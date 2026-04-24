    Украинский теракт против РКН преследовал четыре цели
    24 апреля 2026, 14:41 • Новости дня

    Захарова назвала подготовку 21-го пакета санкций ЕС против России абсурдом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала сообщения о подготовке Евросоюзом нового пакета санкций против России.

    По словам Захаровой, заявления представителей ЕС о том, что работа над 21-м пакетом антироссийских санкций началась сразу после принятия 20-го, являются «еще одной сценой из западного театра абсурда», передает РИА «Новости».

    «Я считаю, что главной характеристикой 20-го пакета санкций ЕС против России стало заявление брюссельской бюрократии и отдельных представителей ЕС о том, что они тут же начали работать над 21-м пакетом... Это еще одна сцена из этого западного театра абсурда», – сказала дипломат на брифинге.

    По словам Захаровой, Россия ответит на 20-й пакет санкций жестко и исключительно исходя из собственных интересов.

    Напомним, в четверг страны Европейского союза приняли 20-й пакет санкций против России. В него вошли 117 граждан и 60 юрлиц России.

    В пятницу глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС начал продвижение 21-го пакета санкций против России.

    23 апреля 2026, 18:44 • Новости дня
    Умер ведущий телепередачи «Человек и закон» Пиманов
    Tекст: Валерия Городецкая

    Ведущий Первого канала Алексей Пиманов скончался на 65-м году жизни, сообщил телеканал.

    «Печальная новость, которая пришла только что. Не стало нашего коллеги – ведущего Первого канала Алексея Пиманова. Талантливый журналист, режиссер, продюсер», – говорится в сообщении на сайте Первого канала.

    Пиманов более 25 лет вел программу «Человек и закон», а также работал сценаристом, режиссером и был руководителем крупного медиахолдинга «Красная звезда». Отмечается, что причиной смерти стала остановка сердца.

    Первый канал выразил глубокие соболезнования семье и близким Пиманова.

    В феврале умерла ведущая передач «Утренняя почта» и «Спокойной ночи, малыши» Светлана Жильцова.

    24 апреля 2026, 02:33 • Новости дня
    Дмитриев поинтересовался способами оплаты российского газа Евросоюзом
    Tекст: Антон Антонов

    Глава Российского фонда прямых инвестиций и специальный представитель президента России по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с зарубежными странами Кирилл Дмитриев поинтересовался, как ЕС собирается оплачивать российский газ в условиях новых санкций.

    «Как отчаявшийся ЕС сможет оплатить российский газ, который ему вскоре придется выпрашивать?» – заявил Дмитриев в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Европейского союза приняли 20-й пакет санкций против России. Евросоюз объявил о новых санкциях, запрещающих сделки с двадцатью банками России и четырьмя финансовыми организациями из третьих стран. 

    23 апреля 2026, 19:55 • Видео
    20-й пакет санкций ЕС принят. Чего ждать?

    После многих безуспешных попыток Евросоюз утвердил 20-й пакет санкций против России, который хотел принять еще в январе. Кроме того, Украине выделен кредит на 90 млрд евро. Чего теперь ждать?

    23 апреля 2026, 20:19 • Новости дня
    Захарова предложила Соловьеву прокомментировать новые санкции ЕС
    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала введение 20-го пакета санкций Евросоюза против России.

    В этот раз в санкционный список попали не только политики и бизнесмены, но и представители российской культуры.

    «Единственный человек, который может подобрать нужные слова в этой ситуации, это Владимир Соловьев. Брат, не подкачай», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Напомним, страны Европейского союза приняли 20-й пакет санкций против России.

    В рамках нового пакета санкций ЕС ввел рестрикции против российского певца Тимура Юнусова, известного под псевдонимом Тимати.

    МИД России пообещал подготовить ответ на очередной пакет европейских ограничений.

    24 апреля 2026, 10:52 • Новости дня
    Лидеры ЕС потребовали срочно пересмотреть план борьбы с топливным кризисом
    Tекст: Мария Иванова

    На фоне скачка цен на газ на 34% участники саммита на Кипре сочли недостаточным план Еврокомиссии, потребовав от министров более решительных мер.

    Участники саммита на Кипре поручили министрам финансов подготовить новые краткосрочные меры для борьбы с энергетическим кризисом, передает Bloomberg.

    Предыдущий план Еврокомиссии, включавший снижение налогов и оптимизацию распределения авиатоплива, признан слабоэффективным на фоне конфликта в Иране. С начала боевых действий стоимость газа выросла на 34%, а нефти марки Brent – на 37%.

