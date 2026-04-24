Музаев сообщил о трех срывах досрочного ЕГЭ из-за воздушной тревоги

Tекст: Дмитрий Зубарев

Музаев рассказал, что экзамен в одном из пунктов проведения досрочного ЕГЭ был трижды прерван из-за воздушной тревоги, передает ТАСС. Он сообщил, что во время тревоги участники уходили в укрытия, а после могли вернуться к тестированию или перенести экзамен на резервный день.

«На досрочном этапе у нас был пункт проведения экзамена, где из-за воздушной тревоги три раза приходилось прерывать экзамен. Уходили на паузу», – рассказал Музаев. Он отметил, что в подобных случаях есть специальный регламент: перерывы проходят в пределах школы, где оборудованы убежища, а участники могут отдохнуть, перекусить и выпить воды.

Музаев добавил, что решение о продолжении экзамена или переносе его на резервный день принимается руководителем пункта проведения. По желанию ученик может подать заявление на пересдачу в другой день, при этом резервных дней запланировано достаточно.

Также глава Рособрнадзора напомнил, что совместно с Минпросвещения определён перечень из 727 школ, чьи выпускники могут не сдавать ЕГЭ, а получить аттестат по итогам промежуточной аттестации. Однако большинство выпускников предпочитают сдавать ЕГЭ, поскольку это удобно для онлайн-подачи документов через «Госуслуги».

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал выдачу аттестатов без обязательной сдачи ЕГЭ выпускникам приграничных регионов. Рособрнадзор для удобства школьников добавил два дополнительных резервных дня для пересдачи предметов. Глава ведомства Анзор Музаев исключил полную отмену данного формата проверки знаний из-за отсутствия достойной альтернативы.