    24 апреля 2026, 08:08 • Новости дня

    Ученые из Китая нашли неизвестные ранее лунные минералы

    Tекст: Мария Иванова

    В образцах реголита, доставленных на Землю космическим зондом «Чанъэ-5», удалось открыть два ранее неизвестных науке химических соединения.

    Специалисты нашли два новых минерала в образцах, доставленных миссией «Чанъэ-5», передает ТАСС.

    Китайское национальное космическое управление присвоило этим природным химическим соединениям названия «магниевый чанъэит» и «церистый чанъэит».

    Зонд отправился в космос 24 ноября 2020 года со стартовой площадки Вэньчан. Спустя 23 дня аппарат успешно вернулся, собрав около двух килограммов лунной породы.

    Тщательный анализ полученных материалов позволил собрать важнейшие научные данные. В будущем эта информация поможет при возведении исследовательской станции на поверхности спутника нашей планеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, китайский космический аппарат «Чанъэ-6» с образцами лунного грунта успешно приземлился на Земле.

    Ранее космический зонд «Чанъэ-6» привез на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны.

    23 апреля 2026, 10:25 • Новости дня
    Робот от Sony начал побеждать профессиональных игроков в настольный теннис

    Tекст: Мария Иванова

    Впервые в истории автономная машина с искусственным интеллектом начала обыгрывать элитных теннисистов в реальных матчах благодаря феноменальной скорости реакции в 20 миллисекунд.

    Автономный робот Ace, оснащенный искусственным интеллектом, передовыми датчиками и восьмишарнирным манипулятором, впервые в истории машин одержал победу над профессиональными игроками в настольный теннис по официальным правилам, пишет New Scientist.

    Руководитель проекта в швейцарском подразделении Sony AI Питер Дюрр отметил: «Игры долгое время служили ориентиром для ИИ, включая шахматы для Deep Blue, а также другие игры в более недавних прорывах, такие как AlphaGo».

    Разработчики подчеркивают, что предыдущие достижения искусственного интеллекта происходили в виртуальном пространстве, тогда как Ace соревнуется с людьми в реальном мире.

    Робот использует событийные датчики, фиксирующие изменения движения и яркости для точного отслеживания мяча. Его навыки формировались с помощью обучения с подкреплением в симуляции, где машина провела несколько тысяч часов.

    Аппаратное обеспечение позволяет роботу превосходить человека в скорости реакции. Задержка Ace составляет всего около 20 миллисекунд, в то время как спортсменам требуется порядка 230 миллисекунд. В ходе исследования робот сыграл с пятью элитными любителями и двумя профессионалами, уступив лишь в нескольких матчах. При этом машина не выдает своих намерений, но и не умеет читать язык тела соперника.

    Несмотря на отсутствие человеческого лица, робот смог удивить игроков способностью считывать вращение при подачах и отбивать мячи, отскочившие от сетки, чему его специально не обучали.

    В конце 2025 года и начале 2026 года Ace продолжил серию побед, обыграв еще нескольких профессионалов, включая игроков из топ-25 мирового рейтинга. Создатели уверены, что при дальнейших улучшениях робот сможет превзойти даже чемпиона мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пекинский стадион «Ледяная лента» примет масштабный спортивный турнир среди андроидов.

    Робот-гуманоид «Молния» выиграл пекинский полумарафон с результатом 48 минут.

    Антропоморфный робот H1 преодолел беговую дистанцию быстрее мирового рекорда человека.

    23 апреля 2026, 12:04 • Новости дня
    «Ангара-1.2» успешно вывела на орбиту космические спутники Минобороны
    Tекст: Мария Иванова

    Боевой расчет космических войск осуществил успешный старт ракеты-носителя легкого класса «Ангара-1.2» с полезной нагрузкой для российского военного ведомства.

    Запуск состоялся 23 апреля в 11.29 по московскому времени с северного космодрома Плесецк, сообщает Telegram-канал Роскосмоса.

    Ракета-носитель «Ангара-1.2» успешно вывела на заданную орбиту космические аппараты, предназначенные для нужд Министерства обороны России.

    Операция была проведена в штатном режиме силами Воздушно-космических сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Воздушно-космические силы России осуществили запуск ракеты-носителя «Ангара-1.2» с космодрома Плесецк.

    Позже военные спутники успешно вышли на расчетные целевые орбиты.

    Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов назвал выполнение контрактов по производству этих ракет одним из главных направлений работы.

    23 апреля 2026, 19:55 • Видео
    20-й пакет санкций ЕС принят. Чего ждать?

    После многих безуспешных попыток Евросоюз утвердил 20-й пакет санкций против России, который хотел принять еще в январе. Кроме того, Украине выделен кредит на 90 млрд евро. Чего теперь ждать?

    21 апреля 2026, 19:35 • Новости дня
    NASA отключило на зонде Voyager 1 проработавший 49 лет в космосе прибор
    NASA отключило на зонде Voyager 1 проработавший 49 лет в космосе прибор
    Tекст: Елизавета Шишкова

    NASA отключило один из научных приборов на межзвёздном зондe Voyager 1, чтобы продлить срок его работы в глубоком космосе.

    Инженеры Лаборатории реактивного движения NASA в Калифорнии передали команду на выключение эксперимента по измерению низкоэнергетических заряженных частиц (Low-energy Charged Particles, LECP) на борту Voyager 1. Почти 49 лет этот прибор регистрировал ионы, электроны и космические лучи, помогая изучать структуру межзвездной среды за пределами гелиосферы. Данные LECP позволили выявить области с различной плотностью частиц и фронты давления в пространстве, куда до сих пор не добирался ни один другой аппарат, сообщает NASA.

    Voyager 1, как и его «близнец» Voyager 2, питается от радионуклидного термоэлектрического генератора, который ежегодно теряет около 4 ватт мощности по мере распада плутония. После почти полувека полета энергетический резерв стал критическим, и команде приходится поэтапно выключать научную аппаратуру и обогреватели, чтобы не допустить замерзания топливных магистралей и сбоев систем. Во время планового маневра ориентации 27 февраля 2026 года инженеры зафиксировали неожиданное падение уровня энергии, что создало риск срабатывания защиты от пониженного напряжения, при которой аппарат автоматически начнет выключать системы уже без команды с Земли. Чтобы не допустить этого и избежать сложной и рискованной процедуры восстановления, специалисты решили заранее отключить LECP.

    По словам менеджера миссии Карима Бадаруддина, отключение научного инструмента не было чьим-то желанием, но стало «лучшим из доступных вариантов» для сохранения миссии. На борту Voyager 1 продолжат работать два ключевых прибора: детектор плазменных волн и магнитометр, которые по-прежнему стабильно передают уникальные данные о межзвездном пространстве. Сам зонд сейчас находится на расстоянии около 25 млрд километров от Земли, и радиосигнал идет до него примерно 23 часа, а процедура полного выключения LECP заняла около трех часов с четвертью. При этом небольшой мотор, вращающий датчик LECP для обзора во всех направлениях, оставлен включенным: он потребляет всего около 0,5 ватта, но сохраняет возможность вновь задействовать прибор, если в будущем удастся «освободить» дополнительную мощность.

    Решение об отключении LECP было принято не спонтанно: этот прибор давно находился в списке приоритетных кандидатов на отключение. Аналогичный прибор на Voyager 2 был выключен в марте 2025 года. Отключение LECP даст Voyager 1 примерно год «передышки» по энергопотреблению, за который команда намерена подготовить более масштабный энергосберегающий маневр с рабочим названием «Большой взрыв» (Big Bang). Он предполагает одновременную замену группы потребителей энергии: часть устройств будет отключена, а их функции, где это возможно, возложены на более экономичные системы, чтобы удержать аппаратуру теплой и продолжить сбор научных данных.

    Первым «Большой взрыв» протестируют на Voyager 2, который находится ближе к Земле и располагает немного большим энергетическим запасом, что делает его более безопасным полигоном. Испытания намечены на май–июнь 2026 года, и в случае успеха аналогичный сценарий могут применить к Voyager 1 не ранее июля. Если эксперимент сэкономит достаточно энергии, у NASA появится шанс в будущем вновь включить LECP на Voyager 1 и продолжить измерения заряженных частиц в межзвездном пространстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США ради экономии средств обсуждает планы отключения спутников миссии Orbiting Carbon Observatory.

    21 апреля 2026, 14:58 • Новости дня
    Российский прибор для изучения Луны установили на китайский зонд

    Tекст: Мария Иванова

    Разработанный российскими учеными прибор «Пылевой мониторинг Луны» интегрирован в китайский посадочный модуль «Чанъэ-7», запуск которого намечен на этот год.

