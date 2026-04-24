  Лидеры ЕС потребовали срочно пересмотреть план борьбы с топливным кризисом
    Почему Иран похвастался заработком на Ормузском проливе
    24 апреля 2026, 10:59 • Новости дня

    Маск запустил производство беспилотных такси Cybercab без руля

    Маск сообщил о старте производства беспилотных роботакси Cybercab компании Tesla

    Tекст: Мария Иванова

    Американский предприниматель Илон Маск запустил сборку новейших автомобилей Cybercab, которые будут передвигаться полностью автономно без использования руля и педалей.

    Основатель компании Tesla поделился новостью о запуске сборочной линии уникальных машин, передает РИА «Новости».

    «Cybercab начала производство», – написал бизнесмен в соцсети.

    В октябре миллиардер провел презентацию роботакси на специальном мероприятии. Тогда он отмечал, что новые автомобили лишены привычных элементов управления, а поездка на них станет в десять раз проще по сравнению с обычным транспортом.

    Разработчик сравнил свое изобретение с современным лифтом, который работает по принципу нажатия одной кнопки. Примечательно, что ранее старт выпуска этих автомобилей на заводе в Техасе планировался только на 2026 год.

    Два года назад Илон Маск анонсировал роботизированное такси Cybercab.

    В мае прошлого года компания Tesla начала испытания полностью беспилотных автомобилей на улицах Остина.

    До этого американский бизнесмен предсказал полную автоматизацию всех видов транспорта в течение полувека.

    22 апреля 2026, 13:31 • Новости дня
    «Единая Россия» выступила против введения штрафов за нарушение средней скорости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Фракция «Единая Россия» выступила против инициативы по введению штрафов за превышение средней скорости.

    Первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов заявил: «В очередной раз пытались под предлогом эксперимента ввести на отдельных территориях Российской Федерации такую возможность – штрафовать наших водителей за нарушение средней скорости. Эта инициатива может привести к тому, что завтра будут штрафовать на территории всей страны за нарушение средней скорости на отдельно взятом отрезке», говорится на сайте партии.

    По его мнению, это может привести к расширению практики расчёта средней скорости – вплоть до дня и месяца, что недопустимо и ведёт к введению необоснованных штрафов

    «Эта инициатива не имеет ничего общего с правом, об этом неоднократно высказывался Верховный суд. Эта инициатива не имеет ничего общего со справедливостью, поскольку она не служит тем целям, которые установлены с точки зрения регулирования правил дорожного движения», – подчеркнул Бессарабов.

    «Я хотел бы, чтобы прекратили эти спекуляции на этот счёт. Если у кого-то возник такой законодательный суд – установить новые штрафы, новую ответственность для людей, – это идёт вразрез с позицией фракции большинства, позицией фракции «Единой России», вразрез с мнением жителей страны. Мы такого не допустим», – заявил он.

    Даниил Бессарабов сообщил, что в партию поступает множество обращений от граждан и экспертов, выступающих против этой меры. Он также напомнил, что попытки уменьшить нештрафуемый порог превышения скорости, который сейчас составляет 20 км в час, не получили поддержки у фракции и не будут поддержаны в будущем.

    Ранее «Единая Россия» также выступила против повышения стоимости ОСАГО без всестороннего обсуждения с автомобилистами, отметил первый зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев. Он заверил, что партия не поддержит инициативы, которые приведут к росту финансовой нагрузки на страхователей, подчеркнув приоритет защиты интересов граждан перед прибылью страховых компаний.

    23 апреля 2026, 10:25 • Новости дня
    Робот от Sony начал побеждать профессиональных игроков в настольный теннис

    New Scientist: Робот Ace на базе ИИ обыграл профессионалов в настольный теннис

    Робот от Sony начал побеждать профессиональных игроков в настольный теннис
    Tекст: Мария Иванова

    Впервые в истории автономная машина с искусственным интеллектом начала обыгрывать элитных теннисистов в реальных матчах благодаря феноменальной скорости реакции в 20 миллисекунд.

