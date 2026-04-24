МЧС предупредило о лавиноопасности на Сахалине 25 и 26 апреля

В Смирныховском районе Сахалина ожидается опасность схода снежных лавин 25 и 26 апреля, передает РИА «Новости». Региональное управление МЧС предупредило о возможном сходе снежных масс и направило экстренные рекомендации в местную администрацию и профильные организации.
В сообщении подчеркивается: «В администрацию муниципального образования и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий схода лавин, готовы». Особое внимание уделяется готовности спасательных служб к оперативному реагированию.
Противолавинный центр сахалинского управления Росгидромета подтверждает: наиболее опасная ситуация прогнозируется именно в конце недели. Пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области отмечает, что ситуация находится под постоянным контролем экстренных служб.
