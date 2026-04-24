  Эксклюзив
    Украинский теракт против РКН преследовал четыре цели
    Путин заявил об отсутствии оправдания геноциду армян
    Набиуллина заявила о росте спроса на наличные в России
    В России подорожали презервативы из-за закрытия Ормузского пролива
    В Госдуме указали на попытку мести Украины Роскомнадзору
    Захарова заявила о заверениях Японии не поставлять оружие на Украину
    Набиуллина: ЦБ может взять паузу в снижении ключевой ставки
    Каллас заявила о непонимании критики США в адрес ЕС
    Суд закрыл процесс по делу замминистра обороны Иванова о взятках
    24 апреля 2026, 14:35 • Новости дня

    Токаеву показали первый в Казахстане криптоплатеж через CryptoPay

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву впервые продемонстрировали оплату криптовалютой через отечественную систему CryptoPay, сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

    Презентация прошла в Международном центре искусственного интеллекта Alem.ai в Астане, куда глава государства прибыл с рабочим визитом. Центр занимается развитием научных исследований, образовательных программ и стартапов в сфере искусственного интеллекта, передает РИА «Новости».

    В сообщении пресс-службы отмечается: «Главе государства продемонстрировали первый в Казахстане платеж криптовалютой с использованием отечественной системы CryptoPay». Национальный банк Казахстана анонсировал выпуск криптокарт в июне 2025 года. Эти карты позволят совершать безналичные платежи с привязкой к кошелькам на лицензированных криптобиржах.

    По разъяснению Нацбанка, при оплате цифровые активы пользователя будут мгновенно продаваться на крипторынке Международного финансового центра «Астана». Полученные деньги будут сразу зачисляться на счет, связанный с криптокартой. Такая схема обеспечивает расчет реальными деньгами сразу после моментальной продажи криптовалюты благодаря интеграции между банком и лицензированным криптопровайдером.

    В марте Касым-Жомарт Токаев утвердил новую конституцию страны и подписал указ о реализации положений основного закона.

    22 апреля 2026, 08:35 • Новости дня
    Казахстан сообщил о невозможности транзита нефти по «Дружбе» в Германию
    @ Patrick Pleul/DPA/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Казахстан получил неофициальную информацию о невозможности транспортировки нефти по нефтепроводу «Дружба» в мае, сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов.

    Аккенженов уточнил: «По неофициальным источникам я эту информацию получил. Официальных заявлений с российской стороны пока не было. На май у нас транзит через Атырау – Самара по направлению нефтепровода «Дружба» и далее на завод в Шведт у нас ноль», передает ТАСС.

    Он отметил, что российская сторона по неофициальным каналам заявила о технической невозможности прокачки казахстанской нефти по «Дружбе». Министр предположил, что это связано с недавними ударами по российской инфраструктуре.

    В связи с ситуацией Казахстан намерен перераспределить объемы поставок нефти на другие направления.

    Ранее Reuters сообщило, что поставки нефти из Казахстана в Германию по нефтепроводу «Дружба» будут прекращены с 1 мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о неосведомленности насчет прекращения транзита казахстанской нефти.

    22 апреля 2026, 14:36 • Новости дня
    Юшков оценил остановку поставок Германии казахской нефти по «Дружбе»

    Юшков оценил остановку поставок Германии казахской нефти по «Дружбе»
    @ Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    На данный момент Казахстан является единственным поставщиком нефти по трубопроводу «Дружба». Тем не менее Астана отправляет в Германию относительно небольшие объемы энергоресурсов, что делает их остановку некритичной для ФРГ, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее стало известно, что Астана получила неофициальную информацию о невозможности транзита нефти по трубопроводу «Дружба» в мае.