    Отечественное оборудование отправится к естественному спутнику Земли летом или осенью, передает ТАСС.

    В Институте космических исследований РАН пояснили, что устройство предназначено для изучения плазменно-пылевой экзосферы.

    «Задача прибора – исследование плазменно-пылевой экзосферы Луны. С его помощью можно изучать динамику пылевой компоненты в приповерхностной экзосфере; регистрировать микрометеориты и вторичные пылевые частицы лунного реголита, которые выбиваются микрометеороидами, и измерять их физические характеристики», – говорится в сообщении разработчиков.

    Устройство способно оценивать взаимодействие лунной плазмы с солнечным ветром и ультрафиолетовым излучением. Попадая на специальные сенсоры, пылевые частицы передают механический импульс, что позволяет вычислять их размер и скорость. Дополнительно установленный зонд Ленгмюра замеряет плотность и температуру окружающей плазмы.

    Соглашение о включении российского прибора в состав миссии «Чанъэ-7» Роскосмос и Китайская национальная космическая администрация подписали в сентябре 2025 года. Документ стал частью договоренностей, достигнутых на встрече Владимира Путина и Си Цзиньпина. В дальнейшем планируется установить аналогичное российское оборудование на китайский аппарат «Чанъэ-8», а также на отечественные станции «Луна-27.1» и «Луна-27.2».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский прибор для изучения лунной пыли поступил в Китай для миссии «Чанъэ-7».

    Посол России в КНР Игорь Моргулов заявил об активной реализации соглашения по международной научной лунной станции.

    Москва и Пекин договорились о совместном создании лунной электростанции.

    22 апреля 2026, 13:23 • Новости дня
    Ученые обнаружили возможные палубы Ноева ковчега на востоке Турции

    Tекст: Мария Иванова

    Сканирование горного образования недалеко от Арарата выявило сеть симметричных тоннелей, которые могут оказаться внутренними ярусами легендарного библейского судна, сообщили работающие в Турции исследователи.

    Исследователиполагают, что нашли фрагменты древнего корабля в 29 километрах от Большого Арарата, передает ТАСС.

    Специалисты провели внешнее сканирование местности и обнаружили под скалами симметричные коридоры. По их мнению, ковчег мог сесть там на мель после Всемирного потопа.

    «Судно Ноя было трехпалубным, и обнаруженные структуры могут соответствовать этому описанию», – отмечает Эндрю Джонс из исследовательской группы. Для детального изучения пустот исследователи планируют запустить под землю специального дистанционно управляемого робота.

    Скальное образование в форме крупного судна открыли еще в 1959 году. В 2024 году анализ 88 образцов почвы показал аномально высокое содержание органики и калия. Кроме того, в 300 километрах от моря специалисты выявили окаменелости кораллов и раковины.

    Одна из научных теорий гласит, что около 7 тыс. лет назад воды Средиземного моря затопили Черноморский бассейн. Это масштабное наводнение могло послужить реальной исторической основой для предания о великом потопе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, рабочие в Барселоне нашли под землей судно XV века.

    Российские специалисты впервые использовали подводные дроны для исследований древнего затонувшего поселения на дне Иссык-Куля.

    В Египте археологи обнаружили гробницу сына фараона Усеркафа.

    23 апреля 2026, 19:39 • Новости дня
    Фальков: C этого года студенты смогут учиться проектировать беспилотные автомобили

    Tекст: Ольга Иванова

    Отечественные высшие учебные заведения приступят к обучению студентов проектированию и эксплуатации современных беспилотных автомобилей, сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

    Студенты российских университетов смогут освоить профессию создателя автономных мобильных систем, передает РИА «Новости». Соответствующее заявление сделал руководитель Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков в ходе профильного форума.

    «Начиная с этого года у нас появляется специальность, посвященная проектированию и эксплуатации автономных мобильных систем. Раньше такого не было», – подчеркнул министр.

    Руководитель ведомства добавил, что технологический прогресс серьезно трансформирует рынок труда. В результате меняются сроки обучения и внутреннее наполнение образовательных программ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минобрнауки Валерий Фальков призвал переосмыслить понятие высшего образования из-за кардинальных технологических перемен.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал увеличение числа бюджетных мест по робототехнике и электронике.

