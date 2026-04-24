    Украинский теракт против РКН преследовал четыре цели
    Путин заявил об отсутствии оправдания геноциду армян
    Набиуллина заявила о росте спроса на наличные в России
    В России подорожали презервативы из-за закрытия Ормузского пролива
    В Госдуме указали на попытку мести Украины Роскомнадзору
    Захарова заявила о заверениях Японии не поставлять оружие на Украину
    Набиуллина: ЦБ может взять паузу в снижении ключевой ставки
    Каллас заявила о непонимании критики США в адрес ЕС
    Суд закрыл процесс по делу замминистра обороны Иванова о взятках
    24 апреля 2026, 14:22 • Новости дня

    Турецкая Baykar впервые показала управляемый ИИ рой дронов

    ИИ выстроил в рой турецкие беспилотники Baykar и боеприпасы Sivrisinek

    Tекст: Мария Иванова

    Турецкая корпорация Baykar провела успешные испытания роя беспилотников-камикадзе и барражирующих боеприпасов, управляемых искусственным интеллектом без использования спутниковых навигационных систем.

    Компания продемонстрировала первый полет группы дронов K2 и новейших аппаратов Sivrisinek, способных действовать автономно, передает РИА «Новости».

    Демонстрация состоялась 17 апреля на полигоне в провинции Эдирне, а широкой публике разработку представят в мае на оборонной выставке SAHA в Стамбуле.

    «В ходе демонстрационного полета пять разработанных турецкими специалистами Baykar БПЛА-камикадзе K2 следующего поколения взлетели друг за другом в течение пяти минут. В небе они выстроились в фигуры, такие как линия, буква V, «Туран» и другие, и провели патрульные полеты. Затем к ним присоединились новые барражирующие боеприпасы Sivrisinek, сформировав рой под K2», – рассказали в пресс-службе корпорации.

    В испытаниях также приняли участие ударные аппараты TB2, TB3 и AKINCI, которые вели видеосъемку. Завершился маневр построением всех 18 беспилотников в единую фигуру V. В компании подчеркнули, что благодаря ИИ и визуальной навигации устройства успешно находили цели и ориентировались в пространстве без сигнала GNSS.

    Барражирующие боеприпасы Sivrisinek могут преодолевать расстояние до тысячи километров. Они способны обмениваться данными о целях даже при активном радиоэлектронном подавлении. Baykar сегодня является мировым лидером в производстве беспилотников, экспортируя продукцию в 37 стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкий беспилотник Bayraktar Kizilelma впервые поразил воздушную цель ракетой класса «воздух – воздух».

    Между тем российские войска получили партию дронов «Тор» с модулями искусственного интеллекта. Российский беспилотник «Ланцет» с элементами искусственного интеллекта атаковал цель в центре Киева.

    23 апреля 2026, 11:17 • Новости дня
    TWZ: ВМС США назвали стоимость первого линкора класса Trump
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ВМС США заявили, что первый линкор класса Trump будет заказан в 2028 году по цене около 17 млрд долларов, а окончательный проект корабля еще не утвержден.

    ВМС США активно работают над программой строительства новых линкоров класса Trump, чтобы избежать ошибок, которые были допущены при создании предыдущих боевых кораблей, сообщает TWZ.

    Ключевым требованием названо формирование максимально проработанного проекта до начала строительства: именно отсутствие такой проработки и многочисленные изменения по ходу работ привели к провалу фрегата класса Constellation в прошлом году.

    Секретарь ВМС Джон Фелан и начальник военно-морских операций адмирал Дэрил Кадл на полях выставки Sea Air Space 2026 сообщили о планах построить первый корабль серии, который получит имя USS Defiant, в 2028 финансовом году. Предварительная стоимость флагмана оценивается в 17 млрд долларов, а на всю программу за пять лет планируется потратить 43,5 млрд долларов. Для сравнения: новейшие авианосцы класса Ford обходятся примерно в 13–15 млрд долларов за единицу.

    По словам Фелана, работы над проектом ведутся с учетом прежних ошибок: «Одна из ошибок, которую мы допускали раньше, – начинали строить, когда проект еще не был достаточно зрелым. Сейчас мы хотим выйти на 80% готовности проектной документации до первой сварки». Корабли класса Trump будут иметь водоизмещение примерно 35 тыс. тонн, длину до 268 метров, ширину до 35 метров и скорость свыше 55 километров в час.

    Вооружение новых линкоров будет состоять из комбинированных ядерных и обычных ракет, в том числе гиперзвуковых, размещенных в вертикальных пусковых установках (их планируется 128), рельсотрона, двух 127-миллиметровых пушек, лазерных и других средств ближней обороны. Сейчас рассматривается возможность использования только традиционной энергетики (дизель-генераторы и газовые турбины), хотя вопрос ядерной установки не окончательно снят.