    «Сообщения об остановке поставок с мая нефти из Казахстана по «Дружбе» выглядят довольно странно и вызывают множество вопросов. От кого исходит эта инициатива? Что послужило поводом к такому возможному решению?» – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    Он напомнил, что в последнее время Украина неоднократно атаковала порт Усть-Луга, а также объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске, через которые в том числе и Астана экспортирует свои энергоресурсы. «В такой ситуации, казалось бы, Казахстан должен заказать у России большую прокачку по «Дружбе» в Германию», – рассуждает собеседник.

    В то же время Киев перекрыл южную ветку нефтепровода. Это приводит к удорожанию прокачки казахстанской нефти по центральной ветке (инфраструктура разделяется на две артерии в Белорусии). «Экономическая логика следующая: чем меньше по трубе вы качаете, тем дороже прокачивать каждую тонну нефти», – пояснил эксперт.

    «Получается, что когда Украина заблокировала поставки в Венгрию и Словакию, то системой пользовался де-факто только Казахстан. Возможно, встал вопрос о повышении тарифа на прокачку в сторону Германии. В таких условиях Астана могла счесть более перспективными другие маршруты экспорта и приостановить поставки по «Дружбе», – детализировал Юшков.

    «Если предположить, что дела обстоят именно таким образом, стоит дождаться также заявлений из Берлина. Насколько Германии важно сохранить эти объемы и готова ли страна, например, платить больше Казахстану? Вместе с тем, если бы ФРГ готова была бы по любой цене покупать казахскую нефть, то стороны бы договорились об увеличении поставок», – отметил он.

    Собеседник допустил, что Германия – в отсутствие выгодных для Берлина поставок по «Дружбе» – будет больше закупать энергоресурсов танкерами. «Казахстан же, по всей видимости, перенаправит нефть на экспорт через, например, Усть-Лугу. То есть для России транзитные объемы не снизятся», – заключил Юшков.

    Ранее стало известно, что Астана получила неофициальную информацию о невозможности транзита нефти по трубопроводу «Дружба» в мае. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Минэнерго Ерлана Аккенженова. По его словам, российская сторона показала Казахстану планируемый показатель поставок на второй квартал — «по всем трем месяцам ноль».

    «Российская сторона, опять-таки по неофициальным источникам, заявляет о неимении технической возможности по прокачке казахстанской нефти. Скорее всего, это связано с недавними ударами по российской инфраструктуре, я делаю такое допущение», – сказал министр.

    Аккенженов сообщил, что Казахстан не ожидает снижения добычи нефти, отметил чиновник. По его словам, Астана имеет возможность перераспределить весь объем углеводородов по другим маршрутам – система Каспийского трубопроводного консорциума, Усть-Луга, Китай.

    Накануне про майскую приостановку транзита со ссылкой на источники писало агентство Reuters. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения. Он отметил, что по этому вопросу нужно обращаться в соответствующие российские компании.

    Агентство отмечало, что экспорт нефти из Казахстана в Германию по российскому трубопроводу составил около 43 тыс. баррелей в день в 2025 году, что на 44% больше, чем в 2024 году. Полное прекращение транзита приведет к потере примерно 17% из 12 млн метрических тонн нефти в год, перерабатываемых немецким нефтеперерабатывающим заводом PCK.

    Напомним, Венгрия и Словакия с 27 января не получают российскую нефть по «Дружбе» из-за блокировки со стороны Украины. Россия технологически готова к возобновлению транзита, отмечал Песков. «Все зависит от киевского режима: откроют ли они трубу и прекратят ли они шантаж», – подчеркивал он.

    Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в этой связи обращался к Владимиру Зеленскому с требованием разблокировать транзит и отказаться от политики давления на европейские страны. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Россию вынуждают искать новый подход к экспорту энергоносителей.

    23 апреля 2026, 19:55 • Видео
    20-й пакет санкций ЕС принят. Чего ждать?

    После многих безуспешных попыток Евросоюз утвердил 20-й пакет санкций против России, который хотел принять еще в январе. Кроме того, Украине выделен кредит на 90 млрд евро. Чего теперь ждать?

