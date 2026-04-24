Росстандарт утвердил ГОСТ на веганскую косметику в России

Росстандарт утвердил разработанный Роскачеством ГОСТ на веганскую косметику, вступающий в силу 1 декабря 2026 года, передает ТАСС. В Роскачестве подчеркнули, что новый стандарт устанавливает единые критерии для заявлений о полном отсутствии в составе косметики ингредиентов животного происхождения.
Как отметили в организации, основная задача документа заключается в создании прозрачной и честной среды для покупателей и производителей. Для веганов и вегетарианцев этот стандарт станет инструментом, защищающим их права, поскольку ранее отсутствие унифицированных критериев позволяло использовать маркировку «без животных компонентов» или «веган» формально, без гарантии.
Теперь заявление о растительном составе продукции должно быть подтверждено проверяемыми и прозрачными доказательствами, что будет напрямую влиять на этический выбор и здоровье чувствительных потребителей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскачество подготовило проект ГОСТа для веганской косметики и бытовой химии. Глава ведомства Максим Протасов анонсировал появление стандартов с повышенными экологическими требованиями. Ранее организация выдала первый в России веганский сертификат на алкогольную продукцию.