    Важной особенностью новой программы станет внедрение современных методов цифрового проектирования и модульной сборки, что должно стабилизировать сроки и стоимость строительства. ВМС подчеркивают, что опыт модульного строительства уже используется в Азии и позволит распределить производство между несколькими верфями, а финальную сборку и интеграцию осуществлять в США.

    Корабли класса Trump планируется использовать в качестве платформ для мощного удара и командных пунктов в составе надводных и авианосных группировок, а также автономно. Однако эксперты TWZ выражают сомнение в целесообразности столь дорогостоящих единичных кораблей, подчеркивая, что они могут стать приоритетными целями для противника и ограничить гибкость действий ВМС. Решение о продолжении программы будет приниматься новым руководством после 2028 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп анонсировал создание нового «золотого флота» с линкорами одноименного класса.

    Планы по строительству этих огромных боевых кораблей вызвали масштабные дискуссии в обществе.

    Военный эксперт Илья Крамник усомнился в способности американской промышленности реализовать данный проект.

    22 апреля 2026, 14:50 • Новости дня
    В ЕК объяснили слова фон дер Ляйен о Турции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Высказывание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о Турции было неправильно истолковано, заявила официальный представитель исполнительного органа Евросоюза Паула Пинью, пишет Bloomberg.

    Пинью уточнила, что упоминание Турции наряду с Россией и Китаем не означало сравнения этих стран между собой, а указывало лишь на значительное геополитическое влияние Анкары, в том числе на Западных Балканах, сообщает Bloomberg.

    Пинью подчеркнула, что Турция «безусловно остается важным партнером ЕС как в экономическом, так и в политическом плане», особенно в вопросах миграции. Она напомнила, что страна является кандидатом в члены ЕС и важным союзником по НАТО.

    На мероприятии в Гамбурге фон дер Лейен поддержала расширение ЕС и заявила, что блок «должен добиться завершения формирования Европейского континента, чтобы на него не влияли Россия, Турция или Китай». Издание отмечает, что высказывание главы ЕК прозвучало на фоне обострения международной ситуации, связанной с конфликтом США и Ирана, когда ЕС старается укрепить геополитические связи.

    Турция обладает второй по численности армией в НАТО и готовится провести саммит альянса в июле, а также продолжает настаивать на более тесном сотрудничестве с Евросоюзом для усиления безопасности региона.

    Анкара обратилась к Еврокомиссии с просьбой разъяснить слова фон дер Ляйен и получила заверения, что фраза была вырвана из контекста и подлежит пояснению. В турецком МИД пока не прокомментировали ситуацию официально.

    Ранее Турция захотела возглавить операции НАТО в Черном море.

    23 апреля 2026, 19:55 • Видео
    20-й пакет санкций ЕС принят. Чего ждать?

    После многих безуспешных попыток Евросоюз утвердил 20-й пакет санкций против России, который хотел принять еще в январе. Кроме того, Украине выделен кредит на 90 млрд евро. Чего теперь ждать?

    23 апреля 2026, 14:21 • Новости дня
    Анкара назвала ЕС «беспомощным игроком» после заявления фон дер Ляйен
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о Турции как сопернике организации показывает утрату политического веса организации, заявил официальный представитель турецкой правящей Партии справедливости и развития Омер Челик.

    Анкара резко отреагировала на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, назвав Европейский союз «беспомощным игроком» на мировой арене, передает РИА «Новости».

    Поводом для недовольства стали слова фон дер Ляйен от 19 апреля о расширении ЕС для противодействия влиянию России, Турции и Китая, что турецкие политики восприняли как сигнал о потере ЕС политической самостоятельности.

    Челик заявил: «То, что фон дер Ляйен отнесла Турцию к числу стран, которые она позиционирует как противников Европейского союза, представляет собой действительно серьёзное идеологическое и политическое противоречие». По мнению Челика, ЕС сегодня экономически силен, но политически оказался безвольным и лишенным влияния, что проявляется во всех крупных международных конфликтах, включая вопросы по НАТО, ситуацию на Ближнем Востоке и спецоперацию на Украине.

    После заявления фон дер Ляйен Анкара обратилась к Еврокомиссии с запросом о разъяснении, верно ли СМИ передали слова председателя.

    Как сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя ЕК и турецкого дипломата, комиссия попыталась оправдаться, утверждая, что высказывание главы было вырвано из контекста.

    Отношения между Турцией и ЕС остаются сложными уже много лет. Турция подписала соглашение об ассоциации с ЕС в 1963 году, а заявку на членство подала в 1987 году. Переговоры о вступлении начались только в 2005 году, но неоднократно приостанавливались и сейчас открыты всего 16 из 35 необходимых глав. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключал, что «дороги Турции и ЕС могут разойтись».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия назвала неправильно истолкованными слова Урсулы фон дер Ляйен о Турции.

    Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пообещал спасти Евросоюз от тупика.

    Президент республики также подтвердил стратегическую цель вступления страны в объединение.