    22 апреля 2026, 16:20 • Новости дня
    Новак: Казахстанскую нефть для ФРГ вместо трубопровода «Дружба» пустят другим маршрутом
    @ Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Объемы казахстанской нефти, которые ранее направлялись в Германию по трубопроводу «Дружба», с 1 мая 2026 года будут перенаправлены на другие логистические маршруты, сообщил вице-премьер России Александр Новак.

    «С 1 мая действительно объем поставок казахстанской нефти, которая по «Дружбе» раньше шла в Германию, будет направляться в другие логистические направления, в свободные. Это связано с техническими возможностями на сегодняшний день», – заявил Новак журналистам, передает ТАСС.

    Вице-премьер уточнил, что вопросами перенаправления нефти занимаются Министерство энергетики России и компания «Транснефть». По его словам, все необходимые уведомления по изменению маршрута уже переданы соответствующим сторонам.

    Накануне агентство Reuters сообщило об остановке поставок с мая нефти из Казахстана по «Дружбе».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о неосведомленности насчет прекращения транзита казахстанской нефти.

    Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил остановку поставок Германии казахской нефти по «Дружбе».

    23 апреля 2026, 10:25 • Новости дня
    Робот от Sony начал побеждать профессиональных игроков в настольный теннис

    Робот от Sony начал побеждать профессиональных игроков в настольный теннис
    @ Cover Media/Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    Впервые в истории автономная машина с искусственным интеллектом начала обыгрывать элитных теннисистов в реальных матчах благодаря феноменальной скорости реакции в 20 миллисекунд.

    Автономный робот Ace, оснащенный искусственным интеллектом, передовыми датчиками и восьмишарнирным манипулятором, впервые в истории машин одержал победу над профессиональными игроками в настольный теннис по официальным правилам, пишет New Scientist.

    Руководитель проекта в швейцарском подразделении Sony AI Питер Дюрр отметил: «Игры долгое время служили ориентиром для ИИ, включая шахматы для Deep Blue, а также другие игры в более недавних прорывах, такие как AlphaGo».

    Разработчики подчеркивают, что предыдущие достижения искусственного интеллекта происходили в виртуальном пространстве, тогда как Ace соревнуется с людьми в реальном мире.

    Робот использует событийные датчики, фиксирующие изменения движения и яркости для точного отслеживания мяча. Его навыки формировались с помощью обучения с подкреплением в симуляции, где машина провела несколько тысяч часов.

    Аппаратное обеспечение позволяет роботу превосходить человека в скорости реакции. Задержка Ace составляет всего около 20 миллисекунд, в то время как спортсменам требуется порядка 230 миллисекунд. В ходе исследования робот сыграл с пятью элитными любителями и двумя профессионалами, уступив лишь в нескольких матчах. При этом машина не выдает своих намерений, но и не умеет читать язык тела соперника.

    Несмотря на отсутствие человеческого лица, робот смог удивить игроков способностью считывать вращение при подачах и отбивать мячи, отскочившие от сетки, чему его специально не обучали.

    В конце 2025 года и начале 2026 года Ace продолжил серию побед, обыграв еще нескольких профессионалов, включая игроков из топ-25 мирового рейтинга. Создатели уверены, что при дальнейших улучшениях робот сможет превзойти даже чемпиона мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пекинский стадион «Ледяная лента» примет масштабный спортивный турнир среди андроидов.

    Робот-гуманоид «Молния» выиграл пекинский полумарафон с результатом 48 минут.

    Антропоморфный робот H1 преодолел беговую дистанцию быстрее мирового рекорда человека.

    21 апреля 2026, 20:15 • Новости дня
    Reuters сообщило об остановке поставок с мая нефти из Казахстана по «Дружбе»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поставки нефти из Казахстана в Германию по нефтепроводу «Дружба» будут прекращены с 1 мая, пишет Reuters.

