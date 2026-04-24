Полицейские открыли огонь по вооруженному мужчине в Биробиджане

Tекст: Алексей Дегтярёв

Местный житель позвонил в дежурную часть и сообщил о найденном на улице пистолете. Мужчина пригрозил пустить оружие в ход, если стражи порядка немедленно не приедут и не заберут находку, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Прибывший по вызову наряд встретил сопротивление: гражданин начал целиться в полицейских из предмета, внешне напоминающего пистолет Макарова. В ответ на агрессивные действия правоохранителям пришлось применить силу.

«Поскольку действия нападавшего несли явную угрозу для жизни и здоровья правоохранителей, в соответствии с законом «О полиции» сотрудником патрульно-постовой службы было произведено два предупредительных выстрела в воздух и выстрел в направлении злоумышленника. В результате мужчина получил огнестрельное ранение ноги», – добавили в полиции.

Пострадавшего оперативно доставили в медицинское учреждение. Изъятое на месте происшествия оружие, по предварительным данным, оказалось пневматическим пистолетом.

