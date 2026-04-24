    24 апреля 2026, 15:33 • Новости дня

    Нетаньяху вылечил рак предстательной железы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху полностью вылечил рак предстательной железы, который был обнаружен на ранней стадии. Об этом говорится в ежегодном медицинском отчете, опубликованном канцелярией главы правительства.

    В ходе планового обследования после операции МРТ выявило маленькое пятно размером менее одного сантиметра с подозрительными характеристиками. Дополнительные исследования подтвердили, что у Нетаньяху был обнаружен рак предстательной железы на ранней стадии без признаков метастазов. Врачи предложили два пути: наблюдение или целенаправленная лучевая терапия, передает РИА «Новости».

    Нетаньяху выбрал активное лечение, подчеркивается в медицинском заключении. «Премьер-министр выбрал лечение... которое оказалось полностью успешным, с полным исчезновением образования, что было подтверждено всеми рентгенологическими и лабораторными исследованиями», – отмечается в документе.

    Сам Нетаньяху сообщил в социальных сетях, что просил отложить публикацию медицинского заключения на два месяца. Он объяснил это желанием избежать распространения пропаганды против Израиля в разгар войны с Ираном.

    В декабре 2024 года Нетаньяху успешно перенес операцию по удалению предстательной железы.

    21 апреля 2026, 21:36 • Новости дня
    Захарова призвала Нетахьяху не упоминать Холокост в контексте операции в Иране
    @ Pavel Bednyakov/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заявления израильского руководства о том, что страна устранила угрозу «ядерного Холокоста» со стороны Ирана, являются неуместными и проявляют неуважение к памяти жертв Второй мировой войны, заявила спикер МИД Мария Захарова, комментируя слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о якобы готовящемся Ираном «новом Холокосте».

    По ее словам, упоминание Освенцима, Майданека и Собибора в подобном контексте искажают исторические факты и подменяют понятия. «Упоминание Освенцима, Майданека и Собибора в контексте угрозы Израилю «ядерного Холокоста» со стороны Ирана – это проявление неуважения ко всем жертвам Второй мировой, жертвам геноцида советского народа, жертвам Холокоста, а также воинам Красной армии, освобождавшей лагеря смерти. Потому что это неуместно, потому что подменяет понятия и искажает исторические факты», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Дипломат напомнила, что сам Иран в 1943 году объявил войну нацистской Германии, и поинтересовалась: неужели, по логике израильских властей, «первый Холокост» также был делом Ирана. Она подчеркнула, что за геноцид евреев стояли именно нацистская Германия, фашистская Италия и их союзники, включая украинских и прибалтийских коллаборационистов.

    Захарова также обратила внимание на то, что с 2014 года Израиль «не сказал ни слова» киевским властям, которые героизировали палачей еврейского народа, таких как Симон Петлюра и Ярослав Стецько. Она добавила, что, по ее мнению, за спонсированием нацистской партии Гитлера стоял в том числе Банк Англии, а сегодня те же страны поддерживают Киев, где, по словам Захаровой, продолжаются преступления на национальной почве.

    23 апреля 2026, 10:41 • Новости дня
    Израиль решил переселить племя из Индии

    NYT: Израиль профинансирует репатриацию индийского племени Бней-Менаше

    @ Ilia Yefimovich/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Тысячи представителей общины Бней-Менаше, проживающих на северо-востоке Индии, готовятся к массовому переезду в Израиль при поддержке местного правительства, пишет The New York Times.

    Представители общины Бней-Менаше считают себя потомками Манассии, царя Иудеи, изгнанного около 2800 лет назад. В индийских штатах Манипур и Мизорам проживает около 10 тыс. членов этого племени, пишет The New York Times. Почти половина из них уже перебралась в Израиль с 1990-х.

    «Мы верим в Тору. У нас есть вера в израильское правительство. Они обещали, что все Бней-Менаше отправятся в Израиль к 2030 году», – заявил один из представителей общины Шимон Нгамтенлал.

    В четверг в рамках операции «Крылья рассвета» Израиль перевезет еще около 250 человек через Дели в Тель-Авив.

    В ноябре прошлого года правительство Израиля согласилось профинансировать переезд оставшихся 5800 членов общины. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал это решение важным шагом, который укрепит северные регионы страны.

    Израиль заинтересован в пополнении рабочей силы на фоне конфликтов, начавшихся после атаки ХАМАС 7 октября 2023 года. Мобилизация израильтян и отток трудовых мигрантов из Непала и Таиланда нанесли ущерб экономике страны. Переселенцы из Индии часто работают в строительстве и на заводах.

    В Индии Бней-Менаше классифицируются как народность куки. В 1970-х годах израильские антропологи заметили сходство их обычаев с иудаизмом. Сейчас община страдает от насилия в штате Манипур, где происходят столкновения между куки и большинством мейтей, что делает их переезд еще более актуальным.