    Об этом агентству Reuters рассказали три источника в отрасли, пожелавшие остаться анонимными. По их данным, скорректированный график экспорта уже направлен Казахстану и Германии. Такое решение создает дополнительные риски для топливного рынка Германии, учитывая нестабильность поставок из стран Ближнего Востока из-за войны с Ираном, отмечается в материале. Германия уже столкнулась с энергетическим кризисом после разрыва многолетних связей с Россией на фоне спецоперации на Украине.

    По информации агентства, в 2025 году экспорт казахстанской нефти в Германию по «Дружбе» составил 2,146 млн тонн, что примерно соответствует 43 тыс. баррелей в сутки и превышает показатели 2024 года на 44%. За первый квартал 2026 года поставки достигли 730 тыс. тонн.

    Полное прекращение транзита приведет к потере около 17% от объема нефти, перерабатываемого одним из крупнейших немецких предприятий – нефтеперерабатывающим заводом PCK в городе Шведт. Именно топливо с этого завода обеспечивает 9 из 10 автомобилей в Берлине и Бранденбурге, отмечают источники.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о неосведомленности насчет прекращения транзита казахстанской нефти.

    В 2024 году Россия и Польша договорились о транзите нефти из Казахстана в Германию.

    23 апреля 2026, 18:36 • Новости дня
    Орешкин: Оценивать знания на устных экзаменах может ИИ
    @ IMAGO/HalfPoint Images/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин заявил о перспективах использования искусственного интеллекта для проведения устных экзаменов.

    Он пояснил, что применение ИИ позволит сделать процесс сдачи экзамена более объективным, исключив человеческий фактор, передает ТАСС.

    «В какой-то момент можно будет вернуться к устному экзамену, когда экзаменатором будет уже не человек с субъективизмом, а ИИ, который будет контролировать списывание, дополнительные источники информации, будет оценивать, как человек себя ведет», – подчеркнул Орешкин.

    Орешкин отмечал, что технологии искусственного интеллекта изменили подход школьников к выполнению домашних заданий.

    Он также назвал ИИ «хайповой темой»

    22 апреля 2026, 10:14 • Новости дня
    OpenAI выпустила масштабное обновление генератора изображений для ChatGPT

    Представлена модель ChatGPT Images 2.0 со встроенной функцией рассуждения

    OpenAI выпустила масштабное обновление генератора изображений для ChatGPT
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Чат-бот ChatGPT получил новый визуальный движок, который точнее отображает текст на картинках и обрабатывает сложные запросы в специальном режиме размышления.

    Компания OpenAI во вторник анонсировала новый визуальный движок для своего чат-бота, передает портал Axios.

    Версия ChatGPT Images 2.0 лучше справляется с текстом и обработкой деталей. Базовая модель будет доступна всем пользователям, тогда как режим «размышления» получат только платные подписчики.

    Разработчики также откроют доступ к новинкам через API. При этом усложненный алгоритм требует больше времени на создание картинок.

    Эксперты, впрочем, отмечают, что лидерство на рынке нейросетей обычно длится недолго, поскольку конкуренты быстро догоняют фаворитов.

    В прошлом году внимание аудитории привлек запуск модели Nano Banana от корпорации Google. Сама OpenAI несколькими месяцами ранее также пережила всплеск популярности благодаря вирусной генерации картинок в стиле Studio Ghibli.

    Представители компании ожидают новую волну вирусного контента. «Мы верим, что нас ждет еще один подобный момент», – заявила менеджер по продуктам OpenAI Адель Ли во время брифинга с журналистами.

    Она добавила, что свежая разработка отлично подходит для профессиональных задач, включая создание рекламы и постеров. По словам специалиста, нейросеть стала не просто инструментом генерации, а настоящим творческим помощником.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания OpenAI сделала генератор изображений доступным для всех пользователей. Позже разработчики выпустили новую модель искусственного интеллекта GPT-5. В начале этого года американская корпорация вывела из эксплуатации четыре устаревшие версии нейросети.