    Автономный робот Ace, оснащенный искусственным интеллектом, передовыми датчиками и восьмишарнирным манипулятором, впервые в истории машин одержал победу над профессиональными игроками в настольный теннис по официальным правилам, пишет New Scientist.

    Руководитель проекта в швейцарском подразделении Sony AI Питер Дюрр отметил: «Игры долгое время служили ориентиром для ИИ, включая шахматы для Deep Blue, а также другие игры в более недавних прорывах, такие как AlphaGo».

    Разработчики подчеркивают, что предыдущие достижения искусственного интеллекта происходили в виртуальном пространстве, тогда как Ace соревнуется с людьми в реальном мире.

    Робот использует событийные датчики, фиксирующие изменения движения и яркости для точного отслеживания мяча. Его навыки формировались с помощью обучения с подкреплением в симуляции, где машина провела несколько тысяч часов.

    Аппаратное обеспечение позволяет роботу превосходить человека в скорости реакции. Задержка Ace составляет всего около 20 миллисекунд, в то время как спортсменам требуется порядка 230 миллисекунд. В ходе исследования робот сыграл с пятью элитными любителями и двумя профессионалами, уступив лишь в нескольких матчах. При этом машина не выдает своих намерений, но и не умеет читать язык тела соперника.

    Несмотря на отсутствие человеческого лица, робот смог удивить игроков способностью считывать вращение при подачах и отбивать мячи, отскочившие от сетки, чему его специально не обучали.

    В конце 2025 года и начале 2026 года Ace продолжил серию побед, обыграв еще нескольких профессионалов, включая игроков из топ-25 мирового рейтинга. Создатели уверены, что при дальнейших улучшениях робот сможет превзойти даже чемпиона мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пекинский стадион «Ледяная лента» примет масштабный спортивный турнир среди андроидов.

    Робот-гуманоид «Молния» выиграл пекинский полумарафон с результатом 48 минут.

    Антропоморфный робот H1 преодолел беговую дистанцию быстрее мирового рекорда человека.

    23 апреля 2026, 19:55 • Видео
    20-й пакет санкций ЕС принят. Чего ждать?

    После многих безуспешных попыток Евросоюз утвердил 20-й пакет санкций против России, который хотел принять еще в январе. Кроме того, Украине выделен кредит на 90 млрд евро. Чего теперь ждать?

    23 апреля 2026, 19:15 • Новости дня
    Geely объявил об отзыве более 17 тыс. автомобилей модели Emgrand в России
    Geely объявил об отзыве более 17 тыс. автомобилей модели Emgrand в России
    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель Geely в России компания «Джили-Моторс» отзывает 17 590 автомобилей Emgrand, проданных на территории страны с 1 ноября 2023 года по 6 сентября 2025 года, сообщил Росстандарт.

    Речь идет о транспортных средствах с определенными VIN-кодами, которые указаны в специальном приложении к уведомлению, сообщается на сайте ведомства.

    В ведомстве пояснили, что причиной отзыва стал риск деформации топливного бака. «При долговременной работе двигателя и в крайне редких случаях топливный бак может деформироваться, компоненты топливного насоса могут касаться внутренней поверхности бака и, как следствие, деформировать или повредить его», – говорится в заявлении Росстандарта.

    На прошлой неделе Росстандарт сообщил, что компания «Джили-Моторс» отзывает в России почти 39 тыс. кроссоверов Geely Atlas.

    В сентябре прошлого года «Джили-моторс» объявил об отзыве почти 18 тыс. Geely Emgrand в России.

    23 апреля 2026, 18:36 • Новости дня
    Орешкин: Оценивать знания на устных экзаменах может ИИ
    Орешкин: Оценивать знания на устных экзаменах может ИИ
    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин заявил о перспективах использования искусственного интеллекта для проведения устных экзаменов.

    Он пояснил, что применение ИИ позволит сделать процесс сдачи экзамена более объективным, исключив человеческий фактор, передает ТАСС.

    «В какой-то момент можно будет вернуться к устному экзамену, когда экзаменатором будет уже не человек с субъективизмом, а ИИ, который будет контролировать списывание, дополнительные источники информации, будет оценивать, как человек себя ведет», – подчеркнул Орешкин.

