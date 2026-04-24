Макаров: Отсрочка по долгам регионов поможет направить ресурсы на нужды граждан

Tекст: Алексей Нечаев

«Мы хорошо помним ситуацию в региональных финансах, которая была актуальной еще десять лет назад. Начиная с 2016 года одним из основных пунктов Народной программы была экономическая поддержка муниципалитетов, потому что именно местному руководству приходится «смотреть людям в глаза»», – сказал Андрей Макаров, председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Ежедневное общение с гражданами и решение их проблем – это работа муниципалитетов, но средств на нее часто не хватает. Возникала неприятная ситуация: регионы набирали долги в коммерческих банках под 15-20%. Однако президент предложил выход: заменить дорогие частные кредиты бюджетными.

«Кредиты выдавались всем субъектам по ставке 0,1%. То есть это во многом «бесплатные деньги». Такое решение позволило регионам сэкономить более триллиона рублей вплоть до 2030 года», – говорит собеседник. Глава государства, отметил Макаров, правильно объяснил, что правительство списало кредиты с условием: высвободившиеся средства должны пойти на решение самых важных и насущных вопросов.

«Это и есть Народная программа «Единой России», – напоминает депутат. По его словам, инициатива способствовала строительству и ремонту школ, больниц, восстановлению дорог – всему тому, что волнует людей. Однако одну треть от вырученных средств все равно требовалось возвращать.

«Сегодня ситуация в экономике страны непростая, поэтому обязательства субъектов неуклонно растут. Только в этом году они должны были вернуть долг совокупным объемом более 103 млрд рублей. Сумма большая и значимая. Для примера: строительство фельдшерско-акушерского пункта обходится в 15 млн рублей», – объясняет он.

И здесь возникает новая проблема: регионы вновь могут пойти в банки за коммерческими кредитами – но уже для того, чтобы вернуть средства в федеральный бюджет. Именно этого и хотел избежать президент, пояснил Макаров.

Вопрос долговой нагрузки – один из самых болезненных для избирателей. «И в этом нет ничего удивительного, поскольку проблема напрямую связана с выполнением местными властями своих социальных обязанностей, – уточнил депутат. – На этом фоне «Единая Россия» приняла решение обратиться к главе государства с просьбой о переносе срока платежа текущего года. Это позволит высвободить 103 млрд рублей и направить их на решение самых важных вопросов, которые волнуют граждан».

«Добавлю, что все участники собрания фракции «Единая Россия» поддержали эту инициативу. Думаю, ее также поддержат и жители нашей страны – независимо от их партийной принадлежности», – отметил Макаров. – «Данное решение, как и деятельность «Единой России» в целом, направлено на улучшение жизни всего населения РФ вне зависимости от его электоральных предпочтений».

Ранее «Единая Россия» предложила президенту рассмотреть возможность реструктуризации долгов регионов по бюджетным кредитам. По словам секретаря генсовета партии Владимира Якушева, данное решение возникло в ходе работы над новой Народной программой.