    23 апреля 2026, 05:09 • Новости дня
    Песков: У остановки транзита нефти из Казахстана по «Дружбе» есть техническая причина
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Приостановка поставок топлива из Казахстана в Германию по трубопроводу «Дружба» вызвана исключительно техническими нюансами, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Решение о временном прекращении транспортировки казахстанской нефти в ФРГ связано с техническими аспектами, пояснил Песков, передает ТАСС.

    Ситуация не ущемляет права партнеров, подчеркнул он.

    «Решение связано с техническими моментами, но все интересы наших казахстанских друзей будут обеспечены по другим маршрутам», – заявил представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Reuters узнало о прекращении поставок казахстанской нефти в Германию с 1 мая. Представитель германского регулятора Фите Вульфф подтвердил грядущую остановку транзита сырья по трубопроводу «Дружба». Вице-премьер России Александр Новак анонсировал перенаправление этих объемов топлива на другие логистические маршруты.

    21 апреля 2026, 19:07 • Новости дня
    Госдума запретила созданные ИИ изображения людей в агитации на выборах

    Tекст: Денис Тельманов

    Новый закон запрещает использовать изображения и голоса людей, созданные искусственным интеллектом, в агитационных материалах без согласия самих граждан или кандидатов.

    Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон о совершенствовании избирательного законодательства, передает ТАСС.

    Закон предусматривает запрет на использование в агитационных материалах изображений и голосов людей, созданных искусственным интеллектом, в том числе если речь идет о вымышленных или уже умерших лицах.

    Документ внесла группа депутатов во главе с первым замруководителя фракции «Единая Россия» Дмитрием Вяткиным. В законе уточняется, что исключение делается только для кандидатов и других лиц, которые дали согласие на применение своих изображений и голосов.

    Изменения вносятся в два федеральных закона: «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и «О выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что избирательная кампания по выборам в Государственную думу фактически уже началась.

    Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев сообщил, что число заявок на предварительное голосование партии достигло 2,1 тыс., а конкурс составил почти пять человек на место.

    Президент Владимир Путин отметил, что противники России попытаются использовать любые возможности для дестабилизации страны во время осенних выборов.

    24 апреля 2026, 13:12 • Новости дня
    Ватикан решил стать глобальным арбитром правды в эпоху ИИ

    Ватикан решил стать глобальным арбитром правды в эпоху ИИ
    @ VATICAN MEDIA/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Святой престол экстренно выстраивает защиту от цифровых подделок, внедряя собственные строгие этические стандарты на фоне надвигающегося «кризиса истины».

    Ватикан активизировал усилия по надзору за искусственным интеллектом и укреплению кибербезопасности, сочетая дипломатию, этику и защиту, передает Axios.

    Внутри города-государства уже внедрены официальные руководящие принципы и структуры мониторинга ИИ. Церковные лидеры все чаще предупреждают о «кризисе истины», вызванном контентом, сгенерированным нейросетями.

    В феврале папа римский запретил священникам использовать ИИ для написания проповедей или ради получения лайков в TikTok.

    «Произносить истинную проповедь – значит, делиться верой, а ИИ никогда не сможет делиться верой», – заявил понтифик на встрече с духовенством Римской епархии.

    В прошлом году Ватикан выпустил государственные рамки для ИИ, требующие, чтобы системы были этичными, прозрачными и ориентированными на человека. Документ прямо запрещает использовать технологии для манипуляций, дискриминации или угроз безопасности. ИИ должен служить человеческому достоинству и никогда не заменять людей.

    Эти шаги породили слухи о создании Ватиканом некой «машины истины» для аутентификации информации. Хотя публичных доказательств существования такого инструмента нет, Святой престол явно становится моральным противовесом дезинформации. Профессор теологии Эндрю Чеснат отметил растущую обеспокоенность Церкви фейковыми новостями и экспоненциальным ростом числа поддельных видео и голосов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, папа римский Лев XIV призвал священников отказаться от использования искусственного интеллекта при подготовке проповедей.

    Ранее понтифик заявил о необходимости защиты сферы массовой информации от чрезмерного влияния алгоритмов.