    23 апреля 2026, 10:10 • Новости дня
    Отставку начальника ВМС США объяснили разногласиями с главой Пентагона

    Tекст: Мария Иванова

    Очередным этапом масштабных кадровых перестановок в американском оборонном ведомстве стало немедленное отстранение руководителя военного флота из-за конфликта с начальством, отмечает Axios.

    О кадровых изменениях в оборонном секторе сообщает портал Axios. Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил в соцсети, что глава ВМС немедленно покидает свой пост. Исполняющим обязанности руководителя назначен заместитель министра Хун Цао.

    «Фелан не понимал, что он не босс. Его работа – выполнять отданные приказы, а не следовать приказам, которые, по его мнению, должны быть отданы», – сообщил изданию осведомленный источник.

    Собеседники журналистов отмечают, что уволенный чиновник не смог найти общий язык с Питом Хегсетом. При этом подчеркивается, что бывший финансист Джон Фелан, утвержденный Сенатом около года назад, поддерживал прекрасные отношения с президентом США.

    Буквально за день до отставки экс-министр провел встречу с дюжиной репортеров. Стороны обсуждали будущее морской службы и крупные инвестиции в развитие флота.

    Агентство отмечает, что внезапные увольнения высокопоставленных военачальников продолжают вызывать недоумение у официальных лиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Джон Фелан передал управление военно-морскими силами США своему заместителю Хангу Као. Сенат США утвердил его на этот пост в марте 2025 года.

    В начале апреля 2026 года глава Пентагона Пит Хегсет уволил начальника штаба Сухопутных войск.

    22 апреля 2026, 21:50 • Новости дня
    НАТО проведет саммит в резиденции Эрдогана

    НАТО объявила о проведении саммита в Анкаре в июле

    Tекст: Ольга Иванова

    Североатлантический альянс проведет встречу на высшем уровне в столице Турции летом 2026 года под председательством генсека Марка Рютте.

    Следующий саммит Североатлантического альянса состоится в Анкаре 7 и 8 июля 2026 года, передает «Интерфакс». Об этом официально объявила штаб-квартира организации в Брюсселе.

    «Заседание пройдет под председательством Генерального секретаря НАТО в президентской резиденции Бештепе в Анкаре, Турция», – отмечается в заявлении альянса. Руководить встречей будет Марк Рютте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кабинет министров Турции запланировал обсуждение места проведения саммита НАТО 2026 года. Турецкое правительство рассматривало Стамбул и Анталью в качестве возможных площадок для мероприятия. США потребовали не приглашать Украину на официальные встречи саммита в Анкаре.

    23 апреля 2026, 19:29 • Новости дня
    Эксперты: Граждане ЕС плохо осознают последствия антироссийской агрессии их правительств
    Tекст: Олег Исайченко

    Западные страны используют сценарий «российской угрозы» в Сувалкском коридоре как основу учений НАТО в Прибалтике и повод для наращивания сил. При этом граждане ЕС слабо представляют опасность и возможные последствия агрессивных действий своих правительств, считают опрошенные газетой ВЗГЛЯД военные эксперты.

    «Все сухопутные учения в странах Прибалтики в последние годы проходят примерно по одному сценарию: Россия якобы нападает на восточный фланг НАТО через Сувалкский коридор или устанавливает контроль над этим участком», – напомнил военный эксперт Алексей Леонков, добавив, что тема неоднократно «разгонялась» в западных СМИ.

    «То есть на Западе сами придумали несуществующую угрозу, довели ситуацию до истерики и на этом фоне начали выделять средства на милитаризацию и строительство военных объектов у наших границ», – пояснил собеседник. По его мнению, решение Литвы о строительстве полигона – это элемент обустройства театра военных действий, в том числе против Калининградской области.

    «В Москве прекрасно понимают: на этих объектах будут находиться войска не только Литвы, но и других стран НАТО. Там могут проходить учения, но также будет накапливаться техника и вооружение для возможного конфликта», – детализировал Леонков. Он подчеркнул: усыпить бдительность России у государств альянса не получится.

    В районе Сувалкского коридора формируется полноценный район развертывания сил НАТО, а именно – немецкого бронетанкового подразделения, соглашается военкор Александр Коц. «Изначально речь шла о дислоцировании одной бригады, но теперь она доросла до масштаба дивизии, для которой и создается вся необходимая инфраструктура», – отмечает эксперт.

    «Европейцы в целом не скрывают простого факта: они готовятся к конфликту с Россией. При этом в Брюсселе понимают, что Москва не будет инициировать войну сама. Поэтому в ЕС делают ставку на провокационные действия, на которые Россия не сможет не отреагировать. Предпосылки к окружению Калининградской области – как раз из этой серии», – добавил Коц.