    Для внедрения новой образовательной модели ведомство подготовило проект соответствующих изменений в федеральный закон.

    23 апреля 2026, 15:42 • Новости дня
    Минобороны: Выведенные на орбиту ракетой «Ангара-1.2» спутники работают штатно

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военные спутники, запущенные на орбиту ракетой «Ангара-1.2», работают штатно, сообщило Минобороны.

    Специалисты взяли аппараты на управление после того, как они были выведены на целевые орбиты, передает РИА «Новости». Пуск был произведен с космодрома Плесецк в 11.29 по московскому времени. Ракета стартовала с космическими аппаратами в интересах Министерства обороны, уточнили в ведомстве.

    После старта ракету взяли на сопровождение специалисты Главного испытательного космического центра имени Германа Титова при помощи наземного автоматизированного комплекса управления.

    «В расчетное время космические аппараты выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС. С космическими аппаратами установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, их бортовые системы функционируют в штатном режиме», – сообщило Минобороны.

    В четверг Роскосмос сообщил, что «Ангара-1.2» успешно вывела на орбиту космические спутники Минобороны.

    23 апреля 2026, 11:49 • Новости дня
    В Египте нашли гигантскую статую предположительно фараона Рамзеса II

    Tекст: Мария Иванова

    Египетские археологи раскопали в провинции Эш-Шаркия массивное изваяние длиной более двух метров, предположительно изображающее легендарного фараона Рамзеса II.

    Специалисты министерства туризма и древностей сообщили о важном открытии, передает РИА «Новости».

    «В ходе работ египетской археологической миссии высшего совета по делам древностей на объекте Телль-Фарун в районе Эль-Хусейния в провинции Эш-Шаркия была обнаружена большая статуя, у которой отсутствует нижняя часть, включая ноги и основу. Вероятно, на ней изображен фараон Рамзес II», – говорится в заявлении.

    Масса древнего артефакта составляет от 5 до 6 тонн, а длина достигает 2,2 метра. Исследователи выяснили, что монумент еще в античные времена перевезли из Пер-Рамзеса в Телль-Фарун для повторной установки в религиозном комплексе. Сейчас эксперты начали подготовку к масштабной реставрации.

    Рамзес II считается одним из величайших правителей Древнего Египта. Он находился у власти более 60 лет в XIII веке до нашей эры. За это время государство добилось серьезных военных успехов и значительно расширило свои территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, египтолог Виктор Солкин предрек скорое обнаружение огромного храма эпохи Рамзеса II в провинции Сохаг.

    Ранее в провинции Эль-Бухейра археологи нашли бронзовый меч этого фараона с именной табличкой.

    В центральной части страны исследователи раскопали руины жилых домов византийских монахов.

    22 апреля 2026, 10:51 • Новости дня
    Странные равнины Титана объяснили необычной погодой

    Tекст: Мария Иванова

    Идеально гладкие равнины крупнейшего спутника Сатурна сформировались из-за непрерывного оседания мягких частиц из туманной атмосферы, создавших пористый покров толщиной до метра, отмечают ученые.

    Около 65% поверхности гигантского спутника Сатурна состоит из удивительно однородных и плоских равнин, покрытых пористым сухим слоем частиц, передает New Scientist.

    Изучать Титан издалека сложно из-за густой туманной атмосферы, но космический аппарат Cassini позволил рассмотреть его детальнее с помощью радара.

    Исследователи из Корнеллского университета проанализировали радиолокационные данные и выяснили, что поверхность спутника сложнее, чем у большинства каменистых тел Солнечной системы. «Канонические модели, которые мы используем для понимания поверхности Титана, разработанные для Луны и применяемые для Луны, Земли, Венеры, не работают напрямую на Титане», – заявил Александр Хейс.

    Радиолокационным данным лучше соответствует двухслойная модель, где слой мягкого материала низкой плотности покрывает более твердую породу. Этот покров толщиной от нескольких сантиметров до метра, вероятно, состоит из органических молекул, которые падают на поверхность подобно снегу, уплотняясь со временем.

    Поверхность Титана также подвержена воздействию дождей, ветров и эрозии. Миссия НАСА Dragonfly, запуск которой запланирован на 2028 год, а прибытие – на 2034 год, сможет измерить эти слои и помочь понять процесс их формирования, что важно для будущих посадок на этот спутник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новое исследование опровергло существование глобального подземного океана на Титане. Специалисты впервые нашли в атмосфере этого спутника Сатурна сверхактивные молекулы углеводородов.