    До этого Ватикан выпустил специальный богословский документ об опасностях применения подобных технологий.

    22 апреля 2026, 14:47 • Новости дня
    Флорида начала уголовное расследование в отношении OpenAI и ChatGPT

    Tекст: Мария Иванова

    Власти американского штата Флорида инициировали уголовное разбирательство в отношении разработчика искусственного интеллекта OpenAI после того, как университетский стрелок использовал нейросеть ChatGPT для планирования преступления.

    Генеральная прокуратура штата Флорида открыла дело против компании OpenAI и ее продукта ChatGPT, передает РИА «Новости».

    Поводом послужила информация о том, что преступник, убивший двоих и ранивший пятерых человек в университете в прошлом году, консультировался с чат-ботом при подготовке нападения.

    «Сегодня мы объявляем о том, что мы начинаем уголовное расследование в отношении компании OpenAI и ChatGPT», – заявил прокурор Джеймс Утмейер в ходе пресс-конференции, транслировавшейся телеканалом WTVT. Он отметил рост числа самоубийств и случаев причинения вреда детьми из-за использования нейросетей, а также упомянул применение платформы для создания детской порнографии.

    По данным следствия, злоумышленник Феникс Икнер советовался с ботом о выборе оружия, боеприпасов и времени наибольшего скопления людей на территории вуза. Прокурор подчеркнул, что если бы советы давал живой человек, ему бы предъявили обвинения в соучастии в убийстве.

    Представитель OpenAI Кейт Уотерс заявила, что ChatGPT не несет ответственности за преступление, но компания сотрудничает со следствием. Прокуратура уже запросила информацию о внутренних правилах компании при выявлении угроз от пользователей. Разработчики настаивают, что бот лишь агрегирует данные из открытого доступа и не поощряет опасные действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, наследники убитой американки подали иск против компании OpenAI.

    Семьи из США и Канады обвинили разработчика чат-бота в подстрекательстве пользователей к суициду.

    Полиция Лас-Вегаса заявила об использовании искусственного интеллекта для планирования подрыва автомобиля.

    22 апреля 2026, 08:39 • Новости дня
    SpaceX решила купила ИИ-стартап Cursor за 60 млрд долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Космическая корпорация Илона Маска SpaceX поглощает разработчика нейросетей Cursor, рассчитывая ликвидировать отставание от конкурентов накануне рекордного выхода на биржу.

    Предприятие Илона Маска заплатит 60 млрд долларов за интеграцию новых технологий, передает ТАСС со ссылкой на газету Financial Times. Этот шаг призван помочь сократить отставание от главных конкурентов в сфере искусственного интеллекта за несколько месяцев до выхода на IPO.

    Согласно официальному заявлению SpaceX, которая ранее уже поглотила проект xAI, обе команды объединяют усилия «для создания лучшего в мире ИИ с целью программирования и работы со знаниями».

    Американский бизнесмен рассчитывает использовать богатый опыт инженеров Cursor для совершенствования собственных цифровых инструментов. Ожидается, что оценка активов космической корпорации в ходе грядущего размещения акций превысит 1,75 трлн долларов, став крупнейшей за всю историю фондового рынка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск объявил о покупке стартапа xAI компанией SpaceX. Стороны обсуждали возможность объединения активов перед первичным публичным размещением акций. Эта крупная сделка принесла бизнесмену рекордное состояние в размере 800 млрд долларов.

    23 апреля 2026, 10:12 • Новости дня
    Anthropic сообщила о невозможности контролировать ИИ после передачи Пентагону

    Tекст: Мария Иванова

    Разработчик искусственного интеллекта Anthropic заявил в суде, что не имеет возможности контролировать или отключать свои модели после их развертывания американскими военными.

    Компания Anthropic не располагает техническими средствами или «кнопкой отключения» для контроля своих технологий после их передачи Пентагону, передает Axios. Об этом говорится в новых материалы судебного дела, направленных в федеральный апелляционный суд Вашингтона.

