  • Новость часаБеспилотник сбит над Ростовской областью
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Золотой линкор» потопил министра ВМС США
    Умер ведущий телепередачи «Человек и закон» Пиманов
    Орешкин: Оценивать знания на устных экзаменах может ИИ
    Психолог призвала поддерживать соло-материнство
    В Кремле оценили перспективы запуска уцелевшей ветки «Северного потока»
    ЕС запретил транзакции с четырьмя банками Киргизии, Лаоса и Азербайджана
    Путин поручил обеспечить работу важных сервисов при ограничениях интернета
    Захарова предложила Соловьеву прокомментировать новые санкции ЕС
    Медведев: Деньги для кредита Киеву возьмут из карманов европейцев
    24 апреля 2026, 05:51 • Новости дня

    Руководство Ирана выступило с совместным заявлением о национальном единстве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Высшие должностные лица Ирана опубликовали синхронные обращения, опровергающие слухи о внутренних разногласиях в государстве.

    Политические лидеры Ирана выступили с общим посланием, подчеркивающим сплоченность общества и власти на фоне распространяющихся слухов о внутреннем расколе, пишет «Газета.Ru».

    Идентичные публикации были размещены в соцсетях президентом страны Масудом Пезешкианом, спикером парламента Мохаммадом Багером Галибафом и министром иностранных дел Аббасом Арагчи.

    В опубликованных заявлениях подчеркивается отсутствие разделения на радикалов и умеренных. «Мы заставим агрессора раскаяться в своих деяниях», – говорится в совместном обращении политиков.

    Они отметили, что все граждане страны являются «иранцами и революционерами».

    Арагчи дополнительно подчеркнул консолидацию государственного аппарата. По его словам, все институты власти продолжают действовать как единое целое, выступая общим фронтом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские СМИ сообщили об остром внутреннем кризисе и борьбе за власть в руководстве Ирана. Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф категорически отверг возможность дипломатических контактов с американской стороной в условиях угроз.

    23 апреля 2026, 19:48 • Новости дня
    NYT: Хаменеи нужна пластическая операция лица

    NYT: При атаке на свою резиденцию Хаменеи получил ожоги лица

    NYT: Хаменеи нужна пластическая операция лица
    @ Office of the Iranian Supreme Leader/WANA (West Asia News Agency)/Handout/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил серьезные ранения в результате удара Израиля по своей резиденции в Тегеране 28 февраля, пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленных иранских чиновников.

    По информации NYT, Хаменеи получил сильные ожоги лица, затрудняющие его речь, и ему потребуется пластическая операция.

    С конца февраля Хаменеи перенес три операции на одной ноге, и ему, как отмечает газета, возможно, понадобится протез. Недавно ему также сделали операцию на руке. Несмотря на тяжелые травмы, Хаменеи остается в сознании и сохраняет активность, однако делегировал принятие ключевых решений иранским генералам.

    Собеседники издания отмечают, что верховный лидер не записывает аудио- и видеообращения, поскольку «не хочет выглядеть уязвимым или слабым». С момента вступления в должность 8 марта Хаменеи сделал только несколько письменных заявлений, которые были распространены через СМИ.

    Ранее в МИД Ирана заявили, что Хаменеи находится в добром здравии и продолжает осуществлять руководство страной, несмотря на отсутствие публичных появлений.

    Агентство Reuters писало, что Хаменеи восстанавливается после тяжелых ранений, полученных в результате авиаудара по его резиденции в центре Тегерана.

    Комментарии (0)
    23 апреля 2026, 11:39 • Новости дня
    Иран впервые получил доход от сборов в Ормузском проливе

    Меджлис Ирана сообщил о поступлении первого дохода от сборов в Ормузском проливе

    Иран впервые получил доход от сборов в Ормузском проливе
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-спикер Меджлиса (парламента) Ирана Хаджи Бабаи сообщил о поступлении первого дохода от сборов с судов, пересекающих Ормузский пролив, на счет центрального банка страны.

    Власти Ирана впервые получили средства от сборов за пересечение судами Ормузского пролива. Вице-спикер Меджлиса Хаджи Бабаи заявил, что первый доход, полученный от сборов в Ормузском проливе, был перечислен на счет центрального банка, передает ТАСС.