    Орешкин отмечал, что технологии искусственного интеллекта изменили подход школьников к выполнению домашних заданий.

    Он также назвал ИИ «хайповой темой»

    22 апреля 2026, 10:14 • Новости дня
    OpenAI выпустила масштабное обновление генератора изображений для ChatGPT

    Представлена модель ChatGPT Images 2.0 со встроенной функцией рассуждения

    OpenAI выпустила масштабное обновление генератора изображений для ChatGPT
    Tекст: Мария Иванова

    Чат-бот ChatGPT получил новый визуальный движок, который точнее отображает текст на картинках и обрабатывает сложные запросы в специальном режиме размышления.

    Компания OpenAI во вторник анонсировала новый визуальный движок для своего чат-бота, передает портал Axios.

    Версия ChatGPT Images 2.0 лучше справляется с текстом и обработкой деталей. Базовая модель будет доступна всем пользователям, тогда как режим «размышления» получат только платные подписчики.

    Разработчики также откроют доступ к новинкам через API. При этом усложненный алгоритм требует больше времени на создание картинок.

    Эксперты, впрочем, отмечают, что лидерство на рынке нейросетей обычно длится недолго, поскольку конкуренты быстро догоняют фаворитов.

    В прошлом году внимание аудитории привлек запуск модели Nano Banana от корпорации Google. Сама OpenAI несколькими месяцами ранее также пережила всплеск популярности благодаря вирусной генерации картинок в стиле Studio Ghibli.

    Представители компании ожидают новую волну вирусного контента. «Мы верим, что нас ждет еще один подобный момент», – заявила менеджер по продуктам OpenAI Адель Ли во время брифинга с журналистами.

    Она добавила, что свежая разработка отлично подходит для профессиональных задач, включая создание рекламы и постеров. По словам специалиста, нейросеть стала не просто инструментом генерации, а настоящим творческим помощником.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания OpenAI сделала генератор изображений доступным для всех пользователей. Позже разработчики выпустили новую модель искусственного интеллекта GPT-5. В начале этого года американская корпорация вывела из эксплуатации четыре устаревшие версии нейросети.

    21 апреля 2026, 19:27 • Новости дня
    Следствие попросило арестовать виновницу массового ДТП в Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Женщина-водитель, устроившая смертельную аварию в центре столицы, может быть заключена под стражу по ходатайству следствия.

    Следствие подало ходатайство о заключении под стражу женщины, устроившей массовое ДТП на улице Садовой-Черногрязской в центре Москвы, передает ТАСС.

    Авария произошла в состоянии опьянения, в результате чего погибли два человека и еще двое получили травмы.

    В картотеке Таганского суда Москвы отмечается: «Суд зарегистрировал ходатайство следователя в отношении Владимировой А.К. об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу». Информация об этом содержится в карточке дела, зарегистрированной в суде.

    Рассмотрение вопроса о мере пресечения для женщины-водителя состоится в ближайшее время. Власти продолжают разбирательство по обстоятельствам трагедии, уточняя все детали происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, виновница ДТП на Садовом кольце в Москве может получить до 15 лет колонии. Длительность срока заключения будет зависеть от учета судом смягчающих обстоятельств.

    Департамент транспорта Москвы опубликовал видеозапись массовой аварии, в результате которой погибли два человека. В результате столкновения электровелосипеда с автомобилем мужчине оторвало голову.

    21 апреля 2026, 19:07 • Новости дня
    Госдума запретила созданные ИИ изображения людей в агитации на выборах

    Tекст: Денис Тельманов

    Новый закон запрещает использовать изображения и голоса людей, созданные искусственным интеллектом, в агитационных материалах без согласия самих граждан или кандидатов.

    Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон о совершенствовании избирательного законодательства, передает ТАСС.

    Закон предусматривает запрет на использование в агитационных материалах изображений и голосов людей, созданных искусственным интеллектом, в том числе если речь идет о вымышленных или уже умерших лицах.

    Документ внесла группа депутатов во главе с первым замруководителя фракции «Единая Россия» Дмитрием Вяткиным. В законе уточняется, что исключение делается только для кандидатов и других лиц, которые дали согласие на применение своих изображений и голосов.

