Архиепископ Езрас: Не осудить геноцид армян – открыть путь для возвращения зла

В день 111-й годовщины геноцида армян в Османской империи в храмах Армянской апостольской церкви по всему миру прошли богослужения в память о жертвах – святых мучениках. В Кафедральном соборе Преображения Господня в Москве под руководством главы епархии архиепископа Езраса был совершен чин заступничества. Молитвенное участие в нем приняли представители Русской православной церкви, Римско-католической церкви и других религиозных организаций.
По завершении чина присутствующие возложили цветы к мемориалу жертвам геноцида. Говоря о значении этой скорбной даты для армян, архиепископ Езрас отметил: «Наш священный долг – добиваться всеобщего признания и осуждения геноцида армян, чтобы подобные преступления никогда более не повторялись, и чтобы восторжествовала справедливость. Не осудить геноцид – значит, по сути, примириться с ним. Не дать нравственной оценки злу – значит открыть путь его возвращению».
На мероприятии также было оглашено послание католикоса всех армян Гарегина II. «Сегодняшняя дата – день священного обета, неразрывно связанного с требованием справедливости нашего рассеянного по миру народа, свободного от вражды и ненависти, направленного на восстановление истины и справедливости и на недопущение отрицания трагедии геноцида», – говорилось в обращении.
По словам католикоса, 24 апреля символически объединяет коллективное страдание всего армянского народа. «Это трагедия, однако, не сломила дух нашего народа. Он пережил геноцид, повсюду возродил новую жизнь и восстановил независимую армянскую государственность», – продолжил он.
Священник также посетовал на «деарменизацию» Арцаха (Нагорного Карабаха) и насильственное перемещение более 120 тысяч жителей региона. «Перед лицом этой тяжелой ситуации и существующих угроз жертва наших мучеников обязывает нас укреплять наше единство и солидарность и усиливать армянское государство», – подчеркнул он.
В свою очередь полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев зачитал послание главы государства Владимира Путина, в котором выражается почтение перед памятью сотен тысяч жертв геноцида, названного «одной из самых страшных трагедий XX столетия».
«Отмечу, что позиция нашей страны по этому вопросу всегда была неизменной. Уже в мае 1915 года она получила отражение в совместной декларации России, Великобритании и Франции, осуждающей насилие над армянским народом как преступление против человечества и цивилизации, а уже на новом этапе истории – в заявлении Госдумы от 14 апреля 1995 года», – говорилось в послании.
В других городах России, где действуют армянские церкви, также были совершены заупокойные службы, возложены цветы, прошли различные мероприятия и вечера памяти.
Ранее стало известно, что в Ереване началась подготовка к пересмотру отношения к геноциду.