    По его словам, эти средства поступили в государственный бюджет, что стало первым подобным случаем для Ирана.

    Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи информировал об открытии Ормузского пролива для коммерческих судов. Однако власти США заявили о намерении продолжить морскую блокаду исламской республики до достижения окончательной сделки. В ответ элитные подразделения ВС Ирана – Корпус стражей исламской революции – сообщили о перекрытии пролива до полного снятия ограничений со стороны США.

    Парламент Ирана подготовил проект о введении платы за проход коммерческих судов.

    Корпус стражей исламской революции заблокировал этот стратегически важный судоходный маршрут до снятия американских ограничений.

    Президент США отказался снимать морскую блокаду с исламской республики без заключения сделки.

    Комментарии (5)
    23 апреля 2026, 19:55 • Видео
    20-й пакет санкций ЕС принят. Чего ждать?

    После многих безуспешных попыток Евросоюз утвердил 20-й пакет санкций против России, который хотел принять еще в январе. Кроме того, Украине выделен кредит на 90 млрд евро. Чего теперь ждать?

    Комментарии (0)
    23 апреля 2026, 21:24 • Новости дня
    В Израиле заявили о выходе спикера парламента Ирана Галибафа из переговорной команды с США

    Mako: Спикер парламента Ирана Галибаф покинул переговорную команду Ирана с США

    В Израиле заявили о выходе спикера парламента Ирана Галибафа из переговорной команды с США
    @ Sha Dati/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф покинул переговорную команду с США из-за вмешательства Корпуса стражей исламской революции, сообщило израильское издание Mako.

    По данным Mako, решение Галибафа последовало после того, как министр иностранных дел Ирана заблокировал инициативу Катара.

    По информации телеканала, в руководстве Ирана сейчас наблюдается острый кризис и внутренняя борьба за власть, которую называют самой серьезной за последние годы.

    Ранее Галибаф исключил возможность дипломатических контактов с американской стороной в условиях угроз.

    Комментарии (3)
    23 апреля 2026, 12:42 • Новости дня
    Зеленский призвал США не отвлекаться от Украины из-за Ирана

    Зеленский призвал США параллельно решать кризис на Украине и конфликт с Ираном

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский призвал руководство США не забывать об украинском кризисе на фоне войны с Ираном, сообщает CNN.

    Украинский лидер обратился к Вашингтону с просьбой продолжать поддержку Киева, несмотря на ближневосточные события, передает RT со ссылкой на телеканал CNN.

    «Он понимает, что США поглощены войной с Ираном, но нельзя бросать Украину», – отмечается в публикации американских журналистов.

    Политик заявил, что администрации США следует параллельно работать над завершением обоих конфликтов.

    Ранее глава киевского режима заявил о риске нехватки западных зенитных комплексов из-за обострения ситуации вокруг Ирана.

    До этого Зеленский пожаловался на дефицит внимания американских переговорщиков к проблемам Киева.

    Комментарии (2)
    23 апреля 2026, 14:40 • Новости дня
    В Иране сообщили о возможном прорыве на переговорах об организации встречи с США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Прорыв в вопросе подготовки переговоров между Ираном и США в Исламабаде может произойти уже в ближайшие сутки, сообщил иранский дипломатический источник.

    По словам источника, «прорыв в текущем дипломатическом диалоге между Пакистаном и Ираном может быть достигнут уже сегодня ночью или завтра». Источник подчеркнул, что интенсивные контакты на высоком уровне между Пакистаном и Ираном продолжаются, передает РИА «Новости».

    Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщил, что Вашингтон продлил режим прекращения огня с Тегераном, однако американская сторона сохраняет морскую блокаду иранских портов.

    Накануне президент США Дональд Трамп заявил о возможности проведения нового раунда переговоров с Ираном в течение ближайших двух-трех суток.

    Комментарии (0)
    23 апреля 2026, 11:31 • Новости дня
    В Израиле арестовали военных за передачу секретных данных об F-15 Ирану

    Tекст: Вера Басилая

    На авиабазе Тель-Ноф арестованы два инженера военно-воздушных сил Израиля по обвинению в передаче секретных данных об американских истребителях F-15 Ирану, сообщает Fars.