    «Провокаций со стороны НАТО уже предостаточно: регулярно проводятся учения по морской блокаде, отрабатывается переброска крупных контингентов через всю Европу в Прибалтику – прежде всего в Литву. Все это носит системный характер и, по сути, указывает на отработку вполне конкретного сценария», – отметил собеседник.

    «Параллельно формируется так называемый военный Шенген – инфраструктура для оперативного перемещения крупных колонн бронетехники и вооружения. Одновременно фиксируется кратное увеличение численности армий и военных бюджетов стран альянса, что вписывается в общую линию подготовки», – сказал военкор.

    «Если действительно будет реализован сценарий воздушной, наземной и морской блокады Калининградской области, Россия будет вынуждена пойти на ответные меры. С этой целью мы и наращиваем присутствие в Белоруссии. Там уже размещены «Орешник» и ядерное оружие: все крупные города Европы находятся в зоне досягаемости наших ракет. И об этом им не стоит забывать», – говорит Коц.

    При этом нарастает и «ядерная» риторика со стороны европейских государств. Польша, например, намерена провести совместные ядерные учения с Францией, а Финляндия рассматривает возможность размещения на своей территории боеголовок. Однако, по мнению военного эксперта Алексея Анпилогова, ответные действия России в этой ситуации должны лежать в дипломатической плоскости.

    «Важно понимать: ядерные амбиции ЕС не сулят ничего хорошего не только Москве, но и другим акторам, поскольку агрессивные действия Старого Света рискуют разрушить устоявшуюся систему ядерного сдерживания. Нам необходимо поднимать этот вопрос на международных площадках, объяснять союзникам, чем именно чревата сложившаяся ситуация. Страны, готовые осудить политику Европы, найдутся», – рассуждает он.

    «Еще одно направление – работа с населением ЕС. Граждане стран-членов слабо представляют, чем именно чревата агрессия их правительств. Если донести до них истину о том, что Брюссель, Лондон, Берлин и Париж шаг за шагом превращают их в цели для российских ракет, они вполне способны повлиять на местных лидеров. У нас уже стоят мощные вооружения в Белоруссии, но евробюрократы не считывают нужные сигналы. Может быть, их считают обычные люди, увидев официальный перечень точек, куда именно полетят боеприпасы», – заключил Анпилогов.

    Ранее парламент Литвы одобрил законопроекты о строительстве полигона Капчяместис в Сувалкском коридоре и расширении полигона Таураге близ границы с Калининградской областью России. Об этом сообщило Минобороны республики. Напомним, власти Литвы заняли второе место в мартовском рейтинге недружественных правительств, составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    «Решение было принято в ответ на изменившуюся обстановку в сфере безопасности в регионе и растущие потребности в подготовке военнослужащих. Расширенная инфраструктура обеспечит более качественную подготовку, лучшее взаимодействие с союзниками и оперативную готовность», – утверждают в министерстве.

    Первые учения на полигоне Капчяместис запланированы с 2028 года. Новый объект будет доступен как для литовских сил, так и для немецкой танковой бригады численностью до 5 тыс. военнослужащих, которые должны быть развернуты в стране к концу 2027 года.

    Кроме того, стало известно, что Франция и Польша вскоре отработают нанесение ядерных ударов по России и Белоруссии в ходе анонсированных Эммануэлем Макроном и Дональдом Туском учений над Балтийским морем.

    Сценарий маневров предполагает, что польские пилоты займутся дальней разведкой, выявлением целей, против которых будут применены неядерные крылатые ракеты, а самолеты Rafale Франции, способные нести ядерные боеголовки, имитируют атаки на Россию и Белоруссию, сообщил портал Wirtualna Polska.

    Кроме того, правительство Финляндии предложило парламенту поправки, позволяющие ввоз, хранение и транспортировку ядерного оружия в оборонных целях страны и НАТО. В пояснениях отмечается, что изменения отражают новую оборонную политику страны и соответствуют обязательствам в рамках альянса. Власти подчеркивают, что решение не обязывает Хельсинки размещать боеголовки, а только создает правовые основания для подобных действий в случае необходимости.

    Как отметил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, НАТО продолжает наращивать активность в Балтийском регионе. В ходе учений Объединенных экспедиционных сил под руководством Британии отрабатываются сценарии морской блокады и захвата Калининградской области.

    Грушко подчеркнул, что активность ведомых Лондоном Объединенных экспедиционных сил, в задачи которых входит оперативное реагирование в зоне Крайнего Севера, Северной Атлантики и Балтийского моря, последовательно растет. По оценке замминистра, Североатлантический альянс целенаправленно идет по пути усиления конфронтации в этой части Европы.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что НАТО готовит против России балто-скандинавский кулак.

    22 апреля 2026, 13:23 • Новости дня
    Ученые обнаружили возможные палубы Ноева ковчега на востоке Турции

    Геологическое сканирование горы Арарат выявило вероятные палубы Ноева ковчега

    Tекст: Мария Иванова

    Сканирование горного образования недалеко от Арарата выявило сеть симметричных тоннелей, которые могут оказаться внутренними ярусами легендарного библейского судна, сообщили работающие в Турции исследователи.