    Изменения вносятся в два федеральных закона: «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и «О выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что избирательная кампания по выборам в Государственную думу фактически уже началась.

    Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев сообщил, что число заявок на предварительное голосование партии достигло 2,1 тыс., а конкурс составил почти пять человек на место.

    Президент Владимир Путин отметил, что противники России попытаются использовать любые возможности для дестабилизации страны во время осенних выборов.

    23 апреля 2026, 14:46 • Новости дня
    АвтоВАЗ запустил долгосрочную подписку на автомобили Lada

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский автопроизводитель предложил новую услугу долгосрочной аренды машин, первой моделью в рамках которой стала Lada Vesta.

    «АО «АвтоВАЗ» объявляет о старте программы долгосрочной подписки на автомобили Lada. Сервис, получивший название «Lada Легко», позволяет использовать новый автомобиль на условиях аренды и фиксированного ежемесячного платежа», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы компании.

    На начальном этапе пользователям доступен седан Lada Vesta с 1,6-литровым двигателем и автоматической коробкой передач в комплектации «Практик». В будущем планируется расширить ассортимент предлагаемых моделей. Оформление подписки происходит полностью в онлайн-формате, где клиент выбирает нужные параметры автомобиля и узнает размер ежемесячного платежа.

    Базовая стоимость подписки на Lada Vesta составляет 43 990 рублей в месяц. Однако для первых клиентов, подавших заявку до 30 апреля, цена снижена до 39 990 рублей. В сумму включены полисы ОСАГО и каско, техническое обслуживание, помощь на дорогах, а также сезонная замена и хранение шин.

    Программа рассчитана на физических лиц сроком на один год с лимитом пробега в 30 тыс. километров. После истечения срока аренды машину необходимо вернуть без конструктивных изменений. В дальнейшем компания планирует предложить аналогичные условия и для корпоративных клиентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент АвтоВАЗа Максим Соколов отметил удобство платной подписки для разных категорий клиентов.

    Руководство компании запланировало расширение этой программы на модели Largus и Granta.

    Автомобильный эксперт Артем Самородов заранее предсказал запуск сервиса годовой аренды за 44 тысячи рублей в месяц.

    22 апреля 2026, 14:47 • Новости дня
    Флорида начала уголовное расследование в отношении OpenAI и ChatGPT

    Tекст: Мария Иванова

    Власти американского штата Флорида инициировали уголовное разбирательство в отношении разработчика искусственного интеллекта OpenAI после того, как университетский стрелок использовал нейросеть ChatGPT для планирования преступления.

    Генеральная прокуратура штата Флорида открыла дело против компании OpenAI и ее продукта ChatGPT, передает РИА «Новости».

    Поводом послужила информация о том, что преступник, убивший двоих и ранивший пятерых человек в университете в прошлом году, консультировался с чат-ботом при подготовке нападения.

    «Сегодня мы объявляем о том, что мы начинаем уголовное расследование в отношении компании OpenAI и ChatGPT», – заявил прокурор Джеймс Утмейер в ходе пресс-конференции, транслировавшейся телеканалом WTVT. Он отметил рост числа самоубийств и случаев причинения вреда детьми из-за использования нейросетей, а также упомянул применение платформы для создания детской порнографии.

    По данным следствия, злоумышленник Феникс Икнер советовался с ботом о выборе оружия, боеприпасов и времени наибольшего скопления людей на территории вуза. Прокурор подчеркнул, что если бы советы давал живой человек, ему бы предъявили обвинения в соучастии в убийстве.

    Представитель OpenAI Кейт Уотерс заявила, что ChatGPT не несет ответственности за преступление, но компания сотрудничает со следствием. Прокуратура уже запросила информацию о внутренних правилах компании при выявлении угроз от пользователей. Разработчики настаивают, что бот лишь агрегирует данные из открытого доступа и не поощряет опасные действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, наследники убитой американки подали иск против компании OpenAI.

    Семьи из США и Канады обвинили разработчика чат-бота в подстрекательстве пользователей к суициду.