    Two Israeli Air Force engineers were arrested on charges of passing classified data about American F-15 fighters to Iran.

    По данным агентства Fars, сотрудники работали на авиабазе Тель-Ноф, расположенной недалеко от Ашдода.

    В материале сообщается, что инженеры передали в Тегеран технические документы и учебные фотографии, связанные с американскими истребителями. В публикации также отмечается, что израильские власти называют задержанных «сионистами», и подчеркивается серьезность утечки секретной информации.

    Официальные лица Израиля пока не предоставили дополнительных комментариев по поводу задержания. Вопрос о возможных последствиях для национальной безопасности страны остается открытым.

    Ранее иранские беспилотники атаковали израильскую авиабазу Тель-Ноф и места размещения американских истребителей F-15.

    Разведка Исламской Республики получила обширный массив секретных данных о военных объектах еврейского государства.

    В свою очередь иранские силовики арестовали более 700 израильских шпионов за двенадцать дней.

    Комментарии (0)
    23 апреля 2026, 14:04 • Новости дня
    Кремль заявил о вкладе России в стабилизацию цен из-за блокады Ормузского пролива

    Песков: Россия внесла вклад в стабилизацию цен из-за блокады Ормузского пролива

    Tекст: Вера Басилая

    Россия вносит свой вклад в стабилизацию цен на энергетических рынках и минимизацию последствий кризиса на фоне блокады Ормузского пролива, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков сообщил журналистам, что российские власти активно работают над сдерживанием негативных последствий для глобальной энергетической сферы,  передает РИА «Новости».

    «В настоящий момент, вы знаете, мы свой вклад в эту стабилизацию цен и минимизацию последствий кризиса для энергетической области глобальной вносим», – заявил Песков в ответ на вопрос о планах Москвы по предложениям для партнеров в ОПЕК+ на фоне блокады Ормузского пролива.

    Он отметил, что Россия продолжает взаимодействовать с международными партнерами и отслеживает ситуацию на рынках, однако о дополнительных инициативах в рамках ОПЕК+ пока ничего не сообщил.

    По словам Пескова, Россия продолжает экспортировать нефть, оказывая влияние на стабилизацию мировых цен и снижая последствия ближневосточного кризиса для глобальной энергетики, передает ТАСС.

    Представитель Кремля отметил, что спрос на российскую нефть увеличился, а предложение на мировом рынке снижается.

    Песков предупредил о негативном влиянии американской блокады Ормузского пролива на мировые рынки.

    Комментарии (0)
    23 апреля 2026, 14:35 • Новости дня
    Пентагон сообщил о перехвате судна Majestic X с нефтью Ирана в Индийском океане

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы США в ночь на четверг провели операцию по перехвату судна Majestic X, перевозившего иранскую нефть в Индийском океане, заявили в Пентагоне.

    Пентагон сообщил о проведении операции по перехвату судна Majestic X в Индийском океане в ночь на четверг. Согласно официальному заявлению, американские военные поднялись на борт судна, не имевшего гражданства, и обнаружили, что оно перевозило нефть из Ирана, передает РИА «Новости».

    Ранее военные США задержали танкер Tifani с иранской нефтью в открытых водах между Шри-Ланкой и Индонезией.

    Военно-морские силы США расширили свои операции против Ирана за пределы Ближнего Востока.

    В Оманском заливе американский эсминец перехватил иранский сухогруз TOUSKA.

    Комментарии (0)
    23 апреля 2026, 22:19 • Новости дня
    Трамп заявил, что у Ирана нет времени на сделку

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что располагает неограниченным запасом времени для заключения договоренностей с Тегераном, в отличие от Ирана.

    Президент США заявил, что сделка с Ираном будет заключена только на выгодных для Вашингтона условиях, передают «Вести».

    По его словам, Соединенные Штаты не торопятся с переговорами, в отличие от Тегерана.

    «У меня есть все время в мире, но у Ирана его нет – время идет!..», – написал американский лидер на своей странице в Truth Social.