    Исследователиполагают, что нашли фрагменты древнего корабля в 29 километрах от Большого Арарата, передает ТАСС.

    Специалисты провели внешнее сканирование местности и обнаружили под скалами симметричные коридоры. По их мнению, ковчег мог сесть там на мель после Всемирного потопа.

    «Судно Ноя было трехпалубным, и обнаруженные структуры могут соответствовать этому описанию», – отмечает Эндрю Джонс из исследовательской группы. Для детального изучения пустот исследователи планируют запустить под землю специального дистанционно управляемого робота.

    Скальное образование в форме крупного судна открыли еще в 1959 году. В 2024 году анализ 88 образцов почвы показал аномально высокое содержание органики и калия. Кроме того, в 300 километрах от моря специалисты выявили окаменелости кораллов и раковины.

    Одна из научных теорий гласит, что около 7 тыс. лет назад воды Средиземного моря затопили Черноморский бассейн. Это масштабное наводнение могло послужить реальной исторической основой для предания о великом потопе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, рабочие в Барселоне нашли под землей судно XV века.

    Российские специалисты впервые использовали подводные дроны для исследований древнего затонувшего поселения на дне Иссык-Куля.

    В Египте археологи обнаружили гробницу сына фараона Усеркафа.

    23 апреля 2026, 14:43 • Новости дня
    Турецкий страховщик решил взыскать 3 млн долларов с владельца Viktor Zabelin

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Турецкая страховая компания Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi просит арбитражный суд Москвы взыскать почти 3 млн долларов (более 222 млн рублей) с архангельского ОАО «Северное морское пароходство» и страховой компании ВСК, говорится в материалах.

    Турецкая страховая компания Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi требует взыскать почти 3 млн долларов (более 222 млн руб.) с архангельского ОАО «Северное морское пароходство» и страховой компании ВСК, передает РИА «Новости».

    Иск подан в Арбитражный суд Москвы, и его предмет – возмещение убытков из-за повреждения судна турецкой компании Sky Time Shipping сухогрузом Viktor Zabelin, владельцем которого является российское ОАО «СМП».

    В материалах дела отмечается, что турецкий страховщик хочет получить компенсацию солидарно с владельца сухогруза и российскую страховую компанию, где была застрахована ответственность судна. Дата самого инцидента пока не уточняется. Рассмотрение спора по существу назначено на июль, а предварительно суд уже отклонил просьбу СМП не рассматривать иск из-за несоблюдения претензионного порядка.

    Ранее, в августе прошлого года, в генеральном управлении береговой охраны Турции сообщили, что у сухогруза Viktor Zabelin под флагом России длиной 108 метров отказал двигатель в проливе Босфор, после чего судно было отбуксировано к причалу Ахыркапы. По заявлениям береговой охраны, инцидент не повлиял на движение других судов в проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкие службы отбуксировали сухогруз Victor Zabelin из-за отказа двигателя у входа в Босфор.

    Береговая охрана Турции также помогла добраться к причалу сухогрузу Azov Forward с неисправным рулем.

    В Мраморном море спасатели успешно сняли с мели следующий из России сухогруз Volgo Balt 213.

    21 апреля 2026, 21:48 • Новости дня
    Bild: Армию ФРГ решили укрепить семинарами по креативности и ИИ-психологами

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Немецкое военное ведомство разработало масштабную программу модернизации вооруженных сил, включающую более 100 мер, таких, как психологические консультации с искусственным интеллектом.

    Министерство обороны Германии подготовило проект из 153 инициатив для укрепления армии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

    Пакет мер предлагает проводить для военнослужащих тренинги по развитию творческого мышления и внедрить цифровых помощников.

    «Солдатам будет предоставлена горячая линия на базе искусственного интеллекта для «психологической кризисной помощи» – 32 месяца», – говорится в публикации.

    Также в течение 30 месяцев планируется запустить занятия по поиску креативных решений. На формирование культуры коллективного интеллекта отведено 15 месяцев.

    Программа предусматривает создание современных рабочих пространств и обновление музыкального вещания на войсковом радио. Особое внимание уделено армейским столовым, которые должны преобразиться через 24 месяца для создания комфортной атмосферы.

    Инициатива направлена на резкое снижение бюрократической нагрузки. Военным обещают электронный учет служебного времени, автоматические уведомления об отпусках и цифровизацию медицины. Полную версию документа представят 22 апреля.

    Также немецкие СМИ сообщали, что бундесвер уже потратил около 2 млрд евро на цифровую систему радиосвязи, которая до сих пор не работает.

    24 апреля 2026, 10:26 • Новости дня
    США ускорили оснащение авианосных групп ракетами Hellfire против дронов
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военно-морские силы США начали срочное оснащение кораблей авианосных ударных групп ракетами Longbow Hellfire и Coyote для защиты от беспилотников.