    Полиция Лас-Вегаса заявила об использовании искусственного интеллекта для планирования подрыва автомобиля.

    23 апреля 2026, 09:25 • Новости дня
    «АГР Холдинг» и Defetoo запустили в Калуге производство двигателей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    «АГР Холдинг» и китайская Defetoo запустили на бывшем заводе Volkswagen в Калуге производство двигателей для своих автомобилей, сообщили в пресс-службе АГР.

    «АГР Холдинг» и китайская компания Defetoo начали совместное производство автомобильных двигателей на бывшем заводе Volkswagen в Калуге, передает РИА «Новости».

    Завод будет обеспечивать двигателями все модели автомобилей, которые выпускаются на совместных предприятиях партнеров в России.

    В пресс-службе «АГР Холдинг» уточнили, что предприятие выбрано в качестве базовой площадки для серийного производства двигателей для легковых автомобилей обеих компаний. Ожидается, что запуск производства позволит увеличить уровень локализации и обеспечить более стабильные поставки комплектующих для российской автомобильной промышленности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компании «АГР холдинг» и Defetoo запланировали вывод на российский рынок нового автомобильного бренда Jeland.

    Объем инвестиций группы АГР в бывшие заводы General Motors и Volkswagen составит почти 90 млрд рублей.

    На предприятии в Калуге стартовала подготовка к производству автомобилей Tenet по полному циклу.

    23 апреля 2026, 09:18 • Новости дня
    В Подмосковье автомобиль съехал в кювет и опрокинулся

    Tекст: Дарья Григоренко

    Водитель автомобиля Chevrolet без водительских прав съехал в кювет и опрокинулся в городском округе Щелково Подмосковья, пострадали двое детей и сам водитель, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД.

    В канале главка на платформе Max говорится, что авария произошла вечером 22 апреля на первом километре автодороги «Фряново-Еремино-Хлепетово».

    В пресс-службе уточнили, что за рулем находился мужчина 1992 года рождения, который не имел права управления транспортным средством. По предварительным данным, он не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

    В результате ДТП водитель и двое детей получили травмы. Обстоятельства аварии устанавливаются, проводится проверка.

    Ранее сообщалось, что водитель маршрутного транспортного средства в городе Железногорск в Красноярском крае не допустил съезд с дороги, пострадали несколько человек.

    22 апреля 2026, 08:39 • Новости дня
    SpaceX решила купила ИИ-стартап Cursor за 60 млрд долларов

    FT:SpaceX решила приобрела разработчика ИИ Cursor за 60 млрд долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Космическая корпорация Илона Маска SpaceX поглощает разработчика нейросетей Cursor, рассчитывая ликвидировать отставание от конкурентов накануне рекордного выхода на биржу.

    Предприятие Илона Маска заплатит 60 млрд долларов за интеграцию новых технологий, передает ТАСС со ссылкой на газету Financial Times. Этот шаг призван помочь сократить отставание от главных конкурентов в сфере искусственного интеллекта за несколько месяцев до выхода на IPO.

    Согласно официальному заявлению SpaceX, которая ранее уже поглотила проект xAI, обе команды объединяют усилия «для создания лучшего в мире ИИ с целью программирования и работы со знаниями».

    Американский бизнесмен рассчитывает использовать богатый опыт инженеров Cursor для совершенствования собственных цифровых инструментов. Ожидается, что оценка активов космической корпорации в ходе грядущего размещения акций превысит 1,75 трлн долларов, став крупнейшей за всю историю фондового рынка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск объявил о покупке стартапа xAI компанией SpaceX. Стороны обсуждали возможность объединения активов перед первичным публичным размещением акций. Эта крупная сделка принесла бизнесмену рекордное состояние в размере 800 млрд долларов.

    23 апреля 2026, 10:12 • Новости дня
    Anthropic сообщила о невозможности контролировать ИИ после передачи Пентагону

    Axios: Anthropic признала невозможность отключить переданный Пентагону ИИ

    Tекст: Мария Иванова

    Разработчик искусственного интеллекта Anthropic заявил в суде, что не имеет возможности контролировать или отключать свои модели после их развертывания американскими военными.