    Ранее ученые обнаружили на Энцеладе подходящие для зарождения жизни условия.

    22 апреля 2026, 11:57 • Новости дня
    Индонезия попросила обучать будущих космонавтов на территории России

    Tекст: Мария Иванова

    Джакарта планирует направить лучших кандидатов в Россию для прохождения космической подготовки, чтобы укрепить научный и технологический потенциал своего государства, заявил глава МИД страны Сугионо.

    Власти азиатской республики обсуждали перспективы двустороннего сотрудничества в Москве еще в апреле, передает РИА «Новости». Главной темой переговоров стало взаимодействие в сфере науки и высоких технологий.

    «Среди прочего обсуждалось сотрудничество в области науки и технологий, а также космоса. Президент (Индонезии Прабово Субианто) также озвучил возможность отправки Индонезией отобранных и лучших кандидатов для участия в российской программе подготовки космонавтов», – сказал Сугионо на пресс-конференции.

    Глава ведомства отметил значимость отправки персонала и специализированного оборудования на орбиту. Подобные шаги являются прямым отражением технологического потенциала. Россия остается ключевым стратегическим партнером Джакарты, а в 2025 году статус двусторонних отношений был повышен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал космос перспективным направлением для двустороннего взаимодействия с Индонезией.

    Перед переговорами на высшем уровне Прабово Субианто провел в Москве встречи с представителями российских ведомств.

    Ранее российский лидер заявил о готовности Москвы принять участие в развитии индонезийской атомной энергетики.

    22 апреля 2026, 14:06 • Новости дня
    Ученые спрогнозировали новые всплески солнечной активности в конце апреля

    Tекст: Мария Иванова

    Очередной всплеск геомагнитной активности накроет Землю через неделю после продолжительного спокойного периода, отметили ученые.

    Текущий космический шторм, начавшийся три дня назад, полностью завершился, передает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Специалисты зафиксировали нормализацию температуры, плотности и магнитного поля. При этом скорость солнечного ветра пока остается умеренно повышенной.

    Апрель оказался довольно нестабильным месяцем для метеозависимых людей. Ученые уже зарегистрировали два сильных и один средний геомагнитный всплеск. Между этими событиями наблюдались продолжительные спокойные периоды.

    Следующий выход на полноценную магнитную бурю ожидается 29 и 30 апреля. До наступления этих дат прогнозируется абсолютно зеленая полоса без значительных космических колебаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине апреля вероятность возникновения геомагнитных штормов достигла 90%.

    В начале месяца ученые зафиксировали на Солнце вспышку класса M3.5.

    24 апреля 2026, 06:41 • Новости дня
    Ученые нашли останки гигантских осьминогов-кракенов в Японии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ученые реконструировали облик гигантских осьминогов, которые населяли Мировой океан десятки миллионов лет назад и по размеру соответствовали кракенам – мифическим чудовищам из морских легенд, следует из исследования, опубликованного в журнале Science.

    Ученые из Японии реконструировали внешний облик гигантских осьминогов, существовавших в Мировом океане десятки миллионов лет назад, передает РИА «Новости». Исследование опубликовано в журнале Science. Окаменелости, по оценкам, относятся к позднему меловому периоду и насчитывают от 100 до 72 млн лет.

    Согласно результатам работы, некоторые из этих древних осьминогов могли достигать длины от семи до 19 метров, что сопоставимо с размерами мифических кракенов. Исследователи отмечают: «При расчетной общей длине от семи до 19 метров эти осьминоги могут представлять собой самых крупных описанных беспозвоночных, соперничающих с современными им гигантскими морскими рептилиями».

    Восстановить внешний вид удалось, несмотря на то что мягкотелые беспозвоночные редко сохраняются в ископаемых отложениях. Реконструкция проводилась по клювам – твердым хитиновым челюстям, которые были обнаружены в хорошем состоянии.

    Анализ следов износа на челюстях позволил предположить, что древние осьминоги были высшими хищниками в своей экосистеме и охотились, в том числе, на плезиозавров и мозазавров. Асимметрия в износе свидетельствует о сложном поведении и развитом мозге, что, по мнению ученых, говорит о высоком интеллекте этих существ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, японские ученые выяснили роль особой руки самцов осьминога при спаривании.