    В конце 2024 года численность населения еврейского государства впервые превысила 10 млн человек.

    23 апреля 2026, 19:55 • Видео
    20-й пакет санкций ЕС принят. Чего ждать?

    После многих безуспешных попыток Евросоюз утвердил 20-й пакет санкций против России, который хотел принять еще в январе. Кроме того, Украине выделен кредит на 90 млрд евро. Чего теперь ждать?

    23 апреля 2026, 21:24 • Новости дня
    В Израиле заявили о выходе спикера парламента Ирана Галибафа из переговорной команды с США

    @ Sha Dati/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф покинул переговорную команду с США из-за вмешательства Корпуса стражей исламской революции, сообщило израильское издание Mako.

    По данным Mako, решение Галибафа последовало после того, как министр иностранных дел Ирана заблокировал инициативу Катара.

    По информации телеканала, в руководстве Ирана сейчас наблюдается острый кризис и внутренняя борьба за власть, которую называют самой серьезной за последние годы.

    Ранее Галибаф исключил возможность дипломатических контактов с американской стороной в условиях угроз.

    23 апреля 2026, 14:59 • Новости дня
    NYT назвала три причины недовольства Израилем у Германии
    @ Kay Nietfeld/dpa/Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкие политики все чаще выражают недовольство действиями израильского правительства, что свидетельствует о возможном ослаблении традиционной поддержки со стороны Берлина, пишет The New York Times.

    Как передает The New York Times, немецкие власти в последние недели усилили критику в адрес Израиля, что стало заметным изменением по сравнению с их традиционной поддержкой.

    Канцлер Фридрих Мерц и другие официальные лица резко высказались о действиях Израиля, в частности, осудили недавний закон о смертной казни, который распространяется только на палестинцев, совершивших нападения. Официальный представитель Мерца заявил, что правительство Германии «сожалеет о решении Кнессета и не может его одобрить».

    Второй причиной недовольства стала военная кампания Израиля в Ливане. Мерц публично предупредил, что интенсивность боевых действий может подорвать мирный процесс на Ближнем Востоке, и призвал прекратить атаки в Ливане. Он подчеркнул, что Германия и ее европейские партнеры неоднократно просили израильское правительство остановить удары.

    Третьей причиной стало ускорение израильской политики по укреплению контроля над Западным берегом. Мерц выразил обеспокоенность по поводу возможной де-факто аннексии этой территории и подчеркнул недопустимость таких действий. Ранее Германия уже выражала свои опасения по этому поводу, однако столь публичное заявление стало редкостью.

    Высказывания немецких лидеров вызвали ответную реакцию из Израиля, включая резкую критику со стороны министра финансов, но посол Израиля в Германии встал на защиту Мерца, подчеркнув значимость германо-израильских отношений.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц ранее назвал ситуацию в секторе Газа неприемлемой. Позже немецкий политик провел телефонные переговоры с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

    22 апреля 2026, 02:19 • Новости дня
    Двоих израильских солдат арестовали за осквернение статуи Иисуса Христа

    @ Social Media

    Tекст: Вера Басилая

    Армия Израиля объявила, что двое израильских военных получили арест на 30 дней и были отстранены от боевой службы после осквернения статуи Христа на юге Ливана.

    Армия Израиля объявила о наказании двух своих военных, причастных к инциденту с осквернением статуи Иисуса Христа в Дибеле на юге Ливана. Солдат, разбивший изваяние, и его сослуживец, снявший происходящее на фото, получили военный арест сроком на 30 дней и были отстранены от боевой службы, передает ТАСС.

    В пресс-службе израильской армии сообщили, что решение было принято после внутренней проверки. Расследование показало, что в момент происшествия на месте находилась группа из восьми военных, однако остальные солдаты не пытались остановить действия сослуживцев и не сообщили о случившемся командованию.

    «Расследование показало, что поведение солдат полностью противоречило приказам и ценностям Армии обороны Израиля. Армия обороны Израиля выражает глубокое сожаление в связи с инцидентом и подчеркивает, что ее операции в Ливане направлены исключительно против террористической организации «Хезболла» и других террористических группировок, а не против гражданского населения Ливана», – говорится в заявлении.

    Остальные военные, находившиеся на месте происшествия, будут вызваны на беседы для разъяснений, после которых командование примет решение о возможных дисциплинарных взысканиях.

    Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху выразил возмущение действиями военнослужащих.

    Глава израильского МИД Гидеон Саар резко осудил этот акт вандализма.

    21 апреля 2026, 18:06 • Новости дня
    Стало известно о бойкоте «Евровидения-2026» из-за допуска Израиля

    Более тысячи артистов призвали к бойкоту конкурса из-за участия Израиля

    Tекст: Денис Тельманов

    К открытой инициативе по бойкоту «Евровидения-2026» присоединились музыканты, лейблы и победители прошлых лет, требуя отстранения Израиля от участия.