    «Европа должна иметь гораздо больше мужества», – заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Политик отметила, что инициативы чиновников являются недостаточным шагом вперед. Президент Кипра Никос Христодулидис подтвердил намерение обязать профильных министров представить конкретные предложения в ближайшее время.

    Власти Испании также призвали проявлять большую амбициозность в вопросах энергетической политики. При этом премьер-министр Чехии Андрей Бабиш посетовал на слишком медленное принятие решений. Ранее Еврокомиссия анонсировала программу AccelerateEU для сдерживания цен на энергоресурсы без ущерба для климатических задач сообщества.

    В долгосрочной перспективе объединение планирует масштабно электрифицировать экономику, чтобы снизить зависимость от ископаемого топлива. Эта стратегия полностью соответствует глобальной цели европейского блока по сокращению вредных выбросов на 90% к 2040 году по сравнению с базовым уровнем 1990 года.

    Напомним, накануне глава МЭА заявил о рекордной угрозе мировой энергобезопасности.

    МВФ также сообщил о надвигающемся рекордном энергокризисе в ЕС.

    Европа сократила число авиарейсов из-за топливного кризиса.

    24 апреля 2026, 10:55 • Новости дня
    Bloomberg: Европа выбрала худший момент для запрета российского СПГ
    Tекст: Мария Иванова

    Евросоюз запрещает краткосрочные закупки российского сжиженного природного газа, лишаясь до 3,5 млн тонн топлива ежегодно на фоне кризиса на Ближнем Востоке, отмечает Bloomberg.

    Европейские страны приступают к реализации плана по отказу от российского сжиженного природного газа в сложный период, пишет Bloomberg.

    С субботы Евросоюз запрещает закупки топлива на спотовом рынке, при этом долгосрочные контракты продолжат действовать до конца текущего года.

    По оценкам экспертов Wood Mackenzie Ltd. и Energy Aspects Ltd., ограничения затронут от 2,8 до 3,5 млн тонн СПГ в год.

    «Мы пока не видим большого риска для поставок, но через пару месяцев ситуация может измениться», – заявил директор по газу и СПГ в Европе компании Wood Mackenzie Том Марцек-Мансер.

    Сокращение поставок происходит на фоне скачка европейских цен на газ почти на 40% из-за конфликта на Ближнем Востоке. При этом российская компания Novatek PJSC активно перенаправляет свои объемы на рынки Азии, предлагая топливо покупателям из Индии, Китая и Вьетнама.

    Ранее сообщалось, что лидеры ЕС потребовали срочно пересмотреть план борьбы с топливным кризисом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дипломат Александр Грушко заявил о росте уязвимости Евросоюза после отказа от российских энергоресурсов.

    Французские СМИ сообщали об угрозе энергетической стабильности Европы на фоне обострения ситуации в Ормузском проливе.

    24 апреля 2026, 12:10 • Новости дня
    В Госдуме назвали цели попытки украинского теракта против Роскомнадзора

    Депутат Колесник: России нужно выбить цифровые инструменты влияния из рук властей Украины

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Украинская сторона пыталась совершить теракт против руководства Роскомнадзора, чтобы запугать российское общество и дестабилизировать работу по созданию безопасного цифрового пространства для россиян, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее ФСБ предотвратила теракт против руководителей РКН.

    «Украинские власти осознают удручающую ситуацию ВСУ на линии боевого соприкосновения. Они теряют города и села, российские войска уверенно продвигаются на множестве участков фронта. Банковая решила ответить ударом по гражданскому населению. Таким образом, в глобальном смысле нынешняя попытка теракта – месть Киева за военные поражения», – пояснил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    «Принимая во внимание выбранные для атаки фигуры, очевидно, что попытку теракта также можно считать в некоторой степени признанием того, что Россия побеждает Банковую и в информационном поле. Кроме того, этим покушением Киев пытался запугать руководство Роскомнадзора и дестабилизировать работу ведомства по созданию безопасного цифрового пространства для наших граждан», – продолжил депутат.

    Собеседник напомнил, что цифровые инструменты используются украинскими властями и их прокси для проведения диверсий в России, а также для финансового мошенничества в отношении граждан. «Безусловно, нам нужно расширять предупредительные меры, в том числе – повышать цифровую подготовленность россиян», – подчеркнул парламентарий.