    Российские исследователи обнаружили на острове Русском кости древнего ихтиозавра.

    Палеонтологи в Канаде нашли останки тираннозавра с двумя детенышами в желудке.

    23 апреля 2026, 09:32 • Новости дня
    Китайские ученые создали цифровую модель эволюции Вселенной

    Tекст: Мария Иванова

    Разработанная за десять лет китайскими учеными суперкомпьютерная система в деталях воссоздала каждый этап формирования мироздания на протяжении 13,8 млрд лет.

    Команда исследователей Китайской академии наук успешно смоделировала процесс развития мироздания, передает ТАСС. Проект получил название «Цяньянь».

    Масштабная работа потребовала вычислительных мощностей передовых суперкомпьютеров и заняла более десяти лет. В результате специалисты сформировали массив данных объемом 13 петабайт.

    Ожидается, что новая высокоточная система станет важным инструментом для будущих исследований. Она окажет научную поддержку китайскому орбитальному телескопу CSST и космической обсерватории «Евклид» Европейского космического агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, астрономы составили крупнейшую в истории карту Вселенной.

    Китайские ученые разработали вычислительную систему с 2 млрд искусственных нейронов.

    Американские специалисты смоделировали на квантовом компьютере теоретический процесс разрушения пространства.

    23 апреля 2026, 13:03 • Новости дня
    В России представили проект космической обсерватории на базе кубсатов

    Tекст: Мария Иванова

    ГК «Геоскан» и Институт космических исследований РАН разработали концепцию распределенной солнечной обсерватории, которая обеспечит открытый доступ к данным космической погоды.

    Проект первой распределенной космической солнечной обсерватории на базе малых спутников представили на конференции «Технологии Геоскана», передает ТАСС.

    Группировка аппаратов типа «кубсат» будет размещена на низких околоземных орбитах и в точках Лагранжа для непрерывного мониторинга активности Солнца.

    «В мире есть ряд научных солнечных обсерваторий на базе сложных, многотонных спутников, однако доступ к работе с ними ограничен в силу различных причин. Мы же предлагаем создать дешевый инструмент с открытым допуском к наблюдательному времени, получаемым данным и аналитике. Благодаря этому ученые, студенты и школьники смогут легко изучать космические явления и ставить собственные эксперименты», – рассказал заведующий совместной лабораторией ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН Сергей Кузин.

    Первым аппаратом системы станет кубсат на платформе «Геоскан 16U», оснащенный зеркальным телескопом, работающим в вакуумном ультрафиолетовом диапазоне. Обсерваторию планируется развивать за счет добавления новых инструментов и модернизации существующих.

    Руководитель отдела проектов малых космических аппаратов ГК «Геоскан» Александр Хохлов отметил, что кубсаты доказали свою эффективность как недорогие и простые в сборке научные спутники. Это позволяет быстро тестировать технологии на орбите и планировать сложные миссии, ранее недоступные частным компаниям в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые приступили к созданию малых спутников для наблюдения за вспышками на Солнце.

    Аппарат на базе платформы «Геоскан 16U» получил первые мультиспектральные снимки Земли.

    23 апреля 2026, 12:34 • Новости дня
    Мощная вспышка на Солнце прервала двухнедельное затишье

    Tекст: Мария Иванова

    На левом краю светила произошел мощный синхронный взрыв класса M1.65, сообщили ученые.

    Астрономы заметили резкий рост активности светила, сообщает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    «Действительно, растёт активность; тут уже, как говорится, без микроскопа видно», – отметили специалисты. Около восьми утра по московскому времени приборы зафиксировали вспышку класса M1.65.

    Это событие стало первым за две недели, предыдущий аналогичный выброс энергии наблюдался 9 апреля.

    Ученые уточнили, что вспышка оказалась двойной. На расстоянии около 1 млн километров друг от друга произошли два синхронных взрыва.

    В настоящее время явление оценивается как нейтральное для Земли. Однако левая активная область под номером 4420 продолжает стремительно увеличиваться в размерах.

    Из-за вращения Солнца эта зона постепенно смещается к центру диска. Эксперты предупредили, что при сохранении темпов роста она может начать представлять угрозу для нашей планеты уже в пятницу, создавая риск фронтальных ударов.

    Напомним, в ноябре прошлого года на Солнце зафиксировали мощную вспышку максимального класса интенсивности Х1.2.

