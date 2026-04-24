Китай решил доставить на Землю образцы грунта с Марса в 2031 году

Китай планирует реализовать миссию по возвращению образцов грунта с Марса с помощью межпланетного зонда «Тяньвэнь-3», передает ТАСС. По оценкам Китайского национального космического управления, доставка материалов на Землю состоится ориентировочно в 2031 году.
Агентство Синьхуа сообщает, что аппарат будет оснащен спектрометром PEX для поиска следов жизни и анализа минерального состава поверхности Марса, анализатором молекулярно-ионного состава для изучения утечки атмосферы, а также лазерным гетеродинным спектрометром, предназначенным для исследования изотопов водяных паров и ветрового поля планеты. Кроме того, предусмотрена установка гиперспектральной камеры.
Запуск зонда «Тяньвэнь-3» намечен на 2028 год. Также ранее Институт космических исследований Российской академии наук заявлял, что на марсианский аппарат могут быть установлены научные приборы разработки российских ученых.