    Он также дал понять, что США будут вести переговоры только тогда, когда это будет отвечать интересам страны и ее партнеров.

    Накануне президент США заявил о возможности проведения нового раунда переговоров с Ираном в течение ближайших двух-трех суток.

    В Иране заявили, что прорыв в вопросе подготовки переговоров между Ираном и США в Исламабаде может произойти уже в ближайшие сутки.

    США продлили перемирие с Ираном без снятия морской блокады.

    Комментарии (0)
    23 апреля 2026, 21:40 • Новости дня
    В Тегеране были активированы системы ПВО

    Tекст: Ольга Иванова

    В западной части иранской столицы были приведены в действие системы противовоздушной обороны, при этом официальные причины произошедшего пока остаются неизвестными.

    Иранская газета Tehran Times сообщила об активации систем противовоздушной обороны в западной части Тегерана, передает РИА «Новости». Точные причины включения защитных комплексов издание не привело.

    «Сообщается об активизации систем ПВО на западе Тегерана», – говорится в публикации газеты в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон продлил режим прекращения огня с Тегераном.

    Вооруженные силы США приказали 31 судну развернуться в рамках морской блокады.

    В конце февраля в Тегеране прогремело несколько взрывов в результате атак Израиля.


    Комментарии (0)
    23 апреля 2026, 08:45 • Новости дня
    СЕНТКОМ сообщило о развороте 31 судна за время морской блокады Ирана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС США с начала морской блокады Ирана перенаправили 31 судно, следовавшее в иранские порты или пытавшееся отчалить от берегов исламской республики, сообщило Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ).

    Вооруженные силы США в рамках морской блокады против Ирана приказали 31 судну развернуться или вернуться в порт, передает ТАСС со ссылкой на заявление СЕНТКОМ.

    Военные действия между США, Израилем и Ираном начались 28 февраля. 7 апреля Дональд Трамп объявил о двухнедельном прекращении огня с Ираном, однако за 40 дней конфликта, по данным Тегерана, в результате американо-израильских ударов погибли 3 375 иранцев.

    11 апреля в Исламабаде прошли переговоры между США и Ираном, но они не завершились соглашением из-за существующих разногласий по вопросам долгосрочного урегулирования. 21 апреля президент США сообщил о намерении продлить режим прекращения огня, однако Иран отказался признавать одностороннее продление и заявил, что будет действовать исходя из собственных интересов.

    Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани отметил, что Тегеран готов возобновить переговоры с Вашингтоном в Пакистане при условии снятия США морской блокады исламской республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон продлил режим прекращения огня с сохранением морской блокады иранских портов.

    Тегеран отверг информацию о запросе к американской стороне ради продолжения перемирия.

    Вопреки ограничениям нефтеналивное судно исламской республики успешно пересекло Ормузский пролив.

    Комментарии (0)
    24 апреля 2026, 00:19 • Новости дня
    Трамп отверг возможность ядерного удара по Ирану
    Трамп отверг возможность ядерного удара по Ирану
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США не собираются прибегать к использованию ядерного оружия в конфликте с Ираном, завил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Зачем мне это? С какой стати мне применять ядерное оружие? Мы полностью разгромили их без него, обычными средствами. Нет, я бы не стал его применять. Ядерное оружие вообще никому нельзя позволять использовать», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Глава государства также отметил, что стремится добиться «вечной» сделки с Ираном. По словам президента, он мог бы заключить соглашение прямо сейчас, но хочет, чтобы оно действовало постоянно.

    При этом глава американской администрации признал, что Вашингтон сам спровоцировал ситуацию, из-за которой в Иране, по его мнению, отсутствует единое руководство. Он добавил, что Соединенные Штаты создали для страны настоящий хаос.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон отвел Тегерану до пяти дней на «преодоление внутренних разногласий», пригрозив в противном случае полностью отказаться от действующего режима прекращения огня.

    11 апреля американская и иранская делегации завершили два этапа обсуждений в Исламабаде. По итогам этих совещаний стороны не заключили соглашение о прекращении военных действий.

    Комментарии (0)
    23 апреля 2026, 12:56 • Новости дня
    Власти Ирана заявили о готовности сборной к ЧМ-2026 в США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани заявила, что сборная страны по футболу готовится к выступлению на чемпионате мира по футболу 2026 года в США.