    Военно-морские силы США стремительно оснащают авианосные ударные группы радарно-наводимыми ракетами Longbow Hellfire для защиты от беспилотников, сообщает TWZ.

    Это часть масштабной программы по наращиванию корабельных систем противодействия беспилотным угрозам, в рамках которой четыре эсминца класса Arleigh Burke уже получили новые пусковые установки для перехватчиков Coyote.

    Впервые о появлении одной из таких установок на эсминце USS Carl M. Levin сообщил TWZ, позже подробности подтвердил Naval News.

    Угроза беспилотников для кораблей не нова, но недавние операции в районе Красного моря и против Ирана заставили флот ускорить внедрение дополнительных средств защиты от беспилотных систем. В новых бюджетных документах ВМС США за 2027 финансовый год отмечается, что «дополнительное финансирование было выделено для быстрого развертывания решений по борьбе с беспилотниками для авианосной группы Gerald R Ford, включая закупку и интеграцию пусковых для Longbow Hellfire и Coyote». Аналогичные меры приняты по отношению к группе Theodore Roosevelt.

    Сами документы не уточняют, на каких именно кораблях из состава групп Gerald R. Ford и Theodore Roosevelt уже установлены пусковые Longbow Hellfire и когда это произошло. ВМС также работает над интеграцией других перехватчиков – например, уже четыре эсминца получили восьмизарядные пусковые Coyote, их можно демонтировать и оперативно перебрасывать на другие корабли. Представитель флота подчеркнул, что это позволяет ускорить развертывание новых возможностей по всему флоту.

    Ракеты Longbow Hellfire (AGM-114L) с миллиметровым радарным наведением уже доказали свою эффективность против беспилотников, а также в поражении целей на суше и на море. Ранее такие ракеты уже были внедрены на боевые корабли типа Littoral Combat Ship, а сейчас флот рассматривает возможность установки контейнерных комплексов на перспективные фрегаты и эсминцы. Кроме того, ведется разработка пусковых для других противобеспилотных ракет, в том числе Roadrunner-M и White Spike, а также испытания лазерных систем AeroVironment LOCUST.

    По мнению экспертов, потребность в многоуровневых системах противодействия беспилотникам будет оставаться высокой, поскольку угроза со стороны автономных и ройных дронов продолжает расти, в том числе за счет применения технологий искусственного интеллекта и машинного обучения. ВМС США намерены и дальше расширять парк пусковых для перехватчиков Longbow Hellfire, Coyote и других средств защиты, чтобы повысить устойчивость флота к современным вызовам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные впервые испытали лазерную противобеспилотную систему LOCUST на авианосце. ВМС США заключили контракт на интеграцию зенитных ракет Patriot с боевой системой эсминцев. Эсминец USS Preble успешно уничтожил четыре беспилотника с помощью лазерного комплекса HELIOS.

    22 апреля 2026, 15:28 • Новости дня
    Более 20 беспилотников ВСУ сбиты над Запорожской областью

    Tекст: Денис Тельманов

    За последние сутки системы ПВО и силовики отразили атаку более двадцати украинских беспилотников, большинство из которых были самолетного типа.

    Более двадцати беспилотных летательных аппаратов ВСУ были уничтожены над Запорожской областью за последние сутки, передает РИА «Новости». Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий, отметив, что противник не прекращает попыток атаковать гражданские объекты с помощью дронов.

    По словам Балицкого, отражением атак занимались подразделения ПВО, военнослужащие Вооруженных сил, сотрудники Росгвардии и других силовых ведомств. Он подчеркнул, что в основном ВСУ использовали дроны самолетного типа, а также FPV-дроны.

    Балицкий заявил: «Противник не оставляет попыток атаковать гражданские объекты Запорожской области с применением беспилотников. Подразделения ПВО, военнослужащие Вооруженных сил и Росгвардии, сотрудники силовых ведомств за прошедшие сутки отразили атаку более 20 БПЛА над территорией нашей области».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские беспилотники атаковали Белгородскую область, в результате чего были ранены водитель легкового автомобиля и подросток на парковке.

    В Курске обломки после ночной атаки беспилотника повредили крышу жилого дома, а 36 жильцов, включая девять детей, были эвакуированы.

    В Самарской области украинские беспилотники ударили по многоэтажке, в результате чего пострадали 11 человек, среди которых есть несовершеннолетние.

    22 апреля 2026, 12:59 • Новости дня
    Минобороны Эстонии захотело получить ракеты США вместо задержанных боеприпасов

    Эстония запросила у США дополнительные ракеты из-за задержки поставок снарядов

    Tекст: Мария Иванова

    Из-за временной приостановки поставок американских боеприпасов на фоне ближневосточного кризиса власти Эстонии рассчитывают получить от США дополнительные ракеты в качестве компенсации.

