Состояние раненого врача в Махачкале оценили как критическое

По словам Кузнецовой, до 2030 года в России планируется переоснастить более 500 детских поликлиник и 180 детских больниц, передает «Единая Россия».
Инициатива реализуется в рамках масштабной программы поддержки семей с детьми, которую ведёт партия. По словам председателя комиссии по защите материнства, детства и поддержке семьи Анны Кузнецовой, эта работа охватывает социальные и финансовые меры поддержки.
Кузнецова отметила, что «Единая Россия» добилась важной донастройки мер помощи, включая уточнение правил назначения пособий при рождении следующего ребёнка и расширение их доступности для семей с небольшим превышением доходов. Кроме того, в страховой стаж многодетных матерей теперь засчитываются периоды ухода за каждым ребёнком до полутора лет, что позволило провести перерасчёт и увеличить пенсии 400 тыс. женщин. Матери-героини получили право на льготы, аналогичные Героям Труда России.
Партия поддержала продление ипотечных программ для семей до 2030 года. Уже 1,5 млн семей смогли улучшить жилищные условия по льготной семейной ипотеке, а 880 тыс. многодетных семей получили по 450 тыс. рублей на погашение жилищного кредита. Финансирование программ поддержки увеличено на 23%, и в ближайшие три года будет выделено почти 1,8 трлн рублей.
В 62 регионах созданы 219 семейных МФЦ, работающих по принципу «одного окна», за год их услугами воспользовались около 300 тыс. семей. Закреплено преимущественное право на получение места в детском саду или школе для детей, чьи старшие братья или сёстры там уже учатся.
В сфере здоровья детей за прошлый год обновлено оборудование в 92 перинатальных центрах и роддомах. Все новорождённые проходят расширенный скрининг на 36 заболеваний, а более 20,7 тыс. мам воспользовались программой послеродового сопровождения «Вместе в жизнь». Также партия работает над развитием системы ранней помощи и внедрением здоровьесберегающих подходов в образовании при поддержке Минпросвещения России.
За два года количество многодетных семей в стране увеличилось на 17% и достигло 2,9 млн, где воспитываются 9,5 млн детей – это 29% всех детей России. Вопросы поддержки семей и многодетности будут обсуждаться на форуме «Единой России» «Есть результат!» в Петербурге, а предложения участников войдут в новую Народную программу.
«Печальная новость, которая пришла только что. Не стало нашего коллеги – ведущего Первого канала Алексея Пиманова. Талантливый журналист, режиссер, продюсер», – говорится в сообщении на сайте Первого канала.
Пиманов более 25 лет вел программу «Человек и закон», а также работал сценаристом, режиссером и был руководителем крупного медиахолдинга «Красная звезда». Отмечается, что причиной смерти стала остановка сердца.
Первый канал выразил глубокие соболезнования семье и близким Пиманова.
В феврале умерла ведущая передач «Утренняя почта» и «Спокойной ночи, малыши» Светлана Жильцова.
«Ведомости»: Число рекомендованных к увольнению работников увеличилось на 43%
Число работников, рекомендованных к увольнению, выросло на 43% за десять месяцев и на 1 апреля составило 105147 человек, передают «Ведомости». В июне прошлого года таких было только 73572. Самые высокие показатели сокращений зафиксированы в Москве, Московской, Иркутской и Омской областях, а также в Красноярском крае, согласно данным Роструда, следует из данных Роструда, представленных на заседании Российской трехсторонней комиссии, 22 апреля.
Чаще других на грани увольнения оказались сотрудники сфер управления финансами, налогообложения, больниц и органов госуправления.
За IV квартал 2025 года крупные и государственные организации уволили 32600 человек – это на 59% больше, чем годом ранее. Компании стали реже нанимать новых работников вместо уволенных и чаще переводить сотрудников на неполный день или сокращенную неделю. В 13% организаций уже идет оптимизация численности персонала, массовые сокращения затронули 2% компаний.
Руководитель департамента социально-трудовых отношений аппарата ФНПР Олег Соколов отметил: «Количество работников, рекомендованных к увольнению, действительно планомерно растет с прошлого года». По его словам, массового характера сокращения пока не носят и затрагивают в первую очередь бюджетный сектор и органы власти. Основные причины – дефицит федерального и региональных бюджетов, повышение производительности труда, цифровизация и внедрение искусственного интеллекта.
