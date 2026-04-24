Tекст: Антон Антонов

«О судьбе экономики Евросоюза и всего европейского проекта есовцам стоило бы задуматься, особенно в свете дестабилизации глобальных энергорынков, когда евробюрократия навязывает есовским странам запрет на покупку российских углеводородов вместо того, чтобы думать о жизни простых граждан Европы», – сообщили в постоянном представительстве России при Евросоюзе, комментируя 20-й пакет санкций.

В дипмиссии отметили, что экономические реалии неизбежно расставят все по местам, а инициаторы ограничений ощутят эффект бумеранга, передает РИА «Новости».

По мнению дипломатов, Брюссель в очередной раз продемонстрировал пренебрежение к международному праву и Уставу ООН, несмотря на декларативные заявления. Особое внимание в постпредстве обратили на новый механизм борьбы с обходом санкций. Этот инструмент позволяет Брюсселю в одностороннем порядке ограничивать экспорт товаров и технологий в третьи страны на основе голословных утверждений о высоких рисках нарушений, что является экономическим шантажом.

Представители России напомнили, что легитимными признаются только санкции Совета Безопасности ООН. Отечественная экономика обладает внушительным запасом прочности, а все незаконные действия Евросоюза получат своевременный ответ, заявили в постпредстве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД Александр Грушко заявил, что западные санкции оказались негодным инструментом для влияния на внешнеполитический курс Москвы, поскольку страна давно достигла самодостаточности. Страны Европейского союза приняли 20-й пакет санкций против России.