    Глава эстонского оборонного ведомства Ханно Певкур сообщил о намерении добиться от Вашингтона увеличения поставок ракетных комплексов, передает РИА «Новости». Это связано с тем, что американская сторона временно заморозила отправку боеприпасов на десятки миллионов евро до разрешения ближневосточного кризиса.

    «Мы обсуждаем с американцами, как возобновить поставки в кратчайшие сроки, как найти альтернативные способы восполнить этот пробел и возможно ли получить, например, больше ракет в качестве компенсации за задержку. Все эти переговоры еще впереди», – заявил министр.

    Певкур уточнил, что действующие контракты не предусматривают штрафов за срыв сроков, однако дают возможность запрашивать дополнительные опции. Ранее агентство Reuters сообщало, что американские власти предупредили страны Европы о возможных перебоях с поставками оружия из-за необходимости приоритетного обеспечения нужд на фоне конфликта с Ираном. Задержки затронут государства Балтии и Скандинавии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти заморозили передачу Эстонии снарядов для реактивных систем залпового огня до завершения обострения на Ближнем Востоке.

    Вашингтон уведомил европейских лидеров о возможных проблемах с поставками вооружений из-за ситуации в Иране.

    Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о риске многолетних задержек получения американских ракет.

    22 апреля 2026, 11:35 • Новости дня
    TWZ сообщил о планах оснастить эсминцы Arleigh Burke ракетами Patriot

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Lockheed Martin получила контракт на интеграцию зенитных ракет Patriot PAC-3 MSE с боевой системой Aegis для эсминцев класса Arleigh Burke, пишет TWZ.

    ВМС США заключили с Lockheed Martin контракт на интеграцию зенитных ракет Patriot PAC-3 MSE с боевой системой Aegis на эсминцах класса Arleigh Burke, сообщает TWZ.

    Соглашение на сумму в несколько миллионов долларов было официально объявлено в ходе выставки Sea Air Space. В рамках бюджета на 2027 финансовый год ВМС запрашивают 1,73 млрд долларов на закупку 405 ракет PAC-3 MSE, что станет первым подобным заказом для флота.

    Интеграция PAC-3 MSE с Aegis и системой вертикального пуска Mk 41 позволит эсминцам перехватывать широкий спектр угроз, в том числе тактические баллистические ракеты, крылатые ракеты и беспилотники. В Lockheed Martin подчеркивают, что переход к совместимости с S- и X-диапазонами радаров для PAC-3 MSE требовал лишь незначительных доработок. Ожидается, что начальная операционная готовность будет достигнута примерно к концу 2027 года.

    Никаких изменений в конструкции Mk 41 не потребуется: ракеты будут размещаться в стандартных пусковых контейнерах, каждая длиной более 5 метров и диаметром около 28 сантиметров. В будущем возможно создание контейнеров для размещения нескольких ракет в одной ячейке, что увеличит боезапас корабля. ВМС считают PAC-3 MSE альтернативой средней дальности для существующих ракет SM-2, при этом новые ракеты обеспечивают дополнительную глубину эшелонированной ПРО.

    Стоимость одной ракеты для ВМС составит 4,05 млн долларов, контейнер добавит еще 200 тыс. долларов. Это немного дешевле, чем ракеты SM-6 Block IA, стоимость которых оценивается в 4,348 млн долларов за единицу. ВМС рассчитывают, что за счет крупных армейских заказов удастся снизить цену из-за эффекта масштабирования производства.

    Интерес к PAC-3 MSE вырос после применения этих ракет на Ближнем Востоке и на Украине. Рост заказов со стороны армии США и иностранных операторов Patriot уже вызывает опасения по поводу возможной задержки поставок из-за загрузки производственных мощностей. Тем не менее ВМС намерены ускорить интеграцию PAC-3 MSE на своих кораблях, что может вызвать интерес к этим решениям и у других флотов, использующих Aegis и Mk 41.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон договорился с компанией Lockheed Martin об утроении производства зенитных ракет Patriot.

    Ранее американские сухопутные войска заключили рекордный контракт на выпуск почти двух тысяч управляемых ракет PAC-3 MSE.

    До этого комиссия высокопоставленных военных США увеличила общую цель по закупке новейших противоракет до 13 773 единиц.

    23 апреля 2026, 06:58 • Новости дня
    США экстренно выделили 146 млн долларов на стволы для гаубиц для Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия США заключила контракт с оборонным подрядчиком BAE Systems Land & Armaments на сумму 145,8 млн долларов на производство стволов М776 для гаубиц M777A2 для пополнения запасов, истощенных в результате поставок Украине, Тайваню и Израилю,.

    Армия США заключила контракт с BAE Systems Land & Armaments на сумму 145,8 млн долларов для производства стволов М776 для гаубиц M777A2, передает РИА «Новости». Контракт связан с необходимостью экстренно пополнить запасы, истощенные из-за поставок оружия на Украину, Тайвань и в Израиль.