На частные предприятия влияют снижение деловой активности и высокая ставка Банка России. Профессор Александр Сафонов пояснил, что компании вынуждены сокращать персонал из-за дорогих кредитов и снижения спроса. Число сотрудников с сокращенным рабочим днем к апрелю достигло 82394 человек, а работников в простое осталось около 40 тыс. Рост неполной занятости и простоя продолжается с 2024 года, сейчас без реальных увольнений снизить издержки предприятиям становится сложно. В IV квартале 2025 года на частичной занятости и в простое оказалось 1,6 млн сотрудников, больше всего – в нефтедобыче, металлургии и строительстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Росстат зафиксировал рост количества сокращенных работников в России на 60% за 2025 год.
Власти запланировали увольнение около 400 тысяч сотрудников территориальных подразделений федеральных ведомств.
Глава Центра стратегических разработок Павел Смелов отметил сохранение острого дефицита кадров в обрабатывающей промышленности.
Песков прокомментировал возможность возобновления экспорта энергоносителей, передает РИА «Новости». По его словам, инфраструктура частично находится в рабочем состоянии.
«Один «Северный поток» сломан, второй готов к поставкам», – указал Песков, отвечая на вопрос о возможных перспективах возобновления поставок российского газа в ЕС.
При этом он добавил, что сейчас трудно рассуждать о перспективах запуска магистрали. Европейские государства самостоятельно ввели запрет на использование трубы, несмотря на ее технологическую пригодность.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о ежедневном разрушении поврежденной нитки газопровода из-за агрессивной морской среды.
Представитель Кремля констатировал отсутствие признаков изменения позиции европейских стран по вопросу запуска уцелевшей ветки.
Ранее он допустил возможность немедленного запуска оставшейся после подрыва трубы в работу.
Глава МИД Франции Барро заявил о начале выплат 90 млрд евро Киеву в середине мая
Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро сообщил, что Евросоюз готов начать перечислять Украине первые транши кредита на 90 млрд евро с середины мая, передает РИА «Новости».
Барро заявил: «Мы готовы высвободить первые транши с середины мая, как только будет достигнуто окончательное соглашение, что должно произойти в ближайшие часы или дни благодаря снятию венгерского вето».
Накануне послы ЕС одобрили предоставление кредита Украине на 90 млрд евро, а также согласовали 20 пакет санкций против России. Вопрос о выплатах зависел от позиции Венгрии, которая ранее блокировала решение, но теперь ожидается снятие вето, что позволит начать процесс перечисления средств в ближайшее время.
Будапешт и Братислава сняли вето с европейского плана по выделению Украине 90 млрд евро на 2026-2027 годы.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Евросоюз все равно смог бы разблокировать кредит для помощи Киеву, даже если бы партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не проиграла на парламентских выборах.
Россия подготовит ответ на новый пакет европейских санкций после тщательного анализа их содержания, передает РИА «Новости». Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко подчеркнул необходимость внимательно изучить введенные ограничения.
«Наша реакция, конечно, последует, мы внимательно изучим то, что они приняли», – сказал дипломат на полях открытия почетного консульства России в сербском городе Нови-Сад. Он отметил, что страны Евросоюза накануне согласовали уже 20-й пакет антироссийских санкций.
Замминистра добавил, что за громкими политическими заявлениями ЕС всегда следует кропотливая работа профильных специалистов. Экспертам предстоит проанализировать директивы и регламенты, чтобы понять реальные масштабы новых мер, направленных на подрыв ресурсной базы страны. По словам Грушко, подобные попытки ограничить возможности России продолжаются несколько лет, однако не приносят результатов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Европейского союза приняли двадцатый пакет санкций против России.
Очередные европейские ограничения затронули 117 российских граждан и 60 организаций.
При этом Брюссель исключил из окончательной редакции документа полный запрет на морские перевозки отечественной нефти.
В этот раз в санкционный список попали не только политики и бизнесмены, но и представители российской культуры.
«Единственный человек, который может подобрать нужные слова в этой ситуации, это Владимир Соловьев. Брат, не подкачай», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
В рамках нового пакета санкций ЕС ввел рестрикции против российского певца Тимура Юнусова, известного под псевдонимом Тимати.
МИД России пообещал подготовить ответ на очередной пакет европейских ограничений.
