент, выступая на форуме, говорил о сложностях работы на земле, о том, что во многих случаях муниципалитетам приходится находить нестандартные решения для ситуаций, с которыми приходят жители, – это было очень точно подмечено», – сказал он.

    Молчанов отметил, что закрепленное в Конституции единство публичной власти сформировало у органов управления ощущение общей командной работы. «Сегодня мы действительно чувствуем себя в большой команде. Мы не можем сказать: нет, мы не знаем, как это решить, или пусть это решает другой уровень власти. Мы чувствуем, что впереди еще много сложных задач, но мы точно с ними справимся», – заключил он.

    23 апреля 2026, 21:46 • Новости дня
    Средства ПВО сбили 32 украинских дрона над шестью регионами и Черным морем

    Tекст: Валерия Городецкая

    В течение 13 часов российские силы ПВО уничтожили 32 украинских беспилотника, атаковавших сразу несколько регионов страны и акваторию Черного моря, сообщило Минобороны.

    Дроны были сбиты в период с 8.00 до 21.00 мск над Архангельской, Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской и Самарской областями, а также над акваторией Черного моря, сообщается в канале Минобороны в Max.

    Губернатор Вячеслав Гладков ранее сообщил, что ВСУ атаковали 11 населенных пунктов Белгородской области.

    При атаке дрона ВСУ на автобус в Брянской области пострадали пять человек.

    В ночь на четверг дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 154 украинских беспилотника.

