Ученые из Китая нашли неизвестные ранее лунные минералы

Робот от Sony начал побеждать профессиональных игроков в настольный теннис

New Scientist: Робот Ace на базе ИИ обыграл профессионалов в настольный теннис

Tекст: Мария Иванова

Автономный робот Ace, оснащенный искусственным интеллектом, передовыми датчиками и восьмишарнирным манипулятором, впервые в истории машин одержал победу над профессиональными игроками в настольный теннис по официальным правилам, пишет New Scientist.

Руководитель проекта в швейцарском подразделении Sony AI Питер Дюрр отметил: «Игры долгое время служили ориентиром для ИИ, включая шахматы для Deep Blue, а также другие игры в более недавних прорывах, такие как AlphaGo».

Разработчики подчеркивают, что предыдущие достижения искусственного интеллекта происходили в виртуальном пространстве, тогда как Ace соревнуется с людьми в реальном мире.

Робот использует событийные датчики, фиксирующие изменения движения и яркости для точного отслеживания мяча. Его навыки формировались с помощью обучения с подкреплением в симуляции, где машина провела несколько тысяч часов.

Аппаратное обеспечение позволяет роботу превосходить человека в скорости реакции. Задержка Ace составляет всего около 20 миллисекунд, в то время как спортсменам требуется порядка 230 миллисекунд. В ходе исследования робот сыграл с пятью элитными любителями и двумя профессионалами, уступив лишь в нескольких матчах. При этом машина не выдает своих намерений, но и не умеет читать язык тела соперника.

Несмотря на отсутствие человеческого лица, робот смог удивить игроков способностью считывать вращение при подачах и отбивать мячи, отскочившие от сетки, чему его специально не обучали.

В конце 2025 года и начале 2026 года Ace продолжил серию побед, обыграв еще нескольких профессионалов, включая игроков из топ-25 мирового рейтинга. Создатели уверены, что при дальнейших улучшениях робот сможет превзойти даже чемпиона мира.