    Компания Anthropic не располагает техническими средствами или «кнопкой отключения» для контроля своих технологий после их передачи Пентагону, передает Axios. Об этом говорится в новых материалы судебного дела, направленных в федеральный апелляционный суд Вашингтона.

    Пентагон ранее признал Anthropic угрозой для цепочки поставок, утверждая, что компания неправомерно вмешивается в способы использования ее технологий в секретных военных операциях.

    Разработчик, в свою очередь, настаивает, что военные имеют возможность протестировать модели перед их развертыванием.

    Политика использования Anthropic запрещает применять модель Claude для создания автономного оружия или массовой слежки. Пентагон счел эти ограничения отвлекающим маневром, что и привело к конфликту. Суд в Вашингтоне отказался приостановить статус угрозы для компании, однако судья в Калифорнии по параллельному делу удовлетворил аналогичную просьбу Anthropic.

    Из-за противоречивых решений компания не может участвовать в новых контрактах с Пентагоном, но продолжает работу с другими правительственными учреждениями.

    Разногласия обостряются на фоне планов администрации США внедрить новую модель Mythos в федеральном правительстве. Руководители ведомств сейчас ищут способы защиты своих систем от кибератак с использованием этой технологии, что может осложнить позицию Пентагона в суде.

    Следующее слушание назначено на 19 мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США пригрозила разорвать контракты с разработчиком искусственного интеллекта Anthropic. Позже руководство компании возобновило переговоры с Пентагоном.

    В итоге корпорация подала иск против Министерства обороны из-за признания разработчиков угрозой безопасности.

    23 апреля 2026, 08:31 • Новости дня
    Дептранс Москвы призвал горожан пересесть на метро из-за непогоды

    Власти Москвы рекомендовали жителям пользоваться метро из-за дождя и перекрытий

    Tекст: Мария Иванова

    Из-за прогнозируемых сильных осадков, порывистого ветра и временных ограничений движения в центре Москвы автомобилистам посоветовали временно отказаться от личного транспорта.

    Столичным водителям настоятельно советуют спуститься в подземку в четверг, передает Telegram-канал департамента транспорта Москвы. По прогнозам синоптиков, в течение всего дня в городе ожидаются дождь и сильный ветер.

    Дополнительные сложности на дорогах возникнут из-за локальных перекрытий. Известно, что с 14.30 движение транспорта в районе Пушкинской площади будет временно закрыто.

    Представители ведомства отметили, что отказ от автомобилей поможет горожанам избежать пробок. «Рекомендуем для поездок выбирать метро. Это сэкономит время. Возьмите зонт», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, москвичей предупредили о холодных и дождливых майских праздниках.

    24 апреля 2026, 05:15 • Новости дня
    Разработчик чат-бота ChatGPT представил модель GPT-5.5

    OpenAI выпустила новую модель GPT-5.5

    Tекст: Антон Антонов

    Американская компания OpenAI, создавшая чат-бота ChatGPT, презентовала новую серию моделей продукта – GPT-5.5, говорится в релизе компании.

    «Мы выпускаем GPT-5.5, нашу самую умную и интуитивно понятную модель на сегодняшний день, что является следующим шагом к новому способу выполнения работы на компьютере», – подчеркнул разработчик.

    Обновленная версия стала быстрее обрабатывать команды, эффективнее писать код и искать информацию в интернете. Искусственный интеллект способен анализировать документы, работать с программным обеспечением и выполнять множество функций в автономном режиме. Кроме того, система умеет планировать сложные многоэтапные задачи и проверять итоговый результат, передает РИА «Новости».

    Особое внимание создатели уделили безопасности, внедрив комплекс защиты от киберпреступлений. Нейросеть уже доступна подписчикам тарифов Plus, Pro, Business и Enterprise в сервисах ChatGPT и Codex, а в скором времени появится и в API.

     Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе 2025 новая модель искусственного интеллекта GPT-5 для ChatGPT стала доступна для всех пользователей. В начале 2026 года пресс-служба организации объявила о выводе из эксплуатации четырех устаревших версий нейросети.