    Правительство Ирана подтвердило, что национальная сборная готовится к участию в чемпионате мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.

    Мохаджерани заявила в эфире иранского государственного телевидения: «Министерство по делам молодежи и спорта объявило о полной готовности нашей национальной футбольной команды к участию в чемпионате мира 2026 года в США по распоряжению министра. Приняты все необходимые меры, которые требуются команде для достойного и успешного выступления».

    Ранее министр спорта Ирана Ахмад Доньямали сообщил о невозможности участия сборной в турнире из-за геополитической ситуации и выступил с требованием к ФИФА пересмотреть место проведения. Однако позже генеральный секретарь Азиатской конфедерации футбола Виндзор Джон сообщил, что Иран по-прежнему намерен участвовать в мировом первенстве.

    Также посольство Ирана в Мексике информировало, что идут переговоры с ФИФА о возможном переносе матчей сборной из США в Мексику, однако пока официального решения по этому вопросу не принято.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Федерация футбола Ирана сообщила ФИФА о разрушении спортивной инфраструктуры страны.

    Бывший глава ФИФА Йозеф Блаттер призвал болельщиков к бойкоту чемпионата мира 2026 года в США.

    Главный тренер иранской сборной Амир Галенои назвал матч с российской командой отличной подготовкой к этому турниру.

    Комментарии (0)
    24 апреля 2026, 02:18 • Новости дня
    Иран предусмотрел льготы по пошлинам в Ормузском проливе для России

    Tекст: Антон Антонов

    Иран ввел исключения из новых сборов за проход через Ормузский пролив для ряда дружественных стран, включая Россию, сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

    «В настоящий момент мы предусмотрели исключения для некоторых стран, что будет в будущем – не знаю», – приводит слова посла РИА «Новости».

    Он сообщил, что МИД работает над применением исключений для дружественных стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце марта комитет по национальной безопасности и международной политике Меджлиса Ирана одобрил введение пошлин на проход судов через Ормузский пролив. Вице-спикер Меджлиса Ирана Хаджи Бабаи сообщил о поступлении первого дохода от сборов с судов, пересекающих Ормузский пролив, на счет центрального банка страны.

    Комментарии (0)
    24 апреля 2026, 04:00 • Новости дня
    Рубио объяснил отношение США к участию иранских футболистов в ЧМ-2026

    Рубио: США не требовали от иранских футболистов не приезжать на ЧМ

    Tекст: Антон Антонов

    Американские власти не мешают приезду национальной футбольной команды Ирана на чемпионат мира по футболу в США, сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

    «Никто со стороны США не говорил им, что они не могут приехать», – подчеркнул глава Госдепа во время выступления в Белом доме.

    Он добавил, что американскую сторону беспокоят не сами футболисты, а отдельные члены спортивной делегации, которые могут иметь связи с Корпусом стражей исламской революции, передает РИА «Новости».

    В марте министр спорта Ирана Ахмад Доньямали заявил, что участие сборной в турнире невозможно из-за текущей геополитической ситуации. Позже в соцсетях иранского посольства в Мексике появилась информация о переговорах с ФИФА по поводу переноса матчей команды из Соединенных Штатов в Латинскую Америку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Ирана подтвердило подготовку национальной сборной к участию в турнире на территории США. Газета Financial Times в четверг заявила, что спецпосланник президента США по глобальным партнерствам Паоло Замполли высказал предложение заменить команду Ирана на итальянскую на предстоящем чемпионате мира по футболу.

    Комментарии (0)
    Главное
    В Кремле прокомментировали планы Финляндии по ввозу ядерного оружия
    Международные резервы России выросли до 779,5 млрд долларов за неделю
    ЕС увязал выдачу кредита Украине в 90 млрд евро с защитой прав меньшинств
    NYT: Хаменеи нужна пластическая операция лица
    Евросоюз ввел санкции против российского рэпера Тимати
    В Берлине сына иранского шаха Пехлеви облили томатным соком
    Geely объявил об отзыве более 17 тыс. автомобилей модели Emgrand в России