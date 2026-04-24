Ученые нашли останки гигантских осьминогов-кракенов в Японии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ученые из Японии реконструировали внешний облик гигантских осьминогов, существовавших в Мировом океане десятки миллионов лет назад, передает РИА «Новости». Исследование опубликовано в журнале Science. Окаменелости, по оценкам, относятся к позднему меловому периоду и насчитывают от 100 до 72 млн лет.

Согласно результатам работы, некоторые из этих древних осьминогов могли достигать длины от семи до 19 метров, что сопоставимо с размерами мифических кракенов. Исследователи отмечают: «При расчетной общей длине от семи до 19 метров эти осьминоги могут представлять собой самых крупных описанных беспозвоночных, соперничающих с современными им гигантскими морскими рептилиями».

Восстановить внешний вид удалось, несмотря на то что мягкотелые беспозвоночные редко сохраняются в ископаемых отложениях. Реконструкция проводилась по клювам – твердым хитиновым челюстям, которые были обнаружены в хорошем состоянии.

Анализ следов износа на челюстях позволил предположить, что древние осьминоги были высшими хищниками в своей экосистеме и охотились, в том числе, на плезиозавров и мозазавров. Асимметрия в износе свидетельствует о сложном поведении и развитом мозге, что, по мнению ученых, говорит о высоком интеллекте этих существ.