    В Пентагоне уточнили: «BAE Systems Land & Armaments получила контракт с фиксированной ценой на сумму 145,8 миллиона долларов на производство 155-мм стволов М776 для гаубицы M777A2». Ранее стоимость программы уже достигла 462,7 млн долларов, однако именно этот транш обусловлен острой нехваткой вооружения в американских арсеналах.

    Для заключения сделки военным пришлось воспользоваться специальным механизмом, позволяющим закупать вооружение без проведения конкурса. Такой шаг объяснили необходимостью срочно восполнить арсеналы и минимизировать риски, которые могли бы возникнуть при стандартной процедуре торгов.

    Производство стволов будет организовано в городе Миннеаполис, завершить работы планируется к 31 марта 2031 года. Ствол М776 – ключевой элемент легкой 155-мм гаубицы M777, используемой в зоне боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдеп США одобрил продажу Киеву оборудования для ремонта гаубиц M777 на 104 млн долларов.

    За время украинского конфликта Пентагон увеличил производство стволов для этих орудий на 64%.

    При этом американские законы запретили украинским компаниям самостоятельно чинить стволы данных гаубиц.

    23 апреля 2026, 13:21 • Новости дня
    TWZ сообщил о представлении новой крылатой ракеты США с дальностью Tomahawk

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Компания CoAspire анонсировала на выставке Sea-Air-Space 2026 новую крылатую ракету RAACM-ER, способную преодолевать более 1,8 тыс. километров.

    Компания CoAspire представила новую версию крылатой ракеты Rapidly Adaptable Affordable Cruise Missile Extended Range (RAACM-ER) на выставке Sea-Air-Space 2026 вблизи Вашингтона, сообщает TWZ.

    Этот анонс состоялся спустя всего несколько дней после того, как ВВС США открыли исследование рынка в рамках программы Family of Affordable Mass Missiles – Beyond Adversary’s Reach (FAMM-BAR). Программа направлена на создание массовых, недорогих и дальнобойных средств поражения, прежде всего для противодействия морским целям.

    Основатель CoAspire Даг Денени отметил, что «когда мы разрабатывали оригинальную RAACM, мы знали, что она будет размером с GBU-38», что соответствует длине около 2,35 метра и размаху крыла 35 сантиметров. Однако новая версия – RAACM-ER – получила оптимизированный топливный бак и увеличенную дальность, превышающую 1850 километров. Это стало возможным за счет использования технологий 3D-печати, позволяющих быстро масштабировать производство и снижать стоимость.

    В отличие от Tomahawk, каждая из которых обходится американскому флоту в 3,64 млн долларов, RAACM-ER рассчитана на массовое применение и существенно более низкую себестоимость. Хотя ракета обладает некоторыми элементами малозаметности, уровень скрытности ниже, чем у Tomahawk Maritime Strike. Новый аппарат может запускаться с самолетов, кораблей и наземных установок, а для старта с земли или воды предусмотрен дополнительный твердотопливный ускоритель.

    RAACM-ER, по словам Денени, спроектирована заново, а не является доработкой прежней ракеты. Основными требованиями к ней стали низкая цена, универсальность комплектующих и способность преодолевать противодействие системам ПВО противника. Рабочая дальность, скорость от 0,7 Маха и наличие инфракрасных сенсоров в носовой части делают ее конкурентом для других новых разработок, таких как AGM-158 JASSM, однако создатели избегают прямых сравнений.

    CoAspire уже подписала контракт с правительством США на серийное производство RAACM, а испытательные пуски новой версии должны начаться в ближайшее время. Армия США рассматривает ежегодные закупки от 1 до 2 тыс. таких ракет в течение пяти лет, а основная задача – борьба с медленно движущимися морскими целями и поражение объектов на берегу в условиях усиленной ПВО.

    На рынке аналогичных решений уже присутствуют разработки компаний Anduril, General Atomics и Zone 5 Technologies, что подчеркивает растущий спрос на дешевое и массовое оружие дальнего радиуса действия, особенно на фоне подготовки к возможному конфликту в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания CoAspire стала одним из подрядчиков для производства ракет ERAM.

    Американские военные занялись поиском дешевых альтернатив дорогим крылатым ракетам Tomahawk.

    ВМС США продемонстрировали новую модификацию боеприпаса Maritime Strike Tomahawk с противорадиолокационным покрытием.

    Главное
    Центробанк снизил ключевую ставку до 14,5%
    Захарова призвала «не стесняться в выражениях» относительно спонсоров Киева
    Голикова заявила о росте когнитивных нарушений среди трудоспособных россиян
    Ватикан решил стать глобальным арбитром правды в эпоху ИИ
    Турецкая Baykar впервые показала управляемый ИИ рой дронов
    Газпром решил создать рекордный запас газа на зиму
    Суд лишил квартиры жительницу Перми за фиктивную прописку мигранта