Индонезия договорилась закупить у России 150 млн баррелей нефти
Как пишет индонезийский еженедельник Tempo со ссылкой на специального посланника Джакарты по энергетике и окружающей среде Хашима Джоджохадикусумо, договоренность была достигнута во время визита президента Индонезии в Москву, который состоялся 13 апреля.
Джоджохадикусумо подчеркнул, что закупленная нефть будет храниться внутри страны, чтобы кк можно было использовать как стратегический резерв, передает «Интерфакс».
Таким образом, Индонезия рассчитывает обезопасить свою экономику от возможных потрясений на мировых энергетических рынках.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия сообщил, что Индонезия достигла договоренностей о поставках сырой нефти, топлива и сжиженного нефтяного газа из России по результатам переговоров в Москве.
Ранее министр энергетики России Сергей Цивилев сообщил о желании Индонезии приобрести у России нефтепродукты и другие энергоносители на взаимовыгодных условиях.
Напомним, Россия и Индонезия договорились расширить сотрудничество в энергетике.
«Зарабатывать нужно минимум 300 тысяч. Треть из них будет потрачена на развлечения. Часть оставшейся суммы – на одежду, обувь, домашних животных», – сказала москвичка. «В Москве семье из трех человек нужно около 300 тысяч в месяц», – уточняет другой горожанин. «Обеспечение базового минимума, оплата коммунальных услуг, покупка одежды для себя и ребенка требуют не менее 300 тысяч в месяц», – соглашается другая молодая москвичка.
«Семье нужно не менее полумиллиона рублей, поскольку аренда жилья и коммунальные платежи сейчас довольно дорогие», – спорит еще одна опрошенная. «Думаю, одному человеку нужно 150 тысяч в месяц. Сюда входят базовые траты, путешествия, развлечения, вложения в свое здоровье, уход за собой», – считает москвичка.
«Я сам пока студент, но, думаю, мужчина в среднем должен зарабатывать не меньше 100 тысяч», – делится опрошенный. «Семье нужно около 600-700 тысяч в месяц, чтобы ни в чем не нуждаться, обеспечивать детей, тратиться на отдых», – уверен еще один мужчина.
«В месяц семье необходимо зарабатывать около 500 тыс. рублей. Маме нужно посещать различные женские процедуры, покупать одежду, оплачивать детские развлечения. На празднование одного только дня рождения уходит много денег», – напоминает москвичка.
Однако не у всех в столице такие финансовые запросы. «Чтобы выходить в ноль, не шикуя, но и не сильно ужимаясь, хватит 80 тысяч. Это при условии, если живешь один. Для пары сумма будет выше», – отмечает молодой человек.
Впрочем, за пределами столичного региона запросы ощутимо меньше. «Я сам из Петербурга, мне вполне хватает 120 тысяч. Хотя иногда приходится экономить», – признается молодой человек. «Все зависит от уровня жизни людей и их стремлений», – добавляет он.
«Мы из Тульской области. Там комфортный заработок для жизни составляет 150 тысяч. При таком доходе можно ни в чем не нуждаться», – рассказывает девушка. «В Чувашии это сумма также составляет порядка 150 тысяч, особенно если есть необходимость аренды жилья и обслуживания машины», – отмечает респондент.
Ранее москвичи поспорили в ходе опроса газеты ВЗГЛЯД, должны ли взрослые дети опекать родителей.
Политолог Бордачев: Участием России в саммите G20 Трамп уязвит Европу
«Ранее США пытались изображать на саммитах G20 некое подобие заседаний «мирового правительства», предлагающего способы решения глобальных системных проблем. Теперь же большинство участников, в том числе и американская сторона, пришли к выводу, что Вашингтон не сможет оказывать давление на другие страны и всеми управлять», – отметил Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».
«В итоге G20 стал для Штатов элементом дипломатической игры, которая может оказаться полезной, в том числе для улучшения диалога с Россией. У США поменялись цели – Белому дому выгоднее не конфронтационный курс, а приглашение российских представителей. Тем самым Дональд Трамп несколько уязвил бы Европу, а также показал Китаю его неуникальность, как партнера Запада», – детализировал аналитик.
«На мой взгляд, России тоже может быть выгодно принять участие в саммите на уровне исполнительных лиц довольно высокого уровня. Для этого необязателен визит президента Владимира Путина. Российская сторона получила бы еще один дополнительный инструмент для диалога как с дружественными правительствами, так и с геополитическими оппонентами», – подчеркнул спикер.
При этом политолог допускает, что в случае участия России в декабрьском саммите G20 европейцы «делегируют спикера, чтобы тот выражал возмущение участием Москвы». В заключении Бордачев предположил, что таким человеком могла бы стать Кая Каллас.
Ранее замглавы российского МИД Александр Панкин сообщил, что Россия приглашена к участию в саммите G20 в США на высшем уровне, который пройдет 14-15 декабря в Майами. «Есть приглашение присутствовать на самом высоком уровне, но мы посмотрим ближе к дате, Бог знает, что произойдет до этого», – приводит РИА «Новости» слова Панкина.
При этом, он отметил, что отношения России и США находятся «на самой низкой точке». «Это жутко», – добавил Панкин. Вместе с тем, дипломат напомнил, что прямые контакты между президентами двух стран в Анкоридже были плодотворными.
Переговоры президента РФ Владимира Путина и Трампа прошли на Аляске 15 августа 2025 года. Встреча состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Главы государств обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно.
Как отмечала шерпа России в G20 Светлана Лукаш, Белый дом во время американского председательства очень рассчитывает на участие всех лидеров стран G20 в будущем саммите. По ее словам, США готовятся к возможному приезду на мероприятие российского лидера Владимира Путина. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему сейчас США в своей политике действуют прямо противоположно заветам Збигнева Бжезинского.
NYT: Израиль профинансирует репатриацию индийского племени Бней-Менаше
Представители общины Бней-Менаше считают себя потомками Манассии, царя Иудеи, изгнанного около 2800 лет назад. В индийских штатах Манипур и Мизорам проживает около 10 тыс. членов этого племени, пишет The New York Times. Почти половина из них уже перебралась в Израиль с 1990-х.
«Мы верим в Тору. У нас есть вера в израильское правительство. Они обещали, что все Бней-Менаше отправятся в Израиль к 2030 году», – заявил один из представителей общины Шимон Нгамтенлал.
В четверг в рамках операции «Крылья рассвета» Израиль перевезет еще около 250 человек через Дели в Тель-Авив.
В ноябре прошлого года правительство Израиля согласилось профинансировать переезд оставшихся 5800 членов общины. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал это решение важным шагом, который укрепит северные регионы страны.
Израиль заинтересован в пополнении рабочей силы на фоне конфликтов, начавшихся после атаки ХАМАС 7 октября 2023 года. Мобилизация израильтян и отток трудовых мигрантов из Непала и Таиланда нанесли ущерб экономике страны. Переселенцы из Индии часто работают в строительстве и на заводах.
В Индии Бней-Менаше классифицируются как народность куки. В 1970-х годах израильские антропологи заметили сходство их обычаев с иудаизмом. Сейчас община страдает от насилия в штате Манипур, где происходят столкновения между куки и большинством мейтей, что делает их переезд еще более актуальным.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лично встретил главу правительства Индии Нарендру Моди у трапа самолета.
В конце 2024 года численность населения еврейского государства впервые превысила 10 млн человек.
Отмечалось, что после нападения ХАМАС молодые израильтяне все чаще ищут опору в иудаизме.
NYT: При атаке на свою резиденцию Хаменеи получил ожоги лица
По информации NYT, Хаменеи получил сильные ожоги лица, затрудняющие его речь, и ему потребуется пластическая операция.
С конца февраля Хаменеи перенес три операции на одной ноге, и ему, как отмечает газета, возможно, понадобится протез. Недавно ему также сделали операцию на руке. Несмотря на тяжелые травмы, Хаменеи остается в сознании и сохраняет активность, однако делегировал принятие ключевых решений иранским генералам.
Собеседники издания отмечают, что верховный лидер не записывает аудио- и видеообращения, поскольку «не хочет выглядеть уязвимым или слабым». С момента вступления в должность 8 марта Хаменеи сделал только несколько письменных заявлений, которые были распространены через СМИ.
Ранее в МИД Ирана заявили, что Хаменеи находится в добром здравии и продолжает осуществлять руководство страной, несмотря на отсутствие публичных появлений.
Агентство Reuters писало, что Хаменеи восстанавливается после тяжелых ранений, полученных в результате авиаудара по его резиденции в центре Тегерана.
Глава МИД Эстонии заявил об отсутствии желания восстанавливать связи с Россией
Отношения между Европой и Россией уже не будут прежними, даже после окончания конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, передает РИА «Новости».
Министр подчеркнул: «Европа теперь понимает необходимость оказывать давление на Россию. Нет серьезного желания оглядываться назад». По его словам, среди европейских стран отсутствует серьезное намерение восстанавливать прежние связи с Москвой.
Цахкна также обратил внимание на то, что в Европе существуют сомнения относительно возможности скорого урегулирования ситуации на Украине. По его мнению, европейские государства не верят в быстрый мир на данных условиях.
В конце марта президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совбеза обсудил перспективы отношений с Европой и отметил, что Москва всегда выступала за диалог с Евросоюзом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия приняла стратегию по развитию армии до 2039 года, чтобы создать самую сильную армию в Европе.
Для наращивания военного потенциала Берлин начал переоборудовать автопромышленные заводы в предприятия по производству вооружений.
Эксперты отмечают, что милитаризация Германии вызывает тревогу не только у России, но и у соседних государств. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что действия Германии вызывают опасения среди европейцев.
Президент отметил, что перебои в доступе к интернету происходят нечасто, однако, по его словам, иногда такие ограничения связаны с оперативной работой спецслужб по предотвращению террористических актов. Путин подчеркнул, что в таких ситуациях приоритетом всегда остается безопасность граждан.
«В этой связи просто хотел бы отметить, что, разумеется, в данном случае нужно обеспечить информирование. Хотя и понимаю, что когда идет оперативная работа по предотвращению преступных деяний, по предотвращению терактов, в этом случае широкое информирование заранее общественности может нанести ущерб оперативной разработке, потому что преступники-то ведь тоже все слышат, все видят. И безусловно, если до них будет доходить какая-то информация, то они скорректируют свое преступное поведение, скорректируют свои преступные планы», – отметил глава государства, сообщает Кремль в Max.
Путин добавил, что после завершения спецопераций граждан необходимо информировать о причинах отключений связи. Он поручил обеспечить тесную координацию между правоохранительными органами и гражданскими властями для поиска оптимальных решений.
Особое внимание президент уделил жизненно важным сервисам, отметив необходимость проработки механизма их бесперебойной работы даже при ограничениях мобильного интернета. Путин напомнил, что экстренные звонки доступны с мобильных устройств даже при нулевом балансе.
«Сегодня, как мы знаем, даже в мобильных телефонах при отсутствии средств на счетах пользователям доступны экстренные звонки. В случае с мобильным интернетом нужно организовать работу подобным же образом. То есть действие портала госуслуг, платежных систем, сервисов записи к врачу должно быть обеспечено даже в период общих базовых ограничений. Тем более что такие технологические возможности есть. Нужно их, безусловно, реализовать. И Максут Игоревич, я вас прошу, и такое поручение будет дано и правоохранительным органам, специальным службам, чтобы вместе с коллегами над этим поработали», – сказал Путин.
Президент поручил правоохранительным органам и спецслужбам совместно проработать эти технологические возможности.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что работа интернета в России будет полностью восстановлена после того, как исчезнет необходимость в вводимых сейчас ограничениях. По его словам, большинство россиян с пониманием относятся к цифровым ограничениям.
Катарская государственная энергетическая компания QatarEnergy сообщила о начале экспорта сжиженного природного газа (СПГ) с предприятия Golden Pass LNG в Техасе, передает РИА «Новости».
Первая партия СПГ была погружена на газовоз Al-Qaiyyah вместимостью 174 тыс. кубометров, построенный в Республике Корея.
Президент и гендиректор QatarEnergy Саад аль-Кааби отметил, что проект Golden Pass LNG стал одним из крупнейших инвестиционных решений в истории сектора СПГ в США. Совместное предприятие создано на основе партнерства между QatarEnergy, владеющей 70% акций, и американской ExxonMobil, которой принадлежит 30%.
В феврале 2019 года партнеры объявили о вложениях более 10 млрд долларов в развитие проекта. Катарская компания QatarEnergy Trading будет закупать 70% от планируемого объема производства, который составит 18 млн тонн СПГ.
Производство СПГ на Golden Pass LNG началось 30 марта 2026 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, иранская крылатая ракета попала в арендованный компанией QatarEnergy танкер.
Катарская государственная корпорация объявила о наступлении форс-мажорных обстоятельств по контрактам на поставку сжиженного природного газа.
Ракетная атака на объекты предприятия привела к масштабным пожарам.