    Более тысячи музыкантов, музыкальных лейблов и других деятелей искусства выступили с призывом бойкотировать «Евровидение-2026», передает РИА «Новости».

    Обращение опубликовано на сайте движения No Music for Genocide. В письме говорится: «Мы солидарны с призывами палестинцев к государственным телерадиокомпаниям, артистам, организаторам, сотрудникам и фанатам бойкотировать «Евровидение» до тех пор, пока EBU не запретит допуск израильской телерадиокомпании KAN».

    Авторы обращения выступают против «нормализации израильского геноцида» в секторе Газа.

    Среди подписавших письмо оказались такие известные музыканты, как победители конкурса прошлых лет Эммили де Форест и Чарли Макгеттиган, а также Роджер Уотерс, Massive Attack, Улоф Дрейер и Брайан Ино.

    В октябре 2025 года Европейский вещательный союз отменил голосование по недопуску Израиля к «Евровидению-2026» и перенес рассмотрение вопроса на декабрь, после чего принял решение в пользу допуска страны.

    В ответ на это Нидерланды, Ирландия, Словения и Испания объявили о бойкоте конкурса.

    21 апреля 2026, 21:52 • Новости дня
    @ Social Media/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Двое израильских военнослужащих, уничтоживших статую Иисуса Христа в Южном Ливане, отстранены от боевых должностей и приговорены к 30 дням военного ареста, сообщил телеканал CNN.

    По информации CNN, шестеро их сослуживцев, которые присутствовали при инциденте, но не предприняли никаких действий и не сообщили о случившемся, вызваны на так называемые разъяснительные беседы, которые пройдут позднее. Представители армии Израиля уточнили, что в отношении командования возможны дополнительные дисциплинарные меры.

    Во вторник Армия обороны Израиля также заявила, что «в полной координации» с жителями населенного пункта Дибель заменила статую Иисуса Христа. Отмечается, что новая фигура выполнена из металла и установлена на обновленном кресте.

    23 апреля 2026, 11:31 • Новости дня
    В Израиле арестовали военных за передачу секретных данных об F-15 Ирану

    Tекст: Вера Басилая

    На авиабазе Тель-Ноф арестованы два инженера военно-воздушных сил Израиля по обвинению в передаче секретных данных об американских истребителях F-15 Ирану, сообщает Fars.

    По данным агентства Fars, сотрудники работали на авиабазе Тель-Ноф, расположенной недалеко от Ашдода.

    В материале сообщается, что инженеры передали в Тегеран технические документы и учебные фотографии, связанные с американскими истребителями. В публикации также отмечается, что израильские власти называют задержанных «сионистами», и подчеркивается серьезность утечки секретной информации.

    Официальные лица Израиля пока не предоставили дополнительных комментариев по поводу задержания. Вопрос о возможных последствиях для национальной безопасности страны остается открытым.

    23 апреля 2026, 13:41 • Новости дня
    Ливан захотел продлить перемирие на переговорах с Израилем

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Ливана рассматривают возможность продления перемирия с Израилем и настаивают на новых условиях для дальнейших переговоров, сообщает Reuters.

    Ливанский чиновник сообщил Reuters, власти Ливана на переговорах с Израилем настаивают на продлении режима прекращения огня, передает РИА «Новости».

    По словам источника, Бейрут рассматривает продление перемирия как предварительное условие для перехода переговоров на новый уровень, в рамках которого Ливан будет выступать за отвод израильтян, возвращение ливанцев, задержанных в Израиле, и за определение наземной границы..

    Госдепартамент США ранее отмечал, что действующий режим прекращения огня сроком на десять дней может быть продлен, если стороны достигнут успехов в переговорах и Бейрут подтвердит контроль над своей территорией. Перемирие между Ливаном и Израилем вступило в силу с полуночи 17 апреля по местному времени.

    Соглашение о приостановке боевых действий официально вступило в силу. Президент Ливана Джозеф Аун назвал этот шаг отправной точкой для прямых двусторонних переговоров.

    Премьер-министр Ливана Наваф Салам обвинил Израиль в военном преступлении.

    Армия Израиля нанесла удары по Ливану после начала перемирия.

    22 апреля 2026, 08:59 • Новости дня
    Атака израильского беспилотника на ливанское поселение привела к гибели человека

    Tекст: Мария Иванова

    Вопреки действующему режиму прекращения огня, утренний налет беспилотника на юго-востоке Ливана привел к гибели одного человека и ранению еще двоих местных жителей.

    Инцидент произошел в населенном пункте Джабура на юго-востоке Ливана, передает РИА «Новости».

    «Один человек погиб и двое ранены в результате удара вражеского беспилотника на рассвете по окраинам Джабура в Западной Бекаа», – говорится в заявлении.

    Официальное перемирие между конфликтующими сторонами вступило в силу 16 апреля. Представители движения «Хезболла» сообщили, что израильская армия нарушила договоренности более 200 раз. Отмечается, что для атак применялась боевая авиация, артиллерия и беспилотники, а также проводилось минирование жилых домов.

    В ответ на регулярные нарушения режима тишины шиитское сопротивление объявило о проведении первой боевой операции с момента начала перемирия.

    23 апреля 2026, 10:27 • Новости дня
    Минобороны Израиля заказало авиабомбы у Elbit Systems на 200 млн долларов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство обороны Израиля заказало у национального концерна Elbit Systems авиационные боеприпасы на сумму свыше 200 млн долларов, сообщила пресс-служба ведомства.

    По информации пресс-службы ведомства, закупка направлена на усиление готовности к возможным боевым сценариям в ближайшем будущем и подготовку к интенсивному десятилетию в сфере безопасности.

    В заявлении ведомства уточняется, что многолетние заказы охватывают широкий спектр авиационных боеприпасов для нужд Армии обороны Израиля. Генеральный директор министерства, генерал-майор в отставке Амир Барам, подчеркнул, что эти закупки являются частью стратегии по расширению оборонной промышленной базы страны.

    Барам отметил: «Мы не только удовлетворяем непосредственные оперативные потребности. Мы строим фундамент, который позволит Армии обороны Израиля реализовать любой боевой сценарий, опираясь на суверенные производственные возможности, передовые технологии и непрерывность цепочки поставок».

    24 апреля 2026, 02:45 • Новости дня
    Израиль уничтожил ракетную установку в Ливане

    Tекст: Антон Антонов

    Израильские военные ликвидировали огневую позицию, с которой велся обстрел северных территорий еврейского государства, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Ночью, как заявили военные, зафиксировали пуски ракет в сторону еврейского государства, которые произошли вопреки достигнутым договоренностям о перемирии, передает РИА «Новости».

    Представители армии подтвердили факт ответного огня по позициям противника, отметив, что «ЦАХАЛ уничтожил пусковую установку».

    24 апреля 2026, 04:13 • Новости дня
    Белый дом заявил о продлении перемирия между Израилем и Ливаном

    Tекст: Антон Антонов

    Режим прекращения огня между Израилем и Ливаном решено продлить еще на три недели после успешных переговоров сторон в Вашингтоне, сообщил Белый дом.

    США подчеркнули, что Вашингтон планирует оказывать всестороннюю поддержку ливанской стороне в противостоянии с движением «Хезболла», передает РИА «Новости».

    23 апреля 2026, 14:14 • Новости дня
    Армия Израиля ликвидировала бойца «Хезболлы» на юге Ливана

    Tекст: Мария Иванова

    В ливанском районе Седжуд точечным ударом ликвидирован боевик, находившийся у ракетной пусковой площадки, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Армия обороны Израиля отчиталась об устранении члена ливанской группировки, передает РИА «Новости».

    Убитый действовал в непосредственной близости от места запуска ракет на юге соседней страны и представлял серьезную опасность.

    «Вчера ЦАХАЛ нанесла удар и ликвидировала боевика «Хезболлы», который действовал на пусковой площадке в районе Седжуд на юге Ливана, чтобы предотвратить прямую угрозу населенным пунктам на севере Израиля», – сообщила армейская пресс-служба.

    Ранее в апреле стартовали прямые переговоры о нормализации двусторонних отношений. Этому предшествовало объявление о прекращении огня между израильскими войсками и ливанским движением. При этом обе стороны регулярно обмениваются взаимными обвинениями в нарушении достигнутых мирных договоренностей.

    24 апреля 2026, 14:52 • Новости дня
    Над югом Ливана сбили израильский беспилотник

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израильский беспилотник был сбит над югом Ливана после пересечения воздушной границы страны, сообщил телеканал Al Mayadeen.

    По данным Al Mayadeen, предположительно, речь идет о дроне Hermes 450, принадлежащем ВВС Израиля, передает ТАСС.

    В сообщении подчеркивается, что летательный аппарат был поражен ракетой класса «земля – воздух», которую выпустили бойцы шиитской организации «Хезболла». После попадания ракеты дрон загорелся и потерял управление.

    Аппарат рухнул на землю в районе Бурдж-эш-Шимали, расположенном в окрестностях города Тир.

    Напомним, 17 апреля начало действовать десятидневное перемирие в Ливане. Депутат от движения «Хезболла» Али Файяд заявил, что продление режима прекращения огня между Ливаном и Израилем на три недели не имеет смысла, если при этом продолжаются израильские атаки.