    «Также думаю, России необходимо усилить борьбу с попытками влиять на наших граждан извне в информационной среде и еще полнее использовать инструменты контрпропаганды. Все это вкупе с деятельностью правоохранительных органов по пресечению терактов создает заслон от попыток Киева раскачать общество», – отметил спикер. «Цифровое пространство – это серьезное оружие, которое нам нужно окончательно выбить из рук украинских властей», – резюмировал Колесник.

    Ранее Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил, что 18 апреля российские правоохранители предотвратили теракт против руководителей Роскомнадзора. Злоумышленники планировали взорвать автомобиль при помощи взрывного устройства.

    В Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле были задержаны семь сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, участвовавших в подготовке преступления. Они были завербованы спецслужбами Украины через Telegram. Главарь группы – житель Москвы 2004 года рождения – при задержании оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован.

    В ходе обысков у террористов изъяли килограммовое самодельное взрывное устройство, гранату Ф-1, пистолет ПМ с глушителем, два газовых пистолета, рации. Также у злоумышленников обнаружили неонацистскую атрибутику, символику украинских военизированных формирований, а также инструкцию по вступлению в террористическую организацию, запрещенную в России.

    «Я состоял в группе, в которой обсуждали и планировали взрывы, поджоги автомобилей сотрудников Роскомнадзора», – приводит РИА «Новости» слова одного из злоумышленников. «В марте 2026 года я вступила в чат, где предложила свою помощь в изготовлении листовок. Меня сделали администратором в группе, где готовилось покушение на замглавы Роскомнадзора», – рассказала другая фигурантка.

    Еще одна задержанная призналась, что администрировала чат, где выкладывались личные данные сотрудников российских органов власти, в том числе – главы Роскомнадзора. Также в общении участники призывали к преступлениям против должностных лиц, в том числе поджогам.

    В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном обороте оружия и взрывных устройств. Решается вопрос об их привлечении к уголовной ответственности за приготовление к теракту.

    «Поступающая в ФСБ России информация свидетельствует об активной деятельности украинских спецслужб, направленной на срыв проводимых в России мероприятий по обеспечению безопасности информационного пространства, в том числе блокировке мессенджера Telegram, массово используемого противником для совершения диверсионно-террористических, экстремистских, кибермошеннических и иных тяжких преступлений», – говорится в сообщении спецслужбы.

    По данным ФСБ, в 2025 году были привлечены к уголовной ответственности 84 администратора и участника интернет-сообществ, причастных к направлению более 2,5 тыс. ложных сообщений о минировании российских объектов. С начала нынешнего года задержаны уже 118 администраторов сим-боксов, задействованных в мошеннических преступлениях против россиян. Газета ВЗГЛЯД объясняла связь между ограничениями в интернете и созданием безопасного контура для жителей России.

    23 апреля 2026, 22:44 • Новости дня
    ЕС увязал выдачу кредита Украине в 90 млрд евро с защитой прав меньшинств Киевом

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз обязал Украину обеспечить защиту прав меньшинств для получения кредита в размере 90 млрд евро, однако не раскрыл, о каких группах идет речь.

    Евросоюз обязал Украину обеспечить защиту прав меньшинств для получения кредита в размере 90 миллиардов евро, говорится в опубликованном регламенте, передает РИА «Новости».

    В документе подчеркивается, что Киев должен сохранять демократические механизмы, поддерживать многопартийную систему, соблюдать верховенство права и гарантировать права человека, включая права меньшинств, а также бороться с коррупцией.

    При этом в регламенте не уточняется, каких именно меньшинств касается требование, и не указано, входят ли в их число русскоязычные или верующие Украинской православной церкви. Власти ЕС оставили этот вопрос открытым.

    Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отмечала продолжение дискриминации русскоязычного населения на Украине. По ее словам, нарушаются права и усиливается давление на граждан, использующих русский язык. Уполномоченный по защите государственного языка Украины Елена Ивановская предлагала увеличить штрафы за использование русского языка в два раза.

    Украинские власти также развернули масштабную кампанию против Украинской православной церкви Московского патриархата, крупнейшей религиозной общины страны. Местные органы в ряде регионов запретили деятельность УПЦ, ссылаясь на ее связь с Россией. СБУ инициировала уголовные дела против духовенства, проводит обыски в храмах и монастырях, а суды выносят обвинительные приговоры представителям церкви.

    Напомним, Евросоюз завершил все необходимые процедуры для утверждения финансирования на 90 млрд евро для Украины на 2026-2027 годы.

    Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил о начале выплат 90 млрд евро Киеву в середине мая.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о потере суверенитета ЕС из-за кредита Киеву.

    23 апреля 2026, 22:21 • Новости дня
    ЕС запретил транзакции с четырьмя банками Киргизии, Лаоса и Азербайджана
    Tекст: Антон Антонов

    Брюссель ограничил финансовые операции с четырьмя финансовыми учреждениями из Киргизии, Лаоса и Азербайджана, которые, по заявлению ЕС, «помогают России в военных действиях».

    «ЕС распространяет запрет на транзакции на четыре банка из Киргизии, Лаоса и Азербайджана», – подчеркивается в опубликованном документе ЕС.

    В документе сказано, что такой шаг предпринят, поскольку банки «помогают России в военных действиях, существенно ослабляя санкции или подключаясь к российской системе передачи финансовых сообщений», передает РИА «Новости».

    Под европейские санкции попали два киргизских учреждения – Керемет-банк и Capital Bank of Central Asia. Кроме того, введенные ограничения затронули азербайджанский Yelo Bank и лаосский Joint Development Bank, пишут «Ведомости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Европейского союза приняли 20-й пакет санкций против России. Евросоюз объявил о новых санкциях, запрещающих сделки с двадцатью банками России и четырьмя финансовыми организациями из третьих стран. Евросоюз включил дополнительные рестрикции против Белоруссии в 20-й пакет. ЕС запретил операции с портами Мурманска и Туапсе.

    23 апреля 2026, 20:12 • Новости дня
    Медведев: Деньги для кредита Киеву возьмут из карманов европейцев
    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал утверденный Евросоюзом кредит для Украины, отметив, что европейские граждане снова были введены в заблуждение.

    «По идиотской логике Брюсселя, платить будет Россия. Наслаждайтесь тем, что вас снова обманывают, европейцы – 90 миллиардов евро возьмут из ваших карманов!» – написал он в соцсетях, передает РИА «Новости».

    Напомним, Евросоюз завершил все необходимые процедуры для утверждения финансирования на 90 млрд евро для Украины на 2026-2027 годы. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил о начале выплат 90 млрд евро Киеву в середине мая.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о потере суверенитета ЕС из-за кредита Киеву.

    24 апреля 2026, 12:39 • Новости дня
    Захарова призвала «не стесняться в выражениях» относительно спонсоров Киева

    Захарова призвала не стесняться в выражениях про европейских спонсоров Киева

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские государства, поддерживающие Киев, должны называться своими именами и не заслуживают деликатного отношения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

    По её словам, многие европейские страны не замечают преступлений киевских властей против мирных жителей, но крайне остро реагируют, когда их прямо называют спонсорами терроризма.

    «Посмотрите, как им не нравится. Что же вам не нравится? Хочется задать этот вопрос напрямую», – заявила Захарова.

    Дипломат заявила, что столицы европейских стран под руководством Брюсселя, включая Париж и Рим, предоставляют Киеву не только деньги и вооружения, но и разведывательную информацию. Захарова также отметила, что Евросоюз политически поддерживает Владимира Зеленского и его окружение, несмотря на удары по гражданским объектам и гибель детей.

    Официальный представитель МИД России выразила мнение, что Европа должна быть готова к тому, чтобы её действия называли прямым и жестким языком, так как, по её словам, других определений для спонсоров терроризма просто не существует. Захарова добавила, что в подобной ситуации «стесняться в выражениях» дипломатам не стоит.

    Захарова назвала киевский режим примером международного терроризма.

    Дипломат обвинила Евросоюз в государственном спонсорстве этих преступлений.

    Захарова раскритиковала поставщиков западного вооружения за соучастие в убийствах мирных граждан.

    24 апреля 2026, 13:14 • Новости дня
    Каллас заявила о непонимании критики США в адрес ЕС
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава евродипломатии Кая Каллас признала, что по-прежнему не понимает критику США в адрес ЕС в контексте конфликта вокруг Ирана и Ормузского пролива.

    Каллас призналась, что ей по-прежнему не совсем понятна критика США в адрес Евросоюза из-за ситуации вокруг Ирана и Ормузского пролива, передает РИА «Новости».

    Она отметила, что требования американских партнеров сводятся к мерам, которые Европа уже готова предложить: разминирование, сопровождение судов и другие обсуждаемые шаги. Она заявила: «Я не понимаю, в чем проблема, если мы фактически отвечаем на их запросы».

    Ранее президент США в интервью Telegraph заявил, что рассматривает выход страны из НАТО из-за отказа альянса участвовать в операции против Ирана. Он назвал НАТО «бумажным тигром» и подчеркнул, что России об этом было известно.

    Глава Белого дома также призывал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Британию и другие страны направить свои корабли в Ормузский пролив для обеспечения безопасности морских маршрутов. В свою очередь Кая Каллас указывала, что страны Евросоюза не готовы отправлять туда военные корабли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министры иностранных дел стран Евросоюза отказались отправлять военные корабли в Ормузский пролив.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала тревожными слова американского лидера о возможном выходе США из НАТО.

    В середине апреля американский президент отклонил запоздалое предложение помощи от Североатлантического альянса в этом регионе.

    23 апреля 2026, 19:15 • Новости дня
    Geely объявил об отзыве более 17 тыс. автомобилей модели Emgrand в России
    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель Geely в России компания «Джили-Моторс» отзывает 17 590 автомобилей Emgrand, проданных на территории страны с 1 ноября 2023 года по 6 сентября 2025 года, сообщил Росстандарт.

    Речь идет о транспортных средствах с определенными VIN-кодами, которые указаны в специальном приложении к уведомлению, сообщается на сайте ведомства.

    В ведомстве пояснили, что причиной отзыва стал риск деформации топливного бака. «При долговременной работе двигателя и в крайне редких случаях топливный бак может деформироваться, компоненты топливного насоса могут касаться внутренней поверхности бака и, как следствие, деформировать или повредить его», – говорится в заявлении Росстандарта.

    На прошлой неделе Росстандарт сообщил, что компания «Джили-Моторс» отзывает в России почти 39 тыс. кроссоверов Geely Atlas.

    В сентябре прошлого года «Джили-моторс» объявил об отзыве почти 18 тыс. Geely Emgrand в России.

    23 апреля 2026, 18:36 • Новости дня
    Орешкин: Оценивать знания на устных экзаменах может ИИ
    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин заявил о перспективах использования искусственного интеллекта для проведения устных экзаменов.

    Он пояснил, что применение ИИ позволит сделать процесс сдачи экзамена более объективным, исключив человеческий фактор, передает ТАСС.

    «В какой-то момент можно будет вернуться к устному экзамену, когда экзаменатором будет уже не человек с субъективизмом, а ИИ, который будет контролировать списывание, дополнительные источники информации, будет оценивать, как человек себя ведет», – подчеркнул Орешкин.

    Орешкин отмечал, что технологии искусственного интеллекта изменили подход школьников к выполнению домашних заданий.

    Он также назвал ИИ «хайповой темой»

    24 апреля 2026, 15:24 • Новости дня
    Захарова заявила о заверениях Японии не поставлять оружие на Украину

    Захарова: Япония заверила Россию в невозможности экспорта вооружений на Украину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство Японии заверило Россию по дипломатическим каналам о невозможности поставок вооружений и продукции двойного назначения в зоны вооруженных конфликтов, в том числе на Украину, сообщила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, японская сторона выразила готовность усилить контроль над выполнением условий сертификации конечного пользователя, передает ТАСС.

    «По дипломатическим каналам получены заверения японских властей о невозможности поставки экспортируемых вооружений и продукции двойного назначения в зоны вооруженных конфликтов, включая непосредственно Украину, а также о намерении ужесточить контроль за соблюдением условий сертификации конечного пользователя», – сказала дипломат на брифинге.

    Во вторник генсек кабмина Японии Минору Кихара объявил об отмене ограничений на экспорт оружия.

    Ранее японское посольство в Москве заявило, что Япония не планирует поставлять Украине летальное оружие.

    24 апреля 2026, 05:42 • Новости дня
    Под санкции ЕС попали WB банк, «Русский стандарт» и «Авангард»
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Новый пакет европейских санкций затронул почти 20 российских кредитных организаций, включая WB банк, «Русский стандарт», «Авангард», «Фора-банк».

    Санкции также введены против банков «Хлынов», «Держава», БКС-банка, банка «Левобережный», Металлинвестбанк, банк «Солидарность», передает ТАСС со ссылкой на м в «Официальный журнал ЕС».

    Также туда включили Почта-банк.

    Эти рестрикции начнут действовать 14 мая 2026 года.

    Напомним, ЕС принял 20-й пакет санкций против России.