    Пентагон ранее признал Anthropic угрозой для цепочки поставок, утверждая, что компания неправомерно вмешивается в способы использования ее технологий в секретных военных операциях.

    Разработчик, в свою очередь, настаивает, что военные имеют возможность протестировать модели перед их развертыванием.

    Политика использования Anthropic запрещает применять модель Claude для создания автономного оружия или массовой слежки. Пентагон счел эти ограничения отвлекающим маневром, что и привело к конфликту. Суд в Вашингтоне отказался приостановить статус угрозы для компании, однако судья в Калифорнии по параллельному делу удовлетворил аналогичную просьбу Anthropic.

    Из-за противоречивых решений компания не может участвовать в новых контрактах с Пентагоном, но продолжает работу с другими правительственными учреждениями.

    Разногласия обостряются на фоне планов администрации США внедрить новую модель Mythos в федеральном правительстве. Руководители ведомств сейчас ищут способы защиты своих систем от кибератак с использованием этой технологии, что может осложнить позицию Пентагона в суде.

    Следующее слушание назначено на 19 мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США пригрозила разорвать контракты с разработчиком искусственного интеллекта Anthropic. Позже руководство компании возобновило переговоры с Пентагоном.

    В итоге корпорация подала иск против Министерства обороны из-за признания разработчиков угрозой безопасности.

    24 апреля 2026, 10:59 • Новости дня
    Маск запустил производство беспилотных такси Cybercab без руля

    Tекст: Мария Иванова

    Американский предприниматель Илон Маск запустил сборку новейших автомобилей Cybercab, которые будут передвигаться полностью автономно без использования руля и педалей.

    Основатель компании Tesla поделился новостью о запуске сборочной линии уникальных машин, передает РИА «Новости».

    «Cybercab начала производство», – написал бизнесмен в соцсети.

    В октябре миллиардер провел презентацию роботакси на специальном мероприятии. Тогда он отмечал, что новые автомобили лишены привычных элементов управления, а поездка на них станет в десять раз проще по сравнению с обычным транспортом.

    Разработчик сравнил свое изобретение с современным лифтом, который работает по принципу нажатия одной кнопки. Примечательно, что ранее старт выпуска этих автомобилей на заводе в Техасе планировался только на 2026 год.

    Два года назад Илон Маск анонсировал роботизированное такси Cybercab.

    В мае прошлого года компания Tesla начала испытания полностью беспилотных автомобилей на улицах Остина.

    До этого американский бизнесмен предсказал полную автоматизацию всех видов транспорта в течение полувека.

    24 апреля 2026, 05:15 • Новости дня
    Разработчик чат-бота ChatGPT представил модель GPT-5.5

    OpenAI выпустила новую модель GPT-5.5

    Tекст: Антон Антонов

    Американская компания OpenAI, создавшая чат-бота ChatGPT, презентовала новую серию моделей продукта – GPT-5.5, говорится в релизе компании.

    «Мы выпускаем GPT-5.5, нашу самую умную и интуитивно понятную модель на сегодняшний день, что является следующим шагом к новому способу выполнения работы на компьютере», – подчеркнул разработчик.

    Обновленная версия стала быстрее обрабатывать команды, эффективнее писать код и искать информацию в интернете. Искусственный интеллект способен анализировать документы, работать с программным обеспечением и выполнять множество функций в автономном режиме. Кроме того, система умеет планировать сложные многоэтапные задачи и проверять итоговый результат, передает РИА «Новости».

    Особое внимание создатели уделили безопасности, внедрив комплекс защиты от киберпреступлений. Нейросеть уже доступна подписчикам тарифов Plus, Pro, Business и Enterprise в сервисах ChatGPT и Codex, а в скором времени появится и в API.

     Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе 2025 новая модель искусственного интеллекта GPT-5 для ChatGPT стала доступна для всех пользователей. В начале 2026 года пресс-служба организации объявила о выводе из эксплуатации четырех устаревших версий нейросети.

