Участвовавшего в операции по захвате Мадуро военного арестовали за ставки

Власти США взяли под стражу американского солдата Гэннона Кена Ван Дайка, указали в ведомстве, передает ТАСС.
Мужчина заработал более 400 тыс. долларов на букмекерской платформе Polymarket. В конце декабря он поставил свыше 33 тыс. долларов на американское вторжение в Венесуэлу и смещение Николаса Мадуро до 31 января 2026 года.
«Ван Дайк принимал участие в планировании и реализации операции ВС США «Абсолютная решимость» по захвату Николаса Мадуро, и воспользовался доступом к секретной информации об этой операции ради собственной выгоды», – пояснили в министерстве.
Благодаря конфиденциальным данным его чистый выигрыш составил более 400 тыс. долларов.
Теперь солдата обвиняют в краже закрытой правительственной информации, мошенничестве и незаконных финансовых операциях. Если суд признает американца виновным, ему грозит до 60 лет лишения свободы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, крупная ставка на захват Мадуро вызвала споры о рисках инсайдерской торговли. Позже онлайн-платформа Polymarket отказалась выплачивать выигрыши за прогнозы об американском вторжении в Венесуэлу. В марте вашингтонские инсайдеры подобным образом заработали миллионы долларов на ставках